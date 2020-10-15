Они должны будут сканировать QR-код либо отправить сообщение на специальный номер.

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С 19 октября попасть в ночные клубы, бары и другие заведения Москвы можно будет только после регистрации номера телефона. Об этом говорится на сайте Сергея Собянина. Ограничения коснутся заведений, которые открыты с полуночи до 6 утра.

Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19. Сергей Собянин мэр Москвы

Собянин объяснил, что при росте заболевших коронавирусом у властей города «есть все основания» ввести новые запреты для ночных баров и клубов, однако мэрия не хочет этого. Потому она пошла на эксперимент и ввела регистрацию номеров телефонов.

Москва остаётся регионом с наибольшим приростом случаев Covid-19. С 4 октября число новых заболевших не опускается ниже 3 тысяч в сутки, а в некоторые дни оно поднималось выше 4,5 тысячи случаев.

Изображение телеграм-канала оперштаба Москвы