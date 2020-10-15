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Алексей Боржонов
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В ночных барах и клубах Москвы из-за коронавируса станут регистрировать номера телефонов посетителей Материал редакции

Они должны будут сканировать QR-код либо отправить сообщение на специальный номер.

72 комментария
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С 19 октября попасть в ночные клубы, бары и другие заведения Москвы можно будет только после регистрации номера телефона. Об этом говорится на сайте Сергея Собянина. Ограничения коснутся заведений, которые открыты с полуночи до 6 утра.

Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Собянин объяснил, что при росте заболевших коронавирусом у властей города «есть все основания» ввести новые запреты для ночных баров и клубов, однако мэрия не хочет этого. Потому она пошла на эксперимент и ввела регистрацию номеров телефонов.

Москва остаётся регионом с наибольшим приростом случаев Covid-19. С 4 октября число новых заболевших не опускается ниже 3 тысяч в сутки, а в некоторые дни оно поднималось выше 4,5 тысячи случаев.

Изображение телеграм-канала оперштаба Москвы

14 октября в России впервые за всё время распространения инфекции число выявленных за сутки случаев Covid-19 превысило 14 тысяч. Более 30 регионов вернули ограничения из-за коронавируса, чаще всего они связаны с пожилыми и находящимися в группе риска людьми.

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#новости #москва #covid19 #карантинвроссии

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72 комментария
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Roman Trifonov

34

Раздача симок в переходе стала как никогда актуальной.

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Альтернативный ящик

Roman
3

Есть онлайн сервисы, которые за 20 рублей позволяют получить номер для смски на полчаса

Ответить

Vitaly FlieTantie

Альтернативный
–1

Пруф

Ответить

Олег Феоктистов

Vitaly
4

Ты просишь пруф, думая что таких сервисов не существует? В голос
Smshub например

Ответить

Jabas

Vitaly
1

Пруфы с ссылками на такие сервисы в гугле есть

Ответить

Vitaly FlieTantie

Jabas
–7

В гугл послать я и сам могу

Ответить

Jabas

Vitaly
2

Тогда не вижу причины не найти самому пруфы

Ответить

Vitaly

Jabas
0

Бебебе

Ответить

Альтернативный ящик

Vitaly
0

Не уверен, что это законно, поэтому ищи сам

Ответить

Vitaly FlieTantie

Альтернативный
0
Ответить

Альтернативный

Vitaly
0

???

Ответить

Максим Козаченко

Альтерн…
8

Это пример инфографики

Ответить

Альтернативный

Максим
0

Твои шутки такие оригинальные!

Ответить

Максим Козаченко

Альтерн…
0

Знаешь, что самое главное во время дрочки в маршрутке?

Ответить

Альтернативный

Максим
1

Тебе виднее

Ответить

Максим Козаченко

Альтерн…
0

Ну да, я же тебе и задаю вопрос, ответ то мне известен. Не ломай сетап для шутки.
Знаешь, что самое главное во время дрочки в маршрутке?

Ответить

Альтернативный

Максим
1

Я не знаю как ты развлекаешься и не особо интересно, если честно

Ответить

Максим Козаченко

Альтерн…
1

Душнила

Ответить

Альтернативный

Максим
0
Ответить

Атлант поправил

Максим
0

Что?

Ответить

Максим Козаченко

Атлант
2

Вовремя остановиться)))0

Ответить

Атлант поправил

Максим
1

Сюр)

Ответить

Альтернативный

Максим
0

Я понял смысл картинки с календарем. Она адресована тебе, ведь сегодня день неоригинальных шуток!

Ответить

Jabas

Альтерн…
0

Тебе что, не стало от неё смешно ? 

Ответить

Альтернативный

Jabas
0

Вот так хохотал:

Ответить

Максим Козаченко

Альтерн…
0

Не забывай вовремя останавливаться, обычная шутка

Ответить

Vitaly

Максим
0

Зачем тогда начинать?

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Альтернативный
0

В Тинькофф Мобайл можно выпускать виртуальные номера (алиасы)

Ответить

Принцесса Пеночка

1

Тинькофф знает твой адрес и паспорт, ещё и транзакциями подтвердит, где ты был

Ответить

thetrickster

Roman
0

Нет ли случайно сервиса для покупки симок онлайн с доставкой по почте без реги на паспорт и вот этого всего?

Ответить

Степан Раскольный

thetrickster
0

Есть в даркнете

Ответить

Анатолий Черняк

28

Спасибо за пуш и за молнию на главной, каждый день пользуюсь ночными клубами Москвы!!!

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Анатолий
0

Я почти уверен, что пуш сделан только для того, чтобы оправдать опоздание в написании заметки позже другого автора

Ответить

Напряженный глобус

1

К тому же новость не дописали. А пуш пришел.

Ответить

Напряженный глобус

Анатолий
0

Пойдем сегодня ночью в клуб и бухнем?

Ответить

Анатолий Черняк

Напряженный
0

Б-52 подышим, кайф

Ответить

Uwe Strich

Анатолий
0

Имхо, таки показательная новость: на клубах вполне могут обкатать систему, которую позже могут ввести и для других заведений.

Ответить

Да ладно

15
Ответить

Непростой парфюмер

5

ГРАЖДАНИН! ПОМНИ! АНАЛЬНЫЙ ЗОНД - ПЕРВЫЙ РУБЕЖ ТВОЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ УЖАСНОГО ВИРУСА!

Ответить

Станислав Минаков

5

Тестируют систему под пропуска, по-любому

Ответить

Напряженный глобус

4

Уже постили. Хоть теперь это статья более дополнена, чем та которая в ссылке( https://tjournal.ru/223499). Но пуш прилетел на эту когда она была совсем сырая.

Ответить

ouxen

3

опять нужны будут вписки

Ответить

Эдуардыч 2.0

ouxen
5

Как будто они и так не нужны

Ответить

Иван Алексеев

3

Ебучий сюр

Ответить

Алексей Селезнев

Иван
2

Да нормально мне кажется, если будут чекать по базе болел человек или нет и на этом основании пускать.
У нас допустим тупо все закрыли в очередной раз 

Ответить

Тогдашний корабль

–1

Так же делают в ресторанах Парижа. Только вот в Париже ты отдаешь им свои личные данные без капли сомнения, потому что понимаешь, что использовать они его будут только в случае твоего возможного контакта с зараженным человеком. В России такой мысли даже не возникнет. 
Я вообще не понимаю людей, которые в пандемию по клубам шляются. Дома можно устроить вполне себе классную вечеринку. 

Ответить

Al

Тогдашний
0

Слив данных стандартная тема. Потом люди удивляются, откуда спам рассылки...да че уж там, даже в магазинах операторов торгуют...

Ответить

Да ладно

Al
1

Танцуешь такой, а через полчаса — звонок: «Здравствуйте! В связи с федеральным законом 324-ФЗ вы имеете право на бесплатную юридическую консультацию...»

Ответить

Тогдашний корабль

Al
0

Да какие магазины операторов. Я когда был абонентом Билайна, у них в соглашении было написано, что они передают твой номер всем, кому попало. У других операторов, признаюсь, не читал, но полагаю, что ситуация такая же. 

Ответить

Al

Тогдашний
0

Ну я смотрел выпуск все работы хороши, там рассказано что и за сколько продают...

Ответить

Vitaly FlieTantie

Тогдашний
0

Хорошо когда есть дом. Но в основном все с родителями в коробках живут. Либо снимают на 5х. 

Ответить

German Baymuradov

0

Ну не самая худшая идея, если будет работать хотя бы более-менее нормально

Ответить

 Anatoly Bereznyak

German
2

Примерно с такой же эффективностью, как в случае со стадионом на 40 000. Один заболел – всех на карантин. Да?

Ответить

German Baymuradov

0

Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

Ответить

German Times

German
2

Проще бы запилили приложение, которое по протоколам от Эппл и Гугл это делает, без передачи данных клубу.

Ответить

 Anatoly Bereznyak

German
1

В любом случае, это новое обязательство, которое не учитывает вероятность контакта на большой площади

Ответить

German Baymuradov

–1

Ну хз, а как надо было? Я вижу это как просто мелочь, которая не устанавливает какие-то анальные ограничения от слова совсем, но теоретически может кому-то помочь > поддерживаю. 

Ответить

 Anatoly

German
1

Times верно написал.

Я вижу это, как неэффективную нагрузку на лаборатории. Из-за одного человека должны будут сдать тесты сотни человек

Ответить

Принцесса Пеночка

1

А днём вирус спит и безопасен

Ответить

Атлант поправил плечи

Принцесса
1

Ночью темно и люди ради безопасности стараются держаться друг друга ближе. Ведь как мы знаем, ночью разделяются только в тупых американских фильмах ужасах

Ответить

zlon

1

Идеально для стрип-клубов

Ответить

Steve Skrynnikov

1

Для доступа к данному пиву необходим пройти регистрацию и подтвердит аккаунт при помощи смс

Ответить

Обосранный унитаз

0

А номер Собякина можно оставить?

Ответить

Майский жук

Обосранный
1

если ты знаешь его номер, то да

Ответить

Алексей Штейн

0

Вьезд еще не закрыт? Если с питера лететь в мск?

Ответить

Vitaly FlieTantie

Алексей
0

Зачем тебе мск. Там кубу открыли.

Ответить

Schlyotsik Arlanovich

0

А зачем пускать вообще?

Ответить

Ефим Паршин

0

Я правильно понимаю что клубы сейчас даже не ограничены по количеству посетителей? Не говорю уже о закрытии.

Ответить

Эдуардыч 2.0

0

Почемубы не ввести коммендатский час?

Ответить

Антон Курочкин

0

Это могло бы сработать и было бы эффективно ещё в марте, а сейчас пандемия уже на том уровне, что тесты можно спокойно делать ежедневно всем

Ответить

Мария Казакова

0

Не больно-то и хотелось в эти ваши клубы 

Ответить

vvtwittep

0

Ну вот вам и тотальный контроль. Ковид то уйдет, а контроль уже нет. 

Ответить
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