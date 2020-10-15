В ночных барах и клубах Москвы из-за коронавируса станут регистрировать номера телефонов посетителей Материал редакции
Они должны будут сканировать QR-код либо отправить сообщение на специальный номер.
С 19 октября попасть в ночные клубы, бары и другие заведения Москвы можно будет только после регистрации номера телефона. Об этом говорится на сайте Сергея Собянина. Ограничения коснутся заведений, которые открыты с полуночи до 6 утра.
Собянин объяснил, что при росте заболевших коронавирусом у властей города «есть все основания» ввести новые запреты для ночных баров и клубов, однако мэрия не хочет этого. Потому она пошла на эксперимент и ввела регистрацию номеров телефонов.
Москва остаётся регионом с наибольшим приростом случаев Covid-19. С 4 октября число новых заболевших не опускается ниже 3 тысяч в сутки, а в некоторые дни оно поднималось выше 4,5 тысячи случаев.
14 октября в России впервые за всё время распространения инфекции число выявленных за сутки случаев Covid-19 превысило 14 тысяч. Более 30 регионов вернули ограничения из-за коронавируса, чаще всего они связаны с пожилыми и находящимися в группе риска людьми.
Раздача симок в переходе стала как никогда актуальной.
Альтернативный ящик
Есть онлайн сервисы, которые за 20 рублей позволяют получить номер для смски на полчаса
Пруф
Ты просишь пруф, думая что таких сервисов не существует? В голос
Smshub например
Альтернативный ящик
Не уверен, что это законно, поэтому ищи сам
Альтернативный
???
Это пример инфографики
Твои шутки такие оригинальные!
Знаешь, что самое главное во время дрочки в маршрутке?
Тебе виднее
Ну да, я же тебе и задаю вопрос, ответ то мне известен. Не ломай сетап для шутки.
Знаешь, что самое главное во время дрочки в маршрутке?
Я не знаю как ты развлекаешься и не особо интересно, если честно
Что?
Вовремя остановиться)))0
Я понял смысл картинки с календарем. Она адресована тебе, ведь сегодня день неоригинальных шуток!
В Тинькофф Мобайл можно выпускать виртуальные номера (алиасы)
Тинькофф знает твой адрес и паспорт, ещё и транзакциями подтвердит, где ты был
Нет ли случайно сервиса для покупки симок онлайн с доставкой по почте без реги на паспорт и вот этого всего?
Спасибо за пуш и за молнию на главной, каждый день пользуюсь ночными клубами Москвы!!!
Я почти уверен, что пуш сделан только для того, чтобы оправдать опоздание в написании заметки позже другого автора
Напряженный глобус
Пойдем сегодня ночью в клуб и бухнем?
Имхо, таки показательная новость: на клубах вполне могут обкатать систему, которую позже могут ввести и для других заведений.
Уже постили. Хоть теперь это статья более дополнена, чем та которая в ссылке( https://tjournal.ru/223499). Но пуш прилетел на эту когда она была совсем сырая.
опять нужны будут вписки
Ебучий сюр
Да нормально мне кажется, если будут чекать по базе болел человек или нет и на этом основании пускать.
У нас допустим тупо все закрыли в очередной раз
Так же делают в ресторанах Парижа. Только вот в Париже ты отдаешь им свои личные данные без капли сомнения, потому что понимаешь, что использовать они его будут только в случае твоего возможного контакта с зараженным человеком. В России такой мысли даже не возникнет.
Я вообще не понимаю людей, которые в пандемию по клубам шляются. Дома можно устроить вполне себе классную вечеринку.
Тогдашний корабль
Да какие магазины операторов. Я когда был абонентом Билайна, у них в соглашении было написано, что они передают твой номер всем, кому попало. У других операторов, признаюсь, не читал, но полагаю, что ситуация такая же.
Хорошо когда есть дом. Но в основном все с родителями в коробках живут. Либо снимают на 5х.
Ну не самая худшая идея, если будет работать хотя бы более-менее нормально
Примерно с такой же эффективностью, как в случае со стадионом на 40 000. Один заболел – всех на карантин. Да?
Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.
Проще бы запилили приложение, которое по протоколам от Эппл и Гугл это делает, без передачи данных клубу.
В любом случае, это новое обязательство, которое не учитывает вероятность контакта на большой площади
Ну хз, а как надо было? Я вижу это как просто мелочь, которая не устанавливает какие-то анальные ограничения от слова совсем, но теоретически может кому-то помочь > поддерживаю.
А днём вирус спит и безопасен
Ночью темно и люди ради безопасности стараются держаться друг друга ближе. Ведь как мы знаем, ночью разделяются только в тупых американских фильмах ужасах
Для доступа к данному пиву необходим пройти регистрацию и подтвердит аккаунт при помощи смс
А номер Собякина можно оставить?
Вьезд еще не закрыт? Если с питера лететь в мск?
Я правильно понимаю что клубы сейчас даже не ограничены по количеству посетителей? Не говорю уже о закрытии.
Это могло бы сработать и было бы эффективно ещё в марте, а сейчас пандемия уже на том уровне, что тесты можно спокойно делать ежедневно всем