Евросоюз ввёл санкции против директора ФСБ и замглавы администрации президента из-за отравления Навального Материал редакции
Всего в списке шесть человек и одна организация.
Евросоюз ввёл санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко и ещё четверых человек из-за отравления Алексея Навального. Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза.
Под санкции попали:
- Сергей Кириенко — первый замглавы администрации президента РФ;
- Андрей Ярин — руководитель управления президента РФ по внутренней политике;
- Александр Бортников — директор ФСБ РФ;
- Сергей Меняйло — полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе;
- Алексей Криворучко и Павел Попов — заместители министра обороны РФ;
- Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где разрабатывали «Новичок».
Людям из списка на год запретят въезд в страны Евросоюза, а европейские счета заморозят. По данным ТАСС, сначала в списке было девять человек, но его сократили.
О том, что Евросоюз согласовал санкции против шести человек из-за отравления Навального, стало известно 14 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это заявил, что «Москва ответит зеркально». Позже The New York Times со ссылкой на источники опубликовал санкционный список.
Да им похуй наверное
Из твоих))0))0)))
но эта новость вчерашка?
https://tjournal.ru/news/223229-nyt-iz-za-otravleniya-navalnogo-pod-sankcii-popadut-kirienko-glava-fsb-dvoe-zamestiteley-shoygu-i-polpred-putina?comment=4284576
И не поспоришь
Автомобильный Паша
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хорошо, но мало
Золотова почему забыли
Им нельзя будет летать в бизнес классе?
Эти полумеры не к чему не приведут. Нужно чтобы страдала экономика.
А она мало страдает? У меня продажи просели на 80%. Если к нг не раскачается, закрою еще один бизнес.
Да. Нужно нести ответственность за действия своих властей.
Несчастный Кирилл
Нужно, чтобы твой по твоему городу проехались российские танки.
Хороший план. Надёжный как советские танки
Надёжный, надёжный, понесете свою любимую ответственность так, что придется скакать аж до польской границы
Кишка у вас тонка такое провернуть
Несите ответственность, не отвлекайтесь
Отвественность за что?
За все хорошее. Был бы человек, а повод для навешивания ответственности найдется.
Такой же бред как и страдание экономики. Ни то не другое не эффективно в борьбе с узурпаторами во власти.
Да причем тут узурпаторы, просто у меня аллергия на людей, которые хамят другим в лицо
Да честное слово, чего они у себя сайты комитета не забанят вместе с ВК и яндексом? Приходят тут и изволят какую-то "ответственность" навязывать. Лично я, как и все прочие, Украине и ее населению ничего не должен, и пошел лесом каждый недовольный, которому мерещится обратное.
И приходить на иностранный ресурс и в наглом тоне заявлять местным "вы твари, приказываю платить и каяться" - это должно приравниваться к оскорблению и караться вахтангом, а не вот это все.
Что продаёшь?
Боль
Это рынок в России насыщен
Не хотят вредить своей экономике
Короткий кофе
Не, ок, но для меня очень странно, что Навальный практически полностью их игнорирует. А ведь на них записана недвижка Путина.
Инфа 100?
Ну, скажем так, у них огромное количество супердорогой недвижимости в разных регионах России, везде круглосуточно дежурят ФСОшники, у каждого дома есть вертолетная площадка и туда часто прилетает Путин. Вот, например, домики в Карелии и Геленджике. В Карелии дом построен на заброшенном полуострове и рядом еще футуристичное здание личной пивоварни на 1200 кв.м.
Ну прост даже фбк не смог пока именно под путина накопать, только виолончелиста узнали в итоге
ЗЫ: вообще не понял что за конструкция на первом фото
Я прост знаю человека, который на этих объектах проектирует ОВиК, в компании совершенно не скрывается, что все это делается именно для Путина. Мы отправляли кучу информации в ФБК, но никакой реакции не последовало. К тому же информация об этих объектах и о том, что это именно дачи Путина неоднократно публиковались в независимых СМИ, там были достаточно подробные расследования.
https://tjournal.ru/news/201548-pomoshchnik-trampa-zayavil-o-vozmozhnom-izmenenii-otnosheniy-ssha-i-rossii-iz-za-otravleniya-navalnogo?comment=3973328
Я немного пропустил, а уже было какое-то расследование, суд, обвинение, защита, приговор? Или на эти мелочи уже всем пофигу, главное в чьих блудливых руках Фемида?
Нет, ты ничего не пропустил, Российская Федерация официально отказывается расследовать отравление Навального.
Ну с РФ все понятно - судя по комментариям - всем все ясно, но те кто санкции вводил, они что, получается ни чем не лучше наших?
в смысле ничем не лучше - тоже отказываются расследовать отравление Навального?
Ну официальные лица, те, которым тут никто не верит, вещали что и запросы делали к Немцам и дело завели. Да дело даже не в этом, а в том, что ЕС ввели санцкии бес суда и следствия, как ниже пишут - захотели и ввели. Я вот про это был не в курсе, что так можно было)
санкции введены по установленному факту применения на территории России запрещенного химического оружия и из-за отказа официальных лиц России проводить расследование в связи с этим преступлением.
Так вроде же не смертоносный новичок и не в списке запрещенных? Так из группы
хватит эту хуйню повторять
Твою повторять?
блять, завтра изобретут новое химическое оружие, в сто раз ядовитей. По твоей логике оно не будет подпадать под химическое оружие, потому что о нем не знали?
По моей логике как с той так и с этой стороны прежде чем выносить приговор, нужно расследование. Ибо если сегодня против твоих врагов нарушают правила и ты это поддерживаешь, завтра нарушат против тебя. Ну это так, риторическое имхо
Твоя риторика говна не стоит. Европейцы выяснили, что:
- Человек на территории России отравлен химическим оружием
- Россия отказывается проводить расследование и вместо этого несет бессмысленную чушь
- с правовой точки зрения Россия, как член ОЗХО, отказывается выполнять взятые на себя обязательства
- больше им ничего доказывать не надо
Ничего не было, но эти санкции не судебное решение, это ЕС так захотел, вот и ввёл.
А, ну тогда норм. ЕС захотел - ЕС ввел) Им там всякое можно, особенно если это не касается саудитов и расчлененки
Повторюсь, каким образом выбирали, почему именно эти люди?
По ссылке расписано, но в статью переводить не стали
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:341:FULL&from=EN
посмотрели у кого нет счетов и кому почти не надо за границу
Понимаю, чтобы никому не было обидно. И это забавно, потому что генерал ФСБ почти с 99% вероятностью и так невыездной.
Так а какого рода санкции?
Запрет на владение имуществом в ЕС, счетами в банках ЕС, запрет на въезд в страны ЕС.
Почему в какой-то момент санкции без доказательств стали нормой?