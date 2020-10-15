Новости
Ольга Щербинина
2252

Евросоюз ввёл санкции против директора ФСБ и замглавы администрации президента из-за отравления Навального Материал редакции

Всего в списке шесть человек и одна организация.

88 комментариев
В закладки

Евросоюз ввёл санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко и ещё четверых человек из-за отравления Алексея Навального. Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза.

Под санкции попали:

  • Сергей Кириенко — первый замглавы администрации президента РФ;
  • Андрей Ярин — руководитель управления президента РФ по внутренней политике;
  • Александр Бортников — директор ФСБ РФ;
  • Сергей Меняйло — полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе;
  • Алексей Криворучко и Павел Попов — заместители министра обороны РФ;
  • Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где разрабатывали «Новичок».

Людям из списка на год запретят въезд в страны Евросоюза, а европейские счета заморозят. По данным ТАСС, сначала в списке было девять человек, но его сократили.

О том, что Евросоюз согласовал санкции против шести человек из-за отравления Навального, стало известно 14 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это заявил, что «Москва ответит зеркально». Позже The New York Times со ссылкой на источники опубликовал санкционный список.

#новости #отравлениенавального

Ольга Щербинина PLUS
+48 571
но есть и хорошие новости?
2
14
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 88, "likes": 14, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 223511, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 15 Oct 2020 12:29:55 +0300", "is_special": false }
Новые вакансии в vc.ru
Frontend-разработчик
Удалённо
Backend-разработчик (PHP)
Удалённо
Юрист
Москва от 70 000 до 90 000 ₽
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
88 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Litnikov Danil

21

Да им похуй наверное

Ответить

Тонкий динозавр

Litnikov
11

Им похуй абсолютно точно

Ответить

ouxen

Litnikov
1

а тем, из чьего кармана возмещать потери будут? ( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Напряженный глобус

ouxen
7

Из твоих))0))0)))

Ответить

ouxen

Напряженный
6
Ответить

Evgenij Koval

ouxen
0

Деды терпели и нам велели

Ответить

ouxen

Evgenij
0

смогли повторить!

Ответить

ouxen

3

но эта новость вчерашка?

Ответить

Litnikov Danil

ouxen
12
Ответить

Напряженный глобус

ouxen
0

Там вроде не было инфы про организацию*

Ответить

rossoshmap

ouxen
0

Я уже видел эту картинку

Ответить

Автомобильный Паша

2

https://tjournal.ru/news/223229-nyt-iz-za-otravleniya-navalnogo-pod-sankcii-popadut-kirienko-glava-fsb-dvoe-zamestiteley-shoygu-i-polpred-putina?comment=4284576

NYT: из-за отравления Навального под санкции…
Санкции также введут против Государственного НИИ органической химии и технологии и руководителя…
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Автомобильный
8
Ответить

пепси

CommentBot
0

И не поспоришь

Ответить

Автомобильный Паша

пепси
2

Новый формат комментариев

Ответить

Dra

Автомобильный
4

Приятно почитать умного человека!

Ответить

Bad Mother Fucker

1

хорошо, но мало

Ответить

Напряженный глобус

Bad
4
Ответить

Эдуардыч 2.0

2

Золотова почему забыли

Ответить

Кеша Шушпанов

Эдуардыч
0

И Пригожина

Ответить

Vitaly FlieTantie

1

Им нельзя будет летать в бизнес классе?

Ответить

Андрей Рядькин

Vitaly
3

Только частные фальконы без досмотра в частных аэропортах

Ответить

Rodion Kutsaev

Vitaly
1

Запретят пользоваться Paypal.

Ответить

Крошечный меч

Vitaly
0

Приоритипасс аннулировали

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Эти полумеры не к чему не приведут. Нужно чтобы страдала экономика.

Ответить

Vitaly FlieTantie

Marhal_New
0

А она мало страдает? У меня продажи просели на 80%. Если к нг не раскачается, закрою еще один бизнес.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Vitaly
0

Да. Нужно нести ответственность за действия своих властей.

Ответить

Несчастный Кирилл

Marhal_New
1

Нужно, чтобы твой по твоему городу проехались российские танки.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Несчастный
0

Хороший план. Надёжный как советские танки

Ответить

Несчастный

Marhal_…
0

Надёжный, надёжный, понесете свою любимую ответственность так, что придется скакать аж до польской границы

Ответить

Marhal_New

Несчаст…
0

Кишка у вас тонка такое провернуть

Ответить

Несчастный

Marhal_…
1

Несите ответственность, не отвлекайтесь

Ответить

Marhal_New

Несчаст…
0

Отвественность за что?

Ответить

Несчастный

Marhal_…
0

За все хорошее. Был бы человек, а повод для навешивания ответственности найдется.

Ответить

Marhal_New

Несчаст…
0

против всего плохого

Ответить

Vitaly FlieTantie

Несчастный
0

Такой же бред как и страдание экономики. Ни то не другое не эффективно в борьбе с узурпаторами во власти.

Ответить

Несчастный

Vitaly
0

Да причем тут узурпаторы, просто у меня аллергия на людей, которые хамят другим в лицо

Ответить

Vitaly

Несчаст…
0

Это интернет, тут могут и нахуй послать.

Ответить

Несчастный

Vitaly
0

Да честное слово, чего они у себя сайты комитета не забанят вместе с ВК и яндексом? Приходят тут и изволят какую-то "ответственность" навязывать. Лично я, как и все прочие, Украине и ее населению ничего не должен, и пошел лесом каждый недовольный, которому мерещится обратное.
И приходить на иностранный ресурс и в наглом тоне заявлять местным "вы твари, приказываю платить и каяться" - это должно приравниваться к оскорблению и караться вахтангом, а не вот это все.

Ответить

Vitaly FlieTantie

Marhal_New
1

Не смей стрелять по Багдаду лучше вместе ебан*м по Воронежу

Ответить

Андрей Рядькин

Vitaly
0

Что продаёшь?

Ответить

Vitaly FlieTantie

Андрей
0

Боль

Ответить

Андрей Рядькин

Vitaly
1

Это рынок в России насыщен

Ответить

Vitaly

Андрей
0

Мало ты про боль в рф и запрос на нее знаешь

Ответить

Короткий кофе

1

Почему никто не обращает внимания на Ковальчуков? 

Ответить

Кузькин отец

Короткий
2

Юрий Ковальчук ещё в 2014 году попал под санкции США и Евросоюза

Ответить

Андрей Рядькин

Короткий
0

Не хотят вредить своей экономике

Ответить

Короткий кофе

Андрей
0

Не, ок, но для меня очень странно, что Навальный практически полностью их игнорирует. А ведь на них записана недвижка Путина.

Ответить

Litnikov Danil

Короткий
0

Инфа 100?

Ответить

Короткий кофе

Litnikov
0

Ну, скажем так, у них огромное количество супердорогой недвижимости в разных регионах России, везде круглосуточно дежурят ФСОшники, у каждого дома есть вертолетная площадка и туда часто прилетает Путин. Вот, например, домики в Карелии и Геленджике. В Карелии дом построен на заброшенном полуострове и рядом еще футуристичное здание личной пивоварни на 1200 кв.м. 

Ответить

Litnikov Danil

Короткий
0

Ну прост даже фбк не смог пока именно под путина накопать, только виолончелиста узнали в итоге
ЗЫ: вообще не понял что за конструкция на первом фото

Ответить

Короткий кофе

Litnikov
0

Я прост знаю человека, который на этих объектах проектирует ОВиК, в компании совершенно не скрывается, что все это делается именно для Путина. Мы отправляли кучу информации в ФБК, но никакой реакции не последовало. К тому же информация об этих объектах и о том, что это именно дачи Путина неоднократно публиковались в независимых СМИ, там были достаточно подробные расследования.

Ответить

Автомобильный Паша

0

https://tjournal.ru/news/201548-pomoshchnik-trampa-zayavil-o-vozmozhnom-izmenenii-otnosheniy-ssha-i-rossii-iz-za-otravleniya-navalnogo?comment=3973328

Помощник Трампа заявил о возможном изменении…
Он назвал Навального очень смелым человеком и смелым политиком.
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Автомобильный
4
Ответить

Напряженный глобус

1

Предатели Родины!!!

Ответить

ouxen

Напряженный
0

чьей?

Ответить

АлександрЦ (© Мозг±)

0

Я немного пропустил, а уже было какое-то расследование, суд, обвинение, защита, приговор? Или на эти мелочи уже всем пофигу, главное в чьих блудливых руках Фемида?

Ответить

Bad Mother Fucker

АлександрЦ
1

Нет, ты ничего не пропустил, Российская Федерация официально отказывается расследовать отравление Навального.

Ответить

АлександрЦ (© Мозг±)

Bad
0

Ну с РФ все понятно - судя по комментариям - всем все ясно, но те кто санкции вводил, они что, получается ни чем не лучше наших?

Ответить

Bad Mother Fucker

АлександрЦ
1

в смысле ничем не лучше - тоже отказываются расследовать отравление Навального?

Ответить

АлександрЦ (© Мозг±)

Bad
0

Ну официальные лица, те, которым тут никто не верит, вещали что и запросы делали к Немцам и дело завели. Да дело даже не в этом, а в том, что ЕС ввели санцкии бес суда и следствия, как ниже пишут - захотели и ввели. Я вот про это был не в курсе, что так можно было)

Ответить

Bad Mother

Алексан…
1

санкции введены по установленному факту применения на территории России запрещенного химического оружия и из-за отказа официальных лиц России проводить расследование в связи с этим преступлением.

Ответить

АлександрЦ

Bad
0

Так вроде же не смертоносный новичок и не в списке запрещенных? Так из группы

Ответить

Bad Mother

Алексан…
2

хватит эту хуйню повторять

Ответить

АлександрЦ

Bad
0

Твою повторять?

Ответить

Bad Mother

Алексан…
2

блять, завтра изобретут новое химическое оружие, в сто раз ядовитей. По твоей логике оно не будет подпадать под химическое оружие, потому что о нем не знали?

Ответить

АлександрЦ

Bad
0

По моей логике как с той так и с этой стороны прежде чем выносить приговор, нужно расследование. Ибо если сегодня против твоих врагов нарушают правила и ты это поддерживаешь, завтра нарушат против тебя. Ну это так, риторическое имхо

Ответить

Bad Mother

Алексан…
1

Твоя риторика говна не стоит. Европейцы выяснили, что:
- Человек на территории России отравлен химическим оружием
- Россия отказывается проводить расследование и вместо этого несет бессмысленную чушь
- с правовой точки зрения Россия, как член ОЗХО, отказывается выполнять взятые на себя обязательства
- больше им ничего доказывать не надо

Ответить

АлександрЦ

Bad
0
Ответить

Bad Mother

Алексан…
0
Ответить

АлександрЦ

Bad
0
Ответить

Аркадий Иванов

АлександрЦ
0

Ничего не было, но эти санкции не судебное решение, это ЕС так захотел, вот и ввёл.

Ответить

АлександрЦ (© Мозг±)

Аркадий
0

А, ну тогда норм. ЕС захотел - ЕС ввел) Им там всякое можно, особенно если это не касается саудитов и расчлененки

Ответить

Аркадий Иванов

0

Повторюсь, каким образом выбирали, почему именно эти люди?

Ответить

Max Diviani

Аркадий
1

По ссылке расписано, но в статью переводить не стали

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:341:FULL&from=EN

Ответить

Ваша Закладко

Аркадий
0

посмотрели у кого нет счетов и кому почти не надо за границу

Ответить

Аркадий Иванов

Ваша
1

Понимаю, чтобы никому не было обидно. И это забавно, потому что генерал ФСБ почти с 99% вероятностью и так невыездной.

Ответить

Ваша Закладко

Аркадий
0

конечно. скоро зима. в европейских квартирах должно быть тепло (

Ответить

Vadim Nemnasev

0

Так а какого рода санкции?

Ответить

Кузькин отец

Vadim
0

Запрет на владение имуществом в ЕС, счетами в банках ЕС, запрет на въезд в страны ЕС.

Ответить

Евгений Клочков

0

бан по причине токсик

Ответить

Общественный кран

0

Им на год запретят въезд в страны

сначала в списке было девять человек, но его сократили.

Ну мы как бы ввели же, что вам ещё надо?

Ответить

Общественный кран

Общественный
0

Как раз через год и ковид закончится

Ответить

Кирилл Спиридонов

0
Ответить

Дмитрий Иванов

0

Почему в какой-то момент санкции без доказательств стали нормой?

Ответить

АлександрЦ (© Мозг±)

Дмитрий
0

Беги от сюда, тут на норму и нормы всем похуй

Ответить

Илья Волочков

–1

Лучше бы ввели против всех, про кого Навальный снимал свои расследования.

Ответить

Artem Busse

–1

привет симметричный ответ и евро по 100

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Тихановская объявила ультиматум: она грозит национальной забастовкой, если Лукашенко не уйдёт в отставку до 25 октября
Бывший кандидат в президенты также заявила, что власти должны остановить насилие на улицах и отпустить политзаключённых.
291
Технологии
«Захотелось усовершенствовать себя»: петербурженка вживила в одну руку банковскую карту, а в другую — чип от домофона
Девушка, поддерживающая идеи трансгуманизма, подробно рассказала, как установить чип в России и почему, по её мнению, импланты упрощают жизнь.
240
Истории
Как я переболел двусторонней пневмонией (а может ковидом?)
Пока народ шутил про вторую волну или пугал второй волной, я умудрился подхватить двустороннюю пневмонию. Болел с 8 по 30 сентября, из них 10 дней пролежал в инфекционном отделении для пациентов с «новой коронавирусной инфекцией covid-19». Теперь долечиваюсь дома. Расскажу весь путь от симптомов до больницы и выписки. Осторожно: много букв.
217
Популярное за три дня
Интернет
Американец украсил дом к Хэллоуину огромным движущимся надувным пауком
Из-за конструкции с шарнирным рычагом кажется, будто он спускается по паутине с чердака прямо к детям, которые пришли за конфетами.
44
Животные
«Я думал, мне конец»: турист из Юты шесть минут убегал от преследовавшей его пумы
Кайлу Бёрджессу, который заснял весь инцидент на видео, удалось спастись благодаря ругательствам.
105
Истории
Как я переболел двусторонней пневмонией (а может ковидом?)
Пока народ шутил про вторую волну или пугал второй волной, я умудрился подхватить двустороннюю пневмонию. Болел с 8 по 30 сентября, из них 10 дней пролежал в инфекционном отделении для пациентов с «новой коронавирусной инфекцией covid-19». Теперь долечиваюсь дома. Расскажу весь путь от симптомов до больницы и выписки. Осторожно: много букв.
217
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Азат Аабввдеуилл

Запись в подсайте Twitter

Иван Иванович

В московском театре задержали…

Никон Макиенко

В московском театре задержали…

Mezzo Deesa

В московском театре задержали…

Myemptyblog

В московском театре задержали…

Vadim Nemnasev

Запись в подсайте Twitter

Алексей Кирсанов

Apple снизила цены на наушники…

Сергей Бойко

В московском театре задержали…

Иван Иванович

В московском театре задержали…

K Ch

Blue Origin запустила ракету…

Егор Сорокин

В московском театре задержали…

Бармаглот

Запись в подсайте Twitter
null