Новости
Алексей Боржонов
1250

Apple снизила цены на наушники EarPods и адаптер питания, которые она убрала из комплектов iPhone Материал редакции

Аксессуары перестали поставлять в коробках с устройствами из-за заботы об экологии, заявляла компания.

12 комментариев
В закладки

Apple снизила цены на проводные наушники EarPods и адаптер питания после того, как перестала поставлять их в комплекте с iPhone. Внимание на это обратил Mac Rumors.

В американском магазине оба товара подешевели на 10 долларов (около 770 рублей), в России наушники стоят 1990 рублей вместо 2490 рублей, а новый адаптер на 20 ватт — 1990 рублей вместо 2990 рублей (старая цена указана по re Store для уже снятого с производства адаптера на 18 ватт).

Apple убрала проводные наушники и адаптеры из комплектов уже вышедших iPhone после октябрьской презентации. Теперь в комплекты iPhone XR, iPhone 11, iPhone SE (2020) и iPhone12 входит только зарядный шнур. Также компания повысила цены на некоторые аксессуары, AirPods, AirPods Pro, Apple TV и зарядный чехол Smart Battery.

#новости #apple

Алексей Боржонов PLUS
+50 279
1
3
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 12, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 223515, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 15 Oct 2020 12:45:50 +0300", "is_special": false }
Новые вакансии в vc.ru
Frontend-разработчик
Удалённо
Backend-разработчик (PHP)
Удалённо
Юрист
Москва от 70 000 до 90 000 ₽
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Напряженный глобус

6

Все равно дорого.

*ушёл собирать бутылки*

Ответить

Атлант поправил плечи

4

я не понял, они достали наушники и зарядку из коробки с телефоном, и начали продавать их отдельно? При это цена телефона осталась прежней? Или как либо что? 

Ответить

Осенний динозавр

Атлант
6

ну а хули им, пидарасам

Ответить

Uwe Strich

Атлант
3

они достали наушники и зарядку из коробки с телефоном

Да.
начали продавать их отдельно

Давно продавали по-отдельности - для тех, кто комплектные потерял-поломал.
цена телефона осталась прежней

Да.

Ответить

убер павукан

Атлант
1

Хомячки кушают и радуются

Ответить

Владимир Филатов

3

Дорого, чтобы меньше людей смогли купить и соответственно улучшить экологию. (сарказм)

Ответить

Светлана Кострова

1

ладно наушники, но адаптер?? серьёзно??

Ответить

Альтернативный ящик

0

Перемога

Ответить

Temp Temper

0

А они к 11му все ещё клали одноамперную зарядку? 

Ответить

Медленный шар

0

 из-за заботы об экологии

в 2021 ничего не останется в коробке

Ответить

Алексей Кирсанов

0
Ответить

ouxen

–1

красавы, а вы тут скулили два дня о несправедливости ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Кино и сериалы
Netflix запустил русскоязычную версию. Что изменилось, сколько платить (в рублях), что смотреть
«Ту думмм».
215
Технологии
Apple повысила цены на AirPods, Apple TV и некоторые аксессуары в России после презентации новых iPhone
Беспроводные наушники подорожали сразу почти на 20%.
207
Технологии
Apple представила четыре iPhone 12 с 5G – от mini до Pro. Все анонсы, цены и старт продаж
Что компания показала на главной осенней презентации.
347
Популярное за три дня
Истории
В США 12-летний мальчик поступает в институт на ракетостроение. Он пошёл в школу в два года и хочет работать у Маска
Посмотрим, где он окажется через 10 лет.
207
Новости
«Проект»: участие Собчак в выборах президента согласовал Путин, а идея выдвижения исходила от его друга Юрия Ковальчука
Сотрудники администрации президента РФ рассказали, что кампания Собчак была тщательно согласована с Кремлём.
147
Интернет
Американец украсил дом к Хэллоуину огромным движущимся надувным пауком
Из-за конструкции с шарнирным рычагом кажется, будто он спускается по паутине с чердака прямо к детям, которые пришли за конфетами.
44
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Азат Аабввдеуилл

Запись в подсайте Twitter

Иван Иванович

В московском театре задержали…

Никон Макиенко

В московском театре задержали…

Mezzo Deesa

В московском театре задержали…

Myemptyblog

В московском театре задержали…

Vadim Nemnasev

Запись в подсайте Twitter

Алексей Кирсанов

Apple снизила цены на наушники…

Сергей Бойко

В московском театре задержали…

Иван Иванович

В московском театре задержали…

K Ch

Blue Origin запустила ракету…

Егор Сорокин

В московском театре задержали…
null