Apple снизила цены на наушники EarPods и адаптер питания, которые она убрала из комплектов iPhone Материал редакции
Аксессуары перестали поставлять в коробках с устройствами из-за заботы об экологии, заявляла компания.
Apple снизила цены на проводные наушники EarPods и адаптер питания после того, как перестала поставлять их в комплекте с iPhone. Внимание на это обратил Mac Rumors.
В американском магазине оба товара подешевели на 10 долларов (около 770 рублей), в России наушники стоят 1990 рублей вместо 2490 рублей, а новый адаптер на 20 ватт — 1990 рублей вместо 2990 рублей (старая цена указана по re Store для уже снятого с производства адаптера на 18 ватт).
Apple убрала проводные наушники и адаптеры из комплектов уже вышедших iPhone после октябрьской презентации. Теперь в комплекты iPhone XR, iPhone 11, iPhone SE (2020) и iPhone12 входит только зарядный шнур. Также компания повысила цены на некоторые аксессуары, AirPods, AirPods Pro, Apple TV и зарядный чехол Smart Battery.
я не понял, они достали наушники и зарядку из коробки с телефоном, и начали продавать их отдельно? При это цена телефона осталась прежней? Или как либо что?
они достали наушники и зарядку из коробки с телефоном
Да.
начали продавать их отдельно
Давно продавали по-отдельности - для тех, кто комплектные потерял-поломал.
цена телефона осталась прежней
Да.
Дорого, чтобы меньше людей смогли купить и соответственно улучшить экологию. (сарказм)