Собянин разрешил работодателям не сдавать отчёты о сотрудниках на удалёнке каждую неделю Материал редакции
Теперь это можно делать, когда состав таких работников меняется.
В Москве работодатели теперь могут не сдавать отчёты о переводе сотрудников на удалённую работу каждую неделю. Они должны отчитываться, когда меняют состав таких работников. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 15 октября.
При этом информацию об изменении состава сотрудников, работающих дистанционно, надо подавать в тот же день.
В указе уточнили, как соблюдать ограничения, если сотрудники работают посменно или чередуют удалёнку с посещением места работы. На рабочем месте должно быть не более 70% персонала.
Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 по 28 октября. С 12 октября они должны сообщать мэрии информацию об этих работников, в том числе номера их телефонов, машин и транспортных карт. Если организация не сделает этого, то её оштрафуют. Как утверждают в мэрии, информация нужна для оценки пассажиропотока.
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