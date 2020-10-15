Новости
Ольга Щербинина
2464

Собянин разрешил работодателям не сдавать отчёты о сотрудниках на удалёнке каждую неделю Материал редакции

Теперь это можно делать, когда состав таких работников меняется.

23 комментария
В закладки

В Москве работодатели теперь могут не сдавать отчёты о переводе сотрудников на удалённую работу каждую неделю. Они должны отчитываться, когда меняют состав таких работников. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 15 октября.

При этом информацию об изменении состава сотрудников, работающих дистанционно, надо подавать в тот же день.

В указе уточнили, как соблюдать ограничения, если сотрудники работают посменно или чередуют удалёнку с посещением места работы. На рабочем месте должно быть не более 70% персонала.

Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 по 28 октября. С 12 октября они должны сообщать мэрии информацию об этих работников, в том числе номера их телефонов, машин и транспортных карт. Если организация не сделает этого, то её оштрафуют. Как утверждают в мэрии, информация нужна для оценки пассажиропотока.

Почему так много заражённых? Поможет ли…
Число заболевающих в России больше, чем в «первую волну», но строгие меры вводить не торопятся…
tjournal.ru

#новости #карантинвроссии #москва #covid19

Ольга Щербинина PLUS
+48 619
но есть и хорошие новости?
1
5
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 23, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 223531, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 15 Oct 2020 13:25:10 +0300", "is_special": false }
Новые вакансии в vc.ru
Frontend-разработчик
Удалённо
Backend-разработчик (PHP)
Удалённо
Юрист
Москва от 70 000 до 90 000 ₽
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Гонтарев

16

РАЗРЕШИЛ он блядь

Ответить

Напряженный глобус

Александр
5

Собянин пожалел работодателей и разрешил...

Ответить

Непростой парфюмер

Напряженный
6

Собянин был в ярости, когда узнал, что...

Ответить

Напряженный глобус

Непростой
7

... мазь из подорожника лечит простату.

Ответить

ouxen

Напряженный
2

... а не анальные трещины ( ಠ ͜ʖಠ) 

Ответить

Николай Синицын

Александр
1

Скажи спасибо господину (сарказм)

Ответить

ouxen

Александр
0

нургалиева косплеит

Ответить

Константин Г.

10
Ответить

Непростой парфюмер

8

Барин разрешил холопам сапог в жопу не целиком засовывать.

Ответить

Напряженный глобус

Непростой
1

На пол шишечки.

Ответить

ouxen

Напряженный
0

удобно

Ответить

Напряженный глобус

8

- Это же не из-за того, что сервера не справляются с такой нагрузкой?
- Пфф... Конечно нет.

Ответить

Bad Mother Fucker

4

Оттепель!

Ответить

Напряженный глобус

Bad
3

Теперь заживём!

Ответить

Николай Синицын

Bad
2

Когда по весне рвет трубу с говном и тает снег, это не значит, что наступила оттепель

Ответить

Обосранный унитаз

Николай
0

Надо меньше срать.

Ответить

ouxen

Обосранный
1

в комментах

Ответить

Напряженный глобус

ouxen
1

Кто бы говорил.

Ответить

ouxen

Напряже…
1

коротко и ясно

Ответить

ouxen

2

но обязал сдавать каждый день

Ответить

Андрей Галицкий

0

спомсибо Сомбянин

Ответить

vvtwittep

0

Спасибо, отец родной! 

Ответить

Denis Denis

0

а куда можно свечку за здравие господина поставить?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Кино и сериалы
Netflix запустил русскоязычную версию. Что изменилось, сколько платить (в рублях), что смотреть
«Ту думмм».
222
Новости
Студента, подозреваемого в стрельбе на остановке в Нижегородской области, нашли мёртвым
По предварительным данным, он покончил с собой.
222
Новости
Тихановская объявила ультиматум: она грозит национальной забастовкой, если Лукашенко не уйдёт в отставку до 25 октября
Бывший кандидат в президенты также заявила, что власти должны остановить насилие на улицах и отпустить политзаключённых.
291
Популярное за три дня
Истории
Как я переболел двусторонней пневмонией (а может ковидом?)
Пока народ шутил про вторую волну или пугал второй волной, я умудрился подхватить двустороннюю пневмонию. Болел с 8 по 30 сентября, из них 10 дней пролежал в инфекционном отделении для пациентов с «новой коронавирусной инфекцией covid-19». Теперь долечиваюсь дома. Расскажу весь путь от симптомов до больницы и выписки. Осторожно: много букв.
220
Истории
В США 12-летний мальчик поступает в институт на ракетостроение. Он пошёл в школу в два года и хочет работать у Маска
Посмотрим, где он окажется через 10 лет.
210
Новости
Тихановская объявила ультиматум: она грозит национальной забастовкой, если Лукашенко не уйдёт в отставку до 25 октября
Бывший кандидат в президенты также заявила, что власти должны остановить насилие на улицах и отпустить политзаключённых.
291
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Мочил манту, хотя…

«Понимала, что будет очень…

Denis Krivonosov

В США 12-летний мальчик…

Павленко и дизайн

В ночных барах и клубах Москвы…

Лысина Арика

«Понимала, что будет очень…

3216q114

Американская рок-группа из-за…

AZP

В московском театре задержали…

Anton Romanov

«Понимала, что будет очень…

aliftin

«Понимала, что будет очень…

Denis Krivonosov

В США 12-летний мальчик…
null