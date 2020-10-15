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Артём Мазанов
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Как российские чиновники, против которых ввели санкции, связаны с отравлением Навального — объясняет Евросоюз Материал редакции

Администрация президента противодействовала влиянию Навального, ФСБ следила за ним, а Минобороны должно было уничтожить запасы «Новичка».

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15 октября Евросоюз из-за отравления Алексея Навального ввёл против шести российских чиновников санкции, которые запрещают въезд в ЕС, финансовые операции, а также замораживают активы.

Кремль заявил, что не видит логики в выборе лиц, попавших в санкционный список Евросоюза, назвав это «отягчающими обстоятельствами подобного решения». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что ответ России на эти санкции будет «наилучшим образом соответствовать интересам РФ».

В принятом документе названы конкретные причины, по которым под санкции попал каждый из шести российских чиновников и один институт. Далее — пересказ точки зрения «Евросоюза».

Андрей Ярин
начальник управления президента РФ по внутренней политике

Входил в рабочую группу (официальная группа властей РФ, — прим. TJ) администрации президента РФ, которая должна была противодействовать влиянию Навального в России, в том числе дискредитируя его. Навальный является объектом систематических преследований и репрессий со стороны государственных и судебных органов РФ из-за его выдающейся роли в политической оппозиции. Деятельность Навального внимательно отслеживалась властями РФ во время его поездки в Сибирь в августе.

Резонно сделать вывод, что отравление Навального было возможно только с согласия АП. Таким образом, учитывая руководящую роль Ярина в этой должности, он несёт ответственность за побуждение и оказание поддержки лицам, которые отравили Навального или причастны к произошедшему.

Сергей Кириенко
первый заместитель руководителя Администрации президента РФ

Отвечает за внутренние дела РФ, включая деятельность [органов власти]. Отравление Навального было возможно только с согласия АП РФ.

Таким образом, учитывая руководящую роль Кириенко в этой должности, он несёт ответственность за побуждение и оказание поддержки лицам, которые отравили Навального или причастны к произошедшему.

Сергей Меняйло

полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе

Отвечает за обеспечение реализации конституционных полномочий президента, в том числе за реализацию внутренней и внешней политики государства.

Резонно сделать вывод, что отравление Навального было возможно только с согласия АП. Учитывая руководящую роль Меняйло в качестве представителя этого ведомства в Сибирском федеральном округе, он несёт ответственность за побуждение и оказание поддержки лицам, которые отравили Навального или причастны к произошедшему.

Александр Бортников
директор Федеральной службы безопасности РФ

Отвечает за деятельность главной спецслужбы России. Деятельность Навального внимательно отслеживалась ФСБ РФ во время его поездки в Сибирь в август.

Навального отравили «Новичком», который доступен только государственным органам РФ. В этих обстоятельствах и с учётом того, что Навальный находился под наблюдением в момент отравления, разумно сделать вывод, что оно было возможно только при участии ФСБ.

Павел Попов

заместитель Министра обороны РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Несёт общую ответственность за научно-исследовательскую деятельность Минобороны, что включает в себя развитие потенциала и модернизацию существующего вооружения и военной техники.

Минобороны взяло на себя ответственность за запасы химического оружия, унаследованные от СССР и их безопасное хранение до полного уничтожения. Применение «Новичка» на территории РФ может быть только результатом умысла или халатности Минобороны и его политического руководства.

Попов несёт ответственность за побуждение и оказание поддержки лицам, которые отравили Навального или причастны к произошедшему.

Алексей Криворучко

заместитель министра обороны РФ

В его задачи входит надзор за запасами оружия и военной техники Минобороны, он также отвечает за их ликвидацию в рамках выполнения международных договоров, возложенных на министерство.

Криворучко несёт ответственность за побуждение и оказание поддержки лицам, которые отравили Навального или причастны к произошедшему.

Государственный НИИ органической химии и технологии

Ответственен за уничтожение запасов химического оружия, унаследованных от СССР. До 1994 года занимался разработкой и производством химического оружия, в том числе токсичного нервно-паралитического вещества, известного теперь как «Новичок». После 1994 года учреждение участвовало в программе по уничтожению запасов химического оружия, унаследованных от СССР.

Применение отравляющего нервно-паралитического вещества группы «Новичок» стало бы возможным только в связи с невыполнением институтом своих обязанностей по уничтожению запасов химического оружия.

#отравлениенавального #навальный #санкции

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8 комментариев
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Андрей Рядькин

–15

Какая нелепая хуйня

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Вкусный файл

Андрей
11

ты про свой коммент?

Ответить

Андрей Рядькин

Вкусный
2

Про поверхностные санкции и неуверенных людей

Ответить

Никита Борисова

3

В смысле, только с согласия президента? А им кто-нибудь перевёл пасту рабов Рогозина про "кремлю енто не выгодно"?

Ответить

Имя Фамилия

0

Почему нету в списках главаря

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Bad Mother Fucker

Имя
0

потому что надо с кем-то договариваться

Ответить

Andrey Vasilev

0

не позволяет Навальному влиять на россиян

эээээээм..

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Drain Bamage

–1

Повеселили санкции для учреждения, да и вояк.
Откуда дровишки, что он отравлен Новичком из старых советских запасов, который лежал на складах лет 30, а не синтезированном веществом? Его что никто больше не может произвести, лол.

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