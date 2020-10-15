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Алексей Боржонов
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Космонавты нашли место утечки воздуха на МКС при помощи пакетика чая Материал редакции

Они оставили его в модуле и проследили, в каком направлении он двигался.

34 комментария
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Космонавты нашли место утечки воздуха на МКС, проследив, в каком направлении движется пакетик с чаем, сообщает ТАСС со ссылкой на запись переговоров Международной космической станции с Землёй.

По словам космонавта Анатолия Иванишина, они оставили пакетик в модуле «Звезда» перед закрытием переходной камеры. «У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — сказал Иванишин.

Центр управления полётами предложил космонавтам заклеить скотчем место предполагаемой утечки. Ранее они уже заклеивали сварочные швы на МКС.

Утечку обнаружили в сентябре 2019 года. Поначалу она была небольшой, но за год её скорость выросла в пять раз — с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки. Экипаж дважды закрывал все люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность, и изолировался. Тогда выяснилось, что утечка находится в модуле «Звезда».

#новости #мкс #космос

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34 комментария
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Трехтысячелетний пес

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вопрос: как они там пакетики заваривают?
И сколько раз, учитывая что доставить на орбиту один пакетик стоит примерно $140

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rossoshmap

Трехтысячелетний
10
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Антон Лисин

Трехтысячелетний
1

Видимо и Доширак там едят подогревая на газовой горелке.

Ответить

Ruslan Shashkov

Трехтысячелетний
1

Берёшь пакетик, засовываешь в рот, насыпаешь сахар, запиваешь кипятком

Ответить

Напряженный глобус

Трехтысячелетний
0

При помощью ракетных двигателей. Логично ведь.

Ответить

Al

Трехтысячелетний
0

Ну может точно так же, как едят консервы...

Ответить

Трехтысячелетний пес

Al
1

как?

Ответить

Глеб Горохов

10

Teabagging saves lives

Ответить

Владимир Филатов

Глеб
1

по-английски это может иметь другой смысл)

Ответить

Abram Dikoy

Владимир
5

Думаю он понимал 

Ответить

Владимир Филатов

Abram
20

Но закрыть рот уже не мог

Ответить

Vlad Kucherenko

11

Для выявления места утечки на МКС нужен всего лишь простой советский...пакетик чая

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Vlad
0

Тогда уж индийский со слоном

Ответить

Николай Синицын

1

Это ладно еще не было 5литровки бакбира, уже бы Марс покорили

Ответить

Деловой калькулятор

Николай
4

@Сиська Багбира ты почему не был там?

Ответить

Обосранный унитаз

Деловой
0

Сук, коммент украл

Ответить

Деловой калькулятор

Обосранный
1

Прости меня, обосранный унитаз ♥

Ответить

Напряженный глобус

1

Пакетик чая спас космонавтов. Новая российская разработка.

Ответить

Романелло Кивогенс

Напряженный
3

Вот так всегда. Вся нагрузка ляжет на изоленту, а вся слава достанется чайному пакетику. 

Ответить

Оптимальный чайник

Напряженный
0

главное чтоб тебе не сделали чайный пакетик

Ответить

Пластиковое Окно

0

Необходим комментарий Рогозина. Запросите.

Ответить

Кузькин отец

Пластиковое
0

Вяснилось, что робот Федор - это был рогозин (в Твиттере)

Ответить

Andrey Voronin

1

Смекалочка!

Ответить

Макс Бескоровайный

Andrey
0

Смекал очка

Ответить

Дмитрий Беганский

0

И заклеили скотчем. Ооооооок

Ответить

Антон Лисин

–4

Странная страна. Утечку в мкс находят с помощью пакетиков чая, лечат не известный вирус пустышкой ГРИП хуйней кагоцнлом. Нафига нам Европа.

Ответить

Максим Ерохин

Антон
0

Шото какой-то у тебя комментарий... Неоднозначный. 
Приплел рашку, хуй пойми зачем. Тут же всё-таки не забывай, что МКС международная и, как бы, утечка - это общая проблема.
А чайный пакетик - не повод для урапатриотичной городости, а просто маленькая ржака. Ну вот совсем малюсенькая.

Ответить

залечь на дно в долгопрудном

0

После таких новостей понимаешь, как все-таки хорош "Марсианин"

Ответить

Личный кубок

0

Когда там продолжение The Expanse. Интересно, что там за пришельцы такие.

Ответить

Вова А.

0

Сначала подумал - нифига они рисковые

Ответить

Taktischer Corgi

0

Тогда выяснилось, что утечка находится в модуле «Звезда».

С этим модулем нюансы возникают не только на МКС.

Ответить

Лев Троцкий

0

Им надо СРОЧНО запантентировать как метод выявления проблемы, так и сам метод ее устранения. Поверьте, америкосы о таком даже не догадываются !!! Кто-нибудь, позвоните им на МКС!!!!

Ответить

Shenmue

0

Шшшшшто? На МКС чай пьют из пакетиков? А говорят, что это пыль циганских дорог, а получается один чайный пакетик месяц обеспечивает кислородом команду космонавтов!

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Ze Katze

0

Охуеть, папаша. Спасибо за эту физику земного притяжения и воздушной циркуляции 

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