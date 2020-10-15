Космонавты нашли место утечки воздуха на МКС при помощи пакетика чая Материал редакции
Они оставили его в модуле и проследили, в каком направлении он двигался.
Космонавты нашли место утечки воздуха на МКС, проследив, в каком направлении движется пакетик с чаем, сообщает ТАСС со ссылкой на запись переговоров Международной космической станции с Землёй.
По словам космонавта Анатолия Иванишина, они оставили пакетик в модуле «Звезда» перед закрытием переходной камеры. «У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — сказал Иванишин.
Центр управления полётами предложил космонавтам заклеить скотчем место предполагаемой утечки. Ранее они уже заклеивали сварочные швы на МКС.
Утечку обнаружили в сентябре 2019 года. Поначалу она была небольшой, но за год её скорость выросла в пять раз — с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки. Экипаж дважды закрывал все люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность, и изолировался. Тогда выяснилось, что утечка находится в модуле «Звезда».
вопрос: как они там пакетики заваривают?
И сколько раз, учитывая что доставить на орбиту один пакетик стоит примерно $140
Берёшь пакетик, засовываешь в рот, насыпаешь сахар, запиваешь кипятком
Ну может точно так же, как едят консервы...
Teabagging saves lives
по-английски это может иметь другой смысл)
Думаю он понимал
Для выявления места утечки на МКС нужен всего лишь простой советский...пакетик чая
Это ладно еще не было 5литровки бакбира, уже бы Марс покорили
Деловой калькулятор
@Сиська Багбира ты почему не был там?
Сук, коммент украл
Вот так всегда. Вся нагрузка ляжет на изоленту, а вся слава достанется чайному пакетику.
Необходим комментарий Рогозина. Запросите.
Смекалочка!
Странная страна. Утечку в мкс находят с помощью пакетиков чая, лечат не известный вирус пустышкой ГРИП хуйней кагоцнлом. Нафига нам Европа.
Шото какой-то у тебя комментарий... Неоднозначный.
Приплел рашку, хуй пойми зачем. Тут же всё-таки не забывай, что МКС международная и, как бы, утечка - это общая проблема.
А чайный пакетик - не повод для урапатриотичной городости, а просто маленькая ржака. Ну вот совсем малюсенькая.
После таких новостей понимаешь, как все-таки хорош "Марсианин"
Тогда выяснилось, что утечка находится в модуле «Звезда».
С этим модулем нюансы возникают не только на МКС.
Им надо СРОЧНО запантентировать как метод выявления проблемы, так и сам метод ее устранения. Поверьте, америкосы о таком даже не догадываются !!! Кто-нибудь, позвоните им на МКС!!!!
Шшшшшто? На МКС чай пьют из пакетиков? А говорят, что это пыль циганских дорог, а получается один чайный пакетик месяц обеспечивает кислородом команду космонавтов!