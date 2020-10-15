Новости
Алексей Боржонов
5192

Пилоты в Лос-Анджелесе снова заметили человека с джетпаком, летающего около аэропорта. Его не могут опознать два месяца Материал редакции

На этот раз человек поднялся на высоту 1800 метров.

47 комментариев
В закладки

Пилоты в США второй раз за два месяца заметили человека, летающего с реактивным ранцем возле аэропорта Лос-Анджелеса, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

Экипаж China Airlines рассказал, что человек с джетпаком парил на высоте 1800 метров в 7 километрах от аэропорта. FAA утверждает, что расследует произошедшее.

Впервые неизвестного с реактивным ранцем заметили в Лос-Анджелесе в конце августа. Тогда пилоты двух авиакомпаний рассказали о «парне с джетпаком», который летал рядом с бортами на высоте 900 метров. Установить личность человека тогда не удалось, дело расследует ФБР.

Как отмечает The New York Times, большинство джетпаков не приспособлены для полётов на такую высоту, поэтому показания пилотов «удивительны». Взлететь на 1800 метров в феврале 2020 года удалось пилоту Jetman Dubai, но посадку он осуществлял с помощью парашюта.

#новости #сша

Алексей Боржонов PLUS
+50 511
5
18
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 47, "likes": 18, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 223573, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 15 Oct 2020 15:03:31 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
47 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Напряженный глобус

35

Не могут опознать два месяца? Они что в GTA не играли?

p.s. Какой железный человек?? Люди одумайтесь!!

Ответить

Victor Axonoff

Напряженный
9

Согласен, вырастили непонятное поколение

Ответить

Лысина Арика

Victor
0

Игре всего 15 лет, а я знаю только одного школьника с tj/

Ответить

Разный яд

Напряженный
1

Как щас помню YECGAA

Ответить

Напряженный глобус

Разный
0

А вот и спалился)))

Ответить

Разный яд

Напряженный
0

в чем я спалился?

Ответить

Напряженный глобус

Разный
1

Ты же тот летун с джетпаком?

Ответить

Разный яд

Напряже…
0

Никому не говори

Ответить

Напряженный

Разный
1

Ок, понял. Тсс.

Ответить

Marat Khamadeev

Напряженный
0

Лучше было бы найти скрин, где CJ летает около LSIA, чтобы было аутентично новости. Всё таки Verdant Meadows - это ближе к Лас Вегасу

Ответить

Напряженный глобус

Marat
0

Не, ну я же ну буду палить местонахождение этого летуна.

Ответить

Ze Katze

Marat
0

Снять видео в SAMP и Соловьёву подкинуть. Как раз примет за реальность 

Ответить

Денис Файзулин

6

у нас бы уже ФСБ бегало как ужаленные и экстримизм шили всем подряд

Ответить

badResistor

Денис
6

через 2 дня бы задержали как террориста, который пытался что-то совершить но был уничтожен) 

Ответить

Александр Гонтарев

Денис
2

это они умеют, да

Ответить

Eugene Podosenov

Денис
2

Ээ... а не должны были бы бегать? Рашку приплёл, но как-то совсем мимо.

Ответить

Daniil Minashkin

Денис
0

Чувак,  этого тоже в рот выебут за такую хуйню 

Ответить

Abram Dikoy

5

Странно что никто не видит где он садится и взлетает

Ответить

Вова А.

2
Ответить

Конструктивный шмель

1
Ответить

Передовой теркин30см

1

Ох, его штрафанут. Полеты без согласования - хуже чем за руль без прав.

Ответить

Victor Axonoff

Передовой
2

И что они с ним сделают? Отнимут лицензию пилота?)

Ответить

Передовой теркин30см

Victor
6

Что? Штраф наложат такой, что аппарат и ещё жопу свою с молотка продаст.

Ответить

Государственный паук например

Передовой
2

Учитывая, что он создаёт нехуевую опасность для самолётов, там одним только штрафом может не ограничится.

Ответить

Bad Mother Fucker

Передовой
0

какие у вас интересные фантазии

Ответить

Напряженный глобус

Victor
3

Скорее всего джетпак в жопу засунут.

Ответить

Ragnar Lodbrok

1

Достать телефон и снять на видео его, они не могли? 

Ответить

Алексей Боржонов

Ragnar
0

наверное, по правилам пилотам нельзя пользоваться телефоном во время полётов

Ответить

Худой пёс_анон

Алексей
3

Алё, любачка? Ты щас упадешь

Ответить

LC

Алексей
0

Сразу всем?

Ответить

Алексей Боржонов

LC
0

Ты же самолётом управляешь — так что да, всем. В машине тоже нельзя телефоном пользоваться

Ответить

Zeychba

Алексей
0

Правильно, надо же между другими самолетами маневрировать, остановки делать, людей на джетпаках пропускать, а не по прямой лететь.

Ответить

Marat Khamadeev

Ragnar
0

Мне кажется, они и сняли, но он наверняка настолько далеко летает, что его так не опознать. 

Ответить

Обосранный унитаз

1

Это орлов на пуканной тяге 

Ответить

Напряженный глобус

Обосранный
1

@Дмитрий Орлов травля.

Ответить

Лысина Арика

0

Блен, это что железный человек, что его опознать не могут. В мире сейчас человек десять от силы наберется с такими рюкзаками/

Ответить

Какой Кошмар

Лысина
3

видимо своя собственная разработка

Ответить

Лысина Арика

Какой
0

Да я про то, что это банально сложно реализовать. Деньги приличные и удивительно, что это не могу отследить. Ну только конечно, если у нас тут не Старк, который в своём гараже собрал костюм/

Ответить

Верхний торшер

Лысина
0

У Старка ниче такой гараж-то был

Ответить

Верхний торшер

Лысина
0

У Старка ниче такой гараж-то был

Ответить

Комсомольский волк

1

Это Рогозин прыгает на батуте

Ответить

Особый файл

1

Обычно в Дубаи так развлекаются

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Особый
0

Два дубаЯ угрожают безопасности полётов.

Ответить

Ragnar Lodbrok

0

Не удивлюсь, если это Илон Маск или новый Илон, но мы ещё не знаем его настоящего имени.

Ответить

Marat Khamadeev

Ragnar
1

Примечательно, что Эвон Хёртц, который удирает от нас в GTA Online на джетпаке, писался с Элона Маска. Удирает, кстати, в сторону Лос-Сантоса, что можно с натяжкой назвать "в районе аэропорта ЛА"

Ответить

NiemandDa

0

Том Круз готовится к новой роли

Ответить

1 2

0

Летал в каньон, побегать

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Тихановская объявила ультиматум: она грозит национальной забастовкой, если Лукашенко не уйдёт в отставку до 25 октября
Бывший кандидат в президенты также заявила, что власти должны остановить насилие на улицах и отпустить политзаключённых.
291
Технологии
«Захотелось усовершенствовать себя»: петербурженка вживила в одну руку банковскую карту, а в другую — чип от домофона
Девушка, поддерживающая идеи трансгуманизма, подробно рассказала, как установить чип в России и почему, по её мнению, импланты упрощают жизнь.
240
Истории
В США 12-летний мальчик поступает в институт на ракетостроение. Он пошёл в школу в два года и хочет работать у Маска
Посмотрим, где он окажется через 10 лет.
214
Популярное за три дня
Истории
Как я переболел двусторонней пневмонией (а может ковидом?)
Пока народ шутил про вторую волну или пугал второй волной, я умудрился подхватить двустороннюю пневмонию. Болел с 8 по 30 сентября, из них 10 дней пролежал в инфекционном отделении для пациентов с «новой коронавирусной инфекцией covid-19». Теперь долечиваюсь дома. Расскажу весь путь от симптомов до больницы и выписки. Осторожно: много букв.
220
Новости
Навальный раскрыл имена тех, кто оплатил лечение после отравления: Чичваркин, бывший зампред ЦБ и сотрудник «Яндекса»
Они потратили на это 50 тысяч евро.
162
Новости
Тихановская объявила ультиматум: она грозит национальной забастовкой, если Лукашенко не уйдёт в отставку до 25 октября
Бывший кандидат в президенты также заявила, что власти должны остановить насилие на улицах и отпустить политзаключённых.
291
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Elijah Garrison

«Открытые медиа»: Тихановской…

Олег Ивахнов

«Понимала, что будет очень…

Руслан Воробьёв

«Открытые медиа»: Тихановской…

Дмитрий Титов

В Хабаровском крае инспектор…

Zzzzzzz

Американский теннисист сбежал…

Иван Иванов

«Понимала, что будет очень…

Tsimur Abayeu

В Хабаровском крае инспектор…

Александра…

«Понимала, что будет очень…

Drain Bamage

Как российские чиновники…

Руслан Воробьёв

«Открытые медиа»: Тихановской…

# realfiddy

Отец Партея: посоветовал Томасу…

Mykyto Rudenko

В Хабаровском крае инспектор…
null