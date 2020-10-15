Пилоты в Лос-Анджелесе снова заметили человека с джетпаком, летающего около аэропорта. Его не могут опознать два месяца Материал редакции
На этот раз человек поднялся на высоту 1800 метров.
Пилоты в США второй раз за два месяца заметили человека, летающего с реактивным ранцем возле аэропорта Лос-Анджелеса, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.
Экипаж China Airlines рассказал, что человек с джетпаком парил на высоте 1800 метров в 7 километрах от аэропорта. FAA утверждает, что расследует произошедшее.
Впервые неизвестного с реактивным ранцем заметили в Лос-Анджелесе в конце августа. Тогда пилоты двух авиакомпаний рассказали о «парне с джетпаком», который летал рядом с бортами на высоте 900 метров. Установить личность человека тогда не удалось, дело расследует ФБР.
Как отмечает The New York Times, большинство джетпаков не приспособлены для полётов на такую высоту, поэтому показания пилотов «удивительны». Взлететь на 1800 метров в феврале 2020 года удалось пилоту Jetman Dubai, но посадку он осуществлял с помощью парашюта.
Согласен, вырастили непонятное поколение
Как щас помню YECGAA
А вот и спалился)))
в чем я спалился?
Лучше было бы найти скрин, где CJ летает около LSIA, чтобы было аутентично новости. Всё таки Verdant Meadows - это ближе к Лас Вегасу
у нас бы уже ФСБ бегало как ужаленные и экстримизм шили всем подряд
через 2 дня бы задержали как террориста, который пытался что-то совершить но был уничтожен)
Ээ... а не должны были бы бегать? Рашку приплёл, но как-то совсем мимо.
И что они с ним сделают? Отнимут лицензию пилота?)
Передовой теркин30см
Что? Штраф наложат такой, что аппарат и ещё жопу свою с молотка продаст.
Государственный паук например
Учитывая, что он создаёт нехуевую опасность для самолётов, там одним только штрафом может не ограничится.
Достать телефон и снять на видео его, они не могли?
Мне кажется, они и сняли, но он наверняка настолько далеко летает, что его так не опознать.
Это орлов на пуканной тяге
Блен, это что железный человек, что его опознать не могут. В мире сейчас человек десять от силы наберется с такими рюкзаками/
видимо своя собственная разработка
Да я про то, что это банально сложно реализовать. Деньги приличные и удивительно, что это не могу отследить. Ну только конечно, если у нас тут не Старк, который в своём гараже собрал костюм/
Не удивлюсь, если это Илон Маск или новый Илон, но мы ещё не знаем его настоящего имени.
Примечательно, что Эвон Хёртц, который удирает от нас в GTA Online на джетпаке, писался с Элона Маска. Удирает, кстати, в сторону Лос-Сантоса, что можно с натяжкой назвать "в районе аэропорта ЛА"