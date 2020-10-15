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Алексей Боржонов
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«Открытые медиа»: Тихановской предлагали освободить мужа из СИЗО в обмен на призыв прекратить протесты. Она отказалась Материал редакции

Сергея Тихановского арестовали вскоре после того, как он попытался зарегистрироваться кандидатом в президенты Белоруссии.

32 комментария
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Бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской предлагали освободить политзаключённых, в том числе её мужа Сергея, в обмен на призыв прекратить протесты. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на окружение Тихановской.

Издание не указывает, от кого именно и когда поступило предложение, но отмечает, что оно было неофициальным. Лидер Координационного совета, по словам собеседника «ОМ», отклонила предложение, заявив: «Сергей сам бы мне не простил, если бы я так поступила».

Сергея Тихановского задержали в конце мая вскоре после того, как он попытался зарегистрироваться кандидатом в президенты Белоруссии. Ему предъявили обвинения по статьям об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, а также о применении насилия к сотрудникам органов внутренних дел, он находится в белорусском СИЗО.

Светлана Тихановская решила баллотироваться в президенты именно после ареста мужа. Она неоднократно заявляла, что не собиралась становиться политиком, но из-за сложившейся в стране ситуации выдвинула свою кандидатуру.

Вскоре после выборов в августе она уехала из страны и теперь находится в Литве. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, Тихановская — 10%. Она возглавила Координационный совет оппозиции и регулярно выступает с обращениями к белорусам, призывая продолжать протесты.

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила «Открытым медиа», что в августе у оппозиции не было структуры для «эффективной акции неповиновения», теперь же «ситуация иная». Одним из важных факторов она назвала поддержку международного сообщества.

13 октября Тихановская поставила действующей белорусской власти ультиматум, пригрозив национальной забастовкой с 25 октября, если Лукашенко не уйдёт в отставку.

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#новости #белоруссия

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32 комментария
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Публичный корабль

25

Соглашаешься, вывозишь мужа, а потом призываешь к протестам снова 

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Атлант поправил плечи

Публичный
10

Ага, как будто это происходит так 

 - не выходите на протест 
- Тихановский рядом 
- я пошутила, все обратно 

Ответить

Капитальный Абдужаббор

Атлант
6

Ну она же уже видео в цике записывала, спаслась и опровержение выпустила 

Ответить

Атлант поправил плечи

Капитальный
4

Мне кажется немного разные ситуации 

Ответить

Владимир Филатов

Публичный
7

Так она может призвать, только люди не будут слушать ;)

Ответить

Майский жук

Публичный
3

а они ее наебать не могут, думаешь?

Ответить

Твоего деда дед

Публичный
2

Может там какая-нибудь заковырка, типа из СИЗО выпускаем, а из страны нет, включишь обратку — снова запрём/забьём/убьём

Ответить

Алюминиевый теркин30см

Твоего
1

так собственно для этого и есть изменение меры пресечения на домашний орест с запретом интервью и интернета. именно так бы оно и было.

Ответить

Напряженный глобус

Публичный
2

Соглашаешься, вывозишь мужа, вместо мужа запихиваешь деда, а потом призываешь к протестам снова. 

Ответить

Напряженный глобус

11

Что за глупое предложение? Они реально думали, что она согласится? Тем более народ уже не остановить.

Ответить

Вертер Робот

Напряженный
–14

Народ только и мечтает, что королей менять. Этого, тирана, на справедливого и честного. Вот сейчас короля поменяем, и заживем! А пока затянем пояса потуже и будем сражаться за правильного короля! (Не щадя живота своего и будущего своих детей, да насрать на них, еще нарожаем, лишь бы короля поставить на правление, которого хочет Речь Посполитая).

Ответить

Автомобильный Паша

Вертер
2

Ты не заебался одинаковыми высерами спамить под каждым постом??

Ответить

Вертер Робот

Автомобильный
0

О чем ты, я в бане давно, одно сообщение в день могу писать, какой спам? Ты меня с кем-то путаешь, очевидно.

Ответить

Автомобильный Паша

Вертер
0

Справедливо, ты прав

Ответить

Автомобильный Паша

Вертер
1

@Вахтёр вы проверили этот аккаунт на вшивость? Просто интересно

Ответить

Elijah Garrison

Вертер
0

Что же делать, если король оказался гондоном и не понимает что для благополучия страны он должен уйти сам после двух сроков. Хотя понимает конечно, просто ему насрать на благополучие страны, он в ней жить не собирается. 

Ответить

Алюминиевый теркин30см

Вертер
0

речь посполитая, великое княжество литовское, змагары, кукареку, кокококококо! 🐓

Ответить

Ненужный чайник

3

редлагали освободить политзаключённых, в том числе её мужа Сергея, в обмен на призыв

То есть, они открыто признали, что заключенные не совершали никаких преступлений и их можно просто отпустить в любой момент.

Ответить

Abram Dikoy

Ненужный
1

Они особо и не скрывали никогда

Ответить

Elijah Garrison

Ненужный
0

Я вот не понимаю, почему в некоторых странах о таком даже подумать нельзя, а в других такое происходит на регулярной основе? Откуда на постсоветском пространстве столько пидарасов и столько людей готовых терпеть выходки ?

Ответить

Деловой калькулятор

2

И правильно сделала.

Ответить

Litnikov Danil

Деловой
1

Все равно б наебали

Ответить

Александр Гонтарев

2

все прекрасно понимают, что при текущем режиме то, что его выпустят не гарантирует им свободы и даже жизни

Ответить

Maxim Rebitsky

1

Я один не понимаю как это выглядеть должно было бы? Типа она должна была бы приехать и разогнать людей? Если бы она просто видео записала с призывом все бы понимали суть. Какое условия для "выпуска" всех из тюрьмы? Полностью что бы люди разошлись? Так это нереально, она не повлияет на всех.

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Alexander Petcoglo

Maxim
1

Это как минимум ударило бы по морали протестующих. Протесты не закончились бы, но люди стали бы думать, что оппозиция чмошная и какое там будущее с ней строить дальше? Даже при всём понимании ситуации.

Ответить

Максим Козаченко

1

Жги, Светлана!

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Романелло Кивогенс

1

А тем временем всплыла аудиозапись с ещё одного избирательного участка, где членов комиссии вынуждали подписать протокол с нужными цифрами. Настоятельно рекомендую ознакомиться с её стенограммой. Там весьма наглядно продемонстрирован механизм фальсификации "на местах" и показано каким образом давят на рядовых и нерядовых членов УИК:

 — Вы как хотите, хай меня выгоняют с работы, мне совесть моя, внутренняя совесть, не позволит, — продолжает она. — Я не могу, я не подпишу. Остальные — как хотят. У меня просто своя совесть. Я не могу. Подтасовать можно, когда чуть-чуть, немножко, я считаю. За Дмитриева — ноль, за Канопацкую — ноль, за Черечня, наверное, два человека всего, за Лукашенко у меня три человека всего. Всё, остальные все — за Тихановскую. Я не могу, правда, хоть повесьте меня. Остальные пускай как хотят. Как мы будем людям в глаза глядеть? Вот мы выйдем, и люди будут нас встречать. Как мы будем в глаза им глядеть?

https://news.tut.by/society/704206.html

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Антон Лисин

–6

С деньгами в Европе и без мужа хорошо.

Ответить

AZP

0

Всё равно наебут.

Ответить

Abram Dikoy

0

Торгуется всё таки, мыш обосраная

Ответить

Paul Marinar

0

Надо было согласиться, а когда его выпустят, сказать что только ради этого согласилась. И призвать всех белорусов на кемпинг, чтобы брали палатки и все такое пара миллионов человек и сидели возле дворца Лукашенко пока он не уйдёт

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YeezySpace

–1

Макрон лучше)

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