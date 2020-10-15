«Открытые медиа»: Тихановской предлагали освободить мужа из СИЗО в обмен на призыв прекратить протесты. Она отказалась Материал редакции
Сергея Тихановского арестовали вскоре после того, как он попытался зарегистрироваться кандидатом в президенты Белоруссии.
Бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской предлагали освободить политзаключённых, в том числе её мужа Сергея, в обмен на призыв прекратить протесты. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на окружение Тихановской.
Издание не указывает, от кого именно и когда поступило предложение, но отмечает, что оно было неофициальным. Лидер Координационного совета, по словам собеседника «ОМ», отклонила предложение, заявив: «Сергей сам бы мне не простил, если бы я так поступила».
Сергея Тихановского задержали в конце мая вскоре после того, как он попытался зарегистрироваться кандидатом в президенты Белоруссии. Ему предъявили обвинения по статьям об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, а также о применении насилия к сотрудникам органов внутренних дел, он находится в белорусском СИЗО.
Светлана Тихановская решила баллотироваться в президенты именно после ареста мужа. Она неоднократно заявляла, что не собиралась становиться политиком, но из-за сложившейся в стране ситуации выдвинула свою кандидатуру.
Вскоре после выборов в августе она уехала из страны и теперь находится в Литве. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, Тихановская — 10%. Она возглавила Координационный совет оппозиции и регулярно выступает с обращениями к белорусам, призывая продолжать протесты.
Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила «Открытым медиа», что в августе у оппозиции не было структуры для «эффективной акции неповиновения», теперь же «ситуация иная». Одним из важных факторов она назвала поддержку международного сообщества.
13 октября Тихановская поставила действующей белорусской власти ультиматум, пригрозив национальной забастовкой с 25 октября, если Лукашенко не уйдёт в отставку.
Ага, как будто это происходит так
- не выходите на протест
- Тихановский рядом
- я пошутила, все обратно
Капитальный Абдужаббор
Ну она же уже видео в цике записывала, спаслась и опровержение выпустила
Может там какая-нибудь заковырка, типа из СИЗО выпускаем, а из страны нет, включишь обратку — снова запрём/забьём/убьём
Алюминиевый теркин30см
так собственно для этого и есть изменение меры пресечения на домашний орест с запретом интервью и интернета. именно так бы оно и было.
Напряженный глобус
Соглашаешься, вывозишь мужа, вместо мужа запихиваешь деда, а потом призываешь к протестам снова.
Народ только и мечтает, что королей менять. Этого, тирана, на справедливого и честного. Вот сейчас короля поменяем, и заживем! А пока затянем пояса потуже и будем сражаться за правильного короля! (Не щадя живота своего и будущего своих детей, да насрать на них, еще нарожаем, лишь бы короля поставить на правление, которого хочет Речь Посполитая).
Ты не заебался одинаковыми высерами спамить под каждым постом??
О чем ты, я в бане давно, одно сообщение в день могу писать, какой спам? Ты меня с кем-то путаешь, очевидно.
Что же делать, если король оказался гондоном и не понимает что для благополучия страны он должен уйти сам после двух сроков. Хотя понимает конечно, просто ему насрать на благополучие страны, он в ней жить не собирается.
Алюминиевый теркин30см
речь посполитая, великое княжество литовское, змагары, кукареку, кокококококо! 🐓
Я вот не понимаю, почему в некоторых странах о таком даже подумать нельзя, а в других такое происходит на регулярной основе? Откуда на постсоветском пространстве столько пидарасов и столько людей готовых терпеть выходки ?
все прекрасно понимают, что при текущем режиме то, что его выпустят не гарантирует им свободы и даже жизни
Я один не понимаю как это выглядеть должно было бы? Типа она должна была бы приехать и разогнать людей? Если бы она просто видео записала с призывом все бы понимали суть. Какое условия для "выпуска" всех из тюрьмы? Полностью что бы люди разошлись? Так это нереально, она не повлияет на всех.
Это как минимум ударило бы по морали протестующих. Протесты не закончились бы, но люди стали бы думать, что оппозиция чмошная и какое там будущее с ней строить дальше? Даже при всём понимании ситуации.
А тем временем всплыла аудиозапись с ещё одного избирательного участка, где членов комиссии вынуждали подписать протокол с нужными цифрами. Настоятельно рекомендую ознакомиться с её стенограммой. Там весьма наглядно продемонстрирован механизм фальсификации "на местах" и показано каким образом давят на рядовых и нерядовых членов УИК:
— Вы как хотите, хай меня выгоняют с работы, мне совесть моя, внутренняя совесть, не позволит, — продолжает она. — Я не могу, я не подпишу. Остальные — как хотят. У меня просто своя совесть. Я не могу. Подтасовать можно, когда чуть-чуть, немножко, я считаю. За Дмитриева — ноль, за Канопацкую — ноль, за Черечня, наверное, два человека всего, за Лукашенко у меня три человека всего. Всё, остальные все — за Тихановскую. Я не могу, правда, хоть повесьте меня. Остальные пускай как хотят. Как мы будем людям в глаза глядеть? Вот мы выйдем, и люди будут нас встречать. Как мы будем в глаза им глядеть?
https://news.tut.by/society/704206.html
Надо было согласиться, а когда его выпустят, сказать что только ради этого согласилась. И призвать всех белорусов на кемпинг, чтобы брали палатки и все такое пара миллионов человек и сидели возле дворца Лукашенко пока он не уйдёт