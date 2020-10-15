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Ольга Щербинина
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В Челябинске водителей «Яндекса» хотят привлечь к перевозке больных с подозрением на Covid-19. Эта идея нравится не всем Материал редакции

Некоторые таксисты выступают против нововведения, опасаясь потерять заработок.

17 комментариев
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Власти Челябинской области ведут переговоры с сервисом «Яндекс.Такси» о том, что его водители будут отвозить больных с подозрением на Covid-19 на компьютерную томографию. Это нужно, чтобы компенсировать дефицит машин скорой помощи. Однако таксистам эта новость не понравилась, пишет «МБХ медиа».

По словам первого вице-губернатора региона Ирины Гехт, водителей специально выделенных машин обеспечат средствами защиты и проинструктируют по технике безопасности. Оплачивать их услуги будут за счёт бюджета. «Рассчитываем, что это позволит компенсировать дефицит скорых и снизить сократить сроки диагностики», — добавила Гехт.

В пресс-службе «Яндекс Go» объяснили, как будет организована работа «ковидных» такси. Там отметили, что для этих целей с правительством Челябинской области обсуждают возможность выделения отдельного парка. «Речь идёт не о машинах, которые выполняют обычные заказы „Яндекс Go“, а только про отдельный флот партнёрских автомобилей, где будут повышены меры безопасности для водителей-добровольцев». В компании отметили, что в таких автомобилях используются специальные защитные экраны, проводится ежедневная обязательная дезинфекция, а для водителей будет действовать страховка на случай заражения Covid-19. В разговоре с TJ представитель «Яндекса» подчеркнул, что участие в этой инициативе будет для водителей добровольным.

Один из таксистов сервиса рассказал «МБХ медиа», что боится заразиться сам и подвергнуть опасности других пассажиров. Он также опасается, что никто не будет предупреждать водителей о том, что они везут пациента с подозрением на коронавирус. Другой водитель никакой проблемы не видит. «Если будут соблюдены все меры безопасности, то почему бы и нет. Это дело добровольное, тем более оплата для таких ребят будет достойная», — сказал он и добавил, что согласится на такую работу, если за это будут хорошо платить.

Получат ли таксисты-добровольцы доплаты за предполагаемый риск, в компании не уточнили, этот и другие вопросы ещё обсуждают. При этом один из водителей рассказал, что агрегатор недавно снизил водителям гарантию заработка. Также таксист призвал устроить забастовку. «„Яндекс.Такси“ договорилось с администрацией Челябинской области перевозить коронавирусных больных за свой счёт. После чего резко опустила гарантию заработка для работников такси. В связи с этим в следующую пятницу, 23 октября, с 6:00 утра до 24:00 все работники „Яндекс.Такси“: водители, диспетчера, автопарки и т.д. не выходят на работу!» — говорится в сообщении.

В комментариях к записи идею забастовки не одобрили. Многие написали, что продолжат работать или посоветовали перейти на другой агрегатор.

Скриншот из паблика «Подслушано у таксистов Челябинска» во «ВКонтакте»

Окончательное решение по поводу «ковидных» такси ещё не приняли. «Руководство сервиса „Яндекс.Такси“ передало нам проект договора, он находится на согласовании. Что касается процесса внутри компании, то это не относится к моей компетенции», — сообщила Ирина Гехт.

По данным региональных властей, 15 октября в Челябинской области выявили 107 новых заболевших коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии заразились 18 182 человека.

#новости #covid19 #челябинск

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17 комментариев
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Осенний динозавр

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объясните, нахуя привлекать таксистов, и почему не хватает машин скорых, если 

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Напряженный глобус

Осенний
8

Может потому что эти машины только на бумажках, а деньги на них в карманах у "нехороших" людей?

У меня только такой вывод складывается.

Ответить

Обычный колос

Напряженный
0

Машина без персонала нихуя не едет

Ответить

Обычный колос

Обычный
0

Как и зубару собственно, но она и с персоналом не едет(◠‿◕)

Ответить

Напряженный глобус

Обычный
0

У тебя шиза?

Ответить

Обычный колос

Напряже…
0

Почему?

Ответить

Напряженный

Обычный
0

Сам с собой разговариваешь.

Ответить

Любимый паук например

Осенний
0

Не всех обнаруженных записывают, не всех тестируют, плюс на кт наверное сильно больше ездит чем просто больных?

Ответить

ave ego

5

гениально. на такси от яндекса или с наклейкой яндекса по моему мнению вообще теперь никто не будет ездить. ковидмобиль же. 

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KSA

ave
0

Так других-то и нет больше!

Ответить

ave ego

KSA
0

никто не будет разбираться отдельная это машина или нет. а гетт и ситимобил в Челябинске есть?

Ответить

Max Payne

ave
0

азаха член ябинск

Ответить

Напряженный глобус

2

Не трогайте таксистов им и так сложно работать.
Пусть это "власть" кареты скорой помощи закупит, а не привлекает староние компании для перевозки больных.

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Vitaly FlieTantie

Напряженный
0

Так они для души, альтруизм не победить! 

Ответить

Напряженный глобус

Vitaly
0

А ну да, там же одни бизнесмены работают.

Ответить

Сергей Семенов

0

А кто потом будет возить, когда все таксисты заболеют?

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Руслан Астратов

0

За риск должны доплачивать. В противном случае Яндекс идёт на хуй

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