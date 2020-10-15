Пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в московский транспорт, даже если поездка уже оплачена Материал редакции
Число проверок увеличится, в них будут участвовать правоохранительные органы.
Дептранс Москвы по предписанию главного санитарного врача столицы Елены Андреевой ужесточил контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщается в телеграм-канал департамента.
Пассажиры без масок и перчаток больше не будут допускаться к проезду, даже если поездка уже оплачена. Проверки соблюдения масочно-перчаточного станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы.
Дептранс также рассказал, что все водители и машинисты московского транспорта обязаны проходить медосмотр перед каждым рейсом. Тест на коронавирус каждые 15 дней будут сдавать не менее чем 10% сотрудников.
15 октября стало известно, что с 19 октября попасть в ночные клубы, бары и другие заведения Москвы можно будет только после регистрации номера телефона.
Везде уже разместили. не в поездах конечно, но при входе-выходе со станции точно есть. Вроде даже на мцк в поезде видела, но может показалось.
Везде уже разместили
не в поездах конечно, но при входе-выходе со станции точно есть
То есть нифига не везде. И это только метро.
Ну да, тут конечно, как посмотреть. Я ими все равно не пользуюсь и так всю жизнь чуть ли не с протянутой рукой, а тут две сразу протянуть нужно.
Чё
Тебе разжевать и в рот положить?
Болеешь?
Болею
Вкусный файл
Я пока сниму перчатки засифачу все вокруг
Деловой калькулятор
Это одна из причин по которой их не советуют использовать обыватлам. Лучше носить антисептик, не лапать рожу, а дома мыть руки как следует.
Грядущий супер_стар
DbВидео из телеги не подсасывается, так что переходите по ссылке https://t.me/nourlnews/17101
Не знаю, почему нормально не объясняют нигде сути перчаток, сам узнал только недавно. Суть передачи контактным путем примерно похожа на воздушно-капельным. Кто-то чихнул, кашлянул с вирусом без маски возле вас, к вам прилетел дождь из его слюны с вирусом. А на руках у нас всегда есть микротрещины, которые как бы и не зарастают, кожа движется постоянно, не даёт срастаться. И вот вирус через течение влаги попадает в ранках сразу в кровь и заражает вас. Исключаем случай чихания носителя вируса без маски в транспорте. Скажем, перед тем, как зайти в транспорт, он шел 1 по улице без маски, чихнул в руки себе. И потом в транспорте руками все ручки потрогал. К чему я это всё: если все в масках, контактная передача вируса тоже возможна. Но почему-то нас заставляют надевать перчатки, а не объясняют просто исключить контакт кожи с поверхностями общественными. То есть условно пакетик для завтраков взяли, дверь через него открыли, изнутри его вывернули, положили в специальное место для него, где ничего более не лежит. В следующий раз руку в него вставили, грязной стороной наружу выдавили, пользуемся. То есть необходимы не непосредственно перчатки, а необходимо исключить контакт. Все забивают на перчатки (хотя большинство и на маски забивают), но при этом не обеспечивают безопасных контактов с поверхностями. И потом нам кричат, что много зараженных, так как в том числе люди без перчаток. Простите за много букв.
Ну сказать что будет в итоге : человек купит одну маску за 50 рублей и будет носить её днями и неделями переодически оставляя преть в карманах
Маски носят не для защиты себя, а защиты от себя. Будет чихать и слюни пускать в грязную маску. Его проблемы.
Некоторые снимают, чтобы почихать/покашлять
Капитальный Абдужаббор
Надо признать, что некоторым в масках плохо. Тем, кому по медпоказаниям нельзя (сердечники и астматики), можно и не носить.
Но это будет работать, если большинство людей носить эти маски будут.
Ну там скорее всего сердечников/астматиков не было. Раз 15-20 такие попадались(и далеко не бабки, а 20-40 летние в основном) в транспорте и аптеках. Отодвигает, делает свое дело(сопли/слюни свои разносит), а потом надевает. Видимо, чтобы маску не запачкать.
Нет вообще то эта маска станет рассадником для всех
Почему это? Он же не трётся маской о людей. Да, пропускать может больше, но больше вредит она носителю.
«Но больше вредит она носителю» - когда пытаешься быть умнее других, хотя сам нихуя не понимаешь
Капитальный
Тут ты скорее не понимаешь
Маска защищает ОТ тебя, а не тебя.
Если ты не придерживаешься правил, то подвергаешь СЕБЯ опасности, но твои слюни все ещё будут сдерживаться грязной маской, и она будет защищать ОТ тебя, что и должна маска делать.
Если ты хочешь защитить СЕБЯ, то носи респираторы n95 и следуй всем правилам эксплуатации.
Соблюдение дистанции. Вирус просто так не берется. Если не чихаете, не кашляете, то по сути и не заразите никого без маски. Лишь бы в вашей столовой всё организовано с посадочными местами по уму было. Да и разумный человек, который кашляет и чихает, если ему не насрать на других, не пойдет в столовую, а будет иначе питаться
разумный человек, который кашляет и чихает, если ему не насрать на других, не пойдет в столовую
Хотел бы я согласиться, но нету такого запаса веры в среднестатистического человека
В этом и проблема. Почти всем насрать друг на друга. Может, из-за бедности большинства людей, так как сели бы с радостью дома, но кушать нечего будет и ЖКХ платить тоже. Ну и лень тоже. О чем речь вообще, если многие люди, которых вижу, руки после туалета не моют
Понятия не имею. Правила какие-то тупые придумывают, если честно.
В тех же маках, например, у нас надо заходить в маске в зал и делать заказ, а рядом сидят люди без масок и едят. Нелогично, что и раздражает.
Скажу больше. Глава нашего МОЗ летом, после первого сурового карантина (со 100 заболевшими в день, а сейчас 5+к) сделал такие заявления:
- маска - это чисто психологическая уловка.
- соленая морская вода и теплое солнце убивает коронавирус.
А сейчас он опять начал носить маску и всех наставлять.
Таких некомпетентных гениев вообще надо штрафовать и судить.
Объясню тебе - человек достал свою замшелую маску ладошкой перед входом в метро, забежал в вагон и этой рукой цепко ухватился за поручень. За ним эту процедуру конкретно в этом месте повторили за час наверное несколько раз. Вот и все.
Радостный ключ
Каждый раз захожу в подобные посты и охуеваю над познаниями. Вы точно понимаете, как работает воздушно-капельный путь передачи заболеваний?
Капитальный
1. Руки по-умолчанию все грязные. Поэтому и говорят их мыть и пшикать антисептиком, а также обрабатывать поверхности.
2. Основная передача - воздушно-капельным путем.
Ипотечника видно издалека
Вообще это правильно.
Только я не поминаю тех, кто все же надевают маски, но нос оставляют открытым. Особый сорт людей, видимо.
Особенно интересно наблюдать, как такие уникумы рвутся, если им делают верное замечание.
Ну когда людей нет это ерунда.
Я именно про тех, кто в помещении с людьми все равно не закрывают нос.
Что мешает стягивать маску под подбородок, то есть открывать полностью лицо? Если следовать твой логике, то «пока проверяющих нет, маску /типа на лице/ держать необязательно». Этот нос торчащий напоминает апрельский мем про не до конца надетые трусы.
Это то верно, вдумайся в мою мысль плиз, ведь это означает, что ее можно полностью снять с лица, не закрывая только рот. Зачем это?
это поможет товарищу майору купить Айфон 12
Напряженный глобус
А почему айфон? Почему не новую машину?
Тебе нечем заняться?
А тебя? Зачем меня преследуешь?
Да ты сегодня просто под каждой новостью возникаешь, как свидетель иеговы на пороге, вот я и интересуюсь
Просто пуши. А отвлечься на 1-2 минуты от работы/учебы проблем для меня не составляет.
Заебали нытики, которым нечем дышать или чьи права ущемлены. Если перестать переживать по поводу своего дыхания, ты с удивлением обнаружишь, что в маске можно совершенно нормально дышать. Более того, пульсоксиметр через 30 минут поездки на метро показывает насыщение крови кислородом в 98-99%.
Если тебе и правда тяжело дышать, то обратись к врачу вообще, потому что в маске лучше, чем без.
Не нужно запираться дома. Но и относиться к другим людям так, будто бы ты не живешь в обществе, тоже не нужно
Ппц свиньи, я фигею.
Но и относиться к другим людям так, будто бы ты не живешь в обществе
Мы живем в обществе, которое раз в n-ое количество лет переживает эпидемии и пандемии. У тащем-то нас испанка в 2009 году была, только никто не заметил, в России только 2 школы на всю страну ушли на карантин.
Ну и не забывай, что это российское обществе. Люди в 1991, 1993 и 1998 годах пережили вещи пострашнее ковид-19. Не все, но именно общество выжило. А если вспомнить Цапков - то ковид-19 это просто чудо чудесное, может такие животные посидят дома, меньше людей заживо сгорит в своих домах
А если вспомнить упавший метеорит, то в сравнение с ним КОВИД вообще цветочки 🤦🏻♂️
Тогдашний
В кризисе 90х виноваты те же самые люди, которые его пережили, доброе утро.
Это никак не отменяет того факта, что пока от коронавируса нет профилактики, нужно быть чуть более внимательным к себе и к окружающим. Надеть маску ничего не стоит, если у тебя нет серъезных проблем со здоровьем. А строить из себя умника можешь после.
Надеть маску ничего не стоит
Надеть только лишь для того, чтобы ее снять. Понимаешь, что не сами маски, а их нелогичность приводят к такой реакции? Ты должен быть в маски в ОТ - ок, но если ты едешь на своем личном ТС один - ты тоже должен быть в маске. Ты должен быть в маске в общепите и соблюдать дистанцию, но если тебе принесли поесть и вас 4 человека - все норм, сидите рядом, без масок.
Я уже не говорю о том, что ты должен быть в маске в парке, даже если ты один и в радиусе 100 метров только ты и полицейские
Какая же американская контора публиковала данные, что 85% заразившихся носили маски
Капитальный Абдужаббор
Ага. Врачи, например, заражаются, потому что носят маски.
Из этого следует, что маски уменьшили цепочку распространения на 15%.
Важно понимать, что средства защиты - не панацея. Но они действительно понижают вероятность заразиться.
Иными словами, лучше в маске, чем без нее.
Можно сделать специальные рейсы.
Типа, на автобусе табличка "маска". Садятся только те, кто в масках, на носу, на рту, как положено.
А на следующем табличка "похуй" - и в него можно как угодно.
Разграничить тех, кто рвётся от маски на шее и тех, кому насрать.
Проверки соблюдения масочно-перчаточного станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы.
Так вот зачем Дептранс в интересах ЦОДД 100 автозаков закупает.
Еще чуть-чуть и у Собянина зиндан собственный появится.
Наконец-то рядом не будет ебичей которые садятся не в них, а если бы еще в каждом вагоне метро стоял товарищ майор и следил за тем, чтоб никакой дебил не натянул ее себе на голову, то было бы вообще прекрасно.
А если человек переболел и не опасен? А таких, к слову, десятки тысяч.
Много народу повторно переболело?
Хотя бы три случая известны?
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f84f9a79a79473f2bdb6771
https://www.bbc.com/russian/news-54524941
И еще не забывай, что не все случаи фиксируются в СМИ
Так и знал, что про эту бабулю напишешь.
Посмотрим
Ковидиоты узнали себя? Согласны?
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ Случай 1. Профессор университета, 53 года, проводя занятие онлайн, во избежание заражения коронавирусом надела на голову трусы мужа, считая это надежной защитой от вирусной инфекции. Хотя механизм заражения даже не обсуждался в семье, муж разделял правильность таких действий.
Психиатр университета выяснил, что анамнез женщины психопатологически не отягощен, в жизни болела мало. [...] Пациентка неохотно сообщила, что муж (по профессии физик) неоднократно высказывал предположение о близости биологических вирусов и «вирусов» в Сети, допускал возможность заражения онлайн и полагал, что это может быть доказано. Было рекомендовано растительное седативное средство и более подробное обследование.
Случаи 5, 6. У супругов 55 и 60 лет после введения режима самоизоляции в период новой инфекции изменилось поведение с актуализацией поведения, близкого по проявлениям к языческим формам в период опасности, что обратило на себя внимание взрослых детей.
Пожилые люди при самоизоляции на даче систематически произносили заклинания с просьбами пощадить их и «защитить от новой чумы», стоя перед можжевельником, гладили его. Иногда вслух повторяли, что «вирус хороший, добрый, их не тронет». Приносили растению фрукты и клали у корней. Состояние здоровья сына и невестки их мало интересовало.
Случаи 11 и 12. Мать и дочь, жители многоэтажного дома, работающие в разных местах, вместо работы попеременно «несут вахту» у лифта, опрыскивая входящих, включая курьеров, дезинфицирующими растворами. Это происходило и ночью, женщины почти не спали. К входящим обращаются с вопросом, часто ли они молятся.
По вызову соседей осмотрены врачом скорой психиатрической помощи, мать и дочь не госпитализировали, только провели беседу, и они продолжали вести себя по-прежнему.
https://www.facebook.com/AnastasiiaNaryshkina/posts/3938983962798243
А в чем смысл? Увидел на транспорте проверяющего надел, ушла проверка снял.
P. S. Пишу комментарий пока еду в автобусе, со мной ещё 7 человек маска только у меня и женщины