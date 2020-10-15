Lufthansa Technik опровергла сообщения об отказе рабочих в Германии проводить техобслуживание самолёта Лукашенко Материал редакции
Представитель компании рассказал, что все работы идут по плану.
Lufthansa Technik опровергла сообщения СМИ об отказе рабочих в Германии проводить техобслуживание самолёта Александра Лукашенко. Об этом DW сообщил официальный представитель компании в Гамбурге Вольфганг Райнерт.
Райнерт рассказал, что «сервисное обслуживание находящихся в Гамбурге самолётов клиентов проводится в соответствии с графиком». В разговоре со «Sputnik Беларусь» он уточнил, что самолёт «Белавиа» находится в зоне обслуживания в Lufthansa Technik. Эту же информацию он подтвердил «Говорит Москва», уточнив, что пока «не возникает вопросов» о санкциях к сотрудникам, которые могли отказаться обслуживать борт Лукашенко.
Представитель профсоюза Ver.di в Гамбурге сообщил «Новой газете», что некоторые сотрудники Lufthansa Technik не хотят работать с самолётом Лукашенко, «но другие «просто вынуждены».
14 октября телеграм-канал Nexta рассказал, что рабочие Lufthansa Technik в Гамбурге отказались обслуживать самолёт Александра Лукашенко и потребовали его отставки с поста президента Белоруссии. Профсоюз Ver.di объяснил отказ обслуживать самолёт тем, что это лайнер президента, «приказавшего стрелять по демонстрантам».
Это и так было понятно, какое ещё "отказались обслуживать в знак солидарности с бел рабочими", существуют контракты, за неисполнение которых можно нормально влететь, да и такой крупной компании гореть на таком не с руки, некста опять обосралась
Напряженный глобус
Тут 50/50.
Ты или работаешь по правилам или поддерживаешь диктатора. К сожалению третьего не дано.
Какое нахуй поддерживаешь диктатора?
Напряженный глобус
Не рвись.
Он поехавший
Напряженный глобус
Если ты про меня, то так оно и есть. Не пошло мне на пользу TJ.
какое ещё "отказались обслуживать в знак солидарности с бел рабочими", существуют контракты
Не компания "отказалась" от соблюдение контрактов, а профсоюз заблокировал работу.
Для немецких профсоюзов это вообще норма. Люфтганза часто там фигурирует
Классика же. Некста въебала утку, мол, зырьте, ребзя, за беларусов все горой. А тут внезапно всем оказалось похуй. Первый раз что ли обосрались.
Источник: https://m.nashaniva.by/articles/260767/
Ещё лучше, значит эти ребята обосрались, некста подхватила и пошли играть в человеческую многоножку, с кем не бывает...
Ну он хотя бы не юлит и написал сам про это, раньше tj
Хотя я ещё в 6 часов скинул ссылку на эту информацию
https://tjournal.ru/news/223582-otkrytye-media-tihanovskoy-predlagali-osvobodit-muzha-iz-sizo-v-obmen-na-prizyv-prekratit-protesty-ona-otkazalas?comment=4291979&mode=reply
некста
а вместе и с ней и все тжшники вместе с редакцией
Тревожный кофе
некста опять обосралась
хуекста, обосрался опять ты, источник новости не nexta, а https://m.nashaniva.by/articles/260767/
капитализм победил
доллар оказался сильней
все работы идут по плану
Оооо, моя техобслуга
Какие деньги? Он нищеброд. Репутация оказалась сильнее.
Без репутации не будет денег.
Я так далеко думать не умею.
Понимаю.
Если б понимал, ничего не отвел бы.
Это фэйк. В реальности те рабочие что из профсоюза действительно отказались работать. Правда потом их заменили пачкой африканцев и работы возобновились.
Ну тогда нужно изменить заголовок предыдущей новости с "отказались" на "не желают"
Это примерно как если бы ты проснулся в понедельник утром по будильнику и не хотел идти на работу в Комитет.
У тебя тебя типа хоум офис что ли? Из дома работаешь?
Общественный кран
Они умные. Не надо никуда идти, если ты уже в наручниках
а те кто распространял ту информацию уже извинились? (я не о том что Лукашенко плохой\хороший, а о том что, за ложь и ее распространение - нужно извинятся)
Ну сама то новость не фейковая была, а вот те кто ее интерпретировал обосрались да.