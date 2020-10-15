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Артём Мазанов
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Lufthansa Technik опровергла сообщения об отказе рабочих в Германии проводить техобслуживание самолёта Лукашенко Материал редакции

Представитель компании рассказал, что все работы идут по плану.

49 комментариев
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Lufthansa Technik опровергла сообщения СМИ об отказе рабочих в Германии проводить техобслуживание самолёта Александра Лукашенко. Об этом DW сообщил официальный представитель компании в Гамбурге Вольфганг Райнерт.

Райнерт рассказал, что «сервисное обслуживание находящихся в Гамбурге самолётов клиентов проводится в соответствии с графиком». В разговоре со «Sputnik Беларусь» он уточнил, что самолёт «Белавиа» находится в зоне обслуживания в Lufthansa Technik. Эту же информацию он подтвердил «Говорит Москва», уточнив, что пока «не возникает вопросов» о санкциях к сотрудникам, которые могли отказаться обслуживать борт Лукашенко.

Представитель профсоюза Ver.di в Гамбурге сообщил «Новой газете», что некоторые сотрудники Lufthansa Technik не хотят работать с самолётом Лукашенко, «но другие «просто вынуждены».

Коллеги, работающие на месте, сказали мне, что ситуация в компании сложная — кризис в авиаперевозках привел к кризису в Lufthansa, рабочим не так просто теперь отказаться от выполнения какого-либо контракта. Если работник выражает строгое нежелание обслуживать лайнер [Лукашенко], он может заняться другими машинами.

Доминико Перрони
представитель профсоюза Ver.di в Гамбурге

14 октября телеграм-канал Nexta рассказал, что рабочие Lufthansa Technik в Гамбурге отказались обслуживать самолёт Александра Лукашенко и потребовали его отставки с поста президента Белоруссии. Профсоюз Ver.di объяснил отказ обслуживать самолёт тем, что это лайнер президента, «приказавшего стрелять по демонстрантам».

#новости #белоруссия

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49 комментариев
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allah213

12

Это и так было понятно, какое ещё "отказались обслуживать в знак солидарности с бел рабочими", существуют контракты, за неисполнение которых можно нормально влететь, да и такой крупной компании гореть на таком не с руки, некста опять обосралась

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Напряженный глобус

allah213
1

Тут 50/50.
Ты или работаешь по правилам или поддерживаешь диктатора. К сожалению третьего не дано.

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Атлант поправил плечи

Напряженный
4

Какое нахуй поддерживаешь диктатора?

Ответить

Напряженный глобус

Атлант
–1

Не рвись.

Ответить

Атлант поправил плечи

Напряженный
0

Лол

Ответить

Dmitry Yashin

Атлант
1

Он поехавший

Ответить

Напряженный глобус

Dmitry
0

Если ты про меня, то так оно и есть. Не пошло мне на пользу TJ.

Ответить

Твоего деда дед

allah213
3

какое ещё "отказались обслуживать в знак солидарности с бел рабочими", существуют контракты

Не компания "отказалась" от соблюдение контрактов, а профсоюз заблокировал работу.
Для немецких профсоюзов это вообще норма. Люфтганза часто там фигурирует

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Евгений Мартынов

allah213
0

Классика же. Некста въебала утку, мол, зырьте, ребзя, за беларусов все горой. А тут внезапно всем оказалось похуй. Первый раз что ли обосрались. 

Ответить

Тревожный кофе

Евгений
0

Источник: https://m.nashaniva.by/articles/260767/

Ответить

Евгений Мартынов

Тревожный
0

Ещё лучше, значит эти ребята обосрались, некста подхватила и пошли играть в человеческую многоножку, с кем не бывает...

Ответить

Тревожный кофе

Евгений
0

Ну он хотя бы не юлит и написал сам про это, раньше tj
Хотя я ещё в 6 часов скинул ссылку на эту информацию
https://tjournal.ru/news/223582-otkrytye-media-tihanovskoy-predlagali-osvobodit-muzha-iz-sizo-v-obmen-na-prizyv-prekratit-protesty-ona-otkazalas?comment=4291979&mode=reply

Ответить

# realfiddy

allah213
1

Ты как из палаты сбежал?

Ответить

A big purple banana 🍆

allah213
1

некста

а вместе и с ней и все тжшники вместе с редакцией

Ответить

Евгений Мартынов

A
0

Традиции, хули.

Ответить

Тревожный кофе

allah213
–1

некста опять обосралась

хуекста, обосрался опять ты, источник новости не nexta, а https://m.nashaniva.by/articles/260767/

Ответить

allah213

Тревожный
2

Не рвись, поехавший, я тут каким боком вообще

Ответить

Сергей Предэ

0

капитализм победил

Ответить

Andre Macareno

Сергей
12

доллар оказался сильней
все работы идут по плану

Ответить

Сергей Предэ

Andre
16

Оооо, моя техобслуга 

Ответить

Распространенный Влад

Сергей
2

Солнечный раб под компаньей люфтганса

Ответить

Напряженный глобус

1

"Lufthansa Technik" прогнулась под тирана? Деньги оказались сильнее?

Ответить

Zero-one-one

Напряженный
10

Оооо диктаторский мир победил

Ответить

Elijah Garrison

Напряженный
–1

Какие деньги? Он нищеброд. Репутация оказалась сильнее.

Ответить

Напряженный глобус

Elijah
–1

Без репутации не будет денег.

Ответить

Elijah Garrison

Напряженный
0

Я так далеко думать не умею.

Ответить

Напряженный глобус

Elijah
–2

Понимаю.

Ответить

Elijah Garrison

Напряже…
0

Если б понимал, ничего не отвел бы.

Ответить

Напряженный

Elijah
–2

Теперь не понимаю.

Ответить

Elijah Garrison

Напряже…
0

Другое дело.

Ответить

# realfiddy

5

Это фэйк. В реальности те рабочие что из профсоюза действительно отказались работать. Правда потом их заменили пачкой африканцев и работы возобновились.

Ответить

AZP

#
0

Где ты видел, чтоб африканцы в Германии работали?

Ответить

# realfiddy

AZP
0

В Люфтхансе — легко.

Gesellschaftliches Engagement
Corporate Responsibility, das heißt nachhaltiges und verantwortungsbewusstes unternehmerisches…
www.lufthansagroup.com
Ответить

Передовой теркин30см

0

Зачем профсоюз даёт непроверенную информацию?

Ответить

Артём Мазанов

Передовой
3

Инфа проверенная, просто они его чинят. Но некоторые не хотели - полного отказа нет, в общем, все работы идут

Ответить

Михаил Зеленин

Артём
1

Ну тогда нужно изменить заголовок предыдущей новости с "отказались" на "не желают" 

Ответить

Передовой теркин30см

Артём
0

Это примерно как если бы ты проснулся в понедельник утром по будильнику и не хотел идти на работу в Комитет.

Ответить

Артём Мазанов

Передовой
2

Ну не, это прям фантастика уже 

Ответить

Передовой теркин30см

Артём
0

У тебя тебя типа хоум офис что ли? Из дома работаешь?

Ответить

Артём Мазанов

Передов…
2

Мы щас почти все из дома работаем, но до офиса мне 30 мин ехать всего

Ответить

Виктор Ганелес

Артём
0

..на самолёте

Ответить

Божественный

Передов…
0

У батареи

Ответить

Общественный кран

Передовой
0

Они умные. Не надо никуда идти, если ты уже в наручниках

Ответить

Передовой теркин30см

Общественный
0

А если в сортир надо?

Ответить

Максим Шпилёв

Передовой
3

Зачем нехта распространяет непроверенную информацию?

Ответить

Бетонный блик

1

Надеюсь, не дойдет до закручивания гаек

Ответить

Сварщик

1

а те кто распространял ту информацию уже извинились? (я не о том что Лукашенко плохой\хороший, а о том что, за ложь и ее распространение - нужно извинятся)

Ответить

Михаил Зеленин

Сварщик
0

Ну сама то новость не фейковая была, а вот те кто ее интерпретировал обосрались да. 

Ответить

Павел Макров

0

Штрейхбрейкеры разъебали получается
Или как там правильно это слово пишется

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