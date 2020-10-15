Представитель компании рассказал, что все работы идут по плану.

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Lufthansa Technik опровергла сообщения СМИ об отказе рабочих в Германии проводить техобслуживание самолёта Александра Лукашенко. Об этом DW сообщил официальный представитель компании в Гамбурге Вольфганг Райнерт.

Райнерт рассказал, что «сервисное обслуживание находящихся в Гамбурге самолётов клиентов проводится в соответствии с графиком». В разговоре со «Sputnik Беларусь» он уточнил, что самолёт «Белавиа» находится в зоне обслуживания в Lufthansa Technik. Эту же информацию он подтвердил «Говорит Москва», уточнив, что пока «не возникает вопросов» о санкциях к сотрудникам, которые могли отказаться обслуживать борт Лукашенко.

Представитель профсоюза Ver.di в Гамбурге сообщил «Новой газете», что некоторые сотрудники Lufthansa Technik не хотят работать с самолётом Лукашенко, «но другие «просто вынуждены».

Коллеги, работающие на месте, сказали мне, что ситуация в компании сложная — кризис в авиаперевозках привел к кризису в Lufthansa, рабочим не так просто теперь отказаться от выполнения какого-либо контракта. Если работник выражает строгое нежелание обслуживать лайнер [Лукашенко], он может заняться другими машинами. Доминико Перрони представитель профсоюза Ver.di в Гамбурге

14 октября телеграм-канал Nexta рассказал, что рабочие Lufthansa Technik в Гамбурге отказались обслуживать самолёт Александра Лукашенко и потребовали его отставки с поста президента Белоруссии. Профсоюз Ver.di объяснил отказ обслуживать самолёт тем, что это лайнер президента, «приказавшего стрелять по демонстрантам».