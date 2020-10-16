Google карты из-за пандемии Covid-19 станут в реальном времени показывать загруженность мест Материал редакции
Речь идёт не только о помещениях, но и о площадках на открытом воздухе.
Google обновит карты и станет показывать пользователям загруженность мест в реальном времени, сообщается в блоге компании.
Как объясняет Google, пользователям будет проще соблюдать социальную дистанцию, если они будут знать, насколько место загруженно прямо сейчас. Это касается не только помещений, таких как магазины, аптеки, заправочные станции, но и открытых площадок — парков или пляжей. Информация будет отображаться на карте при построении маршрута. Обновление появится в ближайшее время на iOS, Android и настольных компьютерах по всему миру.
Также Google пообещала, что станет отображать «на видном месте» информацию о мерах безопасности, которые применяются в заведении во время пандемии: необходимо ли бронирование, измеряют ли там температуру.
Google карты запущены в 2016 году и, как утверждает компания, сразу стали популярными у пользователей. Во время распространения коронавируса, говорится в блоге Google, карты превратились в важный инструмент, «помогающий принимать более обоснованные решения о том, куда и когда идти».
Компания проанализировала данные с марта по май и увидела, что люди на 50% чаще стали взаимодействовать с инструментами, информирующими о загруженности. «Всё больше людей просматривали и сравнивали данные, чтобы найти лучшие дни и время для посещения».
Ну кстати с загруженностью мест в реальном времени удобно. Уже несколько лет смотрю на картах.