Новости
Алексей Боржонов
525

Google карты из-за пандемии Covid-19 станут в реальном времени показывать загруженность мест Материал редакции

Речь идёт не только о помещениях, но и о площадках на открытом воздухе.

8 комментариев
В закладки
Отметка находится над окном с картой Изображение Google

Google обновит карты и станет показывать пользователям загруженность мест в реальном времени, сообщается в блоге компании.

Как объясняет Google, пользователям будет проще соблюдать социальную дистанцию, если они будут знать, насколько место загруженно прямо сейчас. Это касается не только помещений, таких как магазины, аптеки, заправочные станции, но и открытых площадок — парков или пляжей. Информация будет отображаться на карте при построении маршрута. Обновление появится в ближайшее время на iOS, Android и настольных компьютерах по всему миру.

Также Google пообещала, что станет отображать «на видном месте» информацию о мерах безопасности, которые применяются в заведении во время пандемии: необходимо ли бронирование, измеряют ли там температуру.

Google карты запущены в 2016 году и, как утверждает компания, сразу стали популярными у пользователей. Во время распространения коронавируса, говорится в блоге Google, карты превратились в важный инструмент, «помогающий принимать более обоснованные решения о том, куда и когда идти».

Компания проанализировала данные с марта по май и увидела, что люди на 50% чаще стали взаимодействовать с инструментами, информирующими о загруженности. «Всё больше людей просматривали и сравнивали данные, чтобы найти лучшие дни и время для посещения».

#новости #google #covid19

Алексей Боржонов PLUS
+50 790
2
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google","covid19"], "comments": 8, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 223813, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 16 Oct 2020 08:31:33 +0300", "is_special": false }
Промо
Коротко: до 100 млн рублей за искусственный интеллект, который находит в тексте ошибки
И делает это не хуже педагога с десятью минутами в запасе.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Теплый франт

4

Google карты запущены в 2016 году

Ну точно.

Ответить

Grave Digger

Теплый
0

А я ими в 2015 пользовался 🤔

Ответить

Драматический Паша

Теплый
0

Зумерам в 2016 ток телефон подарили

Ответить

Alien Alien

1

Отслеживаем по полной а оно и рады

Ответить

Дмитрий Морозов

0

Удобно! Давно пора было) 

Ответить

Сергей Шапошников

0

Ну кстати с загруженностью мест в реальном времени удобно. Уже несколько лет смотрю на картах. 

Ответить

Пестрый самолет

0

На@уй оптимизацию окончательно 

Ответить

Органический клуб

0

Интересная функция для хикканов и социофобов.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Apple убрала наушники и адаптер питания из комплектов уже вышедших айфонов. Компания объясняет это заботой об экологии
В коробке с iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE теперь толком не будет аксессуаров. И, конечно, в iPhone 12.
213
Истории
В США 12-летний мальчик поступает в институт на ракетостроение. Он пошёл в школу в два года и хочет работать у Маска
Посмотрим, где он окажется через 10 лет.
215
Новости
Пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в московский транспорт, даже если поездка уже оплачена
Число проверок увеличится, в них будут участвовать правоохранительные органы.
157
Популярное за три дня
Новости
Рабочие аэропорта в Германии отказались обслуживать самолёт Лукашенко и потребовали отставки президента Белоруссии
«Мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими».
119
Животные
В Хабаровском крае инспектор МЧС спас трёх белух. Он их охранял и поливал, а детёныша укутал в полотнище
Животные не успели вернуться в море с отливом и застряли на берегу.
79
Интернет
Американец украсил дом к Хэллоуину огромным движущимся надувным пауком
Из-за конструкции с шарнирным рычагом кажется, будто он спускается по паутине с чердака прямо к детям, которые пришли за конфетами.
44
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Владимир Опушко

Запись в подсайте Twitter

Меглин

Google карты из-за пандемии…

Сергей Зайкевич

Без Дудя и коронавируса: 40…

bro mi

Google карты из-за пандемии…

Ешь Черри

Google карты из-за пандемии…

Grave Digger

Google карты из-за пандемии…

Marhal_New _Arleana

Заявление председателя FCC о…

Александр…

Петербургский медцентр потратит…

Kircore

Переезд в Эстонию, предыстория

XYU

NEXTA: Максим Кац - о…
null