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Алексей Боржонов
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Дата-центры предупредили о возможных сбоях из-за перевода сотрудников на удалёнку и попросили Собянина изменить указ Материал редакции

В Москве находится более 70% всех российских центров обмена данными.

Дата-центры могут работать с перебоями из-за требования московских властей перевести 30% сотрудников на удалёнку из-за коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации участников центров обмена данными (ЦОД).

  • В заявлении говорится, что указ мэра Москвы Сергея Собянина не учитывает специфику работы дата-центров, которые «должны работать круглосуточно и бесперебойно», пишет глава ассоциации Игорь Дорофеев;
  • В указе исключения предусмотрены для организаций из области авиастроения, здравоохранения, атомной, космической отрасли и ОПК. Дата-центры просят включить в него и центры обмена данными;
  • ЦОДы перевели на удалёнку 10% сотрудников, среди которых бухгалтеры, маркетологи и HR, однако инженеры и технический персонал работать из дома не может, пояснил «Коммерсанту» гендиректор сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков;
  • Он предупредил, что перебои в работе дата-центров приведут к проблемам с оплатой банковскими картами, работой касс в магазинах, транспорта, приложений в телефонах;
  • Опрошенные изданием эксперты рассказали, что весной во время карантина спрос на онлайн-сервисы резко возрос и нагрузка на серверы была волнообразной. «Мы с помощью ЦОДов в срочном порядке разворачивали дополнительные мощности», — объяснил руководитель отдела информбезопасности «Азбуки вкуса» Дмитрий Кузеванов;
  • Кузеванов сомневается, что перевод сотрудников на удалёнку отразится на сервисах сейчас, но если спрос снова возрастёт, то возникнут проблемы.

#новости #москва #covid19 #карантинвроссии

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