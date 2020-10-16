В 2020 году население России сократится на 352,5 тысячи человек. Прирост прогнозируют только в 2030 году Материал редакции
За пять лет число жителей страны может сократиться на 1,2 миллиона.
В 2020 году население России уменьшится на 352,5 тысячи человек, а через пять лет число жителей страны может сократиться на 1,2 миллиона. Это следует из октябрьской версии проекта единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Рабочую версию документа опубликовал телеграм-канал «Майский указ», его подлинность подтвердили источники РБК.
В 2019 году убыль населения составила 32,1 тысячи человек. В августовском варианте проекта ожидалось, что сокращение составит 158 тысяч человек, а уже с 2022 года начнётся прирост.
В новой версии говорится, что в 2021 году численность жителей России сократится на 290 тысяч, в 2022-м — на 238,1 тысячи, в 2023-м — на 189,1 тысячи, а в 2024 году — на 165,3 тысячи человек. Прирост прогнозируют только в 2030 году.
На снижение населения будет влиять как естественная убыль, так и торможение миграционного притока. Первый показатель сейчас значительно ускорился, так как российские семьи откладывают решение завести ребёнка в условиях возросшей неопределённости из-за пандемии, отмечают эксперты. За январь-август 2020 года смертность в России выросла почти на 6% в годовом выражении.
По данным Росстата, за январь-август 2020 года естественная убыль населения уже достигла 346,9 тысячи человек. За аналогичный период прошлого года — 219,2 тысячи человек. Также в условиях закрытых границ с конца марта 2020 года миграционный приток за январь-июль 2020 года составил 65,3 тысячи человек против 153,9 тысячи человек за аналогичный период прошлого года. За семь месяцев миграционный приток компенсировал естественную убыль населения на 20,6%.
Согласно июльскому указу президента, к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения с учётом эффекта миграции. В Минэкономразвития заявили РБК, что проект единого плана по достижению национальных целей ещё дорабатывают, а цифры в нём будут уточнять. В Минтруда отметили, что, пока план не утвержден, делать выводы рано.
Все сходится
Универсальный историк
Да пусть хоть куда-нибудь уже войдет...
В Крым вошла,в Донецк вошла,в Сирию вошла
Прирост прогнозируют только в 2030 году
Каким образом? Кем? Люди вместо смерти станут приобретать беременность?
Согласно июльскому указу президента
А, ну да
Цивилизованный файл
с учётом эффекта миграции
Всё написано.
Ладно, какой ответ?
Спрашивайте у Жака Фреско
Оккупировали Крым +2 миллиона прирост, поэтому нужно не рождаемость стимулировать, а продолжать окупировать соседей. Беларусь, Украина, Прибалты это уже +50 миллионов. А лучше сразу Китай +2 миллиарда и проблема демографии решена на сотни лет вперёд.
Беларусь можно забрать.
Согласно июльскому указу президента, к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост
Сколько лет он уже эти указы издаёт? Которые ни к чему не приводят. Не заебался?
На снижение населения будет влиять как естественная убыль, так и торможение миграционного притока.
Меньше русских и коренного населения, и больше мигрантов (новых россеян) из средней азии. Я смотрю местные левачки этому очень рады...
Российский кран
Во-первых, где ты видишь радость?
во-вторых, где ты видишь левачков?
Цивилизованный файл
Вообще у России был хороший шанс пропылесосить всё близкое по культуре население СНГ, но и такой шанс упустили. И из России понемногу уезжают, и приезжают только лишь из Азии.
Возвращение Орды, что тут уж поделать.
Не забывай свои корни, помни
Есть вещи на порядок выше, слышишь
Объясните для тупых: зачем увеличивать рождаемость в стране? Ну, кроме шуток про плотить нологи. Как бОльшее население сделает это население счастливее? Кому станет от этого лучше?
Недостаток рабочих кадров тормозит экономический рост
ВВП считается на душу населения, если что
в смысле есть у тебя фирма своя, штат 3 человека. Есть возможность развития, но без доп.кадров хер там выйдет
А с другой с стороны, когда у тебя в стране дохуя народу, всем надо найти работу, больше шансов на безработицу
"меньше народу - больше кислороду" (с) Рабские Вымираты, 2020
Меньше людей - меньше внутренний рынок труда, это плохо для работников.
Меньше людей - меньше внутренний рынок сбыта, это плохо для бизнеса.
Как ни крути - хреново.
Швейцария чувствует себя отлично
Ну да, глупые все какие-то, можно же просто быть как Швейцария
Пример Швейцарии (и десятков других стран с меньшим количеством населения) показывает, что количество населения не коррелирует с благополучием отдельного взятого гражданина. Скорее, даже, наоборот: самые бедные страны чаще всего имеют проблемы с перенаселением.
Поэтому развитые страны так озабочены демографией, что распахивают двери для полудиких иммигрантов. Прост не в курсе, что много населения это для лузеров.
А до притока мигрантов эти страны прям утопали в нищете
До притока мигрантов та же Европа всячески объединялась и интегрировалась, чтобы создать огромный общий рынок. Дураки, могли бы успешно сидеть в своих микрорыночках и не терять суверенитет.
А бедные страны бедны не потому что перенаселены, а перенаселены потому что бедны.
Меньше людей - меньше внутренний рынок труда, это плохо для работников.
Наоборот же, недостаток людей на рынке труда для работника в плюс, прапрадеды, выжившие от Черной Смерти, подтвердят
Рынок труда это не только работники, но и работодатели. Глянь как работникам прекрасно живётся в захолустных городках.
Дык оттуда нормальный работодатель ушел не потому что повымер от старости
Малый рынок труда = хреново всем, вот и всё. Как и почему - это уже неважно.
Поддержка численности населения на текущем уровне (говорить о росте для нации, прошедшей второй дем. переход, весьма опрометчиво) позволяет сохранять текущие социальные обязательства перед уязвимыми группами населения.
Можно конечно заметить, что для такого есть повышение производительности труда, но способна ли она покрыть уменьшение численности активных работников? Вопрос. Плюс, стандарты социальных обязательств желательно повышать (особенно в нашем случае, когда они сами по себе низкие).
Плюс, рабочие руки нужны для самого экономического роста. Но в нашем случае это спорно, учитывая обилие людей, занятых чисто для галочки (такая своеобразная форма велфера - неэффективная работа с хуевой зарплатой).
И третья причина проистекает из второй - желательны не просто рабочие руки, а руки с мозгом и душой из своей культуры, потому что массовый завоз людей из чужой, часто менее развитой культуры, несет в себе серьзные риски.
В странах с низкой рождаемостью происходит старение населения и рост доли пенсионеров. У нас 40 лет назад на каждого пенсионера приходилось 3.5 занятых человека, сейчас 1.6 (на момент повышение пенсионного возраста). Очевидно, что чем ниже соотношение, тем выше социальная нагрузка на каждого занятого. Плюс в абсолютных значениях количество занятых падает, а инфраструктурные расходы остаются на прежнем уровне, а на ту же медицину даже растут.
В итоге эта ситуация негативно сказывается на всех - работяги вынуждены платить все больше и больше налогов, позже выходить на пенсию. Пенсионеры получают меньше выплат - чем старше население страны, тем ниже там отношение средней пенсии к средней зарплате при прочих равных.
Почему ты так ненавидишь русских?
Ого, как переобулся. Со сланцев в кирзачи прямо.
Он не киргиз, чтобы в кирзачи. В казачи.
Он и не казак
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_стран_мира_(прогноз)
Это нормально (с)
Особенно интересно смотреть на Ватикан в этой таблице)
за 100 лет +25 чел.
— Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Но это в том случае, если не будет никаких мер по противодействию распространению инфекции, то есть никто не будет носить масок и так далее, — рассказал заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.
В худшем сценарии прогнозируется 4 тыс. смертей (возможен диапазон от 1 тыс. до 10 тыс., поскольку это оценка) в день к 1 января.