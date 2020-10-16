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Ольга Щербинина
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В 2020 году население России сократится на 352,5 тысячи человек. Прирост прогнозируют только в 2030 году Материал редакции

За пять лет число жителей страны может сократиться на 1,2 миллиона.

59 комментариев
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В 2020 году население России уменьшится на 352,5 тысячи человек, а через пять лет число жителей страны может сократиться на 1,2 миллиона. Это следует из октябрьской версии проекта единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Рабочую версию документа опубликовал телеграм-канал «Майский указ», его подлинность подтвердили источники РБК.

В 2019 году убыль населения составила 32,1 тысячи человек. В августовском варианте проекта ожидалось, что сокращение составит 158 тысяч человек, а уже с 2022 года начнётся прирост.

В новой версии говорится, что в 2021 году численность жителей России сократится на 290 тысяч, в 2022-м — на 238,1 тысячи, в 2023-м — на 189,1 тысячи, а в 2024 году — на 165,3 тысячи человек. Прирост прогнозируют только в 2030 году.

На снижение населения будет влиять как естественная убыль, так и торможение миграционного притока. Первый показатель сейчас значительно ускорился, так как российские семьи откладывают решение завести ребёнка в условиях возросшей неопределённости из-за пандемии, отмечают эксперты. За январь-август 2020 года смертность в России выросла почти на 6% в годовом выражении.

По данным Росстата, за январь-август 2020 года естественная убыль населения уже достигла 346,9 тысячи человек. За аналогичный период прошлого года — 219,2 тысячи человек. Также в условиях закрытых границ с конца марта 2020 года миграционный приток за январь-июль 2020 года составил 65,3 тысячи человек против 153,9 тысячи человек за аналогичный период прошлого года. За семь месяцев миграционный приток компенсировал естественную убыль населения на 20,6%.

Согласно июльскому указу президента, к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения с учётом эффекта миграции. В Минэкономразвития заявили РБК, что проект единого плана по достижению национальных целей ещё дорабатывают, а цифры в нём будут уточнять. В Минтруда отметили, что, пока план не утвержден, делать выводы рано.

#новости #россия

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59 комментариев
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Слава Инженеров

19

Все сходится

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Универсальный историк

Слава
1

Да пусть хоть куда-нибудь уже войдет...

Ответить

Алена Яровая

Универсальный
0

В Крым вошла,в Донецк вошла,в Сирию вошла

Ответить

Универсальный историк

Алена
0

Я не это имел...

Ответить

пiрячком по дупоньцi

14

Прирост прогнозируют только в 2030 году

Каким образом? Кем? Люди вместо смерти станут приобретать беременность?
Согласно июльскому указу президента

А, ну да

Ответить

Цивилизованный файл

пiрячком
2

с учётом эффекта миграции

Всё написано.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Цивилизованный
1

Дети нынешних мигрантов обзаведутся потомством

Ответить

Sergey

пiрячком
0

новые формы мат капитал начнут выхлоп давать

Ответить

Умный Женя

пiрячком
0

Узбеками

Ответить

Павел Каташев

9
Ответить

Владимир Филатов

Павел
0

Ладно, какой ответ?

Ответить

Павел Каташев

Владимир
0

Спрашивайте у Жака Фреско

Ответить

Владимир Филатов

Павел
0

Но он же умер :(

Ответить

Джон Кроули

7

Оккупировали Крым +2 миллиона прирост, поэтому нужно не рождаемость стимулировать, а продолжать окупировать соседей. Беларусь, Украина, Прибалты это уже +50 миллионов. А лучше сразу Китай +2 миллиарда и проблема демографии решена на сотни лет вперёд. 

Ответить

Антон Лисин

Джон
0

Беларусь можно забрать. 

Ответить

Джон Кроули

Антон
–1

Не можно, а нужно!

Ответить

Elijah Garrison

6

Согласно июльскому указу президента, к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост

Сколько лет он уже эти указы издаёт? Которые ни к чему не приводят. Не заебался?

Ответить

Ху Эмай

Elijah
0

Бесконечно можно создавать

Ответить

YeezySpace

Elijah
–1

Для истории.

Ответить

Алексей Кучер

–3

На снижение населения будет влиять как естественная убыль, так и торможение миграционного притока.

Меньше русских и коренного населения, и больше мигрантов (новых россеян) из средней азии. Я смотрю местные левачки этому очень рады...

Ответить

Российский кран

Алексей
6

Во-первых, где ты видишь радость?
во-вторых, где ты видишь левачков?

Ответить

Цивилизованный файл

Алексей
5

Вообще у России был хороший шанс пропылесосить всё близкое по культуре население СНГ, но и такой шанс упустили. И из России понемногу уезжают, и приезжают только лишь из Азии.

Ответить

Атлант поправил плечи

Алексей
0

Возвращение Орды, что тут уж поделать. 
Не забывай свои корни, помни 
Есть вещи на порядок выше, слышишь 

Ответить

hyposlasher

1

Объясните для тупых: зачем увеличивать рождаемость в стране? Ну, кроме шуток про плотить нологи. Как бОльшее население сделает это население счастливее? Кому станет от этого лучше?

Ответить

Sergey

hyposlasher
0

Недостаток рабочих кадров тормозит экономический рост

Ответить

hyposlasher

Sergey
0

ВВП считается на душу населения, если что

Ответить

Sergey

hyposlasher
0

в смысле есть у тебя фирма своя, штат 3 человека. Есть возможность развития, но без доп.кадров хер там выйдет

Ответить

hyposlasher

Sergey
0

А с другой с стороны, когда у тебя в стране дохуя народу, всем надо найти работу, больше шансов на безработицу

Ответить

Nastya Kogalymskaya

hyposlasher
0

"меньше народу - больше кислороду" (с) Рабские Вымираты, 2020

Ответить

alexferman

hyposlasher
0

Меньше людей - меньше внутренний рынок труда, это плохо для работников.
Меньше людей - меньше внутренний рынок сбыта, это плохо для бизнеса.
Как ни крути - хреново.

Ответить

hyposlasher

alexferman
0

Швейцария чувствует себя отлично

Ответить

alexferman

hyposlasher
0

Ну да, глупые все какие-то, можно же просто быть как Швейцария

Ответить

hyposlasher

alexferman
0

Пример Швейцарии (и десятков других стран с меньшим количеством населения) показывает, что количество населения не коррелирует с благополучием отдельного взятого гражданина. Скорее, даже, наоборот: самые бедные страны чаще всего имеют проблемы с перенаселением.

Ответить

alexferman

hyposla…
0

Поэтому развитые страны так озабочены демографией, что распахивают двери для полудиких иммигрантов. Прост не в курсе, что много населения это для лузеров.

Ответить

hyposlasher

alexfer…
0

А до притока мигрантов эти страны прям утопали в нищете

Ответить

alexferman

hyposla…
0

До притока мигрантов та же Европа всячески объединялась и интегрировалась, чтобы создать огромный общий рынок. Дураки, могли бы успешно сидеть в своих микрорыночках и не терять суверенитет.

А бедные страны бедны не потому что перенаселены, а перенаселены потому что бедны.

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
0

Меньше людей - меньше внутренний рынок труда, это плохо для работников.

Наоборот же, недостаток людей на рынке труда для работника в плюс, прапрадеды, выжившие от Черной Смерти, подтвердят

Ответить

alexferman

Евгений
0

Рынок труда это не только работники, но и работодатели. Глянь как работникам прекрасно живётся в захолустных городках.

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
0

Дык оттуда нормальный работодатель ушел не потому что повымер от старости

Ответить

alexferman

Евгений
0

Малый рынок труда = хреново всем, вот и всё. Как и почему - это уже неважно.

Ответить

Евгений Клочков

hyposlasher
0

Поддержка численности населения на текущем уровне (говорить о росте для нации, прошедшей второй дем. переход, весьма опрометчиво) позволяет сохранять текущие социальные обязательства перед уязвимыми группами населения. 

Можно конечно заметить, что для такого есть повышение производительности труда, но способна ли она покрыть уменьшение численности активных работников? Вопрос. Плюс, стандарты социальных обязательств желательно повышать (особенно в нашем случае, когда они сами по себе низкие). 

Плюс, рабочие руки нужны для самого экономического роста. Но в нашем случае это спорно, учитывая обилие людей, занятых чисто для галочки (такая своеобразная форма велфера - неэффективная работа с хуевой зарплатой). 

И третья причина проистекает из второй - желательны не просто рабочие руки, а руки с мозгом и душой из своей культуры, потому что массовый завоз людей из чужой, часто менее развитой культуры, несет в себе серьзные риски. 

Ответить

Сергей Раков

hyposlasher
0

В странах с низкой рождаемостью происходит старение населения и рост доли пенсионеров. У нас 40 лет назад на каждого пенсионера приходилось 3.5 занятых человека, сейчас 1.6 (на момент повышение пенсионного возраста). Очевидно, что чем ниже соотношение, тем выше социальная нагрузка на каждого занятого. Плюс в абсолютных значениях количество занятых падает, а инфраструктурные расходы остаются на прежнем уровне, а на ту же медицину даже растут.

В итоге эта ситуация негативно сказывается на всех - работяги вынуждены платить все больше и больше налогов, позже выходить на пенсию. Пенсионеры получают меньше выплат - чем старше население страны, тем ниже там отношение средней пенсии к средней зарплате при прочих равных. 

Ответить

Божественный Филипп

–1

Почему русские жалуются на мигрантов, а сами не хотят воспитывать потомство??? Кто тогда будет плитку класть вместо таджиков, если не русские дети?

Ответить

Лысина Арика

Божественный
1

Пора уже пускать клонов на работу/

Ответить

Dra

Божественный
0

Почему ты так ненавидишь русских?

Ответить

Божественный Филипп

Dra
0

@Вахтёр преследования вопросами

Ответить

Dra

Божественный
4

Ого, как переобулся. Со сланцев в кирзачи прямо.

Ответить

Владимир Филатов

Dra
1

Он не киргиз, чтобы в кирзачи. В казачи.

Ответить

hyposlasher

Владимир
0

Он и не казак

Ответить

Владимир Филатов

hyposla…
0

Открой страшную тайну

Ответить

Владимир Филатов

Dra
0

Не только их.

Ответить

Цивилизованный файл

0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_стран_мира_(прогноз) 
Это нормально (с)

Ответить

Роман Андреев

Цивилизованный
0

Особенно интересно смотреть на Ватикан в этой таблице)
за 100 лет +25 чел.

Ответить

Eugene Kononenko

0

А вот и позитивные новости подоспели

Ответить

Саша Пелипенко

0

отрицательный рост ж

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Плодитесь, государству нужны новые налогоплательщики

Ответить

Danil Oputin

0

Прогнозирую прирост только к 2036 году.

Ответить

Алексей Иванов

0

— Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Но это в том случае, если не будет никаких мер по противодействию распространению инфекции, то есть никто не будет носить масок и так далее, — рассказал заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.
В худшем сценарии прогнозируется 4 тыс. смертей (возможен диапазон от 1 тыс. до 10 тыс., поскольку это оценка) в день к 1 января.

https://news.mail.ru/society/43771393/

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Российский кран

–1

Прочитал не «сократится на ...», а «сократится до ...» и немножко припух

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