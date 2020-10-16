Правительство России объявило 31 декабря 2021 года выходным днём Материал редакции
«Новогодние каникулы» продлятся с 1 по 10 января.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 31 декабря в 2021 году станет выходным днём. Документ размещён на сайте правительства.
Там отмечается, что так как 2 и 3 января 2021 года выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря соответственно. Субботу 20 февраля перенесут на понедельник 22 февраля.
Таким образом, в 2021 году будут следующие выходные дни:
- с 1 по 10 января;
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
- 12 по 14 июня;
- 4 по 7 ноября;
- 31 декабря.
Проект производственного календаря на 2021 год Минтруд подготовил в сентябре.
В 2020 году новогодние праздники длились с 1 по 8 января, а 31 декабря будет рабочим предпраздничным (с сокращением продолжительности работы на один час) днём.
А говорят, что наши власти не умеют в долгосрочное планирование
Универсальный историк
Праздники для народа - это святое. Останется всего ничего - до них дожить.
Это был тяжелый год
Вспоминаю, как посмеивался над этой песней Слепакова, даже не предполагая, насколько 2020 будет отличаться от остальных.
Речь про 2021 декабрь
А что изменится?
Нефть будет по 110$
Универсальный историк
Это был тяжёлый год и мы его не пережили.
Российский кран
- и мне сказали: или мы тебя насилуем, или убиваем
- и что ты выбрал, дедушка?
- что-что? Убили меня
Всегда любил 31е декабря на работе. Все уже расслабленные подбуханые, кто-то трахается по углам, кто-то разливает, кто то забивает, музыка играет везде..
Ну, а что изменится в 21м? - начнется теперь 30го вся эта канитель..
Везёт же... трахаются люди...
Людской файл
Как будто ты не трахался, у тебя же дети.
что за работа, где трахаются по углам
на любой, не дистанционной
Ты в какой отрасли работаешь? У нас в шахте мужики трахаются, конечно, но не по углам
в телекоммуникационной
Вот куда нужно было идти, эх..
А у вас весело
да на Новый год кажется на каждом предприятии кто-то да кого-то шпилит, как говорят : собрался на корпаратив возьми с собой презерватив
Как раз наоборот по идее должно быть
зачем на дистанционке прятаться по углам?
достаточно просто кому-то залезть под стол
Угу, вот так разговариваешь с кем то в зуме, а он на самом деле занят
я только про макдак слышал, что в ночные смены там часто трахаются ребята с девчатами. и девчата порой там не самый сок и знают, что особо никто на них не позарится, поэтому берут напролом своей доступностью
друг работал на металургическом заводе, в тяжелое время, говорит, что нигде столько секса не видел, только там и в порно...
кто-то трахается по углам
Главное – не надо там курить, шабить, бля, мастурбировать...
В @Будущее
какой в нем смысл если деда мороза не существует блять
10 выходных дней в ссаную сраную полузимнюю погоду, когда полдня темно, полдня серо, всё закрыто - делать нехуй. лучше бы перенесли празднование нового года на 1 июля
Как будто 1 июля меньше делать нехуй
Прочный алмаз
В старые времена Новый Год был либо весной либо осенью.
Ты ещё скажи что Деда Мороза не сущесвютвует
Нужен закон, с уголовной ответственностью за отрицание Деда мороза
если доживем
Универсальный историк
Это да, возможно 30 числа на нас метеорит упадет и разъебет все к чертям.
*скрестил пальцы*
Это в следующем году
Теперь рубль точно отскочит
А 31 в 2020?
Почему бы лишний раз не отдохнуть и не провести время с семьей