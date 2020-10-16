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Ольга Щербинина
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Правительство России объявило 31 декабря 2021 года выходным днём Материал редакции

«Новогодние каникулы» продлятся с 1 по 10 января.

76 комментариев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 31 декабря в 2021 году станет выходным днём. Документ размещён на сайте правительства.

Там отмечается, что так как 2 и 3 января 2021 года выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря соответственно. Субботу 20 февраля перенесут на понедельник 22 февраля.

Таким образом, в 2021 году будут следующие выходные дни:

  • с 1 по 10 января;
  • с 21 по 23 февраля;
  • с 6 по 8 марта;
  • с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
  • 12 по 14 июня;
  • 4 по 7 ноября;
  • 31 декабря.

Проект производственного календаря на 2021 год Минтруд подготовил в сентябре.

В 2020 году новогодние праздники длились с 1 по 8 января, а 31 декабря будет рабочим предпраздничным (с сокращением продолжительности работы на один час) днём.

#новости #работа #выходные

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76 комментариев
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Сергей Звезда

13

А говорят, что наши власти не умеют в долгосрочное планирование

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Универсальный историк

Сергей
6

Праздники для народа - это святое. Останется всего ничего - до них дожить.

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
0

Планов то всегда дохрена

Ответить

Эдуардыч 2.0

Сергей
0

Где пуш?

Ответить

Derzkiy Lesha

7

Это был тяжелый год

Ответить

Umberto Eco

Derzkiy
4

Вспоминаю, как посмеивался над этой песней Слепакова, даже не предполагая, насколько 2020 будет отличаться от остальных.

Ответить

rossoshmap

Derzkiy
2

Речь про 2021 декабрь

Ответить

Российский кран

rossoshmap
1

А что изменится?

Ответить

rossoshmap

Российский
4

Нефть будет по 110$

Ответить

Российский кран

rossoshmap
2

И доллар по 220

Ответить

rossoshmap

Российс…
0
Ответить

Derzkiy Lesha

rossoshmap
0

Я понял

Ответить

Универсальный историк

Derzkiy
0

Это был тяжёлый год и мы его не пережили.

Ответить

Российский кран

Универсальный
6

- и мне сказали: или мы тебя насилуем, или убиваем
- и что ты выбрал, дедушка?
- что-что? Убили меня

Ответить

Сергей Звезда

Derzkiy
0

Был он тяжелей чем тот

Ответить

Органический клуб

4

с 1 по 10 января это много. Достаточно два дня 1 и 2 числа.

Ответить

Peter Brand

2

Всегда любил 31е декабря на работе. Все уже расслабленные подбуханые, кто-то трахается по углам, кто-то разливает, кто то забивает, музыка играет везде..
Ну, а что изменится в 21м? - начнется теперь 30го вся эта канитель..

Ответить

Российский кран

Peter
6

Везёт же... трахаются люди...

Ответить

Людской файл

Российский
0

Как будто ты не трахался, у тебя же дети.

Ответить

Российский кран

Людской
7

Да когда это было

Ответить

Солидный чайник

Peter
3

что за работа, где трахаются по углам

Ответить

Peter Brand

Солидный
0

на любой, не дистанционной

Ответить

Российский кран

Peter
5

Ты в какой отрасли работаешь? У нас в шахте мужики трахаются, конечно, но не по углам

Ответить

Альтернативный цвет

Российский
2

@Шахтёр разглашение личной информации

Ответить

Peter Brand

Российский
0

в телекоммуникационной

Ответить

Артем Стажаров

Peter
1

Вот куда нужно было идти, эх..

Ответить

Peter Brand

Артем
1

тост даже такой профессиональный есть : за связь без брака!

Ответить

Litnikov Danil

Peter
0

А у вас весело

Ответить

Peter Brand

Litnikov
0

да на Новый год кажется на каждом предприятии кто-то да кого-то шпилит, как говорят : собрался на корпаратив  возьми с собой презерватив

Ответить

Litnikov Danil

Peter
0

Как раз наоборот по идее должно быть

Ответить

Peter Brand

Litnikov
0

зачем на дистанционке прятаться по углам?
достаточно просто кому-то залезть под стол

Ответить

Litnikov Danil

Peter
0

Угу, вот так разговариваешь с кем то в зуме, а он на самом деле занят

Ответить

Солидный чайник

Peter
0

я только про макдак слышал, что в ночные смены там часто трахаются ребята с девчатами. и девчата порой там не самый сок и знают, что особо никто на них не позарится, поэтому берут напролом своей доступностью

Ответить

Peter Brand

Солидный
0

друг работал на металургическом заводе,  в тяжелое время, говорит, что  нигде столько секса не видел, только там и в порно...

Ответить

Солидный чайник

Peter
0

о нравы

Ответить

Арсений Томилов

Peter
0

 кто-то трахается по углам

Главное – не надо там курить, шабить, бля, мастурбировать...

Ответить

Dra

Peter
0

Ты не на Легалпорно работаешь?

Ответить

Umberto Eco

3

Новости из параллельной реальности какие-то

Ответить

пiрячком по дупоньцi

3

В @Будущее 

Ответить

Универсальный историк

пiрячком
0

В @Киберпанк

Ответить

Солидный чайник

0

заебала истерия вокруг нового года, новый год переоценён

Ответить

Солидный чайник

Солидный
2

какой в нем смысл если деда мороза не существует блять

Ответить

Российский кран

Солидный
5

СУКА

Ответить

Litnikov Danil

Солидный
1

Спойлеры блять!

Ответить

Людской файл

Солидный
0

деда мороза не существует

Ответить

Солидный чайник

Солидный
2

10 выходных дней в ссаную сраную полузимнюю погоду, когда полдня темно, полдня серо, всё закрыто - делать нехуй. лучше бы перенесли празднование нового года на 1 июля

Ответить

Людской файл

Солидный
1

Как будто 1 июля меньше делать нехуй

Ответить

Солидный чайник

Людской
0

там хотя б тепло и я б душой отдохнул на природе-море-лесу-парке. зимой мне тяжелее с этим

Ответить

Людской файл

Солидный
1

Я и зимой норм отдыхаю в дендропарке у мангала, катаясь на сноуборде или лепя снеговика

Ответить

Прочный алмаз

Солидный
0

В старые времена Новый Год был либо весной либо осенью.

Ответить

Солидный чайник

Прочный
0

раньше было лучше

Ответить

Служащий турник

Солидный
0

Можно уехать в Танзанию же

Ответить

Солидный чайник

Служащий
0

ты что, предлагаешь мне решать проблемы, а не ныть о том, что их не решают за меня??

Ответить

Российский кран

Солидный
0

Ты ещё скажи что Деда Мороза не сущесвютвует

Ответить

rossoshmap

Российский
5

Нужен закон, с уголовной ответственностью за отрицание Деда мороза

Ответить

Солидный чайник

rossoshmap
2

за отрицание деда уже есть

Ответить

FOX

1

если доживем 

Ответить

Универсальный историк

FOX
0

Это да, возможно 30 числа на нас метеорит упадет и разъебет все к чертям.
*скрестил пальцы*

Ответить

rossoshmap

Универсальный
2

Это в следующем году 

Ответить

Универсальный историк

rossoshmap
0

Обломщик(((

Ответить

Цивилизованный файл

1

Январские можно давно сократить в 2 раза, лучше 30 декабря сделать ещё одним выходным.

Ответить

Людской файл

0

Как Конституцию менять - так моментом, как давно назревающий выходной сделать - так ещё годик подождите.

Ответить

Универсальный историк

Людской
1

Т-т-терпите...

Прости, я не смог сдержаться.

Ответить

Филипп Концаренко

0

Теперь рубль точно отскочит 

Ответить

Российский кран

Филипп
1

всплывет. разбуший

Ответить

Универсальный историк

0

О, теперь то мы точно сможем отдохнуть (наверное).

Ответить

Божественный Филипп

0

празднуем

Ответить

Антон Лисин

0

А 31 в 2020?

Ответить

Людской файл

Антон
0
Ответить

Ответный Никита

0

Опять 10 выходных, да они заебали

Ответить

Прочный алмаз

0

Чтобы все успели на Ритуал Кормления.

Ответить

Людской файл

0

https://www.youtube.com/watch?v=uyRPxVz-zrw

Ответить

Высокий инструмент

0

Всем правда нужны эти длинные праздники новогодние? Я помню как все шли на работу уже 2-го января. Я ходил в универ уже примерно 2-го или 3-го, ну там не занятия были, а я хвосты сдавал. А сейчас все прям пиздец как устали?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Высокий
0

Почему бы лишний раз не отдохнуть и не провести время с семьей

Ответить

Антон Лисин

0

Опять что-ли едой запасаться 

Ответить

Sergey Filimonov

0

Лучше бы зимние каникулы перенесли на май.

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