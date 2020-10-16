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Алексей Боржонов
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Twitter изменил политику соцсети после критики из-за блокировки статьи NYP о Байдене. Соцсеть обвиняли в цензуре Материал редакции

Но статья по-прежнему недоступна, потому что в ней содержатся конфиденциальные данные людей.

25 комментариев
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Twitter изменил политику против размещения материалов, полученных путём взлома, вскоре после скандала из-за блокировки материала New York Post о кандидате в президенты США Джо Байдене и его сыне. Об этом сообщила Виджая Гадде, курирующая юридические вопросы соцсети.

Раньше компания удаляла материалы, полученные через взлом, и запрещала публиковать их на платформе. Теперь она будет блокировать их, только если публикации распространяют «сами хакеры или те, кто действует сообща с ними». Посты других пользователей будут маркировать и представлять их «в контексте». При этом другие правила, в том числе касающиеся запрета на публикацию конфиденциальной информации, остаются.

Изменения последовали вскоре после скандала из-за статьи New York Post, в которой говорилось о встрече Джо Байдена с топ-менеджером украинской компании Burisma незадолго до увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин собирался расследовать дело Burisma, а Байден «надавил на украинские власти», чтобы добиться отставки генпрокурора. Журналисты основываются на электронных письмах, которые они получили якобы с ноутбука Хантера Байдена.

Facebook и Twitter ограничили распространение статьи на платформах: первая компания заявила, что необходимо провести фактчекинг, вторая заявила о размещении материалов, полученных путём взлома, а также публикации личных писем и телефонных номеров.

Политика компаний вызвала резонанс, в частности, её критиковал президент США Дональд Трамп, назвав действия соцсетей «ужасными». Несколько сенаторов-республиканцев обвинили соцсеть в цензуре и вмешательстве в выборы, которое «не имеет прецедентов в истории демократии».

#новости #сша #политика #twitter

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25 комментариев
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Пышный Макс

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Держите в курсе, твиттер и Фейсбук абсолютно нейтральны. И ни в коем случае не поддерживают конкретного кандидата)

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rossoshmap

Пышный
2

В этом году, не видать актеров Голливуда, которые бы просто оскорбляли, сделали ставку на местных медийных "олигархов" 

Ответить

Драматический Паша

Пышный
1

Планетарный заговор демократов помешал нефтяным магнатам сделать конкурента твиттерским!

Ответить

rossoshmap

6

Американская хваленая демократия и свобода слова, уже вторые выборы подряд дают о себе знать

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

Твиттер как всегда помойка. If we can return back time to the good old days.

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Универсальный историк

2

Лучше бы вообще все блочили, а аккаунты банили. Так было бы намного проще.

Ответить

Andrey Dolg

Универсальный
2

Так твитер и начал банить аккаунты.
https://nypost.com/2020/10/15/kayleigh-mcenany-twitter-has-me-at-gunpoint-to-delete-biden-story/
Там как бы вообще трешовенько получается я не уверен как именно они наступили в это дерьмо, но думаю так просто им это  с рук может и не сойти, обвинения во вмешательстве в выборы может стать реальным делом.

Касательно попыток прикрыться тем что якобы информация получена незаконным путём, те кто сдавал ноутбук в ремонт вроде как подписались под тем что спустя 3 месяца если за ноутбуком никто не явился то владелец магазина имеет право делать с ним что хочет. Забавно что сам ноутбук после отдачи в FBI пропал в неизвестном направлении хотя там даже протоколы принятия его остались. ))))

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Евгений Клочков

Универсальный
0

Да
И вообще переименоваться в "Вестник ДП (б)"

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Драматический Паша

Евгений
0

Чтож поделать если царская охранка своих газет печатать разучилась.

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Евгений Клочков

Драматический
0

Дык это ж самое, кто ж знал, что газета знакомств, объявлений и заметок о "я покакал" окажется затаившимся боевым листком партии

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Драматический Паша

Евгений
0

В смысле кто же знал, на моей памяти они про ето 10 лет твердят, но как-то магии труда не происходит

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Прочный алмаз

0

Есть ли соцсеть, которая не ограничила распространение?

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rossoshmap

Прочный
3

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Универсальный историк

rossoshmap
0

А ну заполз обратно в свою пещеру.

Ответить

rossoshmap

Универсальный
2
Ответить

Евгений Клочков

0

Вообще все эти "фактчекинг", появившийся на фоне ковид-дисседентов, свидетелей 5жи и антипрививочников не могу рано или поздно не употребиться в политических целях 

Ответить

Егор Харитонов

0

Опять не та страна...

Ответить

Драматический Паша

Егор
0

Што жы делать квасному патриоту, обе такие хуйни, ничего больше нет на планете

Ответить

Владимир Филатов

Егор
0

Россия и США - братья навек.

Ответить

Драматический Паша

0

Прикиньте так, хуесосит весь интернет какую-нибудь скобееву или киселева, а они такие на следующий день «да, мы и правда охуели чот, будем жрать говна поменьше»

Ответить

Bad Mother Fucker

Драматический
0

да не

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Драматический Паша

Bad
0

И правда, херня какая-то 

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Андрей Рядькин

0

За кого голосовать?

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Евгений Клочков

Андрей
0

За Канье

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Андрей Рядькин

Евгений
0

При нем Россия встанет с колен

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