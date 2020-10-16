Twitter изменил политику соцсети после критики из-за блокировки статьи NYP о Байдене. Соцсеть обвиняли в цензуре Материал редакции
Но статья по-прежнему недоступна, потому что в ней содержатся конфиденциальные данные людей.
Twitter изменил политику против размещения материалов, полученных путём взлома, вскоре после скандала из-за блокировки материала New York Post о кандидате в президенты США Джо Байдене и его сыне. Об этом сообщила Виджая Гадде, курирующая юридические вопросы соцсети.
Раньше компания удаляла материалы, полученные через взлом, и запрещала публиковать их на платформе. Теперь она будет блокировать их, только если публикации распространяют «сами хакеры или те, кто действует сообща с ними». Посты других пользователей будут маркировать и представлять их «в контексте». При этом другие правила, в том числе касающиеся запрета на публикацию конфиденциальной информации, остаются.
Изменения последовали вскоре после скандала из-за статьи New York Post, в которой говорилось о встрече Джо Байдена с топ-менеджером украинской компании Burisma незадолго до увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин собирался расследовать дело Burisma, а Байден «надавил на украинские власти», чтобы добиться отставки генпрокурора. Журналисты основываются на электронных письмах, которые они получили якобы с ноутбука Хантера Байдена.
Facebook и Twitter ограничили распространение статьи на платформах: первая компания заявила, что необходимо провести фактчекинг, вторая заявила о размещении материалов, полученных путём взлома, а также публикации личных писем и телефонных номеров.
Политика компаний вызвала резонанс, в частности, её критиковал президент США Дональд Трамп, назвав действия соцсетей «ужасными». Несколько сенаторов-республиканцев обвинили соцсеть в цензуре и вмешательстве в выборы, которое «не имеет прецедентов в истории демократии».
В этом году, не видать актеров Голливуда, которые бы просто оскорбляли, сделали ставку на местных медийных "олигархов"
Драматический Паша
Планетарный заговор демократов помешал нефтяным магнатам сделать конкурента твиттерским!
Американская хваленая демократия и свобода слова, уже вторые выборы подряд дают о себе знать
Твиттер как всегда помойка. If we can return back time to the good old days.
Так твитер и начал банить аккаунты.
https://nypost.com/2020/10/15/kayleigh-mcenany-twitter-has-me-at-gunpoint-to-delete-biden-story/
Там как бы вообще трешовенько получается я не уверен как именно они наступили в это дерьмо, но думаю так просто им это с рук может и не сойти, обвинения во вмешательстве в выборы может стать реальным делом.
Касательно попыток прикрыться тем что якобы информация получена незаконным путём, те кто сдавал ноутбук в ремонт вроде как подписались под тем что спустя 3 месяца если за ноутбуком никто не явился то владелец магазина имеет право делать с ним что хочет. Забавно что сам ноутбук после отдачи в FBI пропал в неизвестном направлении хотя там даже протоколы принятия его остались. ))))
Да
И вообще переименоваться в "Вестник ДП (б)"
Чтож поделать если царская охранка своих газет печатать разучилась.
Дык это ж самое, кто ж знал, что газета знакомств, объявлений и заметок о "я покакал" окажется затаившимся боевым листком партии
В смысле кто же знал, на моей памяти они про ето 10 лет твердят, но как-то магии труда не происходит
Универсальный историк
А ну заполз обратно в свою пещеру.
Вообще все эти "фактчекинг", появившийся на фоне ковид-дисседентов, свидетелей 5жи и антипрививочников не могу рано или поздно не употребиться в политических целях
Опять не та страна...
Драматический Паша
Што жы делать квасному патриоту, обе такие хуйни, ничего больше нет на планете
да не
За кого голосовать?
За Канье