Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя Материал редакции
Ей грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
Белоруссия объявила бывшего кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя и действиям, направленным на вред национальной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.
Статья дополняется
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 7, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 223848, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 16 Oct 2020 10:33:49 +0300", "is_special": false }
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Белоруссия объявила Тихановскую…
В России впервые выявили больше…
В России впервые выявили больше…
Божественный Филипп
О УЖАС! Сам Лукашенко объявил Тихановскую в международный розыск!!!! Ну сейчас-то Литва её сразу депортирует в Беларусь....
Универсальный историк
А так можно было? О_о
Универсальный историк
Опасный террорист. Поймать ее! Она пытается свергнуть диктатора!
Трагический волк
А у нас так можно?
Дмитрий Кузьмин
Вот и стоило лукашу ее вывозить?)
Универсальный историк
Это как игра в "Кошки мышки".
Вирусный кубок
Евросоюз щас:
Так блэт