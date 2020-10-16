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Алексей Боржонов
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Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя Материал редакции

Ей грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Белоруссия объявила бывшего кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя и действиям, направленным на вред национальной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

#новости #белоруссия

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7 комментариев
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Божественный Филипп

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О УЖАС! Сам Лукашенко объявил Тихановскую в международный розыск!!!! Ну сейчас-то Литва её сразу депортирует в Беларусь....

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Универсальный историк

Божественный
0

А так можно было? О_о

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Универсальный историк

1

Опасный террорист. Поймать ее! Она пытается свергнуть диктатора!

Ответить

Трагический волк

0

А у нас так можно?

Ответить

Дмитрий Кузьмин

0

Вот и стоило лукашу ее вывозить?)

Ответить

Универсальный историк

Дмитрий
0

Это как игра в "Кошки мышки".

Ответить

Вирусный кубок

0

Евросоюз щас:
Так блэт

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