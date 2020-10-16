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Ольга Щербинина
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В России впервые выявили больше 15 тысяч новых заболевших коронавирусом за сутки Материал редакции

232 человека умерли.

За последние сутки в России выявлено 15 150 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это рекордный суточный прирост с начала пандемии.

#новости #covid19

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10 комментариев
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Универсальный историк

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Опять рекорд? Да как так-то!

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пепси

Универсальный
0

РОССИЯ ВПЕРЁД!

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Практический ГОСТ

1

Россия - страна рекордов!

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Эдуардыч 2.0

1

Жду 20к через неделю

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Kostya Zubanov

1

давайте без золота плиз

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Серьёзный Валера

0

Пиздьож, опять записывают сезонщиков, чтобы Собякин всех зачипировал. Пидор.

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Алексей Кирсанов

0

можем, могем!

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Влад Смирнов

0

Россия - Ни дня без рекордов!
Едро может использоваться новый слоган

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Людской файл

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Путин обнулился - теперь и помирать можно.

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Закомплексованная Душа

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Поздравляю

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