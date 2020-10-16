В России впервые выявили больше 15 тысяч новых заболевших коронавирусом за сутки Материал редакции
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Универсальный историк
Опять рекорд? Да как так-то!
пепсиУниверсальный
РОССИЯ ВПЕРЁД!
Практический ГОСТ
Россия - страна рекордов!
Эдуардыч 2.0
Жду 20к через неделю
Kostya Zubanov
давайте без золота плиз
Серьёзный Валера
Пиздьож, опять записывают сезонщиков, чтобы Собякин всех зачипировал. Пидор.
Алексей Кирсанов
можем, могем!
Влад Смирнов
Россия - Ни дня без рекордов!
Едро может использоваться новый слоган
Людской файл
Путин обнулился - теперь и помирать можно.
Закомплексованная Душа
Поздравляю