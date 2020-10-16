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Ольга Щербинина
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В Великобритании крупные торговые сети оказались от блёсток на рождественских товарах. Всё ради борьбы с микропластиком Материал редакции

Учёные считают это небольшим, но верным шагом.

10 комментариев
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Фото Morrisons

Крупные британские торговые сети Morrisons, John Lewis и Waitrose заявили, что в этом году не будут использовать блёстки в одноразовых рождественских товарах собственного производства, например, открытках, наклейках и обёрточной бумаге. Учёные считают это шагом в правильном направлении, который, однако, пока не решает проблему, пишет The New York Times.

«Блёстки сделаны из мельчайших частиц пластика и представляют угрозу экологии, когда попадают в почву, реки и океаны, где будут разлагаться сотни лет», — говорится в заявлении компании Morrisons.

Для изготовления для создания блёсток используют именно микропластик, частицы которого меньше 5 миллиметров в диаметре. В последние годы микропластик стал объектом повышенного внимания, учёные находят его повсюду. Он загрязняет океан, где может попадать в организм рыб и других животных. Австралийские исследователи в октябре опубликовали отчёт, в котором говорится, что на дне мирового океана может находиться от 9,25 до 15,8 миллиона тонн микропластика.

Некоторые более мелкие частицы могут висеть в воздухе как невидимые загрязнители атмосферы и перемещаться на очень далёкие расстояния, из-за чего их находят даже в необитаемых местах.

По сравнению с другими видами микропластика, блёстки содержат металлы и добавки, которые особенно вредны для окружающей среды. При этом в его общем объёме глиттер занимает менее 1%, отметил профессор Роберт Хейл из Виргинского института Морских наук. В основном частицы микропластика образуются из более крупных пластиковых предметов, разрушающихся со временем. Поэтому, например, пластиковые упаковки представляют для окружающей среды большую опасность. По словам Хейла, запрет блёсток — небольшой шаг в правильном направлении, «но на самом деле это не решает проблему».

Morrisons, John Lewis и Waitrose хоть и отказались от блёсток, по-прежнему продают товары, которые включают пластик или поставляются в пластиковой упаковке. При этом там подчеркнули, что в последние годы значительно снизили количество подарочных упаковок и украшений с использованием пластика, а также заявили о планах продолжать работу в этом направлении.

#новости #экология

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но есть и хорошие новости?
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10 комментариев
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Лёша Любимцев

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Микропластиковый мир проиграл

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André

Лёша
1

Гринпис оказался сильней

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Tim Hansen

1

Давно пора. Блёстки - безвкусица.

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Солидный чайник

Tim
0

почему

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Универсальный историк

1

Я только за. А то потом всё в этих блёстках: ты, твои руки, стол, пол, кот, собака, сосед который зашёл за солью, а получил только порцию блёсток себе в еду.

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André

Универсальный
0

Добро пожаловаться в киберпанк: космический кот жалуется, что его кот и собака в блёстках.

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Alex Macher

0

Никакого праздника в 2020, могли бы просто закрыть магазины все свои и тем самым помочь природе.

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Универсальный историк

Alex
0

Ты что, люди к новому году за год готовятся. Это праздник всей их жизни!

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Школьный Слава

0

Сколько на фото картона.
Интересно, что сильнее вредит природе: потребление пластика или массовая вырубка лесов для производства бумаги?

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Рыбный корабль

0

Нужно было раньше думать, когда люди использывали ресурсы бездумно и по полной. Все на что сейчас они способны - только болтовня и какие-то мелкие шаги. Они украли наши мечты и наше детство своими пустыми разговорами. Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания.

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