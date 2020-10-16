В Великобритании крупные торговые сети оказались от блёсток на рождественских товарах. Всё ради борьбы с микропластиком Материал редакции
Учёные считают это небольшим, но верным шагом.
Крупные британские торговые сети Morrisons, John Lewis и Waitrose заявили, что в этом году не будут использовать блёстки в одноразовых рождественских товарах собственного производства, например, открытках, наклейках и обёрточной бумаге. Учёные считают это шагом в правильном направлении, который, однако, пока не решает проблему, пишет The New York Times.
«Блёстки сделаны из мельчайших частиц пластика и представляют угрозу экологии, когда попадают в почву, реки и океаны, где будут разлагаться сотни лет», — говорится в заявлении компании Morrisons.
Для изготовления для создания блёсток используют именно микропластик, частицы которого меньше 5 миллиметров в диаметре. В последние годы микропластик стал объектом повышенного внимания, учёные находят его повсюду. Он загрязняет океан, где может попадать в организм рыб и других животных. Австралийские исследователи в октябре опубликовали отчёт, в котором говорится, что на дне мирового океана может находиться от 9,25 до 15,8 миллиона тонн микропластика.
Некоторые более мелкие частицы могут висеть в воздухе как невидимые загрязнители атмосферы и перемещаться на очень далёкие расстояния, из-за чего их находят даже в необитаемых местах.
По сравнению с другими видами микропластика, блёстки содержат металлы и добавки, которые особенно вредны для окружающей среды. При этом в его общем объёме глиттер занимает менее 1%, отметил профессор Роберт Хейл из Виргинского института Морских наук. В основном частицы микропластика образуются из более крупных пластиковых предметов, разрушающихся со временем. Поэтому, например, пластиковые упаковки представляют для окружающей среды большую опасность. По словам Хейла, запрет блёсток — небольшой шаг в правильном направлении, «но на самом деле это не решает проблему».
Morrisons, John Lewis и Waitrose хоть и отказались от блёсток, по-прежнему продают товары, которые включают пластик или поставляются в пластиковой упаковке. При этом там подчеркнули, что в последние годы значительно снизили количество подарочных упаковок и украшений с использованием пластика, а также заявили о планах продолжать работу в этом направлении.
Микропластиковый мир проиграл
Давно пора. Блёстки - безвкусица.
Добро пожаловаться в киберпанк: космический кот жалуется, что его кот и собака в блёстках.
Никакого праздника в 2020, могли бы просто закрыть магазины все свои и тем самым помочь природе.
Универсальный историк
Ты что, люди к новому году за год готовятся. Это праздник всей их жизни!
Нужно было раньше думать, когда люди использывали ресурсы бездумно и по полной. Все на что сейчас они способны - только болтовня и какие-то мелкие шаги. Они украли наши мечты и наше детство своими пустыми разговорами. Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания.