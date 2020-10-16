В Великобритании крупные торговые сети отказались от блёсток на рождественских товарах. Всё ради борьбы с микропластиком Материал редакции
Учёные считают это небольшим, но верным шагом.
Крупные британские торговые сети Morrisons, John Lewis и Waitrose заявили, что в этом году не будут использовать блёстки в одноразовых рождественских товарах собственного производства, например, открытках, наклейках и обёрточной бумаге. Учёные считают это шагом в правильном направлении, который, однако, пока не решает проблему, пишет The New York Times.
«Блёстки сделаны из мельчайших частиц пластика и представляют угрозу экологии, когда попадают в почву, реки и океаны, где будут разлагаться сотни лет», — говорится в заявлении компании Morrisons.
Для изготовления для создания блёсток используют именно микропластик, частицы которого меньше 5 миллиметров в диаметре. В последние годы микропластик стал объектом повышенного внимания, учёные находят его повсюду. Он загрязняет океан, где может попадать в организм рыб и других животных. Австралийские исследователи в октябре опубликовали отчёт, в котором говорится, что на дне мирового океана может находиться от 9,25 до 15,8 миллиона тонн микропластика.
Некоторые более мелкие частицы могут висеть в воздухе как невидимые загрязнители атмосферы и перемещаться на очень далёкие расстояния, из-за чего их находят даже в необитаемых местах.
По сравнению с другими видами микропластика, блёстки содержат металлы и добавки, которые особенно вредны для окружающей среды. При этом в его общем объёме глиттер занимает менее 1%, отметил профессор Роберт Хейл из Виргинского института Морских наук. В основном частицы микропластика образуются из более крупных пластиковых предметов, разрушающихся со временем. Поэтому, например, пластиковые упаковки представляют для окружающей среды большую опасность. По словам Хейла, запрет блёсток — небольшой шаг в правильном направлении, «но на самом деле это не решает проблему».
Morrisons, John Lewis и Waitrose хоть и отказались от блёсток, по-прежнему продают товары, которые включают пластик или поставляются в пластиковой упаковке. При этом там подчеркнули, что в последние годы значительно снизили количество подарочных упаковок и украшений с использованием пластика, а также заявили о планах продолжать работу в этом направлении.
Добро пожаловаться в киберпанк: космический кот жалуется, что его кот и собака в блёстках.
Микропластиковый мир проиграл
Давно пора. Блёстки - безвкусица.
Солидный чайник
почему
Универсальный историк
Он же говорит безвкусица -> без вкуса -> не вкусно.
нет вкуса > коронавирус.
Производство людей
Картон можно делать и из вторсырья, а если его выбросить, он разложится всяко быстрее, чем пластик.
Хотя и пластик на повторную переработку идёт
Вообще, в развитых странах вырубают меньше леса, чем сажают. И в лесных пожарах часто горит больше леса, чем вырубается.
Причём стоит учесть, что срубленный лес идёт не только на бумагу, но и на производство мебели, строительство и так далее.
Пруф вот: https://twosidesna.org/paper-production-supports-sustainable-forest-management/ - не знаю, сойдёт ли. Там по США и Канаде.
Нужно было раньше думать, когда люди использывали ресурсы бездумно и по полной. Все на что сейчас они способны - только болтовня и какие-то мелкие шаги. Они украли наши мечты и наше детство своими пустыми разговорами. Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания.
Тебе пройти бы курс лечения.
Рыбный корабль
Ты живешь в своем иллюзорном мире, все твои действия - дом-работа-дом. Ты наверное никогда и не задумывался о судьбе вселенной и масштабе того пиздеца, который происходит вокруг. И этот человек пишет мне о курсе лечения.
Никакого праздника в 2020, могли бы просто закрыть магазины все свои и тем самым помочь природе.
Универсальный историк
Ты что, люди к новому году за год готовятся. Это праздник всей их жизни!
Почему люди не должны радоваться новому году? Потому что вы сидите одинокие и рыдаете от одиночества? Не мешайте нормальным людям полноценно жить.
Универсальный историк
Я говорю, что люди целый год к нему готовятся. Как будто они его ждали всю свою жизнь.
Ни разу не замечал такого.
Универсальный
Это не в России, а в Америке например. Хотя так делают не все, но есть люди.
Я за то, чтобы убрать блёстки
Лучше делайте ставки на то, с какого числа пятерочки и магниты начнут продавать новогоднюю продукцию. Думаю уже со следующей недели