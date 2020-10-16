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Ольга Щербинина
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В Великобритании крупные торговые сети отказались от блёсток на рождественских товарах. Всё ради борьбы с микропластиком Материал редакции

Учёные считают это небольшим, но верным шагом.

36 комментариев
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Фото Morrisons

Крупные британские торговые сети Morrisons, John Lewis и Waitrose заявили, что в этом году не будут использовать блёстки в одноразовых рождественских товарах собственного производства, например, открытках, наклейках и обёрточной бумаге. Учёные считают это шагом в правильном направлении, который, однако, пока не решает проблему, пишет The New York Times.

«Блёстки сделаны из мельчайших частиц пластика и представляют угрозу экологии, когда попадают в почву, реки и океаны, где будут разлагаться сотни лет», — говорится в заявлении компании Morrisons.

Для изготовления для создания блёсток используют именно микропластик, частицы которого меньше 5 миллиметров в диаметре. В последние годы микропластик стал объектом повышенного внимания, учёные находят его повсюду. Он загрязняет океан, где может попадать в организм рыб и других животных. Австралийские исследователи в октябре опубликовали отчёт, в котором говорится, что на дне мирового океана может находиться от 9,25 до 15,8 миллиона тонн микропластика.

Некоторые более мелкие частицы могут висеть в воздухе как невидимые загрязнители атмосферы и перемещаться на очень далёкие расстояния, из-за чего их находят даже в необитаемых местах.

По сравнению с другими видами микропластика, блёстки содержат металлы и добавки, которые особенно вредны для окружающей среды. При этом в его общем объёме глиттер занимает менее 1%, отметил профессор Роберт Хейл из Виргинского института Морских наук. В основном частицы микропластика образуются из более крупных пластиковых предметов, разрушающихся со временем. Поэтому, например, пластиковые упаковки представляют для окружающей среды большую опасность. По словам Хейла, запрет блёсток — небольшой шаг в правильном направлении, «но на самом деле это не решает проблему».

Morrisons, John Lewis и Waitrose хоть и отказались от блёсток, по-прежнему продают товары, которые включают пластик или поставляются в пластиковой упаковке. При этом там подчеркнули, что в последние годы значительно снизили количество подарочных упаковок и украшений с использованием пластика, а также заявили о планах продолжать работу в этом направлении.

#новости #экология

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36 комментариев
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Универсальный историк

33

Я только за. А то потом всё в этих блёстках: ты, твои руки, стол, пол, кот, собака, сосед который зашёл за солью, а получил только порцию блёсток себе в еду.

Ответить

André

Универсальный
6

Добро пожаловаться в киберпанк: космический кот жалуется, что его кот и собака в блёстках.

Ответить

Универсальный историк

André
0

Я же космо-кот, я кот с мозгами человека.

Ответить

Лёша Любимцев

17

Микропластиковый мир проиграл

Ответить

André

Лёша
7

Гринпис оказался сильней

Ответить

ouxen

Лёша
1

в голос

Ответить

Tim Hansen

10

Давно пора. Блёстки - безвкусица.

Ответить

Солидный чайник

Tim
0

почему

Ответить

Универсальный историк

Солидный
8

Он же говорит безвкусица -> без вкуса -> не вкусно.

Ответить

German Times

Универсальный
11

нет вкуса > коронавирус.

Ответить

Универсальный историк

German
2

Ах ты ####, взял и все испортил(((

Ответить

Школьный Слава

4

Сколько на фото картона.
Интересно, что сильнее вредит природе: потребление пластика или массовая вырубка лесов для производства бумаги?

Ответить

Temp Temper

Школьный
7

Производство людей 

Ответить

Жы Dogolonoga

Temp
0
Ответить

Tim Hansen

Школьный
4

Картон можно делать и из вторсырья, а если его выбросить, он разложится всяко быстрее, чем пластик.
Хотя и пластик на повторную переработку идёт

Ответить

kerokero

Школьный
0

Вообще, в развитых странах вырубают меньше леса, чем сажают. И в лесных пожарах часто горит больше леса, чем вырубается.
Причём стоит учесть, что срубленный лес идёт не только на бумагу, но и на производство мебели, строительство и так далее.
Пруф вот: https://twosidesna.org/paper-production-supports-sustainable-forest-management/ - не знаю, сойдёт ли. Там по США и Канаде.

Ответить

Рыбный корабль

3

Нужно было раньше думать, когда люди использывали ресурсы бездумно и по полной. Все на что сейчас они способны - только болтовня и какие-то мелкие шаги. Они украли наши мечты и наше детство своими пустыми разговорами. Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания.

Ответить

YeezySpace

Рыбный
0

Тебе пройти бы курс лечения.

Ответить

Рыбный корабль

YeezySpace
2

Ты живешь в своем иллюзорном мире, все твои действия - дом-работа-дом. Ты наверное никогда и не задумывался о судьбе вселенной и масштабе того пиздеца, который происходит вокруг. И этот человек пишет мне о курсе лечения.

Ответить

Dead Horse

YeezySpace
0

Почему на ты? Хамло! Подстилка турецкая

Ответить

Alex Macher

2

Никакого праздника в 2020, могли бы просто закрыть магазины все свои и тем самым помочь природе.

Ответить

Универсальный историк

Alex
0

Ты что, люди к новому году за год готовятся. Это праздник всей их жизни!

Ответить

Сергей Васильев

Универсальный
8

Почему люди не должны радоваться новому году? Потому что вы сидите одинокие и рыдаете от одиночества? Не мешайте нормальным людям полноценно жить.

Ответить

Универсальный историк

Сергей
0

Я говорю, что люди целый год к нему готовятся. Как будто они его ждали всю свою жизнь.

Ответить

Сергей Васильев

Универсальный
2

Ни разу не замечал такого.

Ответить

Универсальный

Сергей
0

Это не в России, а в Америке например. Хотя так делают не все, но есть люди.

Ответить

Bad Mother Fucker

Alex
0

никаких больше вечеринок

Ответить

Dead Horse

1

Я за то, чтобы убрать блёстки

Ответить

ouxen

Dead
0

ужс

Ответить

Dead Horse

ouxen
0

Согласны. Сиси не очень. Но это сиси. А сиси я люблю. 

Ответить

rossoshmap

0

Лучше делайте ставки на то, с какого числа пятерочки и магниты начнут продавать новогоднюю продукцию. Думаю уже со следующей недели 

Ответить

Sergey Smirnov

rossoshmap
0

Уже где-то видел 

Ответить

Прочный алмаз

0

Может делать блёстки из чего-нибудь съедобного? Ну не знаю, крахмальные

Ответить

# realfiddy

0

Россия 2020. Борьба с голодом
ГБ 2020. Борьба с блёстками

Ответить

Sergey Smirnov

0

Глиттер зло. 

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Eugen T

–1

Где коммент про крашеную бумагу из хлопушек? 

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