«Тинькофф» не договорился о продаже «Яндексу» и заявил о дальнейшем самостоятельном развитии Материал редакции
Предварительно о сделке объявили 22 сентября.
«Тинькофф» прекратил переговоры о продаже бизнеса «Яндексу», сообщается на сайте Лондонской биржи. Источники The Bell утверждали, что банк ведёт переговоры о продаже МТС, однако в комментарии изданию компания заявила: «„Тинькофф“ будет развиваться дальше самостоятельно».
Статья дополняется
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«Тинькофф» не договорился о…
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Артём Мазанов
Они просто прочитали комменты на TJ
Возможный калькулятор
Они просто прочитали комменты на Т—Ж
Универсальный историк
О, боже. Только не Т-Ж. Нет, нет, нет.
Российский кран
Хоть чем-то наши комменты тут полезны для этого мира
Эдуардыч 2.0Российский
И фотожабы
Андрей РядькинАртём
Мы действительно выдали грамотную аналитику и проанализировали финансовые показатели компании. В целом, при текущей команде и финансовых показателях бренд продолжит успешную экспансию на рынки СНГ и развитие новых направлений. Однако остаются политические риски внутри РФ
solawindАртём
Наконец-то, верные решения менеджента
Лёша Любимцев
И начал переговоры со Сбербанком
Ivan
Вот бы почаще у нас такие инфоповоды вбрасывали, 350к заработал на акциях яндекса
Солидный чайник
хуя ты стонкс
Российский кран
Олег, выходи, мы тебя узнали
FOX
МТС еще
Артём МазановFOX
Не, они вышли из всех переговоров
Закомплексованная ДушаFOX
Нет, банк убыточный, никому он не нужен
Alex Ayer
Божественный Филипп
Это печальные новости
Российский кран
Для кого?
Атлант поправил плечиБожественный
Не имеющие к тебе никакого отношения
Bad Mother FuckerАтлант
да и ни к кому не имеющие
Umberto Eco
Roman E.
STONKS
Сергей Звезда
Нашлось не всё, поэтому дальше действовать будем мы
FOX
Акции обоих упали на 5%
Органический клуб
Надо брать, потом продать когда взлетят или как это работает.
Российский кран
Да
Божественный Филипп
Все как с велосипедами
Российский кран
Падает - поднимай.
Стоит - катись
Катится - отнимай
Отнял - продавай
Alex AyerОрганический
Универсальный историк
Даже не знаю плохо это или хорошо.
EldarУниверсальный
Это плохо
# realfiddy
Ого сеча
Разноцветный огонь
Евгений Киров
Выдохнули.
Олег Вокс
Пускай его "Почта Банк" поглощает. Технологии столкнутся с мотыгой, плугом и очередью за пенсией