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Алексей Боржонов
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«Тинькофф» не договорился о продаже «Яндексу» и заявил о дальнейшем самостоятельном развитии Материал редакции

Предварительно о сделке объявили 22 сентября.

«Тинькофф» прекратил переговоры о продаже бизнеса «Яндексу», сообщается на сайте Лондонской биржи. Источники The Bell утверждали, что банк ведёт переговоры о продаже МТС, однако в комментарии изданию компания заявила: «„Тинькофф“ будет развиваться дальше самостоятельно».

#новости #яндекс #тинькофф

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34 комментария
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Артём Мазанов

25

Они просто прочитали комменты на TJ 

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Возможный калькулятор

Артём
13

Они просто прочитали комменты на Т—Ж

Ответить

Универсальный историк

Возможный
0

О, боже. Только не Т-Ж. Нет, нет, нет.

Ответить

Российский кран

Артём
1

Хоть чем-то наши комменты тут полезны для этого мира

Ответить

Эдуардыч 2.0

Российский
0

И фотожабы

Ответить

Андрей Рядькин

Артём
1

Мы действительно выдали грамотную аналитику и проанализировали финансовые показатели компании. В целом, при текущей команде и финансовых показателях бренд продолжит успешную экспансию на рынки СНГ и развитие новых направлений. Однако остаются политические риски внутри РФ

Ответить

solawind

Артём
0

Наконец-то, верные решения менеджента

Ответить

Лёша Любимцев

7

И начал переговоры со Сбербанком

Ответить

Ivan

4

Вот бы почаще у нас такие инфоповоды вбрасывали, 350к заработал на акциях яндекса

Ответить

Солидный чайник

Ivan
6

хуя ты стонкс

Ответить

Российский кран

Ivan
1

Олег, выходи, мы тебя узнали

Ответить

FOX

2

МТС еще 

Ответить

Артём Мазанов

FOX
2

Не, они вышли из всех переговоров 

Ответить

Закомплексованная Душа

FOX
1

Нет, банк убыточный, никому он не нужен

Ответить

Alex Ayer

2
Ответить

Божественный Филипп

1

Это печальные новости

Ответить

Российский кран

Божественный
1

Для кого?

Ответить

Атлант поправил плечи

Божественный
0

Не имеющие к тебе никакого отношения 

Ответить

Bad Mother Fucker

Атлант
1

да и ни к кому не имеющие

Ответить

Umberto Eco

1
Ответить

Roman E.

1

STONKS

Ответить

Сергей Звезда

1

Нашлось не всё, поэтому дальше действовать будем мы

Ответить

FOX

0

Акции обоих упали на 5%

Ответить

Органический клуб

FOX
0

Надо брать, потом продать когда взлетят или как это работает.

Ответить

Российский кран

Органический
1

Да

Ответить

Божественный Филипп

Российский
2

Все как с велосипедами

Ответить

Российский кран

Божественный
0

Падает - поднимай.
Стоит - катись
Катится - отнимай
Отнял - продавай

Ответить

Alex Ayer

Органический
1
Ответить

Универсальный историк

0

Даже не знаю плохо это или хорошо.

Ответить

Eldar

Универсальный
0

Это плохо

Ответить

# realfiddy

0

Ого сеча 

Ответить

Разноцветный огонь

0
Ответить

Евгений Киров

0

Выдохнули.

Ответить

Олег Вокс

0

Пускай его "Почта Банк" поглощает. Технологии столкнутся с мотыгой, плугом и очередью за пенсией

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Космический кот

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