Московская прокуратура потребовала от вуза сообщить об участии студентов в протестных акциях и антироссийских кампаниях Материал редакции
Ведомству также интересны мероприятия по «разрушению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Никулинская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Москвы инициировала «проверку исполнения законодательства научными и образовательными организациями». Ведомство просит вуз предоставить информацию не только о лицензии, аккредитации, но и сведения о студентах, участвующих в акциях протеста или кампаниях по «созданию России имиджа государства-агрессора». Об этом сообщает профсоюз «Университетская солидарность» со ссылкой на приказ в адрес РАНХиГС.
В первом разделе документа от вуза требуют предоставить информацию об учебном процессе: лицензии, аккредитации, порядке приёма, отчисления, перевода студентов, соблюдении ТК.
Во втором разделе говорится, что руководству университета должно предоставить информацию о политической активности студентов и преподавателей. Ведомство интересуют данные об их участии в проектах иностранных и международных НКО, которые «представляют или могут представлять угрозу основам конституционного строя» России.
Под этим в прокуратуре понимают:
- разжигание этносепаратизма, дискредитацию политики федерального центра по отношению к ним, пропаганду их отделения от страны;
- подготовку наблюдателей на выборах, использование преподавателей, студентов для предвыборной агитации, участие в наблюдении на выборах;
- дискредитацию руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики;
- формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России, создание условий для дестабилизации социально-политической обстановки;
- идеологическую обработку россиян, создание в молодёжной среде проамериканских групп влияния;
- вмешательство во внутренние дела России, деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. Например, внесением предложений по совершенствованию и оптимизации их работы;
- приобретение позиций влияния в органах государственной власти для изменения федерального и регионального законодательства;
- фальсификацию мировой и российской истории для достижения геополитических интересов антироссийских сил;
- разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, распространение радикализма в молодёжной среде.
Прокуратура также потребовала предоставить списки студентов, участвовавших в несогласованных акциях и оштрафованных за это по статье 20.2 КоАП. Руководству вуза следует указать причины их участия в протестных акциях и способы получения информации о них, а также получали ли студенты за это деньги.
Ведомство хочет знать имена участников «антироссийских информационно-пропагандистских кампаний» и мероприятий, «направленных на подрыв международного авторитета России», а также создание ей имиджа государства-агрессора.
Когда эти додики возьмутся за макак из ВБОН, это им видимо не скубентов щемить
Что-то что не новость, то у прокуратуры какие-то хотелки. Притом основания нет, вуз не должен следить за студентами. Хотят, чтобы за них сделали их работу. (Если это можно назвать работой.)
Как хорошо что я уже не студент, ибо как их ебут за гражданскую позицию и разную политическую активность это полный пиздец.
дискредитацию руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики
Ведомство интересуют данные об их участии в проектах иностранных и международных НКО, которые «представляют или могут представлять угрозу основам конституционного строя» России
Достаточно быть чиновником или/и состоять в партии пживов