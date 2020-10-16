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Ольга Щербинина
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Московская прокуратура потребовала от вуза сообщить об участии студентов в протестных акциях и антироссийских кампаниях Материал редакции

Ведомству также интересны мероприятия по «разрушению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

11 комментариев
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Никулинская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Москвы инициировала «проверку исполнения законодательства научными и образовательными организациями». Ведомство просит вуз предоставить информацию не только о лицензии, аккредитации, но и сведения о студентах, участвующих в акциях протеста или кампаниях по «созданию России имиджа государства-агрессора». Об этом сообщает профсоюз «Университетская солидарность» со ссылкой на приказ в адрес РАНХиГС.

В первом разделе документа от вуза требуют предоставить информацию об учебном процессе: лицензии, аккредитации, порядке приёма, отчисления, перевода студентов, соблюдении ТК.

Во втором разделе говорится, что руководству университета должно предоставить информацию о политической активности студентов и преподавателей. Ведомство интересуют данные об их участии в проектах иностранных и международных НКО, которые «представляют или могут представлять угрозу основам конституционного строя» России.

Под этим в прокуратуре понимают:

  • разжигание этносепаратизма, дискредитацию политики федерального центра по отношению к ним, пропаганду их отделения от страны;
  • подготовку наблюдателей на выборах, использование преподавателей, студентов для предвыборной агитации, участие в наблюдении на выборах;
  • дискредитацию руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики;
  • формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России, создание условий для дестабилизации социально-политической обстановки;
  • идеологическую обработку россиян, создание в молодёжной среде проамериканских групп влияния;
  • вмешательство во внутренние дела России, деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. Например, внесением предложений по совершенствованию и оптимизации их работы;
  • приобретение позиций влияния в органах государственной власти для изменения федерального и регионального законодательства;
  • фальсификацию мировой и российской истории для достижения геополитических интересов антироссийских сил;
  • разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, распространение радикализма в молодёжной среде.

Прокуратура также потребовала предоставить списки студентов, участвовавших в несогласованных акциях и оштрафованных за это по статье 20.2 КоАП. Руководству вуза следует указать причины их участия в протестных акциях и способы получения информации о них, а также получали ли студенты за это деньги.

Ведомство хочет знать имена участников «антироссийских информационно-пропагандистских кампаний» и мероприятий, «направленных на подрыв международного авторитета России», а также создание ей имиджа государства-агрессора.

#новости #москва #вузы

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11 комментариев
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Хороший крюк

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или кампаниях по «созданию России имиджа государства-агрессора»

Ну так себя пусть проверяют, бялдь. Деда, едросню, МИД в полном составе, ФСБ, пропагандонов всех мастей - вся шобла только и делает что создаёт имидж государства-агрессора.

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badResistor

Хороший
0

sic!

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Евгений Клочков

4

Когда эти додики возьмутся за макак из ВБОН, это им видимо не скубентов щемить

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Gre Li

4

Что-то что не новость, то у прокуратуры какие-то хотелки. Притом основания нет, вуз не должен следить за студентами. Хотят, чтобы за них сделали их работу. (Если это можно назвать работой.)

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Баблгам Бич

3

Как хорошо что я уже не студент, ибо как их ебут за гражданскую позицию и разную политическую активность это полный пиздец.

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Универсальный историк

2

Подготовка деда к протестам на территории России.

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Универсальный историк

0

Большой брат следит за тобой.

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Дикий фонарь

0

Норм 😂 совочек жив и процветает 

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badResistor

0

дискредитацию руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики

Ведомство интересуют данные об их участии в проектах иностранных и международных НКО, которые «представляют или могут представлять угрозу основам конституционного строя» России

Достаточно быть чиновником или/и состоять в партии пживов

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Jordan Deadlight

0

слава богу я поступил в оппозиционный миигаик

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DJ Качан

0

Ранхигсом все понятно, он и так там один вуз - целый филиал Кавказа

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