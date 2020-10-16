«Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс!»: The Bell опубликовал письмо Тинькова сотрудникам, где он объяснил срыв сделки Материал редакции
Тиньков заявил, что не верит в «Яндекс».
Основатель TCS Group Олег Тиньков в письме сотрудникам компании объяснил срыв сделки по продаже бизнеса «Яндексу». Текст письма опубликовал The Bell.
Тиньков рассказал, что сам сорвал сделку и не верит в эту «забюрокраченную компанию». Он объяснил, что «Яндекс» просто хотел купить бизнес, а не построить совместную «самую большую частную компанию России».
По мнению Тинькова, «Тинькофф» сам дорастёт до 20 миллионов клиентов, миллиарда долларов прибыли и свыше 10 миллиардов долларов капитализации. На данный момент капитализации компании составляет 4,6 миллиарда долларов.
22 сентября «Яндекс» заключил предварительное соглашение о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов. 16 октября стало известно, что «Тинькофф» не договорился о продаже «Яндексу» и заявил о дальнейшем самостоятельном развитии.
Я был крайне удивлён, что к Бренду «Яндекс» такое негативное отношение, и их потребители не любят, хотя в отличие от нас они находятся в более дружелюбном для потребителя сегменте рынка.
Походу он реально начитался комментов на TJ!
Комментарии на TJ be like
DUMP IT
Там ща в Пульсе инфаркт у Вояков
А ты что там делаешь? Стал мамкиным трейдером?
Кинопоиск процветает, кинотеатр свой, уже сериалы свои снимают камон у них там всё схвачено, а вот остальные сервисы мертвы
Да он процветает по инерции. Десять лет назад люди шли за отзывами на КП прежде чем фильм посмотреть, а сейчас? 3 калеки смотрят из за бесплатной Я+ подписки, а они пытаются все кастрированный нетфликс сделать.
Имхо изначально покупка была провальная, пилили бы свой кинотеатр как ivi, были бы сейчас на коне.
авто ру и кинопоиск одни из лидеров в своих категориях
одни из лидеров
Естественно, блять. Там конкурентов по пальцам пересчитать.
Смотри Тёмка, за такие заголовки можно и без премии остаться в Яндекс.Жорнале
Совсем охуел щенок. Перестаю молиться за его выздоровление. Хорошей жизни на американских нарах, черт.
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к Бренду «Яндекс» такое негативное отношение
Да хуй его знает, Кинопоиск у них крутой, Музыка хорошая, Карты лучшие, Uber "по удобству UX" не хуже международного.
Может быть люди просто увидели как их говном кормили с Яндекс.Деньгами, годными только для завсегдатаев онлайн-казино и абсолютно ублюдским "чтоб каждый разработчик этого говна сдох от рака жопы, но перед этим переболел всем чем можно ибо теперь всё должно быть в одном месте" Яндекс.Go и не захотел повторения этого всего с единственным нормальным с точки зрения удобства банком в РФ?
Согласен, Яндекс на самом деле не так уж и плох. По сравнению с паршивой овцой рунета - Маил.ру групп. Вот это действительно помоечная компания.
Кинопоиск у них крутой
Нет. Попытка запилить из КП нетфликс, обосрав весь изначальный функционал "библиотеки фильмов" привела к огромному оттоку юзеров. В итоге и рыбку не съели, и на пиписьках посидели. А сейчас это какой то мутант, UI того же пиратского кинопаба и то в разы лучше...
Автору
Едадил
и прочие купленные сервисы, в которые Яндекс вкладывал яндексовскую душу, а манагеры искали все способы "монетизировать после покупочки".
Где они все? Полумертвы.
К их изначальным сервисам вопросов нет, разве что суперапп это ублюдство, попытка натянуть китайский 2ух миллиардный рынок на российский с дай бог 50 млн...
Мамин паркур
Попытка запилить из КП нетфликс, обосрав весь изначальный функционал "библиотеки фильмов" привела к огромному оттоку юзеров. В итоге и рыбку не съели, и на пиписьках посидели.
Дико бешено плюсую. Сломать сломали, а построить толку не хватило.
Про отток с Кинопоиска это твои собственные впечатления или где-то были цифры? Просто удивило, знаю много людей, которые только недавно с бесплатным яндекс плюсом подсели на КП и пока остаются там.
Не очень понимаю как обосран изначальный функционал, он же весь на месте.
Солнечный ключ
Кинопоиск - говно говняное, тупо испортили когда-то отличный сайт. Музыка обычная, ничем не выделяется на фоне конкурентов, либо проигрывает. Карты даже по России не лучшие, 2гис уделывает. Такси обычное/хуёвое, в целом.
Вы забыли передать проклятия "Рака жопы" разработчикам поиска с овердохрена рекламы и "новостей"
Они навигатор для CarPlay по подписке собрались продавать. Лучшие карты, ага.
Если у тинькова репутация говно, то какая репутация у других банков?
Органический клуб
Сбербанк лучший.
Ну такое.
В США скоро на бутылку посадят, да и в принципе банковская деятельность в РФ это игра на грани фола.
Яндекс конечно токсик, но это определенно был лучший выбор для продажи.
Почему это молнией оформлено на TJ? Кому-то не похуй, кроме держателей акций?
Российский кран
Ты на себя всех не равняй