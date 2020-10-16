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Артём Мазанов
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«Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс!»: The Bell опубликовал письмо Тинькова сотрудникам, где он объяснил срыв сделки Материал редакции

Тиньков заявил, что не верит в «Яндекс».

55 комментариев
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Изображение The Bell

Основатель TCS Group Олег Тиньков в письме сотрудникам компании объяснил срыв сделки по продаже бизнеса «Яндексу». Текст письма опубликовал The Bell.

Тиньков рассказал, что сам сорвал сделку и не верит в эту «забюрокраченную компанию». Он объяснил, что «Яндекс» просто хотел купить бизнес, а не построить совместную «самую большую частную компанию России».

Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту всё вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. Тинькофф не продается ни «Яндексу», ни МТС.

Олег Тинькова
основатель TCS Group

По мнению Тинькова, «Тинькофф» сам дорастёт до 20 миллионов клиентов, миллиарда долларов прибыли и свыше 10 миллиардов долларов капитализации. На данный момент капитализации компании составляет 4,6 миллиарда долларов.

22 сентября «Яндекс» заключил предварительное соглашение о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов. 16 октября стало известно, что «Тинькофф» не договорился о продаже «Яндексу» и заявил о дальнейшем самостоятельном развитии.

#новости #яндекс #тинькофф

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55 комментариев
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Дамир Камалетдинов

39

Я был крайне удивлён, что к Бренду «Яндекс» такое негативное отношение, и их потребители не любят, хотя в отличие от нас они находятся в более дружелюбном для потребителя сегменте рынка.

Походу он реально начитался комментов на TJ!

Ответить

Stanley H. Tweedle

Дамир
10

Комментарии на TJ be like

Ответить

Евгений Клочков

Stanley
7

DUMP IT

Ответить

Stanley H. Tweedle

Евгений
6

Там ща в Пульсе инфаркт у Вояков

Ответить

Евгений Клочков

Stanley
2

пусть воздают молитвы Sminem`у

Ответить

Закомплексованная Душа

Stanley
0

А ты что там делаешь? Стал мамкиным трейдером?

Ответить

Stanley H

Закомпл…
0

Долгосрочным инвестором!

Ответить

Свободный ГОСТ

Евгений
1

Not this time, Bog.

Ответить

Антон Сциталов

Дамир
4

Тиньков это Пихто

Ответить

Temp Temper

Дамир
0

Похоже это реально было сливной проверкой реакции аудитории 

Ответить

Мелкий чайник

17

Да! Олег охуенен, нет ничего хуже Яндекса (ну может Сбер только)

Ответить

colorless

Мелкий
2

Много что хуже Яндекса, хотя, будем откровенны, большая часть продуктов, купленных Яндексом, либо проебана, либо где то в астрале.
Авто ру, кинопоиск, едадил, и тд и тп.

Ответить

Роман Андреев

colorless
6

Кинопоиск процветает, кинотеатр свой, уже сериалы свои снимают камон у них там всё схвачено, а вот остальные сервисы мертвы

Ответить

colorless

Роман
1

Да он процветает по инерции. Десять лет назад люди шли за отзывами на КП прежде чем фильм посмотреть, а сейчас? 3 калеки смотрят из за бесплатной Я+ подписки, а они пытаются все кастрированный нетфликс сделать.

Имхо изначально покупка была провальная, пилили бы свой кинотеатр как ivi, были бы сейчас на коне.

Ответить

Eldar

colorless
3

Да все заебато с КП у Яндекса. Один из лучших онлайн кинотеатров.

Ответить

Мамин паркур

Eldar
1

Да все заебато с КП у Яндекса

Если любишь есть говно большой ложкой

Ответить

Михаил Иванов

colorless
0

авто ру и кинопоиск одни из лидеров в своих категориях 

Ответить

Пластиковое Окно

Михаил
0

 одни из лидеров

Естественно, блять. Там конкурентов по пальцам пересчитать.

Ответить

Stanley H. Tweedle

15

Смотри Тёмка, за такие заголовки можно и без премии остаться в Яндекс.Жорнале

Ответить

Stanley H. Tweedle

0
Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
23

@Вахтёр обход ограничений

Ответить

Eldar

–11

Совсем охуел щенок. Перестаю молиться за его выздоровление. Хорошей жизни на американских нарах, черт.

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Оскорбления и спам

3

к Бренду «Яндекс» такое негативное отношение

Да хуй его знает, Кинопоиск у них крутой, Музыка хорошая, Карты лучшие, Uber "по удобству UX" не хуже международного.

Может быть люди просто увидели как их говном кормили с Яндекс.Деньгами, годными только для завсегдатаев онлайн-казино и абсолютно ублюдским "чтоб каждый разработчик этого говна сдох от рака жопы, но перед этим переболел всем чем можно ибо теперь всё должно быть в одном месте" Яндекс.Go и не захотел повторения этого всего с единственным нормальным с точки зрения удобства банком в РФ?

Ответить

Alex Blake

Оскорбления
4

Согласен, Яндекс на самом деле не так уж и плох. По сравнению с паршивой овцой рунета - Маил.ру групп. Вот это действительно помоечная компания. 

Ответить

colorless

Оскорбления
1

Кинопоиск у них крутой

Нет. Попытка запилить из КП нетфликс, обосрав весь изначальный функционал "библиотеки фильмов" привела к огромному оттоку юзеров. В итоге и рыбку не съели, и на пиписьках посидели. А сейчас это какой то мутант, UI того же пиратского кинопаба и то в разы лучше...

Автору

Едадил

и прочие купленные сервисы, в которые Яндекс вкладывал яндексовскую душу, а манагеры искали все способы "монетизировать после покупочки".

Где они все? Полумертвы.

К их изначальным сервисам вопросов нет, разве что суперапп это ублюдство, попытка натянуть китайский 2ух миллиардный рынок на российский с дай бог 50 млн...

Ответить

Мамин паркур

colorless
0

Попытка запилить из КП нетфликс, обосрав весь изначальный функционал "библиотеки фильмов" привела к огромному оттоку юзеров. В итоге и рыбку не съели, и на пиписьках посидели.

Дико бешено плюсую. Сломать сломали, а построить толку не хватило.

Ответить

Дмитрий Чехов

colorless
0

Про отток с Кинопоиска это твои собственные впечатления или где-то были цифры? Просто удивило, знаю много людей, которые только недавно с бесплатным яндекс плюсом подсели на КП и пока остаются там.
Не очень понимаю как обосран изначальный функционал, он же весь на месте. 

Ответить

Солнечный ключ

Оскорбления
1

Кинопоиск - говно говняное, тупо испортили когда-то отличный сайт. Музыка обычная, ничем не выделяется на фоне конкурентов, либо проигрывает. Карты даже по России не лучшие, 2гис уделывает. Такси обычное/хуёвое, в целом.

Ответить

sergjjj

Оскорбления
0

Вы забыли передать проклятия "Рака жопы" разработчикам поиска с овердохрена рекламы и "новостей"

Ответить

Оскорбления и спам

sergjjj
0

И им тоже!

Ответить

Пластиковое Окно

Оскорбления
0

Они навигатор для CarPlay по подписке собрались продавать. Лучшие карты, ага.

Ответить

Neketa Fo

6

Сука, это ж надо было умудриться сделать скриншот с курсором.

Ответить

Дитковский

5

Тиньков заявил, что не верит в «Яндекс».

В мире порвался один Никита Лихачев

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

4

Врагу не сдается на гордый Варяг...

Ответить

Alex Z Zemlyak

4
Ответить

Органический клуб

2

Репутация у банка тинькова и так гавно, а теперь и это. Надеюсь яндекс разберётся с ним.

Ответить

sergjjj

Органический
4

Если у тинькова репутация говно, то какая репутация у других банков?

Ответить

Органический клуб

sergjjj
–1

Сбербанк лучший.

Ответить

Российский кран

Органический
1

Среди худших

Ответить

Umberto Eco

3

Я так понял, Тинькоффу песда.

Ответить

colorless

1

Ну такое.
В США скоро на бутылку посадят, да и в принципе банковская деятельность в РФ это игра на грани фола.
Яндекс конечно токсик, но это определенно был лучший выбор для продажи.

Ответить

Универсальный историк

1

Тинькофф: "Мы не продаёмся".
Хотя сами все это начали. Неожиданно правда?

Ответить

Мамин паркур

Универсальный
1

Мы не продаёмся

Когда тебе назвали реальную цену

Ответить

Школьный Слава

0

@Вахтёр мат в заголовке

Ответить

KSA

Школьный
0

Где?

Ответить

Leonid Celevra

0

Почему это молнией оформлено на TJ? Кому-то не похуй, кроме держателей акций? 

Ответить

Российский кран

Leonid
2

Ты на себя всех не равняй

Ответить

Мамин паркур

Российский
0

Фу, нищеброд. Даже небось базового пакета акций не держит.

Ответить

Сергей Зайкевич

0

Мы, а не они говно...

Ответить

Выходной дым

0

@Вахтёр Унижение чести и достоинства в заголовке.  ст. 152 ГК РФ

Ответить

KSA

0

Тинькофф в инстаграме признался, что он тоже рвется

Ответить

Витя О.

0

либо это тупой вброс, либо Олег совсем поехал

Ответить

Михаил Зеленин

0

Значит Тинькофф купит Сбер.

Ответить

Антон Сциталов

–1

Тиньков в некотором роде даже прав, но письмо какое-то глупое

Ответить

Руслан Астратов

–2

Битва жабы и гадюки

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