Источники издания утверждают, что политика решили припугнуть, чтобы заставить покинуть страну.

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Западные службы безопасности пришли к выводу, что Алексея Навального отравила ФСБ — и это, по их мнению, фактически указывает на приказ Кремля. Позиция разведок в Лондоне, Берлине и Париже подкрепляет решение ЕС ввести санкции против главы российской спецслужбы Александра Бортникова, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Европейские лидеры ещё в августе обвинили Россию в отравлении Навального, но по-прежнему не хотят открыто обвинять Службу или самого Владимира Путина, отмечает издание. По данным The Guardian, западные источники в сфере безопасности уверены в причастности ФСБ, хотя это утверждение трудно проверить. Кремль неоднократно отрицал свою причастность к произошедшему.

Два источника говорят, что, по их мнению, отравление предприняла Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Они предполагают, что операция была задумана не для того, чтобы убить Навального, а чтобы «сделать ему недвусмысленное предупреждение» и заставить покинуть страну.

Источники в беседе с лондонским следственным отделом Dossier Center заявили, что выбор «Новичка» для отравления был преднамеренным. ФСБ имеет доступ к разным ядам, многие из которых неизвестны. Собеседники подчеркнули, что если бы служба хотела убить Навального, она могла бы это сделать.

Эксперт по российским спецслужбам Андрей Солдатов сказал, что причастность Второй службы «вполне вероятна». Её возглавляет генерал Алексей Седов, бывший офицер КГБ из Петербурга. Он знает Путина с 1990-х и считается давним доверенным лицом президента.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Его выписали из больницы 23 сентября, сейчас политик проходит реабилитацию.

1 октября Навальный заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Он уточнил, что «других версий произошедшего у него нет». В ответ Кремль назвал обвинения Навального «абсолютно безосновательными и недопустимыми», а также оскорбительными и неприемлемыми.

6 октября ОЗХО заявила, что Навального отравили ядом, аналогичным по характеристикам «Новичку», но который не числится в списках запрещённых химических веществ. Организация уточнила, что найденное вещество похоже на два типа «Новичка», которые внесли в список после отравления Скрипалей.

15 октября Евросоюз из-за отравления Навального ввёл санкции в отношении шестерых россиян, а также Государственного НИИ органической химии и технологии, где разрабатывали «Новичок».