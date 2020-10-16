The Guardian: западная разведка считает ФСБ ответственной за отравление Навального Материал редакции
Источники издания утверждают, что политика решили припугнуть, чтобы заставить покинуть страну.
Западные службы безопасности пришли к выводу, что Алексея Навального отравила ФСБ — и это, по их мнению, фактически указывает на приказ Кремля. Позиция разведок в Лондоне, Берлине и Париже подкрепляет решение ЕС ввести санкции против главы российской спецслужбы Александра Бортникова, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Европейские лидеры ещё в августе обвинили Россию в отравлении Навального, но по-прежнему не хотят открыто обвинять Службу или самого Владимира Путина, отмечает издание. По данным The Guardian, западные источники в сфере безопасности уверены в причастности ФСБ, хотя это утверждение трудно проверить. Кремль неоднократно отрицал свою причастность к произошедшему.
Два источника говорят, что, по их мнению, отравление предприняла Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Они предполагают, что операция была задумана не для того, чтобы убить Навального, а чтобы «сделать ему недвусмысленное предупреждение» и заставить покинуть страну.
Источники в беседе с лондонским следственным отделом Dossier Center заявили, что выбор «Новичка» для отравления был преднамеренным. ФСБ имеет доступ к разным ядам, многие из которых неизвестны. Собеседники подчеркнули, что если бы служба хотела убить Навального, она могла бы это сделать.
Эксперт по российским спецслужбам Андрей Солдатов сказал, что причастность Второй службы «вполне вероятна». Её возглавляет генерал Алексей Седов, бывший офицер КГБ из Петербурга. Он знает Путина с 1990-х и считается давним доверенным лицом президента.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Его выписали из больницы 23 сентября, сейчас политик проходит реабилитацию.
1 октября Навальный заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Он уточнил, что «других версий произошедшего у него нет». В ответ Кремль назвал обвинения Навального «абсолютно безосновательными и недопустимыми», а также оскорбительными и неприемлемыми.
6 октября ОЗХО заявила, что Навального отравили ядом, аналогичным по характеристикам «Новичку», но который не числится в списках запрещённых химических веществ. Организация уточнила, что найденное вещество похоже на два типа «Новичка», которые внесли в список после отравления Скрипалей.
15 октября Евросоюз из-за отравления Навального ввёл санкции в отношении шестерых россиян, а также Государственного НИИ органической химии и технологии, где разрабатывали «Новичок».
Ссылочку на RT где это сказано, пожалуйста
Боже сколько ненависти в сторону редакторки в комментариях... откуда в вас столько желчи???
... написало существо, которое оставило это говно, лол:
ПУТИН 👍🏻👍🏻👍🏻🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Универсальный историк
В сторону редактора вроде особо нет претензий, претензии есть к источнику статьи.
Ну хз, по-моему его тупо убить хотели
под шумок белорусских событий, и пока свежи картинки жестоких подавлений
Собеседники подчеркнули, что если бы служба хотела убить Навального, она могла бы это сделать.
И щас такой клован мясников со своим недавним заявлением такой ЭЭЭЭБЛЭТ
Что-то такой же уровень пояснений как и у наших.
Запад: Мы пришли к выводу, что хотели отравить власти, но так чтобы не смертельно, а чуть чуть, чтобы попугать.
РФ: А мы пришли к выводу, что Навальный сам траванулся, но не смертельно, а чуть чуть, ради рейтингов.
Да уж, мутная какая-то история. Особенно с вывезенной бутылкой воды из отеля.
Я говорю о том, что его хотели убить, а не припугнуть. Или я чего-то не понимаю?
учитывая, что его таки выпустили за границу и при этом выпуск даже чисто по бюрократическим причинам требовал вмешательства сверху сразу по линии нескольких министерств - то видимо таки попугать, иначе б реально добили в омске
Универсальный историк
Убивать его на территории России была бы не лучшая идея. Потом были бы новости по типу "Навального убили в больнице ..." или "Медицина Россия не смогла спасти Навального".
с Немцовым (если мы принимаем основную версию) это не особо им помешало, а он был сопоставимого калибра на тот момент
никто за них не стал бы голосовать
Спорное утверждение. Навальный на выборах мера набрал 25% при том что его тогда знало в разы меньше людей чем сейчас.
"Они предполагают, что операция была задумана не для того, чтобы убить Навального, а чтобы «сделать ему недвусмысленное предупреждение» и заставить покинуть страну."
Теперь понятно, почему Навального так спокойно в Германию отпустили.
Я так понимаю, либералы больше доверяют западной разведке, чем своей.
Выхода другого к сожалению нет, потому что наша не однократно попадалась на лжи.
Любой нормальный человек доверяет любой другой разведке больше, чем российской. Но учитывая, что все люди делятся на либералов (тех, кто поддерживает незыблемость человеческих прав и свобод) и ненормальных, то
Божественный Филипп
Значит любые заявления спецслужб бред сумасшедшего, потому что нормальные люди не работают в спецслужбах?
Солидный чайник
какая жалость, что у нас вся страна в руках одной спецслужбы и всех выходцев из нее
Может это потому что их основной скил это не заявление делать? :)
Возможный калькулятор
Их основной скилл лизать жопу начальству и строить теории заговоров. У людей, наделенных высокими полномочиями в закрытых системах практически всегда едет крыша.