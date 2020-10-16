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Ольга Щербинина
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The Guardian: западная разведка считает ФСБ ответственной за отравление Навального Материал редакции

Источники издания утверждают, что политика решили припугнуть, чтобы заставить покинуть страну.

43 комментария
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Западные службы безопасности пришли к выводу, что Алексея Навального отравила ФСБ — и это, по их мнению, фактически указывает на приказ Кремля. Позиция разведок в Лондоне, Берлине и Париже подкрепляет решение ЕС ввести санкции против главы российской спецслужбы Александра Бортникова, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Европейские лидеры ещё в августе обвинили Россию в отравлении Навального, но по-прежнему не хотят открыто обвинять Службу или самого Владимира Путина, отмечает издание. По данным The Guardian, западные источники в сфере безопасности уверены в причастности ФСБ, хотя это утверждение трудно проверить. Кремль неоднократно отрицал свою причастность к произошедшему.

Два источника говорят, что, по их мнению, отравление предприняла Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Они предполагают, что операция была задумана не для того, чтобы убить Навального, а чтобы «сделать ему недвусмысленное предупреждение» и заставить покинуть страну.

Источники в беседе с лондонским следственным отделом Dossier Center заявили, что выбор «Новичка» для отравления был преднамеренным. ФСБ имеет доступ к разным ядам, многие из которых неизвестны. Собеседники подчеркнули, что если бы служба хотела убить Навального, она могла бы это сделать.

Эксперт по российским спецслужбам Андрей Солдатов сказал, что причастность Второй службы «вполне вероятна». Её возглавляет генерал Алексей Седов, бывший офицер КГБ из Петербурга. Он знает Путина с 1990-х и считается давним доверенным лицом президента.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Его выписали из больницы 23 сентября, сейчас политик проходит реабилитацию.

1 октября Навальный заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Он уточнил, что «других версий произошедшего у него нет». В ответ Кремль назвал обвинения Навального «абсолютно безосновательными и недопустимыми», а также оскорбительными и неприемлемыми.

6 октября ОЗХО заявила, что Навального отравили ядом, аналогичным по характеристикам «Новичку», но который не числится в списках запрещённых химических веществ. Организация уточнила, что найденное вещество похоже на два типа «Новичка», которые внесли в список после отравления Скрипалей.

15 октября Евросоюз из-за отравления Навального ввёл санкции в отношении шестерых россиян, а также Государственного НИИ органической химии и технологии, где разрабатывали «Новичок».

«Я испытал полусмерть, кому и наркотрип…
Первое после отравления интервью основателя ФБК российскому журналисту.
tjournal.ru

#новости #отравлениенавального

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43 комментария
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Max L

32

Ссылочку на RT где это сказано, пожалуйста

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solawind

Max
14

Вообще-то путину это не выгодно, о чем тут говорить.

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Litnikov Danil

solawind
0

Хотели бы припугнуть - припугнули, лол.

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Дитковский

7

Боже сколько ненависти в сторону редакторки в комментариях... откуда в вас столько желчи???

Ответить

Баблгам Бич

Дитковский
5

... написало существо, которое оставило это говно, лол:

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Дитковский

Баблгам
–6

ПУТИН 👍🏻👍🏻👍🏻🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Ответить

Тео Брех с Земли-2

Дитковский
0

Тоже поставь Вадим Вадимыча на фон телефона

Ответить

Универсальный историк

Дитковский
0

В сторону редактора вроде особо нет претензий, претензии есть к источнику статьи.

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Ольга Щербинина

Универсальный
2

мы честно указываем, что это источники, указываем, чьи. «выводы делайте сами» ©

Ответить

Универсальный историк

Ольга
0

Новости есть новости.

Ответить

Alexey Snooker

Ольга
–1

"Мы дали новость"

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alexferman

6

Ну хз, по-моему его тупо убить хотели

Ответить

Слава Инженеров

alexferman
0

под шумок белорусских событий, и пока свежи картинки жестоких подавлений

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Евгений Клочков

4

Собеседники подчеркнули, что если бы служба хотела убить Навального, она могла бы это сделать.

И щас такой клован мясников со своим недавним заявлением такой ЭЭЭЭБЛЭТ

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Виталий

3

Что-то такой же уровень пояснений как и у наших.
Запад: Мы пришли к выводу, что хотели отравить власти, но так чтобы не смертельно, а чуть чуть, чтобы попугать. 
РФ: А мы пришли к выводу, что Навальный сам траванулся, но не смертельно, а чуть чуть, ради рейтингов. 

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Elijah Garrison

Виталий
0

Да уж, мутная какая-то история. Особенно с вывезенной бутылкой воды из отеля. 

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Универсальный историк

1

Припугнуть? Может они хотели сказать "убить"?

Ответить

Ольга Щербинина

Универсальный
1

в тексте всё написано

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Арсений Томилов

Ольга
0

Это не текст, а какой-то говнопромт. Переделывай.

Ответить

Универсальный историк

Ольга
–1

Я говорю о том, что его хотели убить, а не припугнуть. Или я чего-то не понимаю?

Ответить

Евгений Клочков

Универсальный
0

учитывая, что его таки выпустили за границу и при этом выпуск даже чисто по бюрократическим причинам требовал вмешательства сверху сразу по линии нескольких министерств - то видимо таки попугать, иначе б реально добили в омске

Ответить

Универсальный историк

Евгений
0

Убивать его на территории России была бы не лучшая идея. Потом были бы новости по типу "Навального убили в больнице ..." или "Медицина Россия не смогла спасти Навального".

Ответить

Евгений Клочков

Универс…
1

с Немцовым (если мы принимаем основную версию) это не особо им помешало, а он был сопоставимого калибра на тот момент

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Vedmed

Евгений
–1

ой  в пизду, что тот что другой никакого калибра, никто за них не стал бы голосовать, да они раскачивают лодку, но толку от этого нет нихуя

Ответить

Elijah Garrison

Vedmed
0

никто за них не стал бы голосовать

Спорное утверждение. Навальный на выборах мера набрал 25% при том что его тогда знало в разы меньше людей чем сейчас. 

Ответить

Anonumous V

1

"Они предполагают, что операция была задумана не для того, чтобы убить Навального, а чтобы «сделать ему недвусмысленное предупреждение» и заставить покинуть страну."

Теперь понятно, почему Навального так спокойно в Германию отпустили.

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Солидный чайник

Anonumous
0

позвонили б по телефону. че как эти-то блять

Ответить

YeezySpace

–1

Я так понимаю, либералы больше доверяют западной разведке, чем своей.

Ответить

Алексей Селезнев

YeezySpace
2

Я бомжу на улице больше доверяю, чем людям у власти в рашке 

Ответить

Турецкий космос

YeezySpace
0

Лично свечку держали, когда фсб бадяжили Новичек

Ответить

A patient patient

YeezySpace
0

Но у российских либералов нет своей разведки. Пока.

Ответить

Elijah Garrison

YeezySpace
0

Выхода другого к сожалению нет, потому что наша не однократно попадалась на лжи. 

Ответить

Иплувен Максимал

YeezySpace
0

Любой нормальный человек доверяет любой другой разведке больше, чем российской. Но учитывая, что все люди делятся на либералов (тех, кто поддерживает незыблемость человеческих прав и свобод) и ненормальных, то

Ответить

Возможный калькулятор

0

Любые заявления любых спецслужб похожи на бред сумасшедшего. Нормальные люди в такие структуры не пойдут, независимо от страны.

Ответить

Божественный Филипп

Возможный
1

Значит любые заявления спецслужб бред сумасшедшего, потому что нормальные люди не работают в спецслужбах?

Ответить

A patient patient

Божественный
2

Найди десять отличий.

Ответить

Солидный чайник

Возможный
1

какая жалость, что у нас вся страна в руках одной спецслужбы и всех выходцев из нее

Ответить

Сварщик

Возможный
0

манямир какой-то. 

Ответить

Elijah Garrison

Возможный
0

Может это потому что их основной скил это не заявление делать? :)

Ответить

Возможный калькулятор

Elijah
0

Их основной скилл лизать жопу начальству и строить теории заговоров. У людей, наделенных высокими полномочиями в закрытых системах практически всегда едет крыша. 

Ответить

Bad Mother Fucker

0

хуита

Ответить

# realfiddy

0

Ура! Западная разведка научилась считать.

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Обосранный унитаз

0

ФСБ считает  западную разведку ответственной за отравление Навального

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