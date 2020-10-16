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Артём Мазанов
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«У нас просто мало женщин, которые могут рожать»: Кремль объяснил убыль населения потерями во время Второй мировой войне Материал редакции

Песков заявил, что без государственных мер убыль населения в России была бы быстрее.

47 комментариев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сокращение населения России в 2020 году на 352,5 тысячи человек заявил, что в стране «мало женщин, которые могут рожать детей». Об этом пишет «Медуза».

Песков сообщил, что Владимир Путин знает о подсчётах правительства. Но население сокращается по двум объективным причинам: «яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза начала 90-х годов». По словам Пескова, эти проблемы вместе с пандемией коронавируса «сошлись вместе, и поэтому такие негативные тренды».

Журналисты напомнили Пескову, что проблемы демографии пытаются решить давно: материнский капитал выдается уже 13 лет, но убыль населения была и в 2019 году. Пресс-секретарь Путина ответил, что без государственных мер темпы сокращения населения «были бы ощутимо быстрее». Песков добавил, что власти страны принимают меры, чтобы улучшить ситуацию.

Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Второй Мировой войны и у нас просто с вами мало женщин, которые могут рожать детей. Вот и всё.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

15 января Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, предложив выплачивать материнский капитал не только за рождение второго ребенка, как было раньше, но и за первого. По его мнению, эта мера поможет «не только выбраться из этой демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый рост численности населения страны».

16 октября из проекта единого плана по достижению национальных целей до 2030 года стало известно, что в 2020 году население России сократится на 352,5 тысячи человек, прирост прогнозируют только в 2030 году.

#новости

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47 комментариев
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Солнечный ключ

24

Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Второй Мировой войны и у нас просто с вами мало женщин, которые могут рожать детей. Вот и всё

А ну да, воевали ведь у нас только женщины, точняк. Эти клопы везде могут ВОВ приплести.

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Umberto Eco

Солнечный
5

Теперь слоган должен быть "Бабы воевали", а не "Деды"

Ответить

Солнечный ключ

Umberto
2

*бабки

Ответить

Торжественный Орзэмэс

Солнечный
1
Ответить

Евгений Долгий

Солнечный
3

30 мильёнов сдохло? Можем повторить!!

Ответить

Солнечный ключ

Евгений
2

Каждое девятое мая ору с "можем повторить". Кто, блять, в здравом разуме захочет это повторять. Свиньи тупорылые.

Ответить

Евгений Долгий

Солнечный
0

Уёбки, сэр

Ответить

Солнечный ключ

Евгений
0

Патриотыыы!

Ответить

Евгений Долгий

Солнечн…
1

Ну да, я же говорю — уёбки

Ответить

Универсальный историк

Евгений
0

Не поддерживаю вашего мнения (даже в шутку).

Ответить

Евгений Долгий

Универсальный
0

?

Ответить

Никита Сопов

Солнечный
0

солдат потеряно было меньше чем гражданского населения 

Ответить

Eugen T

Солнечный
0

Печенеги! 

Ответить

Универсальный историк

18

И тут не забыли приплести вторую мировую войну.

Ответить

Umberto Eco

13
Ответить

Artem Gruzdev

Umberto
4

Хороший дизайн надгробия.

Ответить

Обосранный унитаз

Umberto
1

новый альбом Майкла Джексона

Ответить

Голодный спрей

Umberto
1
Ответить

Обосранный унитаз

Umberto
1

https://thumbs.gfycat.com/AdorableGrizzledAdmiralbutterfly-max-1mb.gif

Ответить

робот-бёрдвотчер

10

- А часы почему у вас такие дорогие?
- Это трофейные.

Ответить

Лысина Арика

2

Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Второй Мировой войны и у нас просто с вами мало женщин, которые могут рожать детей. Вот и всё.

Это при условии того, что у нас по статистике обычно женщин больше, это при условии того, что у нас уже два поколения прошло и третье на подходе. Мдее/

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Солидный чайник

Лысина
2

у нас уже можно рожать людям 2002 года рождения, но ВОВ не отпускает всё никак

Ответить

Elijah Garrison

Солидный
1

А потом удивляются, а чего это люди больше верят высказываниям западных лидеров, а не наших. Да потому, что не высказывание, то испанский стыд.

Ответить

Лысина Арика

Солидный
0

Так это ВОВ у нас дороги и разбивает/

Ответить

робот-бёрдвотчер

Лысина
0

За поколение обычно лет 25 считают (когда появляются дети), так что уже три прошло.

Ответить

Лысина Арика

робот-бёрдвотчер
0

Да, я чёт прост офигел, что уже кому-то из нулевых больше 18/

Ответить

Глеб Савчик

1

Какие же они тупые... У нас мужское население дохнет как мухи, их немного спасите, сразу прирост населения будет 

Ответить

Elijah Garrison

Глеб
4

У них нет цели увеличить население. Их задача подольше сидеть у власти, украсть как можно больше, а дальше ебись оно конем, они тут жить не собираются. Если исходить из этой логики, то смысл высказываний Путина, Пескова, и других персонажей, вполне понятен.

Ответить

Солидный чайник

2

ВОВ, 90-е, всё на месте.
как же блять остальной мир преодолевает всё это, непонятно

Ответить

ZGMarty

Солидный
–1

Под всем миром ты имеешь ввиду голожопых негров из стран третьего мира?

Ответить

Солидный чайник

ZGMarty
1

то есть голожопым неграм не мешает размножаться голод, отсутствие экономики, инфраструктуры, фельдшеров, родильных домов и материнского капитала?

это только подтверждает то, что слова пескова - неадекватный бред

Ответить

Eugene Panfilov

2

В стране огромный дефицит проблем, продиктованных не Великой Отечественной, а чем-то вроде плохого менеджмента (хотя Песков о таком, наверное, вообще не слышал)

Ответить

Дмитрий Ханкин

2

И конечно же, это никак не связано с тем, что абсолютно все, включая самого Пескова, свалят отсюда при первой возможности 

Ответить

Обосранный унитаз

2

В любой непонятной ситуации вини ВМВ

Ответить

Божественный Филипп

1

Нахуя медуза спрашивает у кремля за сокращение числа русских?

Ответить

Пышный Макс

Божественный
1

Почему @Вахтёр из хорошего человека превратился в жулика и вора, угнавшего мой твинк? Как найти управу на беспредел?

Ответить

Сергей Павлов

1

Eng:
Why? Because Fuck You
Rus:
- Почему?
- Потому-что вторая мировая

Ответить

Илья Гераськин

1

Усатый вообще оторван от реальности. Нынешнюю демографическую яму предсказывали все кому не лень. Сейчас очередь рожать детей середины 90-ых. А в 90ые люди не особо торопились плодиться. Вот и тенденция на спад пошла

Ответить

# realfiddy

0

Азиаты вышли из чата

Ответить

Mikhail Efremov

0

так с 45го население увеличивалось
или женщины которые могут рожать уже умерли от старости?

Ответить

Солидный чайник

Mikhail
0

странный скачок. период вроде располагает к обратному

Ответить

Кавказский хот-дог

0

Вы уже целое поколение взрастили. Кто как не они должны вам сейчас статистику рисовать?

Ответить

FOX

0

Странно что не ЛГБТ виноваты

Ответить

Плюшевость

0

У вас половина молодежи в арендованных квартирах живет, а вторая платит ипотеку по 20 лет, социалка от медицины до школы стремится к нулю, а содержат детей поразительное количество матерей-одиночек на нищенские зарплаты по 20 000 в месяц. А потом, упс, что-то мало видно женщин рожающих, и почему бы, все вторая мировая, не иначе.

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Приплетаю вторую мировую

Ответить

Лис Снежный

0

Вот работа у человека - сиди, выдумывай фигню, получай миллионы..
Такой он клоунаду вешает.

Ответить

Ху Эмай

0

У нас просто мало женщин, которые могут рожать

Переводим на человеческий язык: У нас мало женщин имеющих средства рожать, социально защищенных и уверенных в будущем для своих детей в этой стране.

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