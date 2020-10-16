«У нас просто мало женщин, которые могут рожать»: Кремль объяснил убыль населения потерями во время Второй мировой войне Материал редакции
Песков заявил, что без государственных мер убыль населения в России была бы быстрее.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сокращение населения России в 2020 году на 352,5 тысячи человек заявил, что в стране «мало женщин, которые могут рожать детей». Об этом пишет «Медуза».
Песков сообщил, что Владимир Путин знает о подсчётах правительства. Но население сокращается по двум объективным причинам: «яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза начала 90-х годов». По словам Пескова, эти проблемы вместе с пандемией коронавируса «сошлись вместе, и поэтому такие негативные тренды».
Журналисты напомнили Пескову, что проблемы демографии пытаются решить давно: материнский капитал выдается уже 13 лет, но убыль населения была и в 2019 году. Пресс-секретарь Путина ответил, что без государственных мер темпы сокращения населения «были бы ощутимо быстрее». Песков добавил, что власти страны принимают меры, чтобы улучшить ситуацию.
15 января Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, предложив выплачивать материнский капитал не только за рождение второго ребенка, как было раньше, но и за первого. По его мнению, эта мера поможет «не только выбраться из этой демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый рост численности населения страны».
16 октября из проекта единого плана по достижению национальных целей до 2030 года стало известно, что в 2020 году население России сократится на 352,5 тысячи человек, прирост прогнозируют только в 2030 году.
Теперь слоган должен быть "Бабы воевали", а не "Деды"
30 мильёнов сдохло? Можем повторить!!
Каждое девятое мая ору с "можем повторить". Кто, блять, в здравом разуме захочет это повторять. Свиньи тупорылые.
Уёбки, сэр
Патриотыыы!
Универсальный историк
Не поддерживаю вашего мнения (даже в шутку).
Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Второй Мировой войны и у нас просто с вами мало женщин, которые могут рожать детей. Вот и всё.
Это при условии того, что у нас по статистике обычно женщин больше, это при условии того, что у нас уже два поколения прошло и третье на подходе. Мдее/
Солидный чайник
у нас уже можно рожать людям 2002 года рождения, но ВОВ не отпускает всё никак
А потом удивляются, а чего это люди больше верят высказываниям западных лидеров, а не наших. Да потому, что не высказывание, то испанский стыд.
За поколение обычно лет 25 считают (когда появляются дети), так что уже три прошло.
Да, я чёт прост офигел, что уже кому-то из нулевых больше 18/
Какие же они тупые... У нас мужское население дохнет как мухи, их немного спасите, сразу прирост населения будет
У них нет цели увеличить население. Их задача подольше сидеть у власти, украсть как можно больше, а дальше ебись оно конем, они тут жить не собираются. Если исходить из этой логики, то смысл высказываний Путина, Пескова, и других персонажей, вполне понятен.
Солидный чайник
то есть голожопым неграм не мешает размножаться голод, отсутствие экономики, инфраструктуры, фельдшеров, родильных домов и материнского капитала?
это только подтверждает то, что слова пескова - неадекватный бред
В стране огромный дефицит проблем, продиктованных не Великой Отечественной, а чем-то вроде плохого менеджмента (хотя Песков о таком, наверное, вообще не слышал)
И конечно же, это никак не связано с тем, что абсолютно все, включая самого Пескова, свалят отсюда при первой возможности
Пышный Макс
Почему @Вахтёр из хорошего человека превратился в жулика и вора, угнавшего мой твинк? Как найти управу на беспредел?
Усатый вообще оторван от реальности. Нынешнюю демографическую яму предсказывали все кому не лень. Сейчас очередь рожать детей середины 90-ых. А в 90ые люди не особо торопились плодиться. Вот и тенденция на спад пошла
так с 45го население увеличивалось
или женщины которые могут рожать уже умерли от старости?
У вас половина молодежи в арендованных квартирах живет, а вторая платит ипотеку по 20 лет, социалка от медицины до школы стремится к нулю, а содержат детей поразительное количество матерей-одиночек на нищенские зарплаты по 20 000 в месяц. А потом, упс, что-то мало видно женщин рожающих, и почему бы, все вторая мировая, не иначе.
Вот работа у человека - сиди, выдумывай фигню, получай миллионы..
Такой он клоунаду вешает.
У нас просто мало женщин, которые могут рожать
Переводим на человеческий язык: У нас мало женщин имеющих средства рожать, социально защищенных и уверенных в будущем для своих детей в этой стране.