Российский Elle вышел с фото обнажённой бодипозитивной модели на обложке. Но изображение наполовину закрыли рисунком Материал редакции
При этом фотографию для российского издания отредактировали, убрав «недостатки».
Российская версия журнала Elle в октябре вышла c обнажённой американской моделью Эшли Грэм на обложке. В продаже журнал появился в упаковке с вкладышем, который закрывает большую часть изображения. На это обратила внимание жительница Перми Татьяна Мерник.
Решение сделать фальш-обложку с рисунком связано с российским законодательством о размещении полностью обнажëнного человека на обложке, объяснила «Открытым медиа» редакционный директор elle.ru Наталья Старостина.
«Даже если посыл обложки — важный и социальный, это считывается как „обнажëнка“. Поэтому мы решили не отказываться от важной для нас истории и поддержки материнства, но обыграть её таким элегантным арт-ходом с помощью „вкладыша“», — рассказала Старостина. По её словам, поступить так посоветовали юристы издания.
23 сентября главный редактор Elle в России Екатерина Мухина показала, как будет выглядеть журнал, тогда фотографию ничто не прикрывало, хотя некоторые обратили внимание, что снимок изменён по сравнению с оригиналом. Фото, сделанное мужем Грэм для американской версии издания, отредактировали, убрав растяжки и следы вен на ногах.
На других октябрьских обложках российского журнала появилась белорусская модель Марина Линчук с ребёнком, а также потомки Корнея Чуковского.
бодипозитивной
Не знал что это теперь так называется. Не успеваю за новоязом.
Ты спал сколько лет?
Если верить статье о бодипозитиве из википедии, я проспал около 24х лет. Но гугл или эпл похоже тоже проспали этот тренд, не знаю кто из них подсказывает мне что такого слова нет.
У нас теперь автокоррекция от Гугла и Эпла решает какие слова существует, а какие нет?
Разноцветный огонь
Далеко по жизни пойдёшь с такой проверкой слов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ирония
Не ожидал что так много людей порвется :)
Пф, автокоррект много на что ругается. И это я даже не про слова с буквой ё.
А с какого возраста тебя отдали бабушке?
Свободный ГОСТ
меня отдали в академию наук в ноль лет
Ясно, автору 5 лет
Судя по ходу ваших рассуждений вам не на много больше :)
Относительно возраста Млечного Пути — вам тоже)
Песков с Путиным тоже вроде что-то говорят, но что хотят сказать хер поймешь.
Кто не понял, тот не понял.
Возможный калькулятор
Те, кто не принимает свое тело таким, какое оно есть. То есть спортсмены, бодибилдеры и люди, делающие себе пластические операции.
Ну, у спортсменов изменения тела скорее побочный эффект их профессии.
А как же сумоисты? Впрочем, читал, что после завершения карьеры они довольно легко сбрасывают вес
Отвратительная обложка. Это не "плейбой" или "Максим", чтобы такую порнуху выносить на обложку
Скрепы затрещали от вида голой бабы?
Ты скрепы то не притягивай не к месту. Никитка явно триггернулся на "яжмать"
Универсальный историк
Ух, сука. Я тоже треггернулся. Ненавижу этих животных. А детские площадки стороной обхожу.
А я не обхожу...
Это не бодипозитив, это реклама здоровой пищи для всех адекватных людей.
Настоящий космос
"Толстая" - это бадишейминг. Нужно говорить "альтернативно стройная"
Как говорится, вместо того, чтобы поворачиваться, можно переопределить оси координат.
не вижу красоты, из-за жира наверное!
То ли дело отсос у индейца!
Интересно. Продолжай.
Да пару дней назад в инста вирусилась пикча, где конкистадор отсасывает у индейца, которую нельзя было удалить через репорты — жалобу отклоняли
Это точно. Боюсь их больше бабайки под кроватью
А прикинь, если у бабайки тоже сиськи есть
бля, я тепреь не усну сегодня
Кто-то считает, что лишний жир и проблемы с сердцем, это красиво и здорово?
Это не я решил, а врачи.
Человеки (и не только), при отсутствии минимальных физнагрузок и нормального питания, очень быстро теряют очки здоровья.
Не очень понимаю, что ты хочешь доказать.
Гламурный журнал, особенно такой крупный, как вышеописанный, должен осознавать ответственность за те идеалы, что пропагандирует.
Да, я считаю, что теория "жри что хочешь, лежи на диване, жирей, тебя полюбят и таким" - не вписывается в основы эволюции.
Ну вот а курение в фильмах это не то же самое? Понятно что там конкретные бенефициары, но с точки зрения влияния на аудиторию
Традиционный огонь
Красота должна коррелировать со здоровьем, в этом и смысл
Я имею в виду эволюционный "смысл", в результате которого мы стали такими какие мы есть. Сам феномен того что мы кого-то считаем красивым а кого-то нет не просто так появился
Понятие красоты тесно связано с изъяном и баллансом между нормальностью и нет.
Выбритые брови в средневековьях или перебинтованные копыта в китае тому пример.
Ну и да, красота никому ничего не должна
Считать красивой может, но она не станет от этого здоровой.
Ты ошибся веткой, вероятно. Я лишь говорил о связи лишнего жира и плохого здоровья.
А где заканчивается нелишний жир и начинается лишний? Жир вообще полезный эволюционный механизм, особенно у млекопитающих.
Существует также "парадокс ожирения", когда очень тучные люди с большим ИМТ и долго живут и особо не болеют. Исследования последнего десятилетия показали, что зависимость продолжительности жизни от индекса ИМТ оказалась J-образной: максимум на 25-27, затем достигает минимума для 33 кг/м² и начинает снова расти к 40 кг/м².
Лолкек
Ключевое слово - "парадокс"
Увеличение ИМТ положительно коррелирует с увеличением вероятности появления злокачественной опухоли[11], в частности аденокарцинома пищевода, и, возможно, аденокарциномы кардии[12]. Также известна положительная корреляция между ИМТ и ГЭРБ[13].
В соответствии с некоторыми исследованиями, наибольшая средняя продолжительность жизни мужчин соответствовала ИМТ равному 25—27[14]
ты сказал что из-за плохого здоровья кто-то решил что это красиво. А я тебе попытался возразить, что не надо искать связь там где ее нет. Красота может быть любой, а поход в больничку это поход в больничку. Взрыв атомной бомбы тоже выглядит красиво, а вреда от него намного больше чем от одной толстухи
Фубля
@Даша Лейзаренко С чем Вы не согласны? Человек сам волен выбирать, как ему выглядеть (в определенных пределах, конечно). Но если он с избыточным весом и некрасив, то ему не место на обложке глянцевого журнала.
вот кстати да, не понимаю чего все толстые стесняются называть себя толстыми и жирными. Вот я дрищ, так обычно и описываю свою фигуру, хуйли если эта так. Но жирдяи всегда обходят все эти описания стороной. Договариваешься встретиться с кем-то первый раз в людном месте.
— я буду в серой куртке
Ходишь блядь высматриваешь, а оказывается что там огромный серый шар в угол закатился! ебать, он действительно уверен что серая куртка это самое примечательное в его внешности!?
Альтернативный цвет
Он должен был сказать "Я такой толстый, что если будешь идти на север, то упрешься в меня
Но ведь в ларьках дофига журналов с голыми бабами на обложках
чтобы показать как жиробасов пытаются исправить бумажкой, но в итоге её можно снять и там будут жировые складки, в которых можно велосипед переносить
Так они не жир скрыли бумажкой, а типа обнажёнку, а иначе у россиян скрепы трещат по швам.
Да, конечно от такого количество целлюлита скрепы затрещат как никогда раньше...
Поэтому Путин любит детей. У них ведь нет целлюлита.
Когда Украина перестанет быть нищей олигархической дырой??
Когда Путин 4-ый раз подряд станет президентом.
Ах да... До конца своей жизни будешь с ним жить =)
А зачем ты живёшь?
Есть ещё такая картинка:
Ты живёшь, чтобы на тж левому челу доказывать, что твой казахстан лучше моего?
Или такая))
Традиционный огонь
Ты все таки казах или поляк?
Божественный Филипп
Да
Поляк тут только Дитковский. Остальные - жалкие подражатели.
Кринж
Кстати а кто может объяснить нахуя или имеет ли смысл следить за жизнью потомков известных личностей? ну типа вот был Чуковский, ахуенный детский писатель и так далее, а собственно чем прославились его 39 потомков чтобы помещать их на обложку? Тем что родились в этой семье? странная хуйня.
Праздничный самолет
Пережитки прошлого.
За королевской семьей вон весь мир следит на кой-то хуй
А как же реакция Твиттера?
Бурный Кирилл
Это будет отдельным постом, вся редакция ТЖ уже на передовой по случаю такой серьёзной темы.
я может старый сильно стал, но каким образом «противно» стало относиться к форме тела человека? Комментарии изобилуют гниением
Вспомнилась уот такая хуета из юнности.
Вопрос: С какой девушкой лучше трахаться? С очень жирной или очень худой?
Ответ: С жирной. Так как качаться на волнах удобнее, чем биться о камни.
Было дело, занимался я еблей с девушкой такой же формы. Бухтели на вечеринки общих знакомых, слово за слова и вот мы уже в комнате и я голый (знатно тогда охуел, правда). После секса снова продолжили диалог и я спросил мол, а че ты вес не скинешь, парня не найдешь и т.д., а она такая - Дорогуша, знаешь сколько у меня поклонников? И показывает свои диалоги в лс и директ в инсте. Это пиздец ребята. Там овер 100 не прочитанных с приглашениями замуж, кино, домино. В любви признаются, стихи пишут, на лицо просят сесть. И поведала она мне историю, мол в России стабильно такая хурма - воспитывали пацанов мамки, в совке и развале женщины у нас в основном крупные были (Такие, типичные русские бабы) и с возрастом они таких и баб себе ищут. Кому-то это считается пастулатом идеальной семьи, кто думает, что жирухи никому не нужны, соответственно не будет изменять, кого-то недолюбили матеря в детстве и ищут они те большие сиськи в которые можно поплакаться... Х2 раза за день охуел тогда я
Не, мне вообще плевать как выглядит человек. Но увы, общество наше слишком подвержена чужой идеологий и маркетингу. Поэтому и социуме устроен так, если сказать - что красота, это худоба и везде это пиарить, то через какое время это станет стандартом. И в данном случаи люди будут смотреть на худых с точки эталона внешности. А посыл в том посте другой совершенно
Бурный Кирилл
Это совершенно точно психическое расстройство, связанное с саморазрушением, смертью и гноем.
Увидел на вкладыше тень от хуя, а оказывается это тень от пальца руки, которая держит телефон
На других октябрьских обложках российского журнала
Не собираюсь читать все говно-комменты, поэтому сразу спрошу: какие, блять, другие октябрьские обложки? У этого журнала что, 800 разных версий для каждого покупателя?