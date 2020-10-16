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Ольга Щербинина
10 378

Российский Elle вышел с фото обнажённой бодипозитивной модели на обложке. Но изображение наполовину закрыли рисунком Материал редакции

При этом фотографию для российского издания отредактировали, убрав «недостатки».

155 комментариев
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Фото Натальи Старостиной, Elle

Российская версия журнала Elle в октябре вышла c обнажённой американской моделью Эшли Грэм на обложке. В продаже журнал появился в упаковке с вкладышем, который закрывает большую часть изображения. На это обратила внимание жительница Перми Татьяна Мерник.

Решение сделать фальш-обложку с рисунком связано с российским законодательством о размещении полностью обнажëнного человека на обложке, объяснила «Открытым медиа» редакционный директор elle.ru Наталья Старостина.

«Даже если посыл обложки — важный и социальный, это считывается как „обнажëнка“. Поэтому мы решили не отказываться от важной для нас истории и поддержки материнства, но обыграть её таким элегантным арт-ходом с помощью „вкладыша“», — рассказала Старостина. По её словам, поступить так посоветовали юристы издания.

23 сентября главный редактор Elle в России Екатерина Мухина показала, как будет выглядеть журнал, тогда фотографию ничто не прикрывало, хотя некоторые обратили внимание, что снимок изменён по сравнению с оригиналом. Фото, сделанное мужем Грэм для американской версии издания, отредактировали, убрав растяжки и следы вен на ногах.

На других октябрьских обложках российского журнала появилась белорусская модель Марина Линчук с ребёнком, а также потомки Корнея Чуковского.

#новости #медиа #бодипозитив

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155 комментариев
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Павел Макров

1

она толстая

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Elijah Garrison

28

бодипозитивной

Не знал что это теперь так называется. Не успеваю за новоязом.

Ответить

Выходной дым

Elijah
31

С подключением!

Ответить

Свободный ГОСТ

Elijah
17

Ты спал сколько лет?

Ответить

Elijah Garrison

Свободный
–6

Если верить статье о бодипозитиве из википедии, я проспал около 24х лет. Но гугл или эпл похоже тоже проспали этот тренд, не знаю кто из них подсказывает мне что такого слова нет.

Ответить

Свободный ГОСТ

Elijah
12

У нас теперь автокоррекция от Гугла и Эпла решает какие слова существует, а какие нет?

Ответить

Elijah Garrison

Свободный
1

Я не знаю как у вас это устроено, не интересовался.

Ответить

Разноцветный огонь

Elijah
9
Ответить

Elijah Garrison

Разноцветный
0

Спасибо, кэп!

Ответить

Да ладно

Elijah
1

получается, что гугл и эпл говорят, что слов "гугл" и "эпл" не существует

Ответить

Elijah Garrison

Да
0

выходит так

Ответить

Глеб Савчик

Elijah
0

Далеко по жизни пойдёшь с такой проверкой слов 

Ответить

Elijah Garrison

Глеб
1

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ирония

Не ожидал что так много людей порвется :)

Ответить

Jakub Marona

Elijah
0

перепись позитивных людей

Ответить

Антон Сциталов

Elijah
0

Пф, автокоррект много на что ругается. И это я даже не про слова с буквой ё. 

Ответить

Elijah Garrison

Антон
0

И чё?

Ответить

# realfiddy

Свободный
1

А с какого возраста тебя отдали бабушке?

Ответить

Свободный ГОСТ

#
0

меня отдали в академию наук в ноль лет

Ответить

Выходной дым

Свободный
0

не пиздишь

Ответить

# realfiddy

Свободный
0

Ясно, автору 5 лет

Ответить

Elijah Garrison

#
0

Судя по ходу ваших рассуждений вам не на много больше :)

Ответить

# realfiddy

Elijah
0

Относительно возраста Млечного Пути — вам тоже)

Ответить

Elijah Garrison

#
0

Песков с Путиным тоже вроде что-то говорят, но что хотят сказать хер поймешь.

Ответить

# realfiddy

Elijah
0

Кто не понял, тот не понял.

Ответить

Elijah Garrison

#
0

Кэп!

Ответить

# realfiddy

Elijah
0

Ты близко.

Ответить

Ze Katze

Elijah
0

А кто же тогда бодинегативные? 

Ответить

Возможный калькулятор

Ze
1

Те, кто не принимает свое тело таким, какое оно есть. То есть спортсмены, бодибилдеры и люди, делающие себе пластические операции.

Ответить

Ху Эмай

Возможный
13

а также те, кто моет голову, чистит зубы, бреет ноги и вытирает задницу

Ответить

Иплувен Максимал

Возможный
0

Ну, у спортсменов изменения тела скорее побочный эффект их профессии. 

Ответить

Ze Katze

Иплувен
2

Ну свиноматками в 400 фунтов тоже становятся не от хотения

Ответить

Славой Жижек

Ze
0

А как же сумоисты? Впрочем, читал, что после завершения карьеры они довольно легко сбрасывают вес

Ответить

Ze Katze

Славой
2

Там сумоисты мышцы набирают дико. То что жир у них это следствие. Но сумоисты невероятно сильны 

Ответить

Славой Жижек

Ze
0

Вспомним классику

Ответить

Предвыборный

Славой
1

У них там глыбы мышц под жировым слоем

Ответить

Целый нос

Возможный
0

захотел - принял, захотел - не принял

Ответить

Egor K

Elijah
0

не жируха, а бодипозитивная, все верно

Ответить

Никита Сивирин

–26

Отвратительная обложка. Это не "плейбой" или "Максим", чтобы такую порнуху выносить на обложку 

Ответить

NightmareZ

Никита
33

Скрепы затрещали от вида голой бабы?

Ответить

Универсальный историк

NightmareZ
46

В тж приветствуются только голые мужчины.

Ответить

сироп от щекотки

NightmareZ
0

Ты скрепы то не притягивай не к месту. Никитка явно триггернулся на "яжмать"

Ответить

Универсальный историк

сироп
1

Ух, сука. Я тоже треггернулся. Ненавижу этих животных. А детские площадки стороной обхожу.

Ответить

сироп от щекотки

Универсальный
0

А я не обхожу...

Ответить

сироп от щекотки

сироп
2
Ответить

Универсальный

сироп
0

Руки из штанов вытащил. Быстро!!!

Ответить

andrej

NightmareZ
0

она, блин, и без чадры еще!!!!!

Ответить

Рыбный корабль

11

Сочная

Ответить

Универсальный историк

Рыбный
14

Надеюсь ты не о ребенке.

*вытирает пот с лица*

Ответить

André

11

Это не бодипозитив, это реклама здоровой пищи для всех адекватных людей. 

Ответить

Традиционный огонь

André
10

*младше трех

Ответить

andrej

André
0

я стал рекламой здоровой пищи после того, как у меня сдохла щитовидка

Ответить

Непростой ключ

andrej
0

И? С тех пор не можешь жить без пирожных?

Ответить

Традиционный огонь

andrej
0

Ты не толстый, ты красив как есть!

Ответить

Традиционный огонь

5

1. Это все еще красивая женщина хоть и толстая
2. Естественно все издания адаптированы, в индийской версии ее бриллиантами засыпят и че
3. С рисунком выглядит жирнее

Ответить

Настоящий космос

Традиционный
14

"Толстая" - это бадишейминг. Нужно говорить "альтернативно стройная"

Ответить

Антон Пострунин

Настоящий
6

Как говорится, вместо того, чтобы поворачиваться, можно переопределить оси координат.

Ответить

Денис Редис

Традиционный
3

не вижу красоты, из-за жира наверное!

Ответить

Егор Сорокин

Денис
2

Глаза заплыли жиром? :D

Ответить

Солнечный ключ

11

Самый страшный враг человечества в 21-ом веке - женские сиськи, в особенности их соски!

Ответить

Анна Давыдова

Солнечный
2

То ли дело отсос у индейца!

Ответить

Солнечный ключ

Анна
0

Интересно. Продолжай.

Ответить

Анна Давыдова

Солнечный
2

Да пару дней назад в инста вирусилась пикча, где конкистадор отсасывает у индейца, которую нельзя было удалить через репорты — жалобу отклоняли

Ответить

Солнечный ключ

Анна
4

пикча, где конкистадор отсасывает у индейца

Ответить

Романелло

Солнечн…
0

Чему тут удивляться, если уже была "Омерзительная восьмёрка" Тарантино с тем же самым ходом?

Ответить

Российский кран

Солнечный
1

Это точно. Боюсь их больше бабайки под кроватью

Ответить

Солнечный ключ

Российский
1

А прикинь, если у бабайки тоже сиськи есть

Ответить

Российский кран

Солнечный
0

бля, я тепреь не усну сегодня

Ответить

Солнечный ключ

Российский
0

есть только одно спасительное средство

Ответить

Ху Эмай

Солнечный
1

да, не дай бог их увидеть, хорошо, что спрятали!

Ответить

Эдуард Суровый

8

Кто-то считает, что лишний жир и проблемы с сердцем, это красиво и здорово?

Ответить

Neketa Fo

Эдуард
3

так же как раньше считали анорексичек красивыми. С чего ты решил что между красотой и здоровьем знак равно? А еще курящие люди могут выглядеть эстетично на фото и чо? 

Ответить

Эдуард Суровый

Neketa
–1

Это не я решил, а врачи. 

Ответить

Neketa Fo

Эдуард
3

Не знал что врачи решают что можно считать красивым, а что нет 

Ответить

Эдуард Суровый

Neketa
0

Человеки (и не только), при отсутствии минимальных физнагрузок и нормального питания, очень быстро теряют очки здоровья.
Не очень понимаю, что ты хочешь доказать.

Ответить

Neketa Fo

Эдуард
1

Кто-то считает, что лишний жир и проблемы с сердцем, это красиво

да, кто-то считает что красота и здоровье не обязательно связаны. Это все что я хочу сказать. Гламурный журнал не обязан никому заниматься пропагандой здорового образа жизни

Ответить

Эдуард Суровый

Neketa
–1

Гламурный журнал, особенно такой крупный, как вышеописанный, должен осознавать ответственность за те идеалы, что пропагандирует.

Ответить

Neketa Fo

Эдуард
1

должен осознавать ответственность за те идеалы

С такими речами вас заждались в министерстве культуры, там найдется подходящая должность 

Ответить

Эдуард Суровый

Neketa
0

Да, я считаю, что теория "жри что хочешь, лежи на диване, жирей, тебя полюбят и таким" - не вписывается в основы эволюции.

Ответить

Традиционный

Neketa
0

Ну вот а курение в фильмах это не то же самое? Понятно что там конкретные бенефициары, но с точки зрения влияния на аудиторию

Ответить

Neketa Fo

Традици…
0

в кино вообще бывает убивают. А некоторые безумцы еще и пытаются «красиво» показать убийство и смерть на камеру

курить вредно, убивать плохо, что тут добавить 

Ответить

Традиционный огонь

Neketa
–1

Красота должна коррелировать со здоровьем, в этом и смысл

Ответить

Neketa Fo

Традици…
2

что такое красота и кому она что-то должна? Человек не может считать свою толстую жену красивой? Должна, блядь, красота. Ну ебать вот это новости 

Ответить

Традиционный

Neketa
–1

Я имею в виду эволюционный "смысл", в результате которого мы стали такими какие мы есть. Сам феномен того что мы кого-то считаем красивым а кого-то нет не просто так появился

Ответить

Sergey Smirnov

Традици…
2

Понятие красоты тесно связано с изъяном и баллансом между нормальностью и нет.
Выбритые брови в средневековьях или перебинтованные копыта в китае тому пример.
Ну и да, красота никому ничего не должна

Ответить

Эдуард Суровый

Neketa
–1

Считать красивой может, но она не станет от этого здоровой.

Ответить

Neketa Fo

Эдуард
0

Считать красивой может, но она не станет от этого здоровой

Наконец-то ты согласился со мной. Это редкий случай бесед в интернете

Ответить

Эдуард Суровый

Neketa
0

Ты ошибся веткой, вероятно. Я лишь говорил о связи лишнего жира и плохого здоровья.

Ответить

Sergey Smirnov

Эдуард
0

А где заканчивается нелишний жир и начинается лишний? Жир вообще полезный эволюционный механизм, особенно у млекопитающих.

Ответить

Эдуард Суровый

Sergey
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_массы_тела

Ответить

Sergey Smirnov

Эдуард
0

Существует также "парадокс ожирения", когда очень тучные люди с большим ИМТ и долго живут и особо не болеют. Исследования последнего десятилетия показали, что зависимость продолжительности жизни от индекса ИМТ оказалась J-образной: максимум на 25-27, затем достигает минимума для 33 кг/м² и начинает снова расти к 40 кг/м².

Лолкек

Ответить

Эдуард Суровый

Sergey
0

Ключевое слово - "парадокс"
Увеличение ИМТ положительно коррелирует с увеличением вероятности появления злокачественной опухоли[11], в частности аденокарцинома пищевода, и, возможно, аденокарциномы кардии[12]. Также известна положительная корреляция между ИМТ и ГЭРБ[13].

В соответствии с некоторыми исследованиями, наибольшая средняя продолжительность жизни мужчин соответствовала ИМТ равному 25—27[14]

Ответить

Neketa Fo

Эдуард
0

ты сказал что из-за плохого здоровья кто-то решил что это красиво. А я тебе попытался возразить, что не надо искать связь там где ее нет. Красота может быть любой, а поход в больничку это поход в больничку. Взрыв атомной бомбы тоже выглядит красиво, а вреда от него намного больше чем от одной толстухи 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Эдуард
1

Жирные считают

Ответить

Dra

9

Фубля

Ответить

Dra

Dra
1

@Даша Лейзаренко С чем Вы не согласны? Человек сам волен выбирать, как ему выглядеть (в определенных пределах, конечно). Но если он с избыточным весом и некрасив, то ему не место на обложке глянцевого журнала.

Ответить

Neketa Fo

Dra
1

наконец-то нашелся человек кому мы поручим выбирать что можно, а что нельзя ставить на обложки журналов 

Ответить

Уральский томагавк_два

Dra
0

красивая женщина и хорошая фотография, че доебался?

Ответить

Органический клуб

7

бодипозитивной

Жирной

Ответить

Neketa Fo

Органический
6

вот кстати да, не понимаю чего все толстые стесняются называть себя толстыми и жирными. Вот я дрищ, так обычно и описываю свою фигуру, хуйли если эта так. Но жирдяи всегда обходят все эти описания стороной. Договариваешься встретиться с кем-то первый раз в людном месте. 
— я буду в серой куртке
Ходишь блядь высматриваешь, а оказывается что там огромный серый шар в угол закатился! ебать, он действительно уверен что серая куртка это самое примечательное в его внешности!?  

Ответить

Альтернативный цвет

Neketa
1

Он должен был сказать "Я такой толстый, что если будешь идти на север, то упрешься в меня

Ответить

Педр

5

Но ведь в ларьках дофига журналов с голыми бабами на обложках

Ответить

Валерий Довнутский

Педр
4

Но они не жирные! Их прикрывать не нужно!

Ответить

Neketa Fo

Педр
0

давно не встречал 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

5

Не была бы жирной - смогли бы полностью закрыть.

Ответить

Владимир Швецов

5

Да похер на этот бодипозитив
39 ПОТОМКОВ ЧУКОВСКОГО В НОМЕРЕ

Ответить

Евгений Долгий

2

Да какая же это обнаженка, на обнаженку должно вставать.

Ответить

Божественный Филипп

3

Ничего не понял. В чем смысл этой статьи?? Зачем она написана...

Ответить

Валерий Довнутский

Божественный
3

чтобы показать как жиробасов пытаются исправить бумажкой, но в итоге её можно снять и там будут жировые складки, в которых можно велосипед переносить

Ответить

NightmareZ

Валерий
0

Так они не жир скрыли бумажкой, а типа обнажёнку, а иначе у россиян скрепы трещат по швам.

Ответить

Валерий Довнутский

NightmareZ
1

Да, конечно от такого количество целлюлита скрепы затрещат как никогда раньше...

Ответить

NightmareZ

Валерий
2

Поэтому Путин любит детей. У них ведь нет целлюлита.

Ответить

Валерий

Nightma…
2

А почему Навального тогда не любит? У него тоже его нет...

Ответить

NightmareZ

Валерий
2

Любит. Травит значит любит.

Ответить

Божественный Филипп

NightmareZ
0

Когда Украина перестанет быть нищей олигархической дырой??

Ответить

Валерий Довнутский

Божественный
3

Когда Путин 4-ый раз подряд станет президентом.
Ах да... До конца своей жизни будешь с ним жить =)

Ответить

NightmareZ

Божественный
0

А зачем ты живёшь?

Ответить

Божественный Филипп

NightmareZ
0

Есть ещё такая картинка:

Ответить

NightmareZ

Божественный
1

Ты живёшь, чтобы на тж левому челу доказывать, что твой казахстан лучше моего?

Ответить

Божественный Филипп

NightmareZ
0

ДА

Ответить

Божественный Филипп

NightmareZ
0

Или такая))

Ответить

Традиционный огонь

Божественный
1

Ты все таки казах или поляк?

Ответить

Божественный Филипп

Традиционный
0

Да

Ответить

Традиционный

Божеств…
1

Благодарю за неотрицательное количество информации

Ответить

NightmareZ

Традиционный
0

Поляк тут только Дитковский. Остальные - жалкие подражатели.

Ответить

Jakub Marona

Nightma…
0

не только

Ответить

Божественный Филипп

NightmareZ
–2
Ответить

Jakub Marona

Божественный
1

заебешь копипейстить это
казахстан--круто
 

Ответить

пепси

2

Кринж

Ответить

Евгений Клочков

пепси
1

да, это не недавняя фотачка беляша

Ответить

сироп от щекотки

пепси
0

Тыж недавно похожих объемов певицу выкладывал вроде

Ответить

Alexandr Aletter

3

Кстати а кто может объяснить нахуя  или имеет ли смысл следить за жизнью потомков известных личностей? ну типа вот был Чуковский, ахуенный детский писатель и так далее, а собственно чем прославились его 39 потомков чтобы помещать их на обложку? Тем что родились в этой семье? странная хуйня.

Ответить

Праздничный самолет

Alexandr
0

Пережитки прошлого.
За королевской семьей вон весь мир следит на кой-то хуй

Ответить

Bulky Blackcrappie

2

А как же реакция Твиттера? 

Ответить

Бурный Кирилл

Bulky
1

Это будет отдельным постом, вся редакция ТЖ уже на передовой по случаю такой серьёзной темы. 

Ответить

andorus

2

я может старый сильно стал, но каким образом «противно» стало относиться к форме тела человека? Комментарии изобилуют гниением 

Ответить

Универсальный историк

1

Просто ору. Топ рисунок. Научите так же рисовать.

Ответить

rossoshmap

1

Российский Elle

Пиво "Жигулевское" что ли? 

Ответить

MrZlydnya

1

Вспомнилась уот такая хуета из юнности.
Вопрос: С какой девушкой лучше трахаться? С очень жирной или очень худой?
Ответ: С жирной. Так как качаться на волнах удобнее, чем биться о камни. 

Ответить

IO

MrZlydnya
0

Смотри чтобы штормом не унесло

Ответить

MrZlydnya

IO
0

В таких случаях только штиль.

Ответить

Российский кран

1

Я вчера видел бодипозитив в детском магазине

Ответить

IO

–1

Опять эта жиробасная повестка. 

Ответить

Кирилл

0

Было дело, занимался я еблей с девушкой такой же формы. Бухтели на вечеринки общих знакомых, слово за слова и вот мы уже в комнате и я голый (знатно тогда охуел, правда). После секса снова продолжили диалог и я спросил мол, а че ты вес не скинешь, парня не найдешь и т.д., а она такая - Дорогуша, знаешь сколько у меня поклонников? И показывает свои диалоги в лс и директ в инсте. Это пиздец ребята. Там овер 100 не прочитанных с приглашениями замуж, кино, домино. В любви признаются, стихи пишут, на лицо просят сесть. И поведала она мне историю, мол в России стабильно такая хурма - воспитывали пацанов мамки, в совке и развале женщины у нас в основном крупные были (Такие, типичные русские бабы) и с возрастом они таких и баб себе ищут. Кому-то это считается пастулатом идеальной семьи, кто думает, что жирухи никому не нужны, соответственно не будет изменять, кого-то недолюбили матеря в детстве и ищут они те большие сиськи  в которые можно поплакаться... Х2 раза за день охуел тогда я

Ответить

Neketa Fo

Кирилл
1

ты реально считаешь что полные бабы не могу нравится просто так? Типа это какое-то отклонение? 

Ответить

Кирилл

Neketa
0

Не, мне вообще плевать как выглядит человек. Но увы, общество наше слишком подвержена чужой идеологий и маркетингу. Поэтому и социуме устроен так, если сказать - что красота, это худоба и везде это пиарить, то через какое время это станет стандартом. И в данном случаи люди будут смотреть на худых с точки эталона внешности. А посыл в том посте другой совершенно 

Ответить

Neketa Fo

Кирилл
–1

да брось, знаю многих ребят которые прутся от толстых и считают их сексуальными. Ты видишь жир, а они огромные сиськи. Все эти фрейдистские истории твоей подруги хуйня на постно масле. Вкусовщина это все, даже несмотря на навязанные идеалы красоты. 

Ответить

Кирилл

Neketa
0

Ты внимательно прочел, о чем я написал?

Ответить

Бурный Кирилл

Neketa
0

Это совершенно точно психическое расстройство, связанное с саморазрушением, смертью и гноем.

Ответить

Александр Добриневский

0

Увидел на вкладыше тень от хуя, а оказывается это тень от пальца руки, которая держит телефон

Ответить

Пестрый самолет

0

Жрать не в меру, - позитивно! 

Ответить

Обосранный унитаз

0

спасибо, блеванул

Ответить

John Doe

0

Собственно да, всё так:

Ответить

призрак не вольных

0

Бляяяяя пиздец тут комментарии...

Ответить

Dmitry Yashin

0

 На других октябрьских обложках российского журнала

Не собираюсь читать все говно-комменты, поэтому сразу спрошу: какие, блять, другие октябрьские обложки? У этого журнала что, 800 разных версий для каждого покупателя?

Ответить

secre kto

–1

пропаганда педофилии 

Ответить
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