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Артём Мазанов
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ЦБ после сорвавшейся сделки проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на признаки инсайдерской торговли Материал редакции

О подробностях проверки пока не сообщается.

15 комментариев
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ЦБ после сорвавшейся сделки проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Об этом пишет ТАСС.

В ЦБ рассказали, что о наличии признаков инсайдерской торговли или выявлении подозрительных операций ЦБ сообщит после окончания расследования, чтобы опосредовано не воздействовать на котировки компаний.

Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли.

ЦБ

22 сентября «Яндекс» заключил предварительное соглашение о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов. 16 октября стало известно, что «Тинькофф» не договорился о продаже «Яндексу» и заявил о дальнейшем самостоятельном развитии.

#новости #яндекс #тинькофф

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И это не новость ИА «Панорама»
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15 комментариев
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Мамин паркур

13

Довыебывался Олежа

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rossoshmap

Мамин
4

@Вахтёр  и в США и в России преследования Олега

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rossoshmap

12

Ну тут хвалился кто-то, что 350К поднял на новостях

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

rossoshmap
3

Флексил

Ответить

rossoshmap

Мочил
7

Все, поздно, дело уже подшито

Ответить

Ху Эмай

2

Да купите уже кто-нибудь этот Тинькофф банк.

Ответить

Универсальный историк

Ху
2

Да он нахуй не кому не нужен.

p.s. банк вроде норм, но чёт его никто не покупает((

Ответить

Универсальный историк

1

Может скинемся и сами его купим?

+50 рублей в копилку от меня.

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

Универсальный
1

Столько даже за щеку впадлу кидать

Ответить

# realfiddy

Универсальный
0

Так если ты становишься клиентом банка(кроме кредитования) - ты его покупаешь.

Ответить

 Anatoly Bereznyak

1

О чем я и говорил в предыдущем треде

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Павел Каташев

0

Жиза, с таким же лицом сижу

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Андрей Рядькин

0

Было ещё одно письмо

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Разноцветный огонь

0

не в доле, вот и бесятся)

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Павел Каташев

0

А я говорил об этом

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