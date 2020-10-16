ЦБ после сорвавшейся сделки проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на признаки инсайдерской торговли Материал редакции
О подробностях проверки пока не сообщается.
ЦБ после сорвавшейся сделки проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Об этом пишет ТАСС.
В ЦБ рассказали, что о наличии признаков инсайдерской торговли или выявлении подозрительных операций ЦБ сообщит после окончания расследования, чтобы опосредовано не воздействовать на котировки компаний.
22 сентября «Яндекс» заключил предварительное соглашение о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов. 16 октября стало известно, что «Тинькофф» не договорился о продаже «Яндексу» и заявил о дальнейшем самостоятельном развитии.
Ну тут хвалился кто-то, что 350К поднял на новостях
Флексил
Да купите уже кто-нибудь этот Тинькофф банк.
Универсальный историк
Да он нахуй не кому не нужен.
p.s. банк вроде норм, но чёт его никто не покупает((
Так если ты становишься клиентом банка(кроме кредитования) - ты его покупаешь.
О чем я и говорил в предыдущем треде