В июле Олег [Тиньков] обратился к Аркадию [Воложу] с предложением рассмотреть покупку банка. Олег уже много лет старается продать свой банк, а тут и «Яндекс» освобился от нон-компита (соглашения о неконкуренции) со «Сбером» после продажи доли в «Яндекс.Деньгах». [...]

Мы постоянно шли навстречу Олегу в его дополнительных требованиях. И, конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать «Яндексу» в целом (это было бы логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером «Яндекса»).

К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали всё новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились.