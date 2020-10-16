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Алексей Боржонов
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«После каждого этапа возникали новые требования»: Глава «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв переговоров с «Тинькофф» Материал редакции

Компания утверждает, что Олег Тиньков «много лет» пытается продать банк.

37 комментариев
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Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян объяснил срыв сделки по покупке «Тинькофф банка» «всё новыми и новыми требованиями» основателя TCS Group Олега Тинькова. Скриншот его письма сотрудникам опубликовал The Bell.

В июле Олег [Тиньков] обратился к Аркадию [Воложу] с предложением рассмотреть покупку банка. Олег уже много лет старается продать свой банк, а тут и «Яндекс» освобился от нон-компита (соглашения о неконкуренции) со «Сбером» после продажи доли в «Яндекс.Деньгах». [...]

Мы постоянно шли навстречу Олегу в его дополнительных требованиях. И, конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать «Яндексу» в целом (это было бы логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером «Яндекса»).

К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали всё новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились.

Тигран Худавердян
управляющий директор «Яндекса»

Худавердян не назвал конкретные требования Тинькова, но заверил, что команда банка стала бы партнёром и получила бы «свободу в развитии бизнеса и все возможности экосистемы» «Яндекса». Теперь же IT-компания будет самостоятельно развивать финтех.

Заявление руководства «Яндекса» появилось вскоре после письма Тинькова сотрудникам банка. В нём бизнесмен утверждает, что речь во время переговоров шла не о партнёрстве, а о покупке «Тинькофф».

«Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс!»: The…
Тиньков заявил, что не верит в «Яндекс».
tjournal.ru

22 сентября «Яндекс» заключил предварительное соглашение о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов. 16 октября стало известно, что «Тинькофф» не договорился о продаже «Яндексу» и заявил о дальнейшем самостоятельном развитии.

#новости #тинькофф #яндекс

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37 комментариев
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Божественный Филипп

–5

Тигран Худавердян

Сразу видно РУСККАЯ КАМПАНИЯ.

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Наивный дым

Божественный
28

Дмитрий Орлов

сразу видно, КАЗАХ

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Божественный Филипп

Наивный
4

Я Алексей снкуер

Ответить

Дитковский

Божественный
2

Уважаю

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Комментарий удален

Комментарий удален

Zakhar Zakharov

Божественный
1

КО

Ответить

Zakhar Zakharov

Zakhar
2
Ответить

Валерий Довнутский

Божественный
0

Такая же херня с российскими телефонами и прочим дерьмищем, которое пытаются продать как "импортозамещение"

Ответить

Универсальный историк

Валерий
0

А эти телефоны собраны в Китае по китайским чертежам, с китайским железом, но под российским брендом.

Ответить

Универсальный историк

8

Бедный Олег, купите у него банк. Видно же у человека денег на еду нет.

Ответить

Атлант поправил плечи

Универсальный
4

на костный мозг 

Ответить

Универсальный историк

Атлант
1

На счёт костного мозга. Там нужно для начала найти подходящий, а это не так просто. И даже если у тебя будет куча денег - вряд-ли ты его так быстро найдешь. Конечно если не будешь искать подходящий среди других людей которых нет в реестре.

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Атлант поправил плечи

Универсальный
2

Ты ведь знаешь что он организовал целый фонд, для того что бы быстро себе найти костный мозг в нужное время ? 

Ответить

Универсальный историк

Атлант
0

Да, слышал.

Ответить

Антон Сциталов

Атлант
0

Другим помог этот фонд или только Тиньку?

Ответить

Атлант поправил

Антон
0

очевидно же 

Ответить

Дитковский

4

Вообще похуй че там клоповник с ФСБшниками думает

Ответить

Атлант поправил плечи

Дитковский
4

зачем ты так о России, прогнулся под Орлова? 

Ответить

Дитковский

Атлант
0
Ответить

Атлант поправил плечи

Дитковский
2

тупые дураки дурочки дурачечки не понимают самого главного 

Ответить

Zero-one-one

Дитковский
0

Это говорит патриот Украины, косящий от армии в Польше) 

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Квадратный томагавк_два

2

Олежа хотел и рыбку съесть и нахуй сесть, вот и был послан.

Ответить

Людской файл

Квадратный
1

В итоге: и клиентов потерял и банк не продал

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Квадратный томагавк_два

Людской
0

Худаверян получил за пупу, а Тиньков залупу.

Ответить

Бурный Кирилл

Квадратный
0

А ты как думал? Либо ты цепкий, как акула, либо пишешь комментарии на ТЖ.

Ответить

Квадратный томагавк_два

Бурный
0

Если вас съели, у вас есть два выхода...

Ответить

Неопределенный Илья

2

 по поупке «Тинькофф банка»

По попке Олегу Тинькову

Ответить

IO

1

Я так понимаю Олег хотел максимально сохранить бренд и клиентскую базу, а Яндекс хотел скорее всё это интегрировать и начать давить на Сбербанк, который припёрся в IT. Честно говоря вообще не понимаю смысла продажи Тинькова, при таком темпе развития они могут купить Яндекс через лет 5 (вопрос только нахуя). 

Ответить

Eldar

IO
0

Да скорей всего на фоне продажи тинькофф и так немало клиентов получил, а еще плюс общие негативные настроения относительно продажи именно яндексу, убедили его еще немного банк самостоятельно развивать.

Ответить

rossoshmap

1

Ответ в духе, мы то купим другой банк, а вот ты Олег никому не продаж

Ответить

 Anatoly Bereznyak

0

 Теперь же IT-компания будет самостоятельно развивать финтех

Ха-ха, лол

Ответить

Daniil Minashkin

0

Да норм же, конкуренция 

Ответить

Кирилл

0

Кто нибудь запустите проект на кикстартере по сбору средств на покупку этого банка 

Ответить

Оральное обезболивающее

0

По традиции прикладываю эту пикчу 

Ответить

Оральное обезболивающее

Оральное
0

Ееее

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Теперь в яндекс браузере/приложении появится возможность взять микрозайм на поездку в такси или на еду. Развиваем финтех

Ответить

Павел Мухунов

0

Олег уже много лет старается продать свой банк

после каждого этапа переговоров возникали всё новые и новые требования. 

Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились

Понятно, да. 

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Закомплексованная Душа

0

Кароче никому Олег не сможет впарить свой токсичный актив

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