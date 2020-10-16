«После каждого этапа возникали новые требования»: Глава «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв переговоров с «Тинькофф» Материал редакции
Компания утверждает, что Олег Тиньков «много лет» пытается продать банк.
Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян объяснил срыв сделки по покупке «Тинькофф банка» «всё новыми и новыми требованиями» основателя TCS Group Олега Тинькова. Скриншот его письма сотрудникам опубликовал The Bell.
Худавердян не назвал конкретные требования Тинькова, но заверил, что команда банка стала бы партнёром и получила бы «свободу в развитии бизнеса и все возможности экосистемы» «Яндекса». Теперь же IT-компания будет самостоятельно развивать финтех.
Заявление руководства «Яндекса» появилось вскоре после письма Тинькова сотрудникам банка. В нём бизнесмен утверждает, что речь во время переговоров шла не о партнёрстве, а о покупке «Тинькофф».
22 сентября «Яндекс» заключил предварительное соглашение о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов. 16 октября стало известно, что «Тинькофф» не договорился о продаже «Яндексу» и заявил о дальнейшем самостоятельном развитии.
Наивный дым
Дмитрий Орлов
сразу видно, КАЗАХ
Божественный Филипп
Я Алексей снкуер
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Комментарий удален
КО
Такая же херня с российскими телефонами и прочим дерьмищем, которое пытаются продать как "импортозамещение"
Универсальный историк
А эти телефоны собраны в Китае по китайским чертежам, с китайским железом, но под российским брендом.
на костный мозг
На счёт костного мозга. Там нужно для начала найти подходящий, а это не так просто. И даже если у тебя будет куча денег - вряд-ли ты его так быстро найдешь. Конечно если не будешь искать подходящий среди других людей которых нет в реестре.
Ты ведь знаешь что он организовал целый фонд, для того что бы быстро себе найти костный мозг в нужное время ?
Другим помог этот фонд или только Тиньку?
Вообще похуй че там клоповник с ФСБшниками думает
зачем ты так о России, прогнулся под Орлова?
тупые дураки дурочки дурачечки не понимают самого главного
Людской файл
В итоге: и клиентов потерял и банк не продал
Бурный Кирилл
А ты как думал? Либо ты цепкий, как акула, либо пишешь комментарии на ТЖ.
Я так понимаю Олег хотел максимально сохранить бренд и клиентскую базу, а Яндекс хотел скорее всё это интегрировать и начать давить на Сбербанк, который припёрся в IT. Честно говоря вообще не понимаю смысла продажи Тинькова, при таком темпе развития они могут купить Яндекс через лет 5 (вопрос только нахуя).
Теперь же IT-компания будет самостоятельно развивать финтех
Ха-ха, лол
Кто нибудь запустите проект на кикстартере по сбору средств на покупку этого банка
По традиции прикладываю эту пикчу
Теперь в яндекс браузере/приложении появится возможность взять микрозайм на поездку в такси или на еду. Развиваем финтех
Олег уже много лет старается продать свой банк
после каждого этапа переговоров возникали всё новые и новые требования.
Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились
Понятно, да.