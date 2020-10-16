«Победа» закупит в школу бортпроводников три тысячи «тренажёров для тренировки улыбки» Материал редакции
В авиакомпании назвали своим стандартом «безупречную улыбку бортпроводников».
«Победа» закупит три тысячи «тренажёров для тренировки мышц лица и улыбки» Silicone Face Slimmer для своей школы бортпроводников. Компания разместила заявку на портале госзакупок.
Авиакомпания указала конкретную модель тренажера, а также разместила его фото. «Победа» планирует закупить три тысячи тренажеров на 540 тысяч рублей.
«Победа» рассказала журналистам, что «безупречная улыбка бортпроводника — стандарт компании». «С учётом стратегии роста у нас большой набор в собственную школу, хотим, чтобы навыком шикарной улыбки обладали все выпускники школы без исключения», — уточнили в компании.
А это точно не панорама?
На дайте себя обмануть! Сегодня вас принуждают носить маски и перчатки, а завтра для создания позитивного имиджа России у туристов нельзя будет выйти из дома без тренажёра для улыбки.
Ну с такими тренажёрами можно и эскорт открывать на самолётах, почему нет...
Я видел такое в порно