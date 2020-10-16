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Артём Мазанов
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«Победа» закупит в школу бортпроводников три тысячи «тренажёров для тренировки улыбки» Материал редакции

В авиакомпании назвали своим стандартом «безупречную улыбку бортпроводников».

26 комментариев
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Тренажёр Silicone Face Slimmer

«Победа» закупит три тысячи «тренажёров для тренировки мышц лица и улыбки» Silicone Face Slimmer для своей школы бортпроводников. Компания разместила заявку на портале госзакупок.

Авиакомпания указала конкретную модель тренажера, а также разместила его фото. «Победа» планирует закупить три тысячи тренажеров на 540 тысяч рублей.

«Победа» рассказала журналистам, что «безупречная улыбка бортпроводника — стандарт компании». «С учётом стратегии роста у нас большой набор в собственную школу, хотим, чтобы навыком шикарной улыбки обладали все выпускники школы без исключения», — уточнили в компании.

#новости #победа

Спасибо за наводку Аркадий Тучков
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26 комментариев
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Евгений Клочков

17

А это точно не панорама?

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Морс Вишневый

Евгений
0

Увы

Ответить

Sergey

12

Нахуя в лоукостере  улыбаться 

Ответить

Солидный чайник

5

закупить такое для всех россиян

Ответить

Солидный чайник

Солидный
15

точнее заставить всех россиян купить это, что это я

Ответить

Дикий фонарь

Солидный
1

И штраф за отсутсвие 

Ответить

Litnikov Danil

6

Я до последнего надеялся что это стёб

Ответить

Kostya Zubanov

5

в полной комплектации?

Ответить

Разноцветный огонь

4

 тренажеры для улыбок

Ответить

Альтернативный цвет

3

Можно позаимствовать в стоматологии

Ответить

Романелло Кивогенс

Альтернативный
2

Не годится - о зубы можно пораниться.

Ответить

Романелло Кивогенс

2

На дайте себя обмануть! Сегодня вас принуждают носить маски и перчатки, а завтра для создания позитивного имиджа России у туристов нельзя будет выйти из дома без тренажёра для улыбки.

Ответить

Валерий Довнутский

2

Ну с такими тренажёрами можно и эскорт открывать на самолётах, почему нет...

Ответить

Grave Digger

1

Я видел такое в порно

Ответить

Иван Грозный

Grave
0

только вчера смотрел такое порно

Ответить

Универсальный историк

0

"Сосите лучше". Так бы и сказали.

Ответить

ouxen

0

то что доктор прописал

Ответить

Мамин паркур

0

Инструкторы в школу проводников не нужны?

Ответить

ouxen

Мамин
0

будешь демонстрировать how to?

Ответить

Мамин паркур

ouxen
0

буду демонстрировать how you too

Ответить

ouxen

Мамин
0

metoo

Ответить

ouxen

0

одобряет

Ответить

ouxen

ouxen
0

Узнали?

Ответить

Свободный ГОСТ

0

Время улыбаться

Ответить

Кирилл Вселенский

0

А ты точно инструктор в школе бортпроводников?

Ответить

Новенький самолет

–1
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