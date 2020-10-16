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Артём Мазанов
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Николя Саркози обвинили в создании преступной группировки. Это первое подобное обвинение против экс-президента Франции Материал редакции

Саркози подозревают в получении денег от ливийского диктатора Муаммара Каддафи на финансирование своей избирательной кампании в 2007 году.

9 комментариев
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Муаммар Каддафи и Николя Саркози в 2007 году Фото AFP

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в создании преступного сообщества. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на заявление ведомства.

Журналисты заявили, что подобное обвинение впервые выдвигается в отношении бывшего президента Франции. Саркози обвинили в преступном сговоре в рамках расследования подозрений в финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года. Новое обвинение стало четвёртым в этом деле, экс-президента также подозревают в коррупции, хищении государственных средств и владении незаконно полученными денежными средствами.

В ответ на эти обвинения Саркози написал в фейсбуке, что «французы должны знать, что он невиновен». «Это новый шаг в длинном списке несправедливостей, совершённых во время так называемого дела о „ливийском финансировании“ моей избирательной кампании 2007 года», — добавил он.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. Прокуратура Парижа начала производство по делу о предполагаемом незаконном финансировании его избирательной кампании Саркози в 2013 году. Экс-президента задержали в марте 2018 года. По версии следствия, он получил деньги от бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

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#новости #франция #саркози

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9 комментариев
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Прочный алмаз

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Может и до Шрёдера доберутся.

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bor_vn

2

Бывший президент Франции так восхитился развитием России при Путине, что решил переехать в Ростов.

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Универсальный историк

0

Кругом одни террористы. В каком мире мы желаем. Ужас!

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пепси

0

ОПГ "Ливийские багеты"

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Argumenta Ambigua

0

Охуенно, так и знал

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Турецкий космос

0

+1 грех в список Каддафи

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ad unguem

Турецкий
0

Вот за эти "грехи" убили Каддафи
1. Избрал Саркози, который так заколебал французов, что после того пришел Оланд, при котором Франция стала вассалом Казахстана.

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Турецкий космос

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0

Казахская многоходовочка

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Bird is the word

0

Где-то залились звонким смехом дедушка Вова и девушка Аркаша

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