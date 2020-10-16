Николя Саркози обвинили в создании преступной группировки. Это первое подобное обвинение против экс-президента Франции Материал редакции
Саркози подозревают в получении денег от ливийского диктатора Муаммара Каддафи на финансирование своей избирательной кампании в 2007 году.
Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в создании преступного сообщества. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на заявление ведомства.
Журналисты заявили, что подобное обвинение впервые выдвигается в отношении бывшего президента Франции. Саркози обвинили в преступном сговоре в рамках расследования подозрений в финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года. Новое обвинение стало четвёртым в этом деле, экс-президента также подозревают в коррупции, хищении государственных средств и владении незаконно полученными денежными средствами.
В ответ на эти обвинения Саркози написал в фейсбуке, что «французы должны знать, что он невиновен». «Это новый шаг в длинном списке несправедливостей, совершённых во время так называемого дела о „ливийском финансировании“ моей избирательной кампании 2007 года», — добавил он.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. Прокуратура Парижа начала производство по делу о предполагаемом незаконном финансировании его избирательной кампании Саркози в 2013 году. Экс-президента задержали в марте 2018 года. По версии следствия, он получил деньги от бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.
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