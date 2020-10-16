МВД Белоруссии пригрозило протестующим «гуманным применением» огнестрельного оружия Материал редакции
Начальник ГУБОПиК сравнил их с членами ОПГ «по принципу 90-х».
На акции протеста в Белоруссии выходят радикалы, которые организованы по принципу преступных групп, действовавших в 90-е, заявил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков в интервью телеканалу «Беларусь 1». Он также пообещал «гуманно» применять к таким людям оружие.
Карпенков сравнил участников протестов с бандитами и отметил, что «настоящих мужиков, которые любят свою родину, там нет». По его словам, эти люди выходят на протесты, чтобы заработать деньги.
12 октября замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич объявил о готовности силовиков применять боевое оружие против митингующих. Это объяснили «радикализацией» протестов.
«настоящих мужиков, которые любят свою родину, там нет»
Настоящие "мужики" это, видимо, те, которые палками лупят женщин и стариков? Или вдесятером кидаются на одного? Или расстреливают, закидывают гранатами безоружных? А может те, что пытают людей в тюрячках? Нет, погодите, это наверняка те "мужики", что прячут свои ёбла за масками, а когда их срывают, сразу убегают, поджав хвост. Их даже животными язык не поворачивается назвать, животные не заслужили такого сравнения.
Настоящий мужик не тот кто защищает свою родину и людей, а тот кто пиздит, насилует и убивает свой народ. Ауф ☝️
Уральский томагавк_два
прекол в том, что многие из них абсолютно реально убеждены в том, что защищают свою родину от кучки маргинальных преступников.
Солнечный ключ
Обычная деревня. У таких все – "бабы" и "мужики", других слов просто не знают.
Божественный Филипп
Не изнасиловал мужика в жопу – не мужик
Универсальный историк
Ой, я подумал опять что-то про терпение. Сорян.
Людской файл
Так не про русских же речь.
На акции протеста в Белоруссии выходят радикалы, которые организованы по принципу преступных групп, действовавших в 90-е
Это он про МВД и тихарей?
Гуманно - это сразу в голову?
Универсальный историк
Выстрел в голову не всегда гуманный способ убить человека. Вот выстрелить кому-нибудь в голову, а он потом на ютуб челленджи пойдет снимать или даже в тик-ток.
p.s. простите меня за это, я не сдержался(
Универсальный историк
при поддержке "отрицательны темпы роста экономики".
Ну судя по их лексикону их отбирали явно не из "интеллигенции". Посадили этих быдлорей в кабинеты, вот они и отдают приказы, еще и всерьез мнят себя защитниками родины
Скажите сперва куда делить оппозиционеры с выборов 2001, 2006 и 2010 коли вы такой знающий.
Да начнётся майдан.
Сашка, Ростов уже занят, съёбывать будет некуда...
Конечно настоящих мужиков нет, настоящие мужики, как им, каловикам, положено, ебут друг друга дубинками в кабинете начальника РОВД
Я видел все выборы, все протестные массы, которые были в 2001, 2006 и 2010 и 2015 годах.
Начальник ГУБОПиК подписался под то, что Белорусы негодуют с 2001 года и так каждый раз, но не в 2020
ГУМАННО применим оружие к ним?
как только наглости хватает быть такими моральными уродами
Так и запишем, что Начальник ГУБОПиК провокатор и в будущем основная причина смерти людей при исполнении. Стрелять они собрались. Гражданского оружия на руках не мало, по деревням сколько ружей незареганных никто не знает. Плюс "партизаны", которые поджигают машины и дома силовиков, пока что без самих людей...