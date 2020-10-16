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Ольга Щербинина
1954

МВД Белоруссии пригрозило протестующим «гуманным применением» огнестрельного оружия Материал редакции

Начальник ГУБОПиК сравнил их с членами ОПГ «по принципу 90-х».

49 комментариев
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На акции протеста в Белоруссии выходят радикалы, которые организованы по принципу преступных групп, действовавших в 90-е, заявил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков в интервью телеканалу «Беларусь 1». Он также пообещал «гуманно» применять к таким людям оружие.

Карпенков сравнил участников протестов с бандитами и отметил, что «настоящих мужиков, которые любят свою родину, там нет». По его словам, эти люди выходят на протесты, чтобы заработать деньги.

Я видел все выборы, все протестные массы, которые были в 2001, 2006 и 2010 и 2015 годах. Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в процессе, я никогда не встречал. Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим. Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное.

Николай Карпенков

12 октября замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич объявил о готовности силовиков применять боевое оружие против митингующих. Это объяснили «радикализацией» протестов.

#новости #белоруссия

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но есть и хорошие новости?
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Солнечный ключ

54

«настоящих мужиков, которые любят свою родину, там нет»

Настоящие "мужики" это, видимо, те, которые палками лупят женщин и стариков? Или вдесятером кидаются на одного? Или расстреливают, закидывают гранатами безоружных? А может те, что пытают людей в тюрячках? Нет, погодите, это наверняка те "мужики", что прячут свои ёбла за масками, а когда их срывают, сразу убегают, поджав хвост. Их даже животными язык не поворачивается назвать, животные не заслужили такого сравнения.

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Универсальный историк

Солнечный
24

Настоящий мужик не тот кто защищает свою родину и людей, а тот кто пиздит, насилует и убивает свой народ. Ауф ☝️

Ответить

Уральский томагавк_два

Универсальный
5

прекол в том, что многие из них абсолютно реально убеждены в том, что защищают свою родину от кучки маргинальных преступников.

Ответить

Max L

Уральский
1

+ в том числе силовики. У меня был знакомый с Донбасса, который в 2014-15 гг. реально был убежден в том, что русскоязычных притесняют. Сейчас он уже отказался от своих взглядов. Недалеким умом можно вдолбить в голову что угодно

Ответить

Владислав Кузнецов

Уральский
0

все они понимают. просто привыкли к безнаказанности

Ответить

common sense

Универсальный
1

https://tjournal.ru/news/177675

Ответить

Солнечный ключ

common
4

Настоящий мужик. Герой.

Ответить

Универсальный историк

Солнечный
0

*награждается лошадиным дилдаком*

Ответить

Солнечный ключ

Универс…
1

...и бутылкой советского шампанского.

Ответить

Max L

Солнечный
8

Фу блять, какое же быдло в этих своих кабинетах сидит, "настоящих мужиков" блять.

Ответить

Солнечный ключ

Max
1

Обычная деревня. У таких все – "бабы" и "мужики", других слов просто не знают.

Ответить

Божественный Филипп

Солнечный
4

Не изнасиловал мужика в жопу – не мужик

Ответить

Roman Golovin

Божественный
1

Сетевой маркетинг?

Ответить

Универсальный историк

Божественный
0

Ой, я подумал опять что-то про терпение. Сорян.

Ответить

Людской файл

Универсальный
1

Так не про русских же речь.

Ответить

Универсальный историк

Людской
0

Я просто на автомате написал.

Ответить

Nemiro Ilia

20

На акции протеста в Белоруссии выходят радикалы, которые организованы по принципу преступных групп, действовавших в 90-е

Это он про МВД и тихарей?

Ответить

Владислав Кузнецов

Nemiro
4

именно

Ответить

bor_vn

10

Гуманно - это сразу в голову?

Ответить

Универсальный историк

bor_vn
7

Выстрел в голову не всегда гуманный способ убить человека. Вот выстрелить кому-нибудь в голову, а он потом на ютуб челленджи пойдет снимать или даже в тик-ток.

p.s. простите меня за это, я не сдержался(

Ответить

Прочный алмаз

bor_vn
1

https://www.youtube.com/watch?v=nQhqGpUsVaY

Ответить

Уральский томагавк_два

bor_vn
0

да, по примеру халяльного убоя животных.

Ответить

Прочный алмаз

10

Гуманное применение оружия - от создателей хлопка и подтопления.

Ответить

Универсальный историк

Прочный
3

при поддержке "отрицательны темпы роста экономики".

Ответить

thewatt

Универсальный
2

и "повышения зарплаты в 0.9 раза"

Ответить

Павел Тявин

Прочный
0

.

Ответить

Божественный Филипп

8

Откуда у этих пидорасов столько наглости? Они всерьёз гордятся своим желанием стрелять по мирным гражданам своей страны? После победы первым делом нужно казнить всех, кто отдавал и исполнял эти преступные приказы. Последние смерти этих протестов 

Ответить

Божественный Филипп

Божественный
4

Потом можно и отменять смертную казнь.

Ответить

Max L

Божественный
0

Ну судя по их лексикону их отбирали явно не из "интеллигенции". Посадили этих быдлорей в кабинеты, вот они и отдают приказы, еще и всерьез мнят себя защитниками родины

Ответить

Универсальный историк

6

Гуманным? Это быстрая смерть? Чтоб не мучались?

Ответить

Уральский томагавк_два

4

а так это конечно пиздец: это фашистское хуйло еще найдет свою петлю на шею.

Ответить

Владислав Кузнецов

Уральский
2

надеюсь

Ответить

Злобный Капитан Немо

3

"Мы вас убьем, но только немножко."

Ответить

Scary Lane

2

- гумманость
- применение оружия
"чивоблть???"

Ответить

Роман Андронов

1

Скажите сперва куда делить оппозиционеры с выборов 2001, 2006 и 2010 коли вы такой знающий.

Ответить

Людской файл

Роман
0

Они утонули... (ой, не та страна)

Ответить

Павел Тявин

1
Ответить

ouxen

0

Удобно

Ответить

Max L

0

Интересно, на сколько сократиться количество протестующих после таких заявочек

Ответить

Валерий Довнутский

0

Да начнётся майдан. 
Сашка, Ростов уже занят, съёбывать будет некуда...

Ответить

Евгений Клочков

0

Конечно настоящих мужиков нет, настоящие мужики, как им, каловикам, положено, ебут друг друга дубинками в кабинете начальника РОВД

Ответить

Божественный Филипп

0

@владЦып когда редакторов научат публиковать новости в пользовательские подсайты?? Вы же обещали.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

Я видел все выборы, все протестные массы, которые были в 2001, 2006 и 2010 и 2015 годах.

Начальник ГУБОПиК подписался под то, что Белорусы негодуют с 2001 года и так каждый раз, но не в 2020

Ответить

Подсолнух

0

А будет гуманное сожжение на площади?

Ответить

Александр Кувайцев

0

ГУМАННО применим оружие к ним?

как только наглости хватает быть такими моральными уродами

Ответить

Рыжий

0

Так и запишем, что Начальник ГУБОПиК провокатор и в будущем основная причина смерти людей при исполнении. Стрелять они собрались. Гражданского оружия на руках не мало, по деревням сколько ружей незареганных никто не знает. Плюс "партизаны", которые поджигают машины и дома силовиков, пока что без самих людей...

Ответить

Рома Кунашко

0

Его машина и дача уже сгорели?

Ответить

Физический историк

0

Каждый раз меня тошнит, что в любом конфликте приплетают детей, матерей и стариков. Это такой способ оправдать свои действия? Я думаю, что каждая жизнь важна, а вот эти попытки защитить детишек уже выглядят очень дёшево и противно.

Ответить

Jenny Smith

0

это кто ж такой добрый так много денег раздаёт?

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