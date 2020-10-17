В Хабаровске прошла 99-я акция в поддержку Фургала. ОМОН не разгонял протестующих, как во время предыдущего шествия Материал редакции
В прошлую субботу демонстрантов били дубинками и задерживали, но теперь им снова позволили собраться у здания правительства.
В Хабаровске прошла очередная субботняя акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств. Трансляцию вело местное издание DVhab.
Участники шествия традиционно собрались перед зданием правительства региона и требовали отставки местных властей, а также освобождения Фургала. Они скандировали лозунги вроде «Путин — Сатана» и «Фургал — наш выбор». Мэрия города оценивает их численность в 500 человек. «Интерфакс» сообщает, что на старте в акции участвовали не менее тысячи человек.
Акции продолжаются 99 дней — с 10 июля. В предыдущую субботу, 10 октября, ОМОН впервые за три месяца разогнал демонстрантов и задержал около 40 человек. На акции 17 октября также дежурили силовики, однако о задержаниях и разгоне не сообщается.
Следующий - юбилейный. Чуть-чуть потерпеть осталось
Вы искренне спрашиваете ?
Просто не первый раз вижу проявление уничижительности к разным проявлениям протестов, в частности к митингам.
Если вы ждёте, что через неделю, всё кардинально поменяется, то очевидно это не так.
Но сам по себе митинг это уже большой шаг в сторону формирования гражданского общества.
И на митинг не стоит смотреть как на просто толпу, это уже факт организации людей, и как показывает Хабаровск с разными политическими взглядами, но объединённых против правового беспредела.
Плюс выход людей на улицы это и резонанс в СМИ и медиа, что дополнительно усложнит "работу" ангажированным организациям проводящим соц. опросы и т.д.
И естественно не стоит ждать глобальных изменений за такой кротчайший срок, имея тот уровень правовой грамотности у граждан и весь бэкграунд нашей страны за последние лет сто.
Но это уже намного лучше, чем ничего не делать. Уже сейчас можно увидеть как появляются организации общественников, например наблюдатели на выборах (появляется больше волонтёров готовых тратить своё время на это), всё чаще заметны правозащитные организации.
И как мне кажется, люди в целом стали больше замечать и понимать связь того, что всё, что их окружает это и есть результат политики и заинтересованности в ней населения страны.
По поводу сми это херово работает. Половина посмотрит первый канал, где скажут про это или ровно ничего или то что это был марш алкоголиков за удешевление водки и легализацию героина. А кому надо и так уже все видят, знают и понимают.
Ачивка ж
А что будет после 100 акции? Победа? Новый уровень? Конец игры?
Обнуление
А что будет после 21 года правления Путина? Победа? Новый уровень? Конец игры?