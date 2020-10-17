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Алексей Боржонов
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В Хабаровске прошла 99-я акция в поддержку Фургала. ОМОН не разгонял протестующих, как во время предыдущего шествия Материал редакции

В прошлую субботу демонстрантов били дубинками и задерживали, но теперь им снова позволили собраться у здания правительства.

17 комментариев
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В Хабаровске прошла очередная субботняя акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств. Трансляцию вело местное издание DVhab.

Участники шествия традиционно собрались перед зданием правительства региона и требовали отставки местных властей, а также освобождения Фургала. Они скандировали лозунги вроде «Путин — Сатана» и «Фургал — наш выбор». Мэрия города оценивает их численность в 500 человек. «Интерфакс» сообщает, что на старте в акции участвовали не менее тысячи человек.

Акции продолжаются 99 дней — с 10 июля. В предыдущую субботу, 10 октября, ОМОН впервые за три месяца разогнал демонстрантов и задержал около 40 человек. На акции 17 октября также дежурили силовики, однако о задержаниях и разгоне не сообщается.

Фото DVhab
Штаб Навального в Хабаровске @teamnavalnykhv
«Путин — Сатана!» https://t.co/GytdflOGfH
Дождь @tvrain
Так выглядит сегодняшнее шествие в Хабаровске с земли и с высоты птичьего полета https://t.co/OHLesPZASF
Штаб Навального в Хабаровске @teamnavalnykhv
Лучше и не скажешь https://t.co/jK4EOzzhhd
Штаб Навального в Хабаровске @teamnavalnykhv
Сбор пожеланий Фургалу https://t.co/94dmFMP9lP
Инсталляция «Утрата доверия» Фото DVhab
Фото DVhab

#новости #хабаровск #делофургала

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17 комментариев
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Dmitry Shiryaev

7

Следующий - юбилейный. Чуть-чуть потерпеть осталось 

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Недовольный украинец

Dmitry
4

@Дмитрий Орлов уведомление.

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Недовольный украинец

1

А что будет после 100 акции? Победа? Новый уровень? Конец игры?

Ответить

common sense

Недовольный
7

Вы искренне спрашиваете ?
Просто не первый раз вижу проявление уничижительности к разным проявлениям протестов, в частности к митингам.

Если вы ждёте, что через неделю, всё кардинально поменяется, то очевидно это не так.
Но сам по себе митинг это уже большой шаг в сторону формирования гражданского общества.
И на митинг не стоит смотреть как на просто толпу, это уже факт организации людей, и как показывает Хабаровск с разными политическими взглядами, но объединённых против правового беспредела.
Плюс выход людей на улицы это и резонанс в СМИ и медиа, что дополнительно усложнит "работу" ангажированным организациям проводящим соц. опросы и т.д.

И естественно не стоит ждать глобальных изменений за такой кротчайший срок, имея тот уровень правовой грамотности у граждан и весь бэкграунд нашей страны за последние лет сто.
Но это уже намного лучше, чем ничего не делать. Уже сейчас можно увидеть как появляются организации общественников, например наблюдатели на выборах (появляется больше волонтёров готовых тратить своё время на это), всё чаще заметны правозащитные организации.
И как мне кажется, люди в целом стали больше замечать и понимать связь того, что всё, что их окружает это и есть результат политики и заинтересованности в ней населения страны.

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Fennazipam

common
0

По поводу сми это херово работает. Половина посмотрит первый канал, где скажут про это или ровно ничего или то что это был марш алкоголиков за удешевление водки и легализацию героина. А кому надо и так уже все видят, знают и понимают.

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Dmitry Shiryaev

Недовольный
7

Ачивка ж

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Litnikov Danil

Dmitry
0

Achievement unlocked, ng+

Ответить

Ху Эмай

Недовольный
2

А что будет после 100 акции? Победа? Новый уровень? Конец игры?

Обнуление

Ответить

Высокий щит

Недовольный
1

Мультик покажут

Ответить

1 2

Недовольный
0

А что будет после 21 года правления Путина? Победа? Новый уровень? Конец игры?

Ответить

Недовольный украинец

1
1

Ещё 21 год правления? :(

Ответить

Ху Эмай

2

Просто людей было много. Вот омон и не вышел

Ответить

Суровый космос

1

Флаги совка, лол.

Ответить

Litnikov Danil

0

Сто, дней, до прикаааза..

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Roma Dmitriev

0

Лозунгами "Путин - Сатана" можно призвать отца Сергия

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Атлант поправил плечи

0

Какие же они упертые, поражает

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пепси

0

Постоим в загончике, пацаны?

* жду дизов *

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Комментарии

Andrey Dolg

Во Франции обезглавили учителя…

Fennazipam

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Алексей Сорок

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