Белорусский журналист придумал сеть фейковых экспертов для своих материалов. Он берёт у них комментарии в течение 10 лет Материал редакции
Денис Лавникевич использует разные псевдонимы, под которыми «общается» с одними и теми же спикерами, выяснили журналисты.
Белорусский журналист Денис Лавникевич придумал сеть фейковых экспертов, у которых он берёт комментарии. Внимание на это обратил телеграм-канал «Белорусский порядок», журналисты «Нашей Нивы» проверили информацию и пришли к выводу, что Лавникевич действительно использует несуществующих экспертов.
Сомнения у журналистов и блогеров в достоверности публикаций Лавникевича появились после статьи в «Открытых медиа» 15 октября о Светлане Тихановской. В материале со ссылкой на окружение экс-кандидата в президенты рассказано, что ей якобы предлагали освободить политзаключённых в обмен на призыв прекратить протесты. Штаб Тихановской эту информацию отрицает.
Материал в «Открытых медиа» опубликован Виктором Демидовым. «Наша Нива» отмечает, что среди журналистов никто не знает о таком авторе, потому это, вероятно, псевдоним.
Издание попыталось выяснить, чей это псевдоним, и обнаружило, что Демидов с начала 2010-х выступает экспертом в материалах Дениса Лавникевича — реально существующего журналиста, который живёт в Киеве. «Наша Нива» и «Белорусский порядок» указывают, что Демидова и Лавникевича связывает общий круг экспертов, комментарии которых они приводят в материалах. Однако другие журналисты таких спикеров не знают, например, политологов Светлану Гречулину и Антона Платова.
Журналисты предположили, что Демидов — это псевдоним самого Лавникевича. В комментарии «Нашей Ниве» он стал это отрицать и заявил, что публикуется в «Открытых медиа» под своей фамилией. Также он заверил, что эксперты Платов и Гречулина — реальные. Первый, по его словам, работает в госструктурах, потому попросил дать ему псевдоним, а вторая комментирует под своим именем — она активистка организации для детей-сирот «Наш дом».
В разговоре с «Нашей Нивой» Гречулина заявила, что она не политолог, а комментарии не даёт из-за перенесённой болезни. На вопрос о том, почему в СМИ появляются её заявления, она сказала, что разрешила использовать Лавникевичу своё имя.
Она утверждает, что «никогда не слышала» о существовании Виктора Демидова, хотя в его статье для «Открытых медиа» появляется её комментарий. «Таким образом, Денис Лавникевич, а вместе с ним и некто „Виктор Демидов“ прямо из головы придумывали комментарии от имени этой женщины», — заключает «Наша Нива».
По фамилиям Платова и Гречулиной можно проследить, где ещё мог писать Лавникевич и под какими псевдонимами, утверждают журналисты. Например, на сайте RT есть статьи «Вадима Долинина» с комментариями от этих спикеров. Кроме того, в его статьях упоминается «доктор экономических наук, преподаватель БГУ Владимир Самуйлевич» — в университете «Нашей Ниве» заявили, что такого сотрудника не существует. Учреждение также опросило известных экономистов, и никто из них такого человека не знает.
«Белорусский порядок» приводит список редакций, в которых Лавникевич, вероятно, публиковался под псевдонимами и приводил комментарии фейковых экспертов: «Росбалт», New Times, «Открытые медиа», Republic.
все медиа так делают
— Полный бред, никакие медиа так не делают, — сообщил редакции TJ представитель "Ассоцииации всех медиа России" Анисим Дырколупин.
Что-то мало осуждающих комментариев. Не проснулись ещё?
Ну вот и ещё один пример подъехал, что из себя представляют эти многочисленные "эксперты".
В РФ есть похожий персонаж, Валерий Соловей. Каждое выступление - новое откровение от источников из Кремля про то что Пу вот вот уходит.