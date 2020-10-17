Новости
Алексей Боржонов
4097

Белорусский журналист придумал сеть фейковых экспертов для своих материалов. Он берёт у них комментарии в течение 10 лет Материал редакции

Денис Лавникевич использует разные псевдонимы, под которыми «общается» с одними и теми же спикерами, выяснили журналисты.

18 комментариев
В закладки
Слушать
Денис Лавникевич Фото из его фейсбука

Белорусский журналист Денис Лавникевич придумал сеть фейковых экспертов, у которых он берёт комментарии. Внимание на это обратил телеграм-канал «Белорусский порядок», журналисты «Нашей Нивы» проверили информацию и пришли к выводу, что Лавникевич действительно использует несуществующих экспертов.

Сомнения у журналистов и блогеров в достоверности публикаций Лавникевича появились после статьи в «Открытых медиа» 15 октября о Светлане Тихановской. В материале со ссылкой на окружение экс-кандидата в президенты рассказано, что ей якобы предлагали освободить политзаключённых в обмен на призыв прекратить протесты. Штаб Тихановской эту информацию отрицает.

Материал в «Открытых медиа» опубликован Виктором Демидовым. «Наша Нива» отмечает, что среди журналистов никто не знает о таком авторе, потому это, вероятно, псевдоним.

Журналистское сообщество не очень большое, и кто-то бы с ним обязательно пересекался, кто-то учился, виделся на мероприятиях. Но здесь полная тишина.

«Наша Нива»

Издание попыталось выяснить, чей это псевдоним, и обнаружило, что Демидов с начала 2010-х выступает экспертом в материалах Дениса Лавникевича — реально существующего журналиста, который живёт в Киеве. «Наша Нива» и «Белорусский порядок» указывают, что Демидова и Лавникевича связывает общий круг экспертов, комментарии которых они приводят в материалах. Однако другие журналисты таких спикеров не знают, например, политологов Светлану Гречулину и Антона Платова.

Ни один реально существующий журналист никогда не брал комментариев ни у Гречулиной, ни у Платова. Хотя они готовы комментировать всё что угодно — и ухудшение в белорусско-российских отношениях, и заявления Светланы Тихановской, и курс рубля.

«Наша Нива»

Журналисты предположили, что Демидов — это псевдоним самого Лавникевича. В комментарии «Нашей Ниве» он стал это отрицать и заявил, что публикуется в «Открытых медиа» под своей фамилией. Также он заверил, что эксперты Платов и Гречулина — реальные. Первый, по его словам, работает в госструктурах, потому попросил дать ему псевдоним, а вторая комментирует под своим именем — она активистка организации для детей-сирот «Наш дом».

В разговоре с «Нашей Нивой» Гречулина заявила, что она не политолог, а комментарии не даёт из-за перенесённой болезни. На вопрос о том, почему в СМИ появляются её заявления, она сказала, что разрешила использовать Лавникевичу своё имя.

Она утверждает, что «никогда не слышала» о существовании Виктора Демидова, хотя в его статье для «Открытых медиа» появляется её комментарий. «Таким образом, Денис Лавникевич, а вместе с ним и некто „Виктор Демидов“ прямо из головы придумывали комментарии от имени этой женщины», — заключает «Наша Нива».

По фамилиям Платова и Гречулиной можно проследить, где ещё мог писать Лавникевич и под какими псевдонимами, утверждают журналисты. Например, на сайте RT есть статьи «Вадима Долинина» с комментариями от этих спикеров. Кроме того, в его статьях упоминается «доктор экономических наук, преподаватель БГУ Владимир Самуйлевич» — в университете «Нашей Ниве» заявили, что такого сотрудника не существует. Учреждение также опросило известных экономистов, и никто из них такого человека не знает.

«Белорусский порядок» приводит список редакций, в которых Лавникевич, вероятно, публиковался под псевдонимами и приводил комментарии фейковых экспертов: «Росбалт», New Times, «Открытые медиа», Republic.

#новости #белоруссия

Алексей Боржонов PLUS
+51 365
6
1
30
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 18, "likes": 30, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 224178, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 17 Oct 2020 11:27:10 +0300", "is_special": false }
Промо
Коротко: до 100 млн рублей за искусственный интеллект, который находит в тексте ошибки
И делает это не хуже педагога с десятью минутами в запасе.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Словесный Интервент

38

Когда Денис Лавникевич  начинает писать новую статью 

Ответить

Недовольный украинец

7

Один за все и все за одного.

Ответить

Владислав Недзвецкий

0

 все медиа так делают

Ответить

alexferman

Владислав
6

— Полный бред, никакие медиа так не делают, — сообщил редакции TJ представитель "Ассоцииации всех медиа России" Анисим Дырколупин.

Ответить

Соколов Андрей

2

Жирная журнашлюха оказалась анальной проституткой.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Что-то мало осуждающих комментариев. Не проснулись ещё?

Ответить

kerokero

Люц
5

Доброе утро. Осуждаю.

Ответить

Недовольный украинец

Люц
2

*написал осуждающий комментарий про белорусского журналиста*

Ответить

Обосранный унитаз

Люц
0

Категорически, люто-бешено осуждаю *осуждающе хлопает крышкой*

Ответить

bor_vn

Люц
0

Люц - что за пошлая идея была взять такой ник.
И жизнерадостный больно, как не в России живешь.
Осуждаю.

Ответить

Педр

1

Каждый журналист be like

Ответить

Abram Dikoy

1

Какой хитровыебанный фантазер

Ответить

Провинциальный Мика

1
Ответить

Dra

1

Ну вот и ещё один пример подъехал, что из себя представляют эти многочисленные "эксперты".

Ответить

Владислав Косинов

1

В РФ есть похожий персонаж, Валерий Соловей. Каждое выступление - новое откровение от источников из Кремля про то что Пу вот вот уходит.

Ответить

Макс Бескоровайный

0

"я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик"(с,) 

Ответить

Artem Gruzdev

0

Ох уж эти журналисты!

Релоциус, Клаас
Клаас-Хендрик Релоциус (нем. Claas-Hendrik Relotius; род. 15 ноября 1985, Гамбург) — немецкий…
ru.wikipedia.org
Ответить

Max Diviani

0

Когда очень понравился пятый сезон Прослушки, а ты ещё и журналист

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
«Понимала, что будет очень плохо»: монологи российских ЛГБТ-персон о том, как они решились на каминг-аут перед семьёй
Равнодушие, угрозы, ужин при свечах, телефонный разговор и другие способы признаться близким.
214
Истории
Американский теннисист сбежал из России после теста на Covid-19. Он не хотел, чтобы его семья попала в местную больницу
Сэм Куэрри арендовал частный джет, улетев вместе с женой и сыном прямо во время турнира.
147
Новости
Российский Elle вышел с фото обнажённой бодипозитивной модели на обложке. Но изображение наполовину закрыли рисунком
При этом фотографию для российского издания отредактировали, убрав «недостатки».
250
Популярное за три дня
Интернет
Помните брянских котов, которые стали популярны в японском интернете? Компания сделала тетрис-гайд для мерчендайзеров
TJournal писал об этих упаковках в конце августа.
38
Животные
В Хабаровском крае инспектор МЧС спас трёх белух. Он их охранял и поливал, а детёныша укутал в полотнище
Животные не успели вернуться в море с отливом и застряли на берегу.
83
Интернет
Без Дудя и коронавируса: 40 интересных документальных фильмов русскоязычного YouTube
Вторая большая подборка на самые разные темы: от захвата монастыря на Урале, Афганской войны и судьбе деревень до смерти Децла, субкультур 90-х и изучения Дагестана через борьбу.
93
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Плюшевость

«Понимала, что будет очень…

Иван Демченко

Во Франции обезглавили учителя…

Shenmue

Дептранс Москвы: маски надевают…

Олег Ивахнов

Во Франции обезглавили учителя…

Максим Абрамчик

Запись в подсайте Twitter

Степан Анейчик

Во Франции обезглавили учителя…

Олег Ивахнов

«Мы, а не они купим этот…

Bad Mother Fucker

Во Франции обезглавили учителя…

Степан Анейчик

Во Франции обезглавили учителя…

Михаил Чуриков

Twitter перестал удалять статью…

Владимир Земсков

В Хабаровске прошла 99-я акция…

Ваша Закладко

Во Франции обезглавили учителя…

Lex Provocante

Во Франции обезглавили учителя…

Сергей Васильев

Twitter перестал удалять статью…

миша лисицын

Запись в подсайте Twitter

Bad Mother Fucker

Во Франции обезглавили учителя…

Михаил Зеленин

В Хабаровске прошла 99-я акция…

Владимир Земсков

В Хабаровске прошла 99-я акция…

Bad Mother Fucker

Во Франции обезглавили учителя…

bor_vn

Белорусский журналист придумал…
null