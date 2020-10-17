Денис Лавникевич использует разные псевдонимы, под которыми «общается» с одними и теми же спикерами, выяснили журналисты.

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Денис Лавникевич Фото из его фейсбука

Белорусский журналист Денис Лавникевич придумал сеть фейковых экспертов, у которых он берёт комментарии. Внимание на это обратил телеграм-канал «Белорусский порядок», журналисты «Нашей Нивы» проверили информацию и пришли к выводу, что Лавникевич действительно использует несуществующих экспертов.

Сомнения у журналистов и блогеров в достоверности публикаций Лавникевича появились после статьи в «Открытых медиа» 15 октября о Светлане Тихановской. В материале со ссылкой на окружение экс-кандидата в президенты рассказано, что ей якобы предлагали освободить политзаключённых в обмен на призыв прекратить протесты. Штаб Тихановской эту информацию отрицает.

Материал в «Открытых медиа» опубликован Виктором Демидовым. «Наша Нива» отмечает, что среди журналистов никто не знает о таком авторе, потому это, вероятно, псевдоним.

Журналистское сообщество не очень большое, и кто-то бы с ним обязательно пересекался, кто-то учился, виделся на мероприятиях. Но здесь полная тишина. «Наша Нива»

Издание попыталось выяснить, чей это псевдоним, и обнаружило, что Демидов с начала 2010-х выступает экспертом в материалах Дениса Лавникевича — реально существующего журналиста, который живёт в Киеве. «Наша Нива» и «Белорусский порядок» указывают, что Демидова и Лавникевича связывает общий круг экспертов, комментарии которых они приводят в материалах. Однако другие журналисты таких спикеров не знают, например, политологов Светлану Гречулину и Антона Платова.

Ни один реально существующий журналист никогда не брал комментариев ни у Гречулиной, ни у Платова. Хотя они готовы комментировать всё что угодно — и ухудшение в белорусско-российских отношениях, и заявления Светланы Тихановской, и курс рубля. «Наша Нива»

Журналисты предположили, что Демидов — это псевдоним самого Лавникевича. В комментарии «Нашей Ниве» он стал это отрицать и заявил, что публикуется в «Открытых медиа» под своей фамилией. Также он заверил, что эксперты Платов и Гречулина — реальные. Первый, по его словам, работает в госструктурах, потому попросил дать ему псевдоним, а вторая комментирует под своим именем — она активистка организации для детей-сирот «Наш дом».

В разговоре с «Нашей Нивой» Гречулина заявила, что она не политолог, а комментарии не даёт из-за перенесённой болезни. На вопрос о том, почему в СМИ появляются её заявления, она сказала, что разрешила использовать Лавникевичу своё имя.

Она утверждает, что «никогда не слышала» о существовании Виктора Демидова, хотя в его статье для «Открытых медиа» появляется её комментарий. «Таким образом, Денис Лавникевич, а вместе с ним и некто „Виктор Демидов“ прямо из головы придумывали комментарии от имени этой женщины», — заключает «Наша Нива».

По фамилиям Платова и Гречулиной можно проследить, где ещё мог писать Лавникевич и под какими псевдонимами, утверждают журналисты. Например, на сайте RT есть статьи «Вадима Долинина» с комментариями от этих спикеров. Кроме того, в его статьях упоминается «доктор экономических наук, преподаватель БГУ Владимир Самуйлевич» — в университете «Нашей Ниве» заявили, что такого сотрудника не существует. Учреждение также опросило известных экономистов, и никто из них такого человека не знает.