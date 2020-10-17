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Алексей Боржонов
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Twitter перестал удалять статью NYP о Байдене. Из-за резонанса соцсеть уже не считает приведённые в ней данные частными Материал редакции

Это произошло через два дня после массовой критики и обвинений в цензуре.

5 комментариев
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Twitter перестал блокировать статью New York Post о кандидате в президенты США Джо Байдене после резонанса из-за её удаления с платформы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя соцсети.

  • Соцсеть запретила публиковать материал на своей платформе 14 октября, заявив, что он нарушает политику в отношении материалов, полученных путём взлома, а также запрет на публикацию конфиденциальной информации;
  • Действия Twitter вызвали резонанс и привели к обвинениям в цензуре, после чего соцсеть изменила свои правила, перестав удалять данные, полученные через взлом. Однако статья NYP по-прежнему нарушала пункт о запрете на публикацию личной информации, поскольку в ней были электронные письма и номера телефонов.

16 октября Twitter снял запрет на публикацию статьи. Представитель компании заявил, что информация в ней распространилась настолько широко в сети и СМИ, что уже перестала быть частной. От последующих комментариев компания отказалась.

В статье New York Post, опубликованной меньше чем за месяц до выборов президенте США, рассказано о встрече Джо Байдена с топ-менеджером украинской компании Burisma незадолго до увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин собирался расследовать дело Burisma, а Байден «надавил на украинские власти», чтобы добиться отставки генпрокурора. Журналисты основываются на электронных письмах, которые они получили якобы с ноутбука Хантера Байдена.

Распространение статьи также ограничил Facebook, урезав охваты публикации. Компания объяснила, что должна провести фактчекинг. Вскоре после этого несколько сенаторов-республиканцев обвинили Twitter и Facebook в цензуре и вмешательстве в выборы, которое «не имеет прецедентов в истории демократии».

#новости #twitter

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Semen Semenov

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Сергей Васильев

2

Мне нравится, что наш карманный интеллектуал, по десять раз на дню вздыхающий о том, какие все вокруг тупые, на слитые переписки отреагировал как настоящий ватник и, вдобавок, аплодировал действиям соцсетей. 

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Недовольный украинец

0

Все понятно. Прогнулись. А я то думал...

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YeezySpace

0

Красиво. Думаю этот запрет сработал на руку Трампу.

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Михаил Чуриков

0

перестала быть личной

Осталась личной, но перестала быть приватной?

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