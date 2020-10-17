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Алексей Боржонов
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Coca-Cola прекратит выпуск своей первой диетической газировки Tab спустя почти 60 лет Материал редакции

Из-за пандемии компания отказывается от «неэффективных продуктов».

29 комментариев
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Фото Getty 

Coca-Cola прекратит выпуск диетической газировки Tab к концу 2020 года, сообщается на сайте бренда. В компании объяснили, что такие планы появились давно, однако во время пандемии коронавируса стали происходить сбои в поставках и изменилось поведение потребителей, что вынудило Coca-Cola «действовать быстрее».

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Tab выпускали с 1963 года, это первая диетическая газировка бренда. Пик её популярности пришёлся на 1970-1980-е годы, однако после выпуска Diet Coke в 1982 году стал постепенно спадать. Слухи о возможном отказе от газировки появлялись ещё несколько лет назад, отмечает The New York Times, и тогда фанаты напитка стали подписывать петиции с требованием сохранить Tab.

Компания откажется и от нескольких других напитков, среди которых Odwalla, Zico, Coca-Cola Life и Diet Coke Feisty Cherry, пишет CNBC. Представитель Coca-Cola заявил, что это «важные, но жёсткие шаги» по отказу от продуктов, теряющих актуальность.

#новости #cocacola

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29 комментариев
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Sloy Pyli

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Гав 🐶 

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Недовольный украинец

Sloy
0

Мяу 🐱

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Дитковский

1

Из-за пандемии компания отказывается от «неэффективных продуктов».

Самая удобная отмазка на ближайшие пару лет и очень хороший маркетинговый ход.

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Недовольный украинец

Дитковский
–1

Когда обосрался с выходом нового продукта/вкуса и пытаешься незаметно убрать его с полок магазинов.

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alexferman

Недовольный
5

спустя почти 60 лет

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Недовольный украинец

alexferman
0

Не знали когда остановиться. Так и прошло 60 лет...

Ответить

Технический рак

1

Начните уже продавать в России колу без кофеина

Ответить

Недовольный украинец

Технический
0

Иди купи колу за 15 рублей. Там кроме газированной воды и черного красителя ничего нет.

Ответить

Технический рак

Недовольный
0

Зачем?

Ответить

Недовольный украинец

Технический
0

Там нет кофеина.

Ответить

AttentiveMilk

Недовольный
0

И самой колы тоже нет

Ответить

Лёша Любимцев

Технический
0

Зачем? Там кофеина как в одном глотке чая

Ответить

AttentiveMilk

Лёша
0

Всё ещё немного бодрит и вызывает те же последствия.

Ответить

Дмитрий Крестов

0

Дак оно существует по сей день? Никогда не встречал в магазинах, только в хоумстаке

Ответить

Летний Макс

Дмитрий
1

@Вахтёр опасно для эпилептиков

Ответить

Недовольный украинец

Летний
0

@Вахтёр, отбой. Чел исправился.

Ответить

Недовольный украинец

0

Наоборот надо было увеличить ее продажи. Люди сидят дома и мало двигаются. Только диетическая газировка спасала от разжирения.

*толстеет попивая НЕ диетическую колу*

UPD *потолстел на 3кг*

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FaroucheMn

Недовольный
0

7 кило за время удаленки и прочих карантинов. В дверь скоро пролазить не буду)

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Недовольный украинец

FaroucheMn
0

Ща теперь вообще не вылезешь.

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Дмитрий Чернышов

0

диетическая газировка

Это даже звучит странно. Почему бы не пить соки, воду и травяные чаи, если хочется похудеть?
Травяные чаи хороши и без сахара, кстати.

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Алиса Барышман

Дмитрий
0

Чаи для похудения?

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Дмитрий Чернышов

Алиса
0

Не, я про нормальные чаи. Сомневаюсь, что от них толстеют. 🤔

Ответить

Алиса Барышман

Дмитрий
0

Там как раз таки и обычные. Просто за приставочку для похудения("кошелька") ценник чуть выше.
Ну в "чаи" что угодно записать можно, особенно травяные.

Сомневаюсь, что от них толстеют

Да и похудеть от обычного чая или какой-нибудь травы нельзя. Для 30-40 мг эфедрина из эфедры придётся пол стакана/стакан перемолотых иголок какой-нибудь лимонной кислотой заливать и гасить потом.

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AttentiveMilk

Алиса
0

Да, с глистами.

Ответить

Алиса Барышман

AttentiveMilk
0

Аскаридами?

Ответить

плюшевый батон

Дмитрий
0

После жирной еды пробивает хорошо.

Ответить

Непривычный кавалер

0

Мне больше нравится доктор пеппер, жаль дорогой.

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Алиса Барышман

0

Мне сперва показалось что там Гав Гав Гав везде написано

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Shenmue

0

А у напитков третьего рейха таких проблем нет, хотя их предки сосасола)))

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