Coca-Cola прекратит выпуск своей первой диетической газировки Tab спустя почти 60 лет Материал редакции
Из-за пандемии компания отказывается от «неэффективных продуктов».
Coca-Cola прекратит выпуск диетической газировки Tab к концу 2020 года, сообщается на сайте бренда. В компании объяснили, что такие планы появились давно, однако во время пандемии коронавируса стали происходить сбои в поставках и изменилось поведение потребителей, что вынудило Coca-Cola «действовать быстрее».
Tab выпускали с 1963 года, это первая диетическая газировка бренда. Пик её популярности пришёлся на 1970-1980-е годы, однако после выпуска Diet Coke в 1982 году стал постепенно спадать. Слухи о возможном отказе от газировки появлялись ещё несколько лет назад, отмечает The New York Times, и тогда фанаты напитка стали подписывать петиции с требованием сохранить Tab.
Компания откажется и от нескольких других напитков, среди которых Odwalla, Zico, Coca-Cola Life и Diet Coke Feisty Cherry, пишет CNBC. Представитель Coca-Cola заявил, что это «важные, но жёсткие шаги» по отказу от продуктов, теряющих актуальность.
Из-за пандемии компания отказывается от «неэффективных продуктов».
Самая удобная отмазка на ближайшие пару лет и очень хороший маркетинговый ход.
Недовольный украинец
Когда обосрался с выходом нового продукта/вкуса и пытаешься незаметно убрать его с полок магазинов.
спустя почти 60 лет
Иди купи колу за 15 рублей. Там кроме газированной воды и черного красителя ничего нет.
Технический рак
Зачем?
Там нет кофеина.
Зачем? Там кофеина как в одном глотке чая
Дак оно существует по сей день? Никогда не встречал в магазинах, только в хоумстаке
7 кило за время удаленки и прочих карантинов. В дверь скоро пролазить не буду)
диетическая газировка
Это даже звучит странно. Почему бы не пить соки, воду и травяные чаи, если хочется похудеть?
Травяные чаи хороши и без сахара, кстати.
Чаи для похудения?
Не, я про нормальные чаи. Сомневаюсь, что от них толстеют. 🤔
Там как раз таки и обычные. Просто за приставочку для похудения("кошелька") ценник чуть выше.
Ну в "чаи" что угодно записать можно, особенно травяные.
Сомневаюсь, что от них толстеют
Да и похудеть от обычного чая или какой-нибудь травы нельзя. Для 30-40 мг эфедрина из эфедры придётся пол стакана/стакан перемолотых иголок какой-нибудь лимонной кислотой заливать и гасить потом.
Да, с глистами.