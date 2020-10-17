Прокуратура во Франции подтвердила, что на учителя в пригороде Парижа напал россиянин. У него был статус беженца Материал редакции
Нападавшего застрелили полицейские.
Национальная антитеррористическая прокуратура Франции подтвердила, что напавший на учителя на окраине Парижа был россиянином чеченского происхождения. Об этом заявил глава организации Жан-Франсуа Рикар во время пресс-конференции, его слова приводит BFMTV.
Рикар утверждает, что напавший на учителя родился в Москве в 2002 году. У него был статус беженца и он не был известен спецслужбам, добавил прокурор.
Вечером 16 октября в Конфлан-Сент-Онорине обезглавили преподавателя истории и географии из местного колледжа. Это произошло вскоре после того, как он прочёл лекцию о свободе слова и показал карикатуры на пророка Мухаммеда. СМИ заявили, что на преподавателя напал 18-летний россиянин, однако подтверждения этой информации до заявления прокурора не было.
Фото отрезанной головы выложил пользователь твиттера с ником tchetchene_270 и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что он казнил одного из «адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда». Как заявил прокурор, в его телефоне нашли фотографии жертвы и исковое заявление — погибшему угрожали из-за курса о свободе слова, и он обращался в полицию. Макрон назвал произошедшее терактом.
Почему в 18 лет нельзя просто играть в доту и дрочить?
Неужели резать бошки и делать намаз веселее?
Дрочить харам.
Я это слово узнал из сериала Клон, вроде харам является всё что не написано в их книжке.
Несчастный волк
Ездить в автобусе - харам. Пользоваться интернетом - харам. Подтирать жопу - харам.
Они подмываются.
Бумагой нельзя, т.к Аллах дал бумагу, чтобы писать на ней его Коран
Смотря чем подтирать, камнями не харам.
Трёх камней кажется не хватает.
Вроде должно быть семь, не забудь что надо левой рукой.
бля, передумал быть мусульманином, кароч, убедил
Повседневный Макс
это "грех"
а если не себе?
Непривычный кавалер
По вопросу мастурбации от руки постороннего мужчины или женщины факихи вынесли абсолютный запрет (харам)
А хараму ?
дрочить хуй 🤦
Технический рак
Как ты блять в 18 лет найдешь время на дотку, расскажи ка пожалуйста
Не знаю, в мои 18 лет делать было в принципе нехуй в общаге кроме как играть и учиться
А как же дрочить?
Это сложнее если живёшь не один в общаге
Кому?
Женский ящик
Странно, скорее до 20 было море свободного времени (ешь, пей, жуй), а вот сейчас его нехватка остро ощущается.
я после пар играл, на этой неделе вернулся после трёхлетнего перерыва и после работы одну-две партии бахаю
Повседневный Макс
https://tjournal.ru/news/224247-prokuratura-vo-francii-podtverdila-chto-na-uchitelya-v-prigorode-parizha-napal-rossiyanin-u-nego-byl-status-bezhenca?comment=4302151 тут еще один
о, аметист порвался
личинки человека не виноваты, что эта ваша наука аполитична и менее убедительна чем моча в уши про алллаха
эта ваша наука аполитична
смеется по-социологически
тогда почему нет презиков - социологов? Может потому что все соц исследования - это бесполезная хуета, на основе которой не стоит принимать политические решения?
С отсидкой
Фарту масти, ШУЕ
Меня в другом подсайте забанили
штош
и вахтер ничего не сказал за разбан?
Да и не просила разбанивать, но посчитала нужным сообщить другим о том, что на сайте теперь нельзя плохо высказываться о религии, надо будет потом с христианством попробовать.
Повседневный Макс
Но это не та карикатура, вродь
Кто нибудь знает такую национальность под названием "россиянен"?
Почему сразу не написать без "происхождения" и в заге, кто он
Может потому что у него паспорт россиянина? Или как ты предлагаешь его идентифицировать? По профилю вк?
Предлагаю называть его тем, кем он является - чеченцем, а не вот этой абстрактным порождением многонационалии
Ну ты Путину предъявляй, который сохранил Чечню в Федерации.
@Дитковский еще один безосновательный диз и летишь в игнор вперед ногами.
Путин такой "море волнуется раз, море волнуется два Чечня в федерации замри"
Так и было.
Чеченец может быть не россиянином, в тексте же написано что он чеченец
Пусть будет "чеченец с паспортом РФ"
окраине Парижа был россиянином чеченского происхождения
Что не так?
"россиянин"
Не нраица этот термин, не нраица что через него считается что у меня и этого убийцы есть что то общее кроме гражданства
Ну не знаю, я под этим только гражданство и понимаю, ну и мемы
а вот надо шарить, что это не тупо обозначение гражданства, а криво-косожопая попытка построить "гражданскую нацию" в стиле "советский народ"
Там о гражданстве речь. А не о национальности.
Недостаточный хот-дог
Не вижу других оснований давать ему сейчас статус беженца.
Недовольный украинец
Думаешь, что он сбежал от своих родителей, что бы они его не убили? Интересная теория.
Чей гегенец
Ещё одно подтверждение, что религия - зло, и надо искоренять эту хуйню любыми способами.
Класс. Радикальным исламистам - убежище, нормальным людям с европейским менталитетом - миллион бюрократических препятствий и справок. Отличная иммиграционная политика в Европе👍
до чего доводит тик-ток...
Ещё одно подтверждение, что европейцы дают убежище кому попало
Интересно, он случаем не затесался в толпу тех геев-чеченцев, когда их "выручали"
Не харам ли притворяться мужеложцем ради убежища в стране врагов Аллаха?
Учитывая, что можно в плену у неверных есть свинину и понарошку "отрекаться" от веры - определенно не харам
Можно наверное даже практический тест пройти, если фигу сложить в процессе
Решительный пришелец
Не кому попало, иначе бы попали туда и нормальные люди.
Есть ощущение, что выбирают специально отребье и именно им выдают.
Оранжевый Петя
Нужно узнать, по какой причине еще дали убежище. С секс меньшинствами сложнее, там вообще наверное не проверяют, реально ли человек гей/лесби, а не притворяется
Ну пиздец ты скатился. Ты мне противен.
А так?
Оранжевый Петя
Давай показывай, что там под джинсами
Как просить убежище, так это сразу бедное чеченское мусульманское дитя, а как делает "Роскомнадзор" то уже Россиянин.
родился в Москве в 2002 году. У него был статус беженца и он не был известен спецслужбам, добавил прокурор.
как это блять?!
так, что он под подозрения спецслужб не попадал
нахуя давать беженца тому, кто известен спецслужбам?
ЧТО ТЕБЕ НЕ ЯСНО?
родился в Москве в 2002 году.
был статус беженца
не был известен спецслужбам - НЕ ПОПАДАЛ НИ ПОД КАКИЕ ПОДОЗРЕНИЯ
ДАК ОН И НЕ БЫЛ ИЗВЕСТЕН СПЕЦСЛУЖБАМ
аа, блять. А хуле тогда он не был известен спецслужбам)
хуле они там штаны просиживают
ну сами виноваты , напускали в страну всяких свиней черномазых
@Вахтёр нацистский обобщитель