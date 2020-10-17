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Алексей Боржонов
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Прокуратура во Франции подтвердила, что на учителя в пригороде Парижа напал россиянин. У него был статус беженца Материал редакции

Нападавшего застрелили полицейские.

132 комментария
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Национальная антитеррористическая прокуратура Франции подтвердила, что напавший на учителя на окраине Парижа был россиянином чеченского происхождения. Об этом заявил глава организации Жан-Франсуа Рикар во время пресс-конференции, его слова приводит BFMTV.

Рикар утверждает, что напавший на учителя родился в Москве в 2002 году. У него был статус беженца и он не был известен спецслужбам, добавил прокурор.

Вечером 16 октября в Конфлан-Сент-Онорине обезглавили преподавателя истории и географии из местного колледжа. Это произошло вскоре после того, как он прочёл лекцию о свободе слова и показал карикатуры на пророка Мухаммеда. СМИ заявили, что на преподавателя напал 18-летний россиянин, однако подтверждения этой информации до заявления прокурора не было.

Фото отрезанной головы выложил пользователь твиттера с ником tchetchene_270 и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что он казнил одного из «адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда». Как заявил прокурор, в его телефоне нашли фотографии жертвы и исковое заявление — погибшему угрожали из-за курса о свободе слова, и он обращался в полицию. Макрон назвал произошедшее терактом.

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#новости #франция #терактподпарижем

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132 комментария
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Павел Макров

46

Почему в 18 лет нельзя просто играть в доту и дрочить?

Неужели резать бошки и делать намаз веселее?

Ответить

Непривычный кавалер

Павел
7

Дрочить харам.

Ответить

Павел Макров

Непривычный
9
Ответить

Непривычный кавалер

Павел
2

Я это слово узнал из сериала Клон, вроде харам является всё что не написано в их книжке.

Ответить

Несчастный волк

Непривычный
1

Ездить в автобусе - харам. Пользоваться интернетом - харам. Подтирать жопу - харам.

Ответить

Макс

Несчаст…
0

Про жепу это чудовищно

Ответить

not like you

Макс
–1

Они подмываются.
Бумагой нельзя, т.к Аллах дал бумагу, чтобы писать на ней его Коран

Ответить

Павел Макров

Несчаст…
0

Смотря чем подтирать, камнями не харам.

Ответить

Несчастный волк

Павел
0
Ответить

Павел Макров

Несчаст…
0

Трёх камней кажется не хватает.
Вроде должно быть семь, не забудь что надо левой рукой.

Ответить

Несчастный волк

Павел
0

бля, передумал быть мусульманином, кароч, убедил

Ответить

Павел Макров

Несчаст…
0

Попробуй кувшином подмываться лучше, мб тебе больше подойдёт

Ответить

Повседневный Макс

Непривычный
0

это "грех"

Ответить

Несчастный волк

Повседн…
0

грех это харам. всё харам

Ответить

Аккуратный холод

Непривычный
0

Нет, харам все, что запрещается, харам означает запрет

Ответить

Steve Blowjobs

Непривычный
4

а если не себе?

Ответить

Непривычный кавалер

Steve
5

По вопросу мастурбации от руки постороннего мужчины или женщины факихи вынесли абсолютный запрет (харам)

Ответить

Steve Blowjobs

Непривычный
2

ужас какой

Ответить

Кисель Имбиревич

Непривычный
1

А если роботизированная рука? Или нет еще на такого патча? 

Ответить

Макс Бескоровайный

Непривычный
0

А хараму ?

Ответить

ouxen

Макс
1

боко?

Ответить

Аккуратный холод

Непривычный
0

Разрешается мужу своей жене и наоборот

Ответить

Иван Сидоров

Непривычный
0

дрочить хуй 🤦

Ответить

Несчастный волк

Иван
0

дрочить харам

Ответить

Иван Сидоров

Несчастный
0

жаль

Ответить

A big purple banana 🍆

Непривычный
0

а че этот харам больно дрочить? пусть дрочат хуй тогда

Ответить

Игорь Рачук

Непривычный
0

Вот поэтому и режут бошки!

Ответить

Технический рак

Павел
0

Как ты блять в 18 лет найдешь время на дотку, расскажи ка пожалуйста

Ответить

Павел Макров

Технический
5

Не знаю, в мои 18 лет делать было в принципе нехуй в общаге кроме как играть и учиться

Ответить

Несчастный волк

Павел
0

А как же дрочить?

Ответить

Павел Макров

Несчастный
0

Это сложнее если живёшь не один в общаге

Ответить

Несчастный волк

Павел
0

Наоборот же – проще. Устал, можно друга попросить.

Ответить

ouxen

Несчаст…
0

ну хватит уже глупости писать

Ответить

Евгений Клочков

Несчастный
0

Кому?

Ответить

Несчастный волк

Евгений
0

Преподу

Ответить

Женский ящик

Технический
1

Странно, скорее до 20 было море свободного времени (ешь, пей, жуй), а вот сейчас его нехватка остро ощущается.

Ответить

Andre Macareno

Технический
0

я после пар играл, на этой неделе вернулся после трёхлетнего перерыва и после работы одну-две партии бахаю

Ответить

Недовольный украинец

Павел
0

*шутканул про религию*

Ответить

ouxen

Павел
0

слишком интеллектуальные занятия

Ответить

Добрый ключ

16
Ответить

A big purple banana 🍆

Добрый
–6

@Вахтёр 

Ответить

Повседневный Макс

A
–1

https://tjournal.ru/news/224247-prokuratura-vo-francii-podtverdila-chto-na-uchitelya-v-prigorode-parizha-napal-rossiyanin-u-nego-byl-status-bezhenca?comment=4302151 тут еще один

Прокуратура во Франции подтвердила, что на…
Нападавшего застрелили полицейские.
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Повседневный
0
Ответить

Повседневный Макс

Повседневный
0

о, аметист порвался

Ответить

A big purple banana 🍆

Повседневный
0

личинки человека не виноваты, что эта ваша наука аполитична и менее убедительна чем моча в уши про алллаха

Ответить

Евгений Клочков

A
0

эта ваша наука аполитична

смеется по-социологически

Ответить

A big purple

Евгений
0

тогда почему нет презиков - социологов? Может потому что все соц исследования - это бесполезная хуета, на основе которой не стоит принимать политические решения?

Ответить

Евгений Клочков

Добрый
0

С отсидкой
Фарту масти, ШУЕ

Ответить

Добрый ключ

Евгений
0

Меня в другом подсайте забанили

Ответить

Евгений Клочков

Добрый
0

штош
и вахтер ничего не сказал за разбан?

Ответить

Добрый ключ

Евгений
1

Да и не просила разбанивать, но посчитала нужным сообщить другим о том, что на сайте теперь нельзя плохо высказываться о религии, надо будет потом с христианством попробовать.

Ответить

Повседневный Макс

Добрый
0

Но это не та карикатура, вродь

Ответить

Повседневный Макс

Повседневный
0

Или та?..

Ответить

Litnikov Danil

Добрый
0

А перевод есть?

Ответить

Евгений Клочков

5

Кто нибудь знает такую национальность под названием "россиянен"?

Почему сразу не написать без "происхождения" и в заге, кто он

Ответить

# realfiddy

Евгений
2

Может потому что у него паспорт россиянина? Или как ты предлагаешь его идентифицировать? По профилю вк?

Ответить

Евгений Клочков

#
13

Предлагаю называть его тем, кем он является - чеченцем, а не вот этой абстрактным порождением многонационалии 

Ответить

# realfiddy

Евгений
3

Ну ты Путину предъявляй, который сохранил Чечню в Федерации.

Ответить

# realfiddy

#
–3

@Дитковский еще один безосновательный диз и летишь в игнор вперед ногами.

Ответить

Дитковский

#
3

🥲👍🏻

Ответить

Рыбий Глаз

#
2

Сука, а я думал что это я жесткий...

Ответить

Макс Бескоровайный

#
0

Путин такой "море волнуется раз, море волнуется два Чечня в федерации замри"

Ответить

# realfiddy

Макс
0

Так и было.

Ответить

Макс

#
3

И плюс лярды рублей

Ответить

# realfiddy

Макс
0

Хз по лярдам, но с контрактов UFC точно имеет кусочек.

Ответить

Технический рак

Евгений
1

Чеченец может быть не россиянином, в тексте же написано что он чеченец

Ответить

Евгений Клочков

Технический
2

Пусть будет "чеченец с паспортом РФ"

Ответить

Технический рак

Евгений
2

окраине Парижа был россиянином чеченского происхождения

Что не так?

Ответить

Евгений Клочков

Техниче…
1

"россиянин"
Не нраица этот термин, не нраица что через него считается что у меня и этого убийцы есть что то общее кроме гражданства

Ответить

Технический рак

Евгений
–1

Ну не знаю, я под этим только гражданство и понимаю, ну и мемы 

Ответить

Евгений Клочков

Техниче…
1

а вот надо шарить, что это не тупо обозначение гражданства, а криво-косожопая попытка построить "гражданскую нацию" в стиле "советский народ"

Ответить

ouxen

Евгений
0

так дела не делаются

Ответить

Иван Сидоров

Евгений
0

ЯРУССКИЙ

Ответить

Max Weber

Евгений
0

А когда нерусские спортсмены берут медали и титулы на международных соревнованиях предлагаю называть их россиянами. 

Ответить

Несчастный волк

Евгений
3

Там о гражданстве речь. А не о национальности.

Ответить

ouxen

Несчастный
4

гражданство у него - беженец

Ответить

bor_vn

Евгений
3

Абсолютно согласен.
Какой россиянин может быть беженцем во Франции - гей и либерал.

Так и написать - гей, либерал убил француского учителя.

Ответить

ouxen

Евгений
0

тоже возмущен

Ответить

Непривычный кавалер

6

у него был статус беженца.

А не гей чеченец ли это?

Ответить

Недостаточный хот-дог

Непривычный
6

Не вижу других оснований давать ему сейчас статус беженца.

Ответить

ouxen

Недостаточный
0

просто потому что черный, агрессивный, без образования?

Ответить

Недовольный украинец

Непривычный
2

Думаешь, что он сбежал от своих родителей, что бы они его не убили? Интересная теория.

Ответить

Макс Бескоровайный

Непривычный
1

Чей гегенец

Ответить

A big purple banana 🍆

Макс
1

наш

Ответить

Alex Fielding

6

Ещё одно подтверждение, что религия - зло, и надо искоренять эту хуйню любыми способами.

Ответить

Магомед Шереметьев

Alex
2

Скорее религиозное мышление. Религию саму никак не искоренить

Ответить

Макс Бескоровайный

Alex
–1

Зло - кухонные ножи, а религия болемение

Ответить

Артем Стажаров

6

Класс. Радикальным исламистам - убежище, нормальным людям с европейским менталитетом - миллион бюрократических препятствий и справок. Отличная иммиграционная политика в Европе👍 

Ответить

Недовольный украинец

3

Родился в марте 2002...

Ответить

Steve Blowjobs

Недовольный
8

до чего доводит тик-ток...

Ответить

Недовольный украинец

Steve
1

И не говори...

Ответить

# realfiddy

Недовольный
–1

Помянем...

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

Ещё одно подтверждение, что европейцы дают убежище кому попало

Ответить

Евгений Клочков

Stanley
4

Интересно, он случаем не затесался в толпу тех геев-чеченцев, когда их "выручали" 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Евгений
2

Не харам ли притворяться мужеложцем ради убежища в стране врагов Аллаха?

Ответить

Евгений Клочков

Stanley
1

Учитывая, что можно в плену у неверных есть свинину и понарошку "отрекаться" от веры - определенно не харам

Можно наверное даже практический тест пройти, если фигу сложить в процессе

Ответить

Stanley H. Tweedle

Евгений
2

Сссссук

Ответить

Решительный пришелец

Stanley
2

Не кому попало, иначе бы попали туда и нормальные люди.
Есть ощущение, что выбирают специально отребье и именно им выдают.

Ответить

ouxen

Решительный
0

так и есть, осознная стратегия

Ответить

Оранжевый Петя

Stanley
1

Нужно узнать, по какой причине еще дали убежище. С секс меньшинствами сложнее, там вообще наверное не проверяют, реально ли человек гей/лесби, а не притворяется

Ответить

Несчастный волк

4

Прокуратура во Франции подтвердила, что на учителя в пригороде Парижа напал россиянин

Нападавшего застрелили полицейские.

Русских бьют! Славяне, защитим друг друга от нападок прогнившего Запада! Пришло время повторить!

Ответить

Недовольный украинец

Несчастный
1

Ну пиздец ты скатился. Ты мне противен.

Ответить

Несчастный волк

Недовольный
1

А так?

Ответить

Недовольный украинец

Несчастный
8
Ответить

Несчастный волк

Недовольный
0

Вот именно.

Ответить

ouxen

Недовольный
0

ахахах, что ты делаешь, прекрати!

Ответить

Оранжевый Петя

Несчастный
0

Давай показывай, что там под джинсами

Ответить

Несчастный волк

Оранжевый
0

4k

Ответить

Макс

Несчаст…
0

Я её знаю. Ну или мне так кажется.

Ответить

Несчастный волк

Макс
1

Я тебя тоже знаю.

Ответить

Макс

Несчаст…
0

Отлично. 

Ответить

Оранжевый Петя

Несчаст…
0

пиздец

Ответить

A big purple banana 🍆

Несчастный
0

Сжигаем Москву!

Ответить

not like you

3

Как просить убежище, так это сразу бедное чеченское мусульманское дитя, а как делает "Роскомнадзор" то уже Россиянин.

Ответить

ouxen

2

родился в Москве в 2002 году. У него был статус беженца и он не был известен спецслужбам, добавил прокурор.

как это блять?!

Ответить

Повседневный Макс

ouxen
0

так, что он под подозрения спецслужб не попадал

Ответить

ouxen

Повседневный
0

нахуя давать беженца тому, кто известен спецслужбам?

Ответить

Повседневный Макс

ouxen
0

ЧТО ТЕБЕ НЕ ЯСНО?
родился в Москве в 2002 году.
был статус беженца
не был известен спецслужбам - НЕ ПОПАДАЛ НИ ПОД КАКИЕ ПОДОЗРЕНИЯ

Ответить

ouxen

Повседневный
1

какого хуя москвичам статус беженца раздают налево и направо

Ответить

Повседневный Макс

ouxen
0

ДАК ОН И НЕ БЫЛ ИЗВЕСТЕН СПЕЦСЛУЖБАМ

Ответить

ouxen

Повседневный
0

аа, блять. А хуле тогда он не был известен спецслужбам)
хуле они там штаны просиживают

Ответить

Повседневный

ouxen
0

хз, они же не всесильны

Ответить

Снежный дым

2

Пригрели змею на груди

Ответить

Ярослав

–1

ну сами виноваты , напускали в страну всяких свиней черномазых 

Ответить

Elian Kavinsky

Ярослав
2

свиней

Не халяльно как-то

Ответить

A big purple banana 🍆

Ярослав
1

@Вахтёр нацистский обобщитель

Ответить

ouxen

A
0

че ты разошёлся

Ответить

Недостаточный хот-дог

1

От чего он там бежал, родившись в 2002 году?

Ответить

# realfiddy

Недостаточный
0

От работы плиточником. Ну или накосячил в РФ и предки вывезли.

Ответить

Рыжий Абдужаббор

–1

Типичный многонациональный «россиянин»

Ответить

ouxen

0

называйте вещи своими именами

Ответить

Elian Kavinsky

–1

статус беженца

Убежал к Аллаху )

Ответить
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