«Чеченцы здесь ни при чем»: Кадыров высказался о теракте во Франции и призвал не делать акцент на национальности убийцы Материал редакции
«Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности».
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал теракт в пригороде Парижа, где 18-летний россиянин чеченского происхождения обезглавил учителя. Кадыров осудил произошедшее, принёс соболезнования близким погибшего и призвал не акцентировать внимание на национальности террориста.
Кадыров указал, что напавший на учителя «почти всю свою жизнь прожил во Франции», а в Чечне побывал единожды — в двухлетнем возрасте. «Переехав туда [во Францию — прим. TJ] в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчёт своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих».
Глава Чечни призвал «не провоцировать верующих» и заявил, что демонстрация карикатур во время лекции похожа на провокацию.
Вечером 16 октября в Конфлан-Сент-Онорине обезглавили преподавателя местного колледжа. Это произошло вскоре после того, как он прочёл лекцию о свободе слова и показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Фото отрезанной головы выложил пользователь твиттера с ником tchetchene_270 и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что он казнил одного из «адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда». Полиция застрелила нападавшего, им оказался 18-летний россиянин.
да лан, будто чего нового сказал бы
Комментарий удален.
Стеклянный цвет
Перечитай еще раз то, что он написал.
Недовольный украинец
Прочитал, извиняюсь(
Но, как мне кажется (могу ошибаться) он это сделал только ради приличия (или как это называется).
ну говорю ж, как обычно)
Я не слежу за его "творчеством" видел пару статей как он осуждал чеченцев/привозил их на родину.
"«Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности»."
Как удобно
Формальный пёс_анон
Какая у Путина национальность?
Глава Чечни призвал «не провоцировать верующих» и заявил, что демонстрация карикатур во время лекции похожа на провокацию.
А ваши верующие что ли животные, если так заводятся от провокации?
Недовольный украинец
Вот зачем ты провоцируешь?