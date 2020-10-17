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Алексей Боржонов
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«Чеченцы здесь ни при чем»: Кадыров высказался о теракте во Франции и призвал не делать акцент на национальности убийцы Материал редакции

«Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности».

16 комментариев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал теракт в пригороде Парижа, где 18-летний россиянин чеченского происхождения обезглавил учителя. Кадыров осудил произошедшее, принёс соболезнования близким погибшего и призвал не акцентировать внимание на национальности террориста.

Вопреки здравому смыслу и всем нормам порядочности, некоторые СМИ, в том числе и российские, в первую очередь обращают внимание своих читателей на национальную принадлежность преступника. Особенно стараются журналисты, когда речь заходит о чеченцах.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

Кадыров указал, что напавший на учителя «почти всю свою жизнь прожил во Франции», а в Чечне побывал единожды — в двухлетнем возрасте. «Переехав туда [во Францию — прим. TJ] в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчёт своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих».

Глава Чечни призвал «не провоцировать верующих» и заявил, что демонстрация карикатур во время лекции похожа на провокацию.

Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь. Мы прекрасно помним, какое возмущение вызвала публикация в журнале Charlie Hebdo у многих мусульман в мире. Как результат – нападение на редакцию и гибель многих людей.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

Вечером 16 октября в Конфлан-Сент-Онорине обезглавили преподавателя местного колледжа. Это произошло вскоре после того, как он прочёл лекцию о свободе слова и показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Фото отрезанной головы выложил пользователь твиттера с ником tchetchene_270 и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что он казнил одного из «адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда». Полиция застрелила нападавшего, им оказался 18-летний россиянин.

Во Франции обезглавили учителя после лекции с…
Ответственность взял человек с ником «Tchetchene_270», опубликовавший фото отрезанной головы и…
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#новости #франция #терактподпарижем

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16 комментариев
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Недовольный украинец

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Я ждал его комментария. Хорошо, что учителя не попросил извиниться. Хотя уже извиняться не кому...

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Dr. Acula

Недовольный
0

да лан, будто чего нового сказал бы

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Недовольный украинец

Dr.
0

Комментарий удален.

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Стеклянный цвет

Недовольный
0

Перечитай еще раз то, что он написал.

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Недовольный украинец

Стеклянный
0

Прочитал, извиняюсь(
Но, как мне кажется (могу ошибаться) он это сделал только ради приличия (или как это называется).

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Dr. Acula

Недовольный
0

ну говорю ж, как обычно)

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Недовольный украинец

Dr.
0

Я не слежу за его "творчеством" видел пару статей как он осуждал чеченцев/привозил их на родину.

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Руслан Астратов

0

"«Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности»."

Как удобно

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Формальный пёс_анон

Руслан
1

Какая у Путина национальность?

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Руслан Астратов

Формальный
1

Швайнокарась

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Иплувен Максимал

Формальный
0

Тебе же только что написали: не имеет национальности.

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# realfiddy

0

Я чечен, у меня есть многочлен.

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Евгений Клочков

0

Глава Чечни призвал «не провоцировать верующих» и заявил, что демонстрация карикатур во время лекции похожа на провокацию.

А ваши верующие что ли животные, если так заводятся от провокации? 

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Недовольный украинец

Евгений
0

Вот зачем ты провоцируешь?

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Евгений Клочков

Недовольный
0

дезинфимитирую относительно религии мира и дабра

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Михаил Чуриков

0

Не одобряю, но сам виноват.

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