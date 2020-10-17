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Алексей Боржонов
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Армения и Азербайджан объявили о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе Материал редакции

Предыдущее действовало с 10 октября, но неоднократно нарушалось.

8 комментариев
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Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии с 00:00 18 октября, сообщается в твиттере армянского МИД. Это же подтверждается на сайте МИД Азербайджана.

Как указано в заявлениях, решение приняли после совместных заявлений президентов России, Франции и США, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по результатам переговоров между главами МИД России, Армении и Азербайджана, прошедших 10 октября в Москве.

С 10 октября в Нагорном Карабахе уже действовал режим прекращения огня, но спустя час после его начала стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. В последующие дни Армения и Азербайджан продолжали заявлять о нарушении перемирия.

Конфликт, который длится больше тридцати лет, в очередной раз обострился в конце сентября. Страны обвиняют друг друга в начале военных действий, провокациях, использовании сирийских наёмников и убийстве мирных жителей.

«Верх жестокости и бесчеловечности». Молодые…
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tjournal.ru

#новости #армения #азербайджан #нагорныйкарабах

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8 комментариев
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Владимир Филатов

7

Армения и Азербайджан объявили о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе

Они же: законы созданы, чтобы их нарушать

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Недовольный украинец

3

Сколько это перемирие будет длиться?

p.s. надеюсь долго.

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Alex Blake

1

Сразу вспоминается основная канва романа 1984 о том, насколько идеологически нужна государству непрекращающаяся война. Постоянное пу’гало в виде "врага у ворот" позволяет манипулировать гражданами как заблагорассудится

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Abram Dikoy

1

Похоже армяне выдержали натиск, хотя крошили их знатно

Ответить

Farid Askerov

0

Ну теперь то все или нет?

Ответить

Недовольный украинец

Farid
1

или ...

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Aleksey Vasiliev

Farid
1

 Конечно нет) ещё будет не скоро но будет

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Антон Лисин

0

Какая страна присвоит перемирие. 

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