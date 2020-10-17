Армения и Азербайджан объявили о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе Материал редакции
Предыдущее действовало с 10 октября, но неоднократно нарушалось.
Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии с 00:00 18 октября, сообщается в твиттере армянского МИД. Это же подтверждается на сайте МИД Азербайджана.
Как указано в заявлениях, решение приняли после совместных заявлений президентов России, Франции и США, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по результатам переговоров между главами МИД России, Армении и Азербайджана, прошедших 10 октября в Москве.
С 10 октября в Нагорном Карабахе уже действовал режим прекращения огня, но спустя час после его начала стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. В последующие дни Армения и Азербайджан продолжали заявлять о нарушении перемирия.
Конфликт, который длится больше тридцати лет, в очередной раз обострился в конце сентября. Страны обвиняют друг друга в начале военных действий, провокациях, использовании сирийских наёмников и убийстве мирных жителей.
Армения и Азербайджан объявили о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе
Они же: законы созданы, чтобы их нарушать
Сразу вспоминается основная канва романа 1984 о том, насколько идеологически нужна государству непрекращающаяся война. Постоянное пу’гало в виде "врага у ворот" позволяет манипулировать гражданами как заблагорассудится
Ну теперь то все или нет?