Учёные в Китае рассказали об обнаружении живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов Материал редакции
До этого на них находили только частицы Covid-19 — в том числе на упаковках замороженного кальмара из России.
В Китае на упаковке импортной замороженной трески впервые обнаружили живой коронавирус, сообщается на сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Открытые сделали, когда расследовали причину вспышки инфекции в Циндао на востоке страны. Как утверждает CDC, контакт с такой упаковкой может привести к заражению. Учёные заявили, что это первый случай, когда они зафиксировали длительное нахождение вируса на упаковке вне лаборатории. Однако, отметили в CDC, риск заражения после контакта с упаковкой замороженных продуктов «очень низок».
В сентябре Китай сообщал, что обнаружил частицы Covid-19 на упаковках замороженного кальмара, импортированного из России. Тогда же их обнаружили и на упаковке креветок из Индонезии.
Живой, шевелится, глазки строит, лапами машет. Какой милый.
Да, бляя
учёные обнаружили живые коронавирусы в образцах коронавируса, хранящихся в лаборатории в жидком азоте! шок!
Китайцы пытаются в очередной раз наебать белых. Отлично.