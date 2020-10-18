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Алексей Боржонов
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Учёные в Китае рассказали об обнаружении живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов Материал редакции

До этого на них находили только частицы Covid-19 — в том числе на упаковках замороженного кальмара из России.

11 комментариев
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В Китае на упаковке импортной замороженной трески впервые обнаружили живой коронавирус, сообщается на сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Открытые сделали, когда расследовали причину вспышки инфекции в Циндао на востоке страны. Как утверждает CDC, контакт с такой упаковкой может привести к заражению. Учёные заявили, что это первый случай, когда они зафиксировали длительное нахождение вируса на упаковке вне лаборатории. Однако, отметили в CDC, риск заражения после контакта с упаковкой замороженных продуктов «очень низок».

В сентябре Китай сообщал, что обнаружил частицы Covid-19 на упаковках замороженного кальмара, импортированного из России. Тогда же их обнаружили и на упаковке креветок из Индонезии.

#новости #covid19

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11 комментариев
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KSA

6

Вирус не живое существо
На пересдачу приходи весной

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Секретный паркур

4

Чихнул кто-то на упаковку, делов-то.

Ответить

AZP

3

Живой, шевелится, глазки строит, лапами машет. Какой милый.

Ответить

Ваша Закладко

AZP
1

корона навсегда 

Ответить

Значительный будильник

AZP
1

Стало быть не фейк

Ответить

Sakari Sauso

2

Да, бляя

Ответить

Преподобный татарин

Sakari
2

Приятного аппетита.

Ответить

Алексей Андрианов

3

учёные обнаружили живые коронавирусы в образцах коронавируса, хранящихся в лаборатории в жидком азоте! шок!

Ответить

Преподобный татарин

2

Не удивлен. Ведь вирус броится тепла, а не холода.

Ответить

Alexey Snooker

–3

Китайцы пытаются в очередной раз наебать белых. Отлично.

Китай отверг утверждения о происхождении…
Телеканал Fox News сообщил об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории. В МИД Китая…
www.dw.com
Ответить

Миржан Досымбаев

0

Большой китайский брат 

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