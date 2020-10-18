Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе через несколько часов после его объявления Материал редакции
Предыдущее перемирие стороны также нарушили.
Армения и Азербайджан в ночь на 18 октября обвинили друг друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в фейсбуке, что Азербайджан провёл артиллерийский, а затем ракетный обстрел. МИД Азербайджана заявил об обстреле со стороны Армении из крупнокалиберного оружия.
Новое гуманитарное перемирие начало действовать в полночь 18 октября, стороны объявили о нём вечером накануне. С 10 октября в Нагорном Карабахе уже действовал режим прекращения огня, но Армения и Азербайджан неоднократно заявляли о его нарушении со стороны друг друга.
Обострение конфликта произошло 27 сентября. Страны заявляют о провокациях, убийствах местных жителей и использовании наёмников.
Как не видеть тупые комментарии тупых комментаторов?
ЧС не предлагать
Уходи с ТЖ
Но тогда я не буду видеть смешные комментарии смешных комментаторов, и умные комментарии умных комментаторов
естественный отбор, любо дорого смотреть