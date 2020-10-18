Новости
Алексей Боржонов
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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе через несколько часов после его объявления Материал редакции

Предыдущее перемирие стороны также нарушили.

14 комментариев
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Армения и Азербайджан в ночь на 18 октября обвинили друг друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в фейсбуке, что Азербайджан провёл артиллерийский, а затем ракетный обстрел. МИД Азербайджана заявил об обстреле со стороны Армении из крупнокалиберного оружия.

Новое гуманитарное перемирие начало действовать в полночь 18 октября, стороны объявили о нём вечером накануне. С 10 октября в Нагорном Карабахе уже действовал режим прекращения огня, но Армения и Азербайджан неоднократно заявляли о его нарушении со стороны друг друга.

Обострение конфликта произошло 27 сентября. Страны заявляют о провокациях, убийствах местных жителей и использовании наёмников.

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#новости #нагорныйкарабах #армения #азербайджан

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14 комментариев
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Sakari Sauso

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Преподобный татарин

3

Кто бы сомневался. Еб*ные животные которые хотят поиграть в войнушку и поубивать людей.

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Антон Пострунин

Преподобный
0

Не животные, а геополитики. 

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Баблгам Бич

1
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1 2

1

Ахахах ох уж эти нарды по-взрослому

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Владимир Земсков

1

Объясните им уже значение понятия "перемирие"

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Атлант поправил плечи

0

Как не видеть тупые комментарии тупых комментаторов?
ЧС не предлагать

Ответить

Valeria Makarova

Атлант
0

Уходи с ТЖ

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Преподобный татарин

Valeria
0

И плач

Ответить

Атлант поправил плечи

Valeria
0

Но тогда я не буду видеть смешные комментарии смешных комментаторов, и умные комментарии умных комментаторов

Ответить

Жирный чувак

0
Ответить

Владимир Филатов

0

Кавказцы такие кавказцы 

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Александр Вершинин

–1

естественный отбор, любо дорого смотреть

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1 2

Александр
0

недорого, 37 рублей по акции

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