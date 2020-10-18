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Алексей Боржонов
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Правительство Свердловской области проверит местный пансионат после сообщения о принудительной стерилизации пациенток Материал редакции

Отказавшимся от операции якобы угрожали отправкой в психоневрологический интернат.

7 комментариев
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Министерство социальной политики Свердловской области проведёт проверку Уктусского пансионата в Екатеринбурге, где находятся пожилые и люди с инвалидностью, сообщается на сайте ведомства.

Телеграм-канал Baza утверждает, что руководство учреждения заставляло женщин пройти стерилизацию, поскольку в пансионате нельзя иметь детей. Пациенток, говорится в сообщении, увозили на операцию под предлогом вакцинации, но на месте заставляли пройти процедуру. Всего пострадали более 10 женщин, одна из них умерла после операции. Издание опубликовало видео с пациенткой, которая предоставила справку о процедуре как доказательство произошедшего.

Видео Baza

Министерство социальной политики указало, что показанная справка датирована 2008 годом. Жалоб о принудительной стерилизации от проживающих в пансионате пациентов ведомству не поступало.

На сайте учреждения говорится, что оно основано в 1967 году. В нём находятся 336 человек, большинство из которых — люди старше 65 лет. Около четверти пациентов — молодые люди с инвалидностью до 45 лет. Мужчин и женщин в пансионате примерно поровну, говорится на странице пансионата.

#новости

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7 комментариев
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Преподобный татарин

0

Как я писал раньше - пациенток сравнили с бездомными собаками которых надо стерилизовать, чтоб не размножались.

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Максим Иванов

Преподобный
3

нет, лучше пусть размножаются и садятся на плечи общества всей семьей....

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Преподобный татарин

Максим
0

А кто сказал, что они хотят детей (размножаться)? Может им и так неплохо живётся.

Ответить

Алена Курочка

Преподобный
1

Героиня видео сказала. 

Ответить

Преподобный татарин

Алена
0

Ну не все же хотят.

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Вирусный торшер

0

Ночнму бы не пойти дальше? Например, ноги отрезать, чтобы полы не пачкали…

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Евгений Мельников

0

Правительство проверит? А почему не прокуратура?

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