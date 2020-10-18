Правительство Свердловской области проверит местный пансионат после сообщения о принудительной стерилизации пациенток Материал редакции
Отказавшимся от операции якобы угрожали отправкой в психоневрологический интернат.
Министерство социальной политики Свердловской области проведёт проверку Уктусского пансионата в Екатеринбурге, где находятся пожилые и люди с инвалидностью, сообщается на сайте ведомства.
Телеграм-канал Baza утверждает, что руководство учреждения заставляло женщин пройти стерилизацию, поскольку в пансионате нельзя иметь детей. Пациенток, говорится в сообщении, увозили на операцию под предлогом вакцинации, но на месте заставляли пройти процедуру. Всего пострадали более 10 женщин, одна из них умерла после операции. Издание опубликовало видео с пациенткой, которая предоставила справку о процедуре как доказательство произошедшего.
Министерство социальной политики указало, что показанная справка датирована 2008 годом. Жалоб о принудительной стерилизации от проживающих в пансионате пациентов ведомству не поступало.
На сайте учреждения говорится, что оно основано в 1967 году. В нём находятся 336 человек, большинство из которых — люди старше 65 лет. Около четверти пациентов — молодые люди с инвалидностью до 45 лет. Мужчин и женщин в пансионате примерно поровну, говорится на странице пансионата.
нет, лучше пусть размножаются и садятся на плечи общества всей семьей....
Преподобный татарин
А кто сказал, что они хотят детей (размножаться)? Может им и так неплохо живётся.
Героиня видео сказала.