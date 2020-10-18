Финская газета написала, что Александр Пушкин «с достаточной степенью уверенности» умер от туберкулёза Материал редакции
Читатели указали на ошибку, но автор не стала править материал.
Финская газета Iltalehti выпустила статью о туберкулёзе, в которой утверждается, что Александр Пушкин умер от этой болезни. Автор материала Хелья Салонен рассказывает, какие ограничения вводили в Финляндии сто лет назад из-за распространения инфекции и проводит параллели с ограничениями из-за коронавируса.
В статье, помимо всего прочего, приводятся имена известных людей, умерших от туберкулёза. В список попали Франс Кафка, Джордж Оруэлл, Фредерик Шопен, Антон Чехов, а также Александр Пушкин. «Это те, кто с достаточной степенью уверенности умерли от туберкулёза», — пишет Салонен.
В комментариях к публикации читатели обратили внимание на фактическую ошибку и указали, что Пушкин умер после ранения в дуэли с Жоржем Дантесом в 1837 году. Одна из читательниц с ником Ella2020 рассказала, что написала автору публикации. Та ответила ей, что версий о гибели знаменитостей много, поэтому она написала об этом как об открытом вопросе.
На сайте Iltalehti утверждается, что это третья по величине газета Финляндии, которая появилась в 1980 году. Она выходит в формате таблоида и освещает разные темы: от международных новостей до «тем выходного дня». По данным аналитического проекта SimilarWeb, Iltalehti занимает первое место в рейтинге финских сайтов в категории «новости и медиа».
Автор не интересовалась историческими фактами о Пушкине и не знала, что умереть от туберкулёза у него не было шансов
А он ещё долго протянул, смотрю
У него есть свои документы. Которые скрыли, ууууу))))))
Та ответила ей, что версий о гибели знаменитостей много, поэтому она «позволила себе» писать об этом как об открытом вопросе
А вы говорите только у нас журнашлюхи некомпетентные. Мне просто интересно, у нее вообще образование есть или нет
Просто подарок для российский федеральных каналов, можно на примере этой статье развернуть мысли и про ангажированость западных СМИ и про неуважение, да и про низкий уровень достоверности выйдет неплохо. Как можно верить статьям в западных СМИ про новичок, когда они врут в общеизвестных фактах?
А что такого, в США негр, прижатый коленом, тоже умер от сердечно-легочной недостаточности.
Пушкин как рэпер - негр, нигде официальноине работал, писал хиты, умер в перестрелке
Вообще это можно и к гангстерам отнести, правда у него своей "семьи" не было.
Та ответила ей, что версий о гибели знаменитостей много, поэтому она «позволила себе» писать об этом как об открытом вопросе.
Сижу, охуел.
Тогда пусть напишет так, Пушкин будучи негром пал от рук белого супрематиста/расиста Дантеса и кричал "I can't breathe".