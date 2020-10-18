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Алексей Боржонов
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Финская газета написала, что Александр Пушкин «с достаточной степенью уверенности» умер от туберкулёза Материал редакции

Читатели указали на ошибку, но автор не стала править материал.

32 комментария
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Финская газета Iltalehti выпустила статью о туберкулёзе, в которой утверждается, что Александр Пушкин умер от этой болезни. Автор материала Хелья Салонен рассказывает, какие ограничения вводили в Финляндии сто лет назад из-за распространения инфекции и проводит параллели с ограничениями из-за коронавируса.

В статье, помимо всего прочего, приводятся имена известных людей, умерших от туберкулёза. В список попали Франс Кафка, Джордж Оруэлл, Фредерик Шопен, Антон Чехов, а также Александр Пушкин. «Это те, кто с достаточной степенью уверенности умерли от туберкулёза», — пишет Салонен.

В комментариях к публикации читатели обратили внимание на фактическую ошибку и указали, что Пушкин умер после ранения в дуэли с Жоржем Дантесом в 1837 году. Одна из читательниц с ником Ella2020 рассказала, что написала автору публикации. Та ответила ей, что версий о гибели знаменитостей много, поэтому она написала об этом как об открытом вопросе.

На сайте Iltalehti утверждается, что это третья по величине газета Финляндии, которая появилась в 1980 году. Она выходит в формате таблоида и освещает разные темы: от международных новостей до «тем выходного дня». По данным аналитического проекта SimilarWeb, Iltalehti занимает первое место в рейтинге финских сайтов в категории «новости и медиа».

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32 комментария
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Shenmue

17

Автор не интересовалась историческими фактами о Пушкине и не знала, что умереть от туберкулёза у него не было шансов

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Litnikov Danil

Shenmue
5

А он ещё долго протянул, смотрю

Ответить

Ху Эмай

Litnikov
5

Но довыебывался, в итоге.

Ответить

Русский фитиль

Ху
2

Доигрался хуй на скрипке?

Ответить

Alexey Snooker

Русский
0

Доигрался хуй на скрипке?

Ответить

Shenmue

Litnikov
0

Ну либо он меткий стрелок, либо с другой стороны барьера мазилы)))

Ответить

цорiк

Shenmue
3

Давай выскочим раз на раз (с) цитаты великих поэтов

Ответить

Shenmue

цорiк
0

Классика)))

Ответить

Alexey Snooker

цорiк
0

Безделие - игрушка дьявола, ежжи

Ответить

Аркадий Семёнов

Shenmue
0

У него есть свои документы. Которые скрыли, ууууу))))))

Ответить

Shenmue

Аркадий
0

У кого документы?

Ответить

Средний волк

Shenmue
0

Круче всего вызов на дуэль из-за срача про размер града

Ответить

Средний волк

9

Надо было заменить Пушкина на Артура Моргана.

Ответить

Преподобный татарин

Средний
6

Ловите DTF'шника.

Ответить

Денис Савчук

9

Все знают, что он умер от хлопка.

Ответить

Litnikov Danil

6

Та ответила ей, что версий о гибели знаменитостей много, поэтому она «позволила себе» писать об этом как об открытом вопросе

А вы говорите только у нас журнашлюхи некомпетентные. Мне просто интересно, у нее вообще образование есть или нет

Ответить

Словесный Интервент

6

Просто подарок для российский федеральных каналов, можно на примере этой статье развернуть мысли и про ангажированость западных СМИ и про неуважение, да и про низкий уровень достоверности выйдет неплохо. Как можно верить статьям в западных СМИ про новичок, когда они врут в общеизвестных фактах?

Ответить

Николай Петров

4

Снова официальную статистику заражённых занижают!

Ответить

Преподобный татарин

2

Надо было не Пушкин, а Пут...

А вообще не плохая такая "ошибочка" получилась.

Ответить

Dev

Преподобный
6

Опять не тот

Ответить

Преподобный татарин

Dev
1

Да как так то.

Ответить

пiрячком по дупоньцi

3

А что такого, в США негр, прижатый коленом, тоже умер от сердечно-легочной недостаточности.

Ответить

Обосранный унитаз

3

Пушкин как рэпер - негр, нигде официальноине работал, писал хиты, умер в перестрелке

Ответить

Злой теркин30см

Обосранный
0

Типичный нигга)

Ответить

Аркадий Семёнов

Обосранный
0

Вообще это можно и к гангстерам отнести, правда у него своей "семьи" не было. 

Ответить

Alexey Snooker

2

Та ответила ей, что версий о гибели знаменитостей много, поэтому она «позволила себе» писать об этом как об открытом вопросе.

Сижу, охуел.
Тогда пусть напишет так, Пушкин будучи негром пал от рук белого супрематиста/расиста Дантеса и кричал "I can't breathe".

Ответить

Mezzo Deesa

Alexey
3

ФАНФИКИ ТОЖЕ ТВОРЧЕСТВО

Ответить

Alexey Snooker

Mezzo
0

(нет)

Ответить

Обосранный унитаз

2

Прочел "путин" и собрался было за шампусиком идти

Ответить

Вирусный торшер

1

Ну стельнул француз в негра, и чо? От этого вообще не умирают.

Ответить

цорiк

0

таблоид

А чо вы хотели?

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web-watcher

0

Пушкин «с достаточной степенью уверенности» умер от COVID-37

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