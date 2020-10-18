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Алексей Боржонов
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Елизавета II сократила тюремный срок убийце, который обезвредил террориста в Лондоне с помощью бивня нарвала Материал редакции

Она воспользовалась королевской прерогативой милосердия, и теперь Стивен Галлант попросит об условно-досрочном освобождении.

25 комментариев
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Королева Великобритании Елизавета II сократила срок 42-летнему Стивену Галланту, который в ноябре 2019 года помог задержать террориста на Лондонском мосту. Об этом сообщает Би-би-си.

Галланта осудили на 17 лет в 2005 году за убийство пожарного. В ноябре 2019 года ему разрешили выйти из тюрьмы, чтобы посетить конференцию для помощи в реабилитации бывшим заключённым. Он оказался на Лондонском мосту, где 28-летний Усман Хан напал с ножом на прохожих и убил двух человек. Галлант снял бивень нарвала со стены исторической штаб-квартиры гильдии рыботорговцев возле моста и, используя его как оружие, вместе с другими прохожими помог задержать террориста. Позже Хана застрелили полицейские — на него был надет муляж жилета смертника.

~Marietta @MariettaDaviz
Bystander; a person who is present at an event or incident but does not take part.
The people on the London bridge were far from bystanders, together they stopped the attacker from killing anymore people.
#Heroes 🇬🇧 #LondonBridgeAttack
#SaturdayThoughts https://t.co/F5ZsDyNx4g

Как отмечает The Guardian, это «чрезвычайно редкий случай отпущения грехов для осуждённого убийцы». The Royal prerogative of mercy («Королевская прерогатива милосердия») позволяет монарху отменить приговор осуждённому, предоставив полное или условное помилование, либо полную или частичную отмену наказания (например, если его сроки неправильно рассчитаны)

Срок заключения Галланта сократили на 10 месяцев, он сможет попросить об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года. Королеве посоветовали сделать это в знак признания «исключительно смелых действий, […] которые помогли спасти жизни людей». Окончательное решение об освобождении примет комиссия, однако вероятность отказа мала.

#новости #великобритания

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25 комментариев
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Сергей Васильев

14

Это помилование пощечина всему исламу. Советую королеве покинуть Англию или извиниться.

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Преподобный татарин

Сергей
5

Ты бы так не говорил, она ещё тебе переживет.

Ответить

Актерский динозавр

Сергей
2

Ждём видео с извинениями дон

Ответить

Ze Katze

Актерский
0

-Королева Елизавета 2?
-Да
-Саддам Хуссейн передаёт привет 

Ответить

Прохладный Паша

Сергей
1

Иначе Сергей Васильев приедет лично в Букингем и пригрозит Елизавете II отсутствием у себя прививки от коронавируса

Ответить

Сергей Васильев

Прохладный
0

Иванов считает, что всем уже поставили прививки от коронавируса, ведь именно так врач, приходивший вчера в палату, объяснил ему последний укол...

Ответить

Роман Александров

5

Пати слаженно сработала с бридж боссом

Ответить

Алихан Бексеитов

2

я уж было подумал, что они его посадили за то, что он завалил террориста

Ответить

Сергей семенов

1

Чтобы было понятно, бивень нарвала выглядит примерно так)

Ответить

пепси

Сергей
0

ну как мой хуй короче

Ответить

Ваша Закладко

пепси
0

нет, тот как китовый

Ответить

пепси

Ваша
0

так у меня китовый пришит 

Ответить

Ваша Закладко

пепси
1

модифицируешься понемногу? норм

Ответить

пепси

Ваша
0

СайберПунк 2021

Ответить

Прохладный Паша

Ваша
0

В 2077 году модифицироваться будут не только люди, но и банки с пепси

Ответить

Преподобный татарин

1

Восстановил карму, так сказать.

Ответить

Злобный Капитан Немо

1

Так его не помиловали, а просто срок на год сократили, получается? 

Ответить

Алексей Боржонов

Злобный
0

вообще да, ты прав. Просто вся эта процедура считается помилованием, но фактически — сократила срок, чтобы того освободили. Спс

Ответить

Роман Андреев

Алексей
0

Ну и шансы на свободу в 2021 году теперь почти 100% иначе как я понял пришлось сидеть весь срок.

Ответить

Андрей Рядькин

0

Это видео можно использовать как пособие по общению с приезжими

Ответить

Ваша Закладко

Андрей
0

вот таких бивней и людей во франции и нехватает

Ответить

alexferman

Ваша
0

Во Франции его должны были багетом убить

Ответить

Тогдашний вентилятор

alexferman
0

закидать беретами

Ответить

Секретный паркур

0

на 17 лет в 2005

то есть в 2022 он и так бы вышел

Но теперь он может выйти в 2021 году

КОРОЛЕВСКОЕ ПОМИЛОВАНИЕ!

Ответить

1 2

Секретный
0

Мог бы выйти ещё в 2019, ведь он тогда обезвредил

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