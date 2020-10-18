Елизавета II сократила тюремный срок убийце, который обезвредил террориста в Лондоне с помощью бивня нарвала Материал редакции
Она воспользовалась королевской прерогативой милосердия, и теперь Стивен Галлант попросит об условно-досрочном освобождении.
Королева Великобритании Елизавета II сократила срок 42-летнему Стивену Галланту, который в ноябре 2019 года помог задержать террориста на Лондонском мосту. Об этом сообщает Би-би-си.
Галланта осудили на 17 лет в 2005 году за убийство пожарного. В ноябре 2019 года ему разрешили выйти из тюрьмы, чтобы посетить конференцию для помощи в реабилитации бывшим заключённым. Он оказался на Лондонском мосту, где 28-летний Усман Хан напал с ножом на прохожих и убил двух человек. Галлант снял бивень нарвала со стены исторической штаб-квартиры гильдии рыботорговцев возле моста и, используя его как оружие, вместе с другими прохожими помог задержать террориста. Позже Хана застрелили полицейские — на него был надет муляж жилета смертника.
Как отмечает The Guardian, это «чрезвычайно редкий случай отпущения грехов для осуждённого убийцы». The Royal prerogative of mercy («Королевская прерогатива милосердия») позволяет монарху отменить приговор осуждённому, предоставив полное или условное помилование, либо полную или частичную отмену наказания (например, если его сроки неправильно рассчитаны)
Срок заключения Галланта сократили на 10 месяцев, он сможет попросить об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года. Королеве посоветовали сделать это в знак признания «исключительно смелых действий, […] которые помогли спасти жизни людей». Окончательное решение об освобождении примет комиссия, однако вероятность отказа мала.
Это помилование пощечина всему исламу. Советую королеве покинуть Англию или извиниться.
Актерский динозавр
Ждём видео с извинениями дон
Прохладный Паша
Иначе Сергей Васильев приедет лично в Букингем и пригрозит Елизавете II отсутствием у себя прививки от коронавируса
Иванов считает, что всем уже поставили прививки от коронавируса, ведь именно так врач, приходивший вчера в палату, объяснил ему последний укол...
я уж было подумал, что они его посадили за то, что он завалил террориста
Чтобы было понятно, бивень нарвала выглядит примерно так)
нет, тот как китовый
Так его не помиловали, а просто срок на год сократили, получается?
Ну и шансы на свободу в 2021 году теперь почти 100% иначе как я понял пришлось сидеть весь срок.
Это видео можно использовать как пособие по общению с приезжими
вот таких бивней и людей во франции и нехватает
Во Франции его должны были багетом убить