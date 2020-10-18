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Алексей Боржонов
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Жители Калмыкии рассказали о массовой гибели рыбы в местном водохранилище. СК начал проверку Материал редакции

Причины произошедшего неизвестны, но к водохранилищу уже прибыли экологи.

26 комментариев
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В Калмыкии в водохранилище Аршань-Зельмень произошла массовая гибель рыбы. Местные жители опубликовали видео оттуда и рассказали, что мёртвая рыба лежит по всему берегу водохранилища.

Фрагмент видео из инстаграма Санчира Горяева

Управление СК по республике начало проверку после появившейся информации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Глава Минприроды Калмыкии Очир Джамбинов рассказал «Подъёму», что на месте работают экологи и специалисты из отдела охраны окружающей среды. «Факт действительно имеет место. Пока не можем сказать что-то определённое, что послужило причиной. Ни в коем случае, не оставим без внимания такое ЧП. Разбираемся», — заявил он.

Новость о гибели рыбы в водохранилище привлекла внимание пользователей соцсетей ещё и потому, что в начале октября стало известно о массовой гибели морских обитателей на Камчатке. Причины экологической катастрофы там всё ещё выясняются, однако основной версией остаётся цветение токсичных водорослей.

#новости #экология

Спасибо за наводку Словесный Интервент
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26 комментариев
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Преподобный татарин

44

Экология в России на высшем уровне.

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Михаил Мятный

Преподобный
13

Поп равки работают! 

Ответить

Закомплексованная Душа

Преподобный
0

Год экологии вроде давно уже закончился

Ответить

Макс Бескоровайный

27

Рыба сама отравилась, нонче это тренд 

Ответить

пепси

Макс
13

Не съели вовремя рафаэлку 

Ответить

Преподобный татарин

Макс
7

При поддержке "Это не мы, оно само".

Ответить

Zhenya Ptichnikov

Макс
0

Это просто рыба спокойно спала, произошёл отлив, а они остались дальше спать на дне, но без воды уже.

Ответить

Пластиковое Окно

10

Снова водоросли наверн

Ответить

Slow Dimon

8

Ебаный пиздец

Ответить

Михаил Мятный

4

Блядь, они каждые две недели теперь будут травить что-нибудь в России?

Ответить

Преподобный татарин

Михаил
4

Почему каждые две? Раз в неделю точно. Планы же горят по отравлению природы, их надо как можно быстрее выполнить.

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Михаил Мятный

Преподобный
0

Ну чтоб в бухгалтерии билось нормально, как получка. 

Ответить

Осторожный микроскоп

5

Бля...пиздец!...

Ответить

Секретный паркур

2

Куда же девать непродающуюся нефть?

Ответить

bor_vn

Секретный
4

Отправлять в Воронеж на хранение

Ответить

Преподобный татарин

bor_vn
4

*Воронеж превращается в Дубаи*

Ответить

Прохладный Паша

Преподобный
4

Только небоскрёбы в нём строятся в противоположную сторону

Ответить

Борис Бритва

Прохладный
0

Во времени

Ответить

Андрей Владимирович

2

Новые тренды промышленности. Жесть конечно, каждый день какая-то катастрофа

Ответить

Школьный цвет

1

"Среди рыбаков участились случаи роскомнадзора"

Ответить

Антон Лисин

1

Путин поднажми. 

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Миша Сергеев

0

🗿

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Александр Вершинин

0

когда глушишь рыбу ядерным зарядом

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Чудовищный Артем

0

Так вот куда ушел срать орлов

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Обосранный унитаз

0

Так обещали же десятилетие ярких побед и прорывов. Вот.

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Антон Unknown

0

Я не понял, что все так возбудились. 
Ну траванулись токсичной водорослью, бывает. 
Навальный тоже водорослью траванулся и ничего, живой. 

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