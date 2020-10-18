Жители Калмыкии рассказали о массовой гибели рыбы в местном водохранилище. СК начал проверку Материал редакции
Причины произошедшего неизвестны, но к водохранилищу уже прибыли экологи.
В Калмыкии в водохранилище Аршань-Зельмень произошла массовая гибель рыбы. Местные жители опубликовали видео оттуда и рассказали, что мёртвая рыба лежит по всему берегу водохранилища.
Управление СК по республике начало проверку после появившейся информации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Глава Минприроды Калмыкии Очир Джамбинов рассказал «Подъёму», что на месте работают экологи и специалисты из отдела охраны окружающей среды. «Факт действительно имеет место. Пока не можем сказать что-то определённое, что послужило причиной. Ни в коем случае, не оставим без внимания такое ЧП. Разбираемся», — заявил он.
Новость о гибели рыбы в водохранилище привлекла внимание пользователей соцсетей ещё и потому, что в начале октября стало известно о массовой гибели морских обитателей на Камчатке. Причины экологической катастрофы там всё ещё выясняются, однако основной версией остаётся цветение токсичных водорослей.
Рыба сама отравилась, нонче это тренд
Это просто рыба спокойно спала, произошёл отлив, а они остались дальше спать на дне, но без воды уже.
Блядь, они каждые две недели теперь будут травить что-нибудь в России?
Преподобный татарин
Почему каждые две? Раз в неделю точно. Планы же горят по отравлению природы, их надо как можно быстрее выполнить.
Преподобный татарин
*Воронеж превращается в Дубаи*
Прохладный Паша
Только небоскрёбы в нём строятся в противоположную сторону
Новые тренды промышленности. Жесть конечно, каждый день какая-то катастрофа
Я не понял, что все так возбудились.
Ну траванулись токсичной водорослью, бывает.
Навальный тоже водорослью траванулся и ничего, живой.