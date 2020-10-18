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Алексей Боржонов
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30 тысяч человек вышли на «Партизанский марш» в Минске. Милиция применила резиновые пули, десятки участников задержаны Материал редакции

Протесты в Белоруссии продолжаются.

32 комментария
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В воскресенье 18 октября в Белоруссии прошли очередные акции протеста из-за выборов президента страны. Наиболее масштабная — «Партизанский марш» — состоялась в Минске. Участники прошли колонной по Партизанскому проспекту.

Изображение Nexta

Акция началась около 14:00 по местному времени. Tut.by утверждает, что в шествии участвовали десятки тысяч человек, «Интерфакс» уточняет, что их было более 30 тысяч. Днём в городе закрыли некоторые станции метро для «обеспечения безопасности пассажиров», очевидцы также сообщали о перебоях с интернетом. МТС подтвердил, что со связью могли быть проблемы из-за «мероприятий, проводимых органами национальной безопасности».

СМИ сообщали, что одиночные задержания начались ещё перед началом акции. Тем не менее люди собрались на проспекте и устроили шествие. Силовики перекрыли движение по нему и выставили оцепление, растянув колючую проволоку, передаёт корреспондент РИА «Новости». Когда демонстранты дошли до оцепления, там раздались звуки, похожие на взрывы шумовых гранат, добавил он. О похожих звуках сообщили «Белсат», Onliner и Tut.by. После этого шествие повернуло в обратном направлении.

Видео РИА
Фото «МБХ медиа»

Милиция заявила РИА «Новости», что применила резиновые пули, поскольку демонстранты стали бросать в силовиков камни. Информацию о шумовых гранатах официально не подтверждали.

Взрывы на дороге раздались после того, как открылась дверь микроавтобуса. Видео Еврорадио
Взрыв, предположительно, шумовой гранаты Видео Tut.by

«Интерфакс» сообщил, что на шествии задержали около 50 человек. Среди них есть как участники акции с бело-красно-белой символикой, так и прохожие, добавило агентство. В сети появляются видео отдельных задержаний, но массового разгона шествия не происходило. Около 17:30 люди стали расходиться по дворам, а около 18:00 шествие завершилось. Примерно в это же время заработал интернет и открылось метро.

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#новости #белоруссия #протесты

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32 комментария
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Преподобный татарин

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Белорусы вперёд!

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Рыбий Глаз

Преподобный
0

Судя по теме это партизаны...

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YeezySpace

1

Раньше говорили чуть ли не 500к выходило, а теперь всего 30к?

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Рыжий

YeezySpace
0

500к может по стране выходило? Слишком уж большая цифра даже для столицы 

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YeezySpace

Рыжий
1

У стелы «Минск — город-герой» собралось, по разным оценкам, от 400 тыс. человек (Еврорадио) до 500 тыс. человек, с учётом движения людей по улицам — около 500 тыс. человек.

википедия такое говорит

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Рыжий

YeezySpace
0

Ну тогда протест слит походу. Недавно было видео, как перекрывших дорогу с флагами БЧБ водители пинками согнали с дороги. Уже и в воскресенье мало выходит

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Атлант поправил плечи

Рыжий
0

Та да, походу протест слит. 

Ответить

Грандиозный волк

Атлант
0

В прошлое воскресенье в Минске было меньше людей, а Брест вообще не собрался. Количество людей на протесте, это не постоянная величина. Посмотри документалки про Майдан

Ответить

Bjornski

Атлант
0

Да, отсюда всяко виднее.

Ответить

Грандиозный волк

Рыжий
0

Недавно было видео, как перекрывших дорогу с флагами БЧБ водители пинками согнали

А ты это не на ютубе смотрел в рекламе БТ? Не ведись на эту постановочную хуйню, они и репортаж со студентами сняли, за два квартала от марша студентов

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Рыжий

Грандио…
0

 А ты это не на ютубе смотрел в рекламе БТ?

Не, тут репостили из телеги вроде

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Грандиозный волк

Рыжий
0

Склейка из двух видео, первая стоят реальные протестующие. Вторая - мыльная, машины другие, челы в капюшонах разгоняют и сразу в новостях показали)
У нас сколько в Бресте не перекрывали, всем обычно похуй. Так как это на минут 10.

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Картошка Фри

Рыжий
0

Было бы странным, если бы он со временем не сливался.
Разгоны и задержания сыграли роль. Но и без них бы количество в любом случае падало бы. Еще и погода ухудшается. Летом было бы поживее конечно.

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Ze Katze

YeezySpace
0

Щас поправлю, будет 4 миллиона 

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YeezySpace

Ze
0

на tut.by тоже исправь, там написано не менее 200к, на других оппозиционных сайтах подсчеты разные, но везде от 200к пишут

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thetrickster

YeezySpace
0

Кто-то очень хотел чтобы их там столько было и поредачил статью. По оценкам не гос сми было 200-250 тыс в первый марш. Было ещё пару раз когда было 200+ и всё. Сегодня было народу очень даже много.

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Юрий Финогеев

–3

Количество выходящих на митинги падает.
Все идет к победе таракана, и что Белорусы присоединятся к рашке терпеть до следующих выборов.

Ответить

Романелло Кивогенс

Юрий
1

Рабочие всё же подвели в начале протестов. Мощно начали, но быстро сдулись. Если бы встали дружно в самом начале и так и стояли (достаточно было просто не выходить на работу), то под угрозой парализации экономики волей не волей властям пришлось бы идти на уступки.

А так власть тупо перемалывает всех несогласных с регулярной методичностью, а те ей ровным счётом ничего не могут противопоставить. И как протест подсдуется ещё больше, то окончательно завинтят гайки.

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Крепкий стоячок

Романелло
1

Вот суки рабочие)) кек

Ответить

Shenmue

Романелло
0

А можно узнать, до момента победы на что жить и кормить семью?

Ответить

Litnikov Danil

Shenmue
0

По идее на этот счёт должен быть забастовочный фонд, который действует на период забастовки, и интернет-воины как раз могли бы помочь его сформировать, но лучше будут требовать от других геройств и самопожертвования.

Ответить

Рыжий

Litnikov
0

 и интернет-воины как раз могли бы помочь его сформировать

Тихановская объявила о создании такого фонда, когда крайний раз призывала к забастовке. Типа не переживайте, мат помощь вам будет на проживание и пропитание 

Ответить

Грандиозный волк

Рыжий
0

Да такие фонды создали ещё в первые дни

Ответить

Litnikov Danil

Рыжий
0

Как я понимаю, не взлетело.

Ответить

Грандиозный волк

Shenmue
0

by_help давал деньги тем кому надо было

Ответить

thetrickster

Shenmue
–1

Возможно через чур жестоко, но если у тебя денег впритык на жизнь, то где-то ты свернул не туда.

Ответить

Рыжий

thetrickster
0

 то где-то ты свернул не туда

Родину не выбирают, нельзя свернуть не туда 

Ответить

Атлант поправил плечи

Юрий
–1

Та что там, уже таракан победил, а Беларусь уже присоединена, просто информация еще не вышла из кабинета. Хотя...

Ответить

Shenmue

0

Даже этого количества людей достаточно, что провести референдум!

Ответить

Abram Dikoy

0

Думаю больше чем 30к было, мусора бы 30к разогнали просто

Ответить

thetrickster

Abram
0

Тоже думаю что больше. Я был почти в начале колонны около ст. м. Партизанская и в было видно полный проспект до пл. Ванеева, а вероятно было и дальше колонна, просто не видно было уже так далеко.

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Атлант поправил плечи

–1

ВСЕ ПРАПАЛО

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