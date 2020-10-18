30 тысяч человек вышли на «Партизанский марш» в Минске. Милиция применила резиновые пули, десятки участников задержаны Материал редакции
Протесты в Белоруссии продолжаются.
В воскресенье 18 октября в Белоруссии прошли очередные акции протеста из-за выборов президента страны. Наиболее масштабная — «Партизанский марш» — состоялась в Минске. Участники прошли колонной по Партизанскому проспекту.
Акция началась около 14:00 по местному времени. Tut.by утверждает, что в шествии участвовали десятки тысяч человек, «Интерфакс» уточняет, что их было более 30 тысяч. Днём в городе закрыли некоторые станции метро для «обеспечения безопасности пассажиров», очевидцы также сообщали о перебоях с интернетом. МТС подтвердил, что со связью могли быть проблемы из-за «мероприятий, проводимых органами национальной безопасности».
СМИ сообщали, что одиночные задержания начались ещё перед началом акции. Тем не менее люди собрались на проспекте и устроили шествие. Силовики перекрыли движение по нему и выставили оцепление, растянув колючую проволоку, передаёт корреспондент РИА «Новости». Когда демонстранты дошли до оцепления, там раздались звуки, похожие на взрывы шумовых гранат, добавил он. О похожих звуках сообщили «Белсат», Onliner и Tut.by. После этого шествие повернуло в обратном направлении.
Милиция заявила РИА «Новости», что применила резиновые пули, поскольку демонстранты стали бросать в силовиков камни. Информацию о шумовых гранатах официально не подтверждали.
«Интерфакс» сообщил, что на шествии задержали около 50 человек. Среди них есть как участники акции с бело-красно-белой символикой, так и прохожие, добавило агентство. В сети появляются видео отдельных задержаний, но массового разгона шествия не происходило. Около 17:30 люди стали расходиться по дворам, а около 18:00 шествие завершилось. Примерно в это же время заработал интернет и открылось метро.
Раньше говорили чуть ли не 500к выходило, а теперь всего 30к?
500к может по стране выходило? Слишком уж большая цифра даже для столицы
У стелы «Минск — город-герой» собралось, по разным оценкам, от 400 тыс. человек (Еврорадио) до 500 тыс. человек, с учётом движения людей по улицам — около 500 тыс. человек.
википедия такое говорит
Ну тогда протест слит походу. Недавно было видео, как перекрывших дорогу с флагами БЧБ водители пинками согнали с дороги. Уже и в воскресенье мало выходит
Та да, походу протест слит.
Недавно было видео, как перекрывших дорогу с флагами БЧБ водители пинками согнали
А ты это не на ютубе смотрел в рекламе БТ? Не ведись на эту постановочную хуйню, они и репортаж со студентами сняли, за два квартала от марша студентов
Склейка из двух видео, первая стоят реальные протестующие. Вторая - мыльная, машины другие, челы в капюшонах разгоняют и сразу в новостях показали)
У нас сколько в Бресте не перекрывали, всем обычно похуй. Так как это на минут 10.
Было бы странным, если бы он со временем не сливался.
Разгоны и задержания сыграли роль. Но и без них бы количество в любом случае падало бы. Еще и погода ухудшается. Летом было бы поживее конечно.
Щас поправлю, будет 4 миллиона
на tut.by тоже исправь, там написано не менее 200к, на других оппозиционных сайтах подсчеты разные, но везде от 200к пишут
Кто-то очень хотел чтобы их там столько было и поредачил статью. По оценкам не гос сми было 200-250 тыс в первый марш. Было ещё пару раз когда было 200+ и всё. Сегодня было народу очень даже много.
Количество выходящих на митинги падает.
Все идет к победе таракана, и что Белорусы присоединятся к рашке терпеть до следующих выборов.
Рабочие всё же подвели в начале протестов. Мощно начали, но быстро сдулись. Если бы встали дружно в самом начале и так и стояли (достаточно было просто не выходить на работу), то под угрозой парализации экономики волей не волей властям пришлось бы идти на уступки.
А так власть тупо перемалывает всех несогласных с регулярной методичностью, а те ей ровным счётом ничего не могут противопоставить. И как протест подсдуется ещё больше, то окончательно завинтят гайки.
По идее на этот счёт должен быть забастовочный фонд, который действует на период забастовки, и интернет-воины как раз могли бы помочь его сформировать, но лучше будут требовать от других геройств и самопожертвования.
Возможно через чур жестоко, но если у тебя денег впритык на жизнь, то где-то ты свернул не туда.
то где-то ты свернул не туда
Родину не выбирают, нельзя свернуть не туда
Та что там, уже таракан победил, а Беларусь уже присоединена, просто информация еще не вышла из кабинета. Хотя...
Думаю больше чем 30к было, мусора бы 30к разогнали просто
Тоже думаю что больше. Я был почти в начале колонны около ст. м. Партизанская и в было видно полный проспект до пл. Ванеева, а вероятно было и дальше колонна, просто не видно было уже так далеко.