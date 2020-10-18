Археологи в Перу обнаружили 37-метровый геоглиф кошки на плато Наска. Ему больше 2 тысяч лет Материал редакции
Древнее изображение заметили во время работ по реконструкции смотровой площадки.
На плато Наска в Перу обнаружили геоглиф кошки, сообщается на сайте министерства культуры страны. Длина изображения — 37 метров, толщина линий — 30-40 сантиметров.
Фигура была едва видна и могла навсегда исчезнуть из-за расположения на крутом склоне холма и эрозии почвы, говорится в заявлении министра культуры. Как отмечено в сообщении, судя по стилистическим особенностям, фигура относится к периоду позднего Паракаса (500-100 лет до нашей эры). Это значит, что геоглиф древнее наиболее известных рисунков, которые появились в период с 100 по 200 годы нашей эры.
Геоглифы на плато Наска с 1994 включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Они представляют собой в основном геометрические и зооморфные изображения на земле. Их создавали, удаляя гравий с поверхности плато и обнажая более светлый грунт. Учёные всё ещё не пришли к единому мнению, для чего создали эти фигуры. Фигуры занимают площадь около 450 квадратных километров , они начерчены в период от 500 лет до нашей эры до 500 года нашей эры.
2е пришествие ща?
Преподобный татарин
Ключи от дома просто забыл.
Каляка маляка, а не рисунки.
Обидно :(
Не ну ты видел? Как трёхлетний ребёнок на обоях рисует.
Решительный цвет
Лазером нельзя было с тарелки аккуратненько сделать?
Преподобный
Я под обстрелом был. Одна лапа на пулемётах, вторая на лазере.
этот чертеж - отвал башки, насколько он простой и гениальный. Проекция пирамиды в 2D плоскость
Эта каляка-маляка относится к супер-антиквариату ! Побольше уважухи, пожалуйста !
инопланетянам надо было вот этого кота высечь в грунте
37 метров, охуеть. Вот людям нечего было до интернет делать
а чего, нормально, пожевал со своими инкскими корешами листья коки, хлебнул чичи для художественного рывка и чисто чтобы посмеяться и показать что можете, нарисовал большого котика
потому что котики милые
Аяваской же ещё сверху это залил для творческого вдохновения
Не удивлюсь если это действительно дети делали. До всяких ваших интернетов и письменности.
Направленный микроскоп
Ага, делать нечего было. Твои комменты будут стёрты и забыты, как и все эти мемчики с котами, а творчество этого человека пережило тысячелетия.
Это говорит о том, как в мире всё мимолётно, сегодня ТЫ БОГ у тебя в руках все ресурсы, а завтра всё стёрто в пыль и потомки даже не могут найти следов твоего существования, ну разве, что от тебя останется изображение кошака!
Сюка, ну зачем по живому режешб.
Вообще, конечно, лютая правда. Вот что мы знаем о неведомой хуйне, упавшей 12 тысяч лет назад на Землю? А вот создавшие Гёбекли-Тепе что-то знали, а мы знаем только благодаря их камням в поле. Да какая хуйня, мы не знаем даже языка шумеров, а это огромный отрезок времени, тысячи людей. У нас такое лютое доверие существует к ебаным тиктокам и инстаграмам, тогда как их владельцы бесцеремонно удаляют всё и блокируют. Какое наследие останется после нас? Все думают, что тупая хуйня выживет, но, на деле, не выживет даже тупая хуйня, потому что люди думают, что это всё данность. Даже 100 эпизодов Доктора Кто исчезли, а это 20 век…
Поржал)))
В цифровом, полупроводниковом мире, всё ещё мимолётнее
Из-за правообладателей имущественных прав в том числе (могу даже по памяти привести уйму просто примеров). Так-то в курсе о движении хранителей данных? :)
А котики вечны
Учёные всё ещё не пришли к единому мнению, для чего создали эти фигуры.
Как крупный специалист в этом вопросе ответственно заявляю: Это был челлендж, флешмоб и краудсорсинг тогдашних зумеров.
После завершения очередного геоглифа они накуривались натуральными галлюциногенами, воспаряли над плато и ебошили лук.
Сейчас ржёт какой-нибудь местный абориген, который успел вытоптать это за ночь.
Управлять историей, значит управлять миром!
Скажем, что в истории записано Вы были рабами, вот Вы и рабы, а скажем, что мои предки всегда были богами, вот я себя и короновал! Так история и подгоняется, сейчас очень показательно, что происходит с историческими фактами о Великой отечественной войне!
А откуда там одомашненные кошки то?
Лесной кот же живет только в Евразии и Африки