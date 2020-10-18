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Алексей Боржонов
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Археологи в Перу обнаружили 37-метровый геоглиф кошки на плато Наска. Ему больше 2 тысяч лет Материал редакции

Древнее изображение заметили во время работ по реконструкции смотровой площадки.

47 комментариев
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Фото министерства культуры Перу

На плато Наска в Перу обнаружили геоглиф кошки, сообщается на сайте министерства культуры страны. Длина изображения — 37 метров, толщина линий — 30-40 сантиметров.

Фигура была едва видна и могла навсегда исчезнуть из-за расположения на крутом склоне холма и эрозии почвы, говорится в заявлении министра культуры. Как отмечено в сообщении, судя по стилистическим особенностям, фигура относится к периоду позднего Паракаса (500-100 лет до нашей эры). Это значит, что геоглиф древнее наиболее известных рисунков, которые появились в период с 100 по 200 годы нашей эры.

Фото AP 

Геоглифы на плато Наска с 1994 включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Они представляют собой в основном геометрические и зооморфные изображения на земле. Их создавали, удаляя гравий с поверхности плато и обнажая более светлый грунт. Учёные всё ещё не пришли к единому мнению, для чего создали эти фигуры. Фигуры занимают площадь около 450 квадратных километров , они начерчены в период от 500 лет до нашей эры до 500 года нашей эры.

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47 комментариев
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Преподобный татарин

20

Это я нарисовал, когда в прошлый раз на Землю прилетал.

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Обосранный унитаз

Преподобный
0

2е пришествие ща?

Ответить

Преподобный татарин

Обосранный
10

Ключи от дома просто забыл.

Ответить

Кишъ Мышь

Преподобный
1

А утюг выключил ?

Ответить

Преподобный татарин

Кишъ
0

Вроде да...

Ответить

Виталий Лановой

7

Каляка маляка, а не рисунки.

Ответить

Преподобный татарин

Виталий
9

Обидно :(

Ответить

Виталий Лановой

Преподобный
3

Не ну ты видел? Как трёхлетний ребёнок на обоях рисует.

Ответить

Преподобный татарин

Виталий
11

Лапками лучше не нарисуешь.
@Котицыд тут травля.

Ответить

Решительный цвет

Преподобный
8

Лазером нельзя было с тарелки аккуратненько сделать?

Ответить

Преподобный

Решител…
4

Я под обстрелом был. Одна лапа на пулемётах, вторая на лазере.

Ответить

Litnikov Danil

Преподо…
0

Джонни, они на скалах!!1

Ответить

Вова А.

Виталий
1

ну может это ребенок и чертил, а кто постарше, уже так вот умел:

Ответить

Sergiy Sev

Вова
0

этот чертеж - отвал башки, насколько он простой и гениальный. Проекция пирамиды в 2D плоскость

Ответить

Валерий Ших

Виталий
0

Эта каляка-маляка относится к супер-антиквариату ! Побольше уважухи, пожалуйста !

Ответить

Степан Баклушин

6

инопланетянам надо было вот этого кота высечь в грунте

Ответить

Al

Степан
11
Ответить

Степан Баклушин

Al
1

антидот?

Ответить

Евгений Клочков

Степан
5

вот так майя и пропали

Ответить

Преподобный татарин

7

Не то плато.

Ответить

solawind

2

37 метров, охуеть. Вот людям нечего было до интернет делать

Ответить

Евгений Клочков

solawind
13

а чего, нормально, пожевал со своими инкскими корешами листья коки, хлебнул чичи для художественного рывка и чисто чтобы посмеяться и показать что можете, нарисовал большого котика 

потому что котики милые

Ответить

Oleg Vorogushin

Евгений
0

Аяваской же ещё сверху это залил для творческого вдохновения

Ответить

Sloy Pyli

Oleg
0

А она там росла?

Ответить

Виталий Лановой

solawind
1

Не удивлюсь если это действительно дети делали. До всяких ваших интернетов и письменности.

Ответить

Направленный микроскоп

solawind
0

Ага, делать нечего было. Твои комменты будут стёрты и забыты, как и все эти мемчики с котами, а творчество этого человека пережило тысячелетия.

Ответить

Shenmue

4

Это говорит о том, как в мире всё мимолётно, сегодня ТЫ БОГ у тебя в руках все ресурсы, а завтра всё стёрто в пыль и потомки даже не могут найти следов твоего существования, ну разве, что от тебя останется изображение кошака!

Ответить

Направленный микроскоп

Shenmue
2

Сюка, ну зачем по живому режешб.
 
Вообще, конечно, лютая правда. Вот что мы знаем о неведомой хуйне, упавшей 12 тысяч лет назад на Землю? А вот создавшие Гёбекли-Тепе что-то знали, а мы знаем только благодаря их камням в поле. Да какая хуйня, мы не знаем даже языка шумеров, а это огромный отрезок времени, тысячи людей. У нас такое лютое доверие существует к ебаным тиктокам и инстаграмам, тогда как их владельцы бесцеремонно удаляют всё и блокируют. Какое наследие останется после нас? Все думают, что тупая хуйня выживет, но, на деле, не выживет даже тупая хуйня, потому что люди думают, что это всё данность. Даже 100 эпизодов Доктора Кто исчезли, а это 20 век…

Ответить

Shenmue

Направленный
2

Поржал)))
 В цифровом, полупроводниковом мире, всё ещё мимолётнее

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Направленный микроскоп

Shenmue
0

Из-за правообладателей имущественных прав в том числе (могу даже по памяти привести уйму просто примеров). Так-то в курсе о движении хранителей данных? :)

Ответить

Евгений Шухов

Shenmue
2

А котики вечны

Ответить

Котик Ботик

Евгений
0
Ответить

Shenmue

Котик
0

Это бесчеловечно!

Ответить

Вирусный торшер

3

Больше похоже на прикол. Рисунки Наска куда более стилизованы, а это детская каляка какая-то.

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Максим Шпилёв

3
Ответить

Обосранный унитаз

2

на плато Маска

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Тепловой Валера

2
Ответить

Направленный микроскоп

2

Человечество не меняется: вчера геоглифы, сегодня jpeg с котами.

Ответить

Egor Herby

1

Жизнь неотличима от шитпоста

Ответить

Макс Бескоровайный

1

А слона то мы и не заметили

Ответить

KSA

1

Учёные всё ещё не пришли к единому мнению, для чего создали эти фигуры.

Как крупный специалист в этом вопросе ответственно заявляю: Это был челлендж, флешмоб и краудсорсинг тогдашних зумеров.

После завершения очередного геоглифа они накуривались натуральными галлюциногенами, воспаряли над плато и ебошили лук.

Ответить

Игорь Янович

1

Сейчас ржёт какой-нибудь местный абориген, который успел вытоптать это за ночь.

Ответить

Sergiy Sev

1
Ответить

Shenmue

0

Управлять историей, значит управлять миром!

Скажем, что в истории записано Вы были рабами, вот Вы и рабы, а скажем, что мои предки всегда были богами, вот я себя и короновал! Так история и подгоняется, сейчас очень показательно, что происходит с историческими фактами о Великой отечественной войне! 

Ответить

Dante Havershim

0

всратое какое-то лого puma

Ответить

Михаил Зеленин

0

А откуда там одомашненные кошки то?
Лесной кот же живет только в Евразии и Африки

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Митя Простомолотов

0

Это наш робот Алёша нарисовал

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