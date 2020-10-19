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Артём Мазанов
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Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» Материал редакции

Инвестиции от Tinkoff Digital сервис привлёк в 2014 году, тогда его оценивали в пять миллионов долларов.

4 комментария
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Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» фондам Baring Vostok и Goldman Sachs. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на представителей «Сравни.ру».

«Ведомости» уточнили, что Tinkoff Digital вышла из числа акционеров кипрской компании «Сравни холдинг лимитед», которой принадлежит маркетплейс. Сумма сделки и доли акционеров не раскрываются.

«Сравни.ру» в 2009 году запустил создатель «Одноклассников» Альбер Попков. Финансовый маркетплейс помогает сравнивать предложения банков и страховых компаний по различным продуктам. Инвестиции от Tinkoff Digital сервис привлёк в 2014 году, тогда источники РБК оценивали «Сравни.ру» в пять миллионов долларов. Источники журналистов также считали, что проект нужен был Тинькову для продвижения своего страхового бизнеса. Выручка компании за годы его участия в проекте выросла — с 75,9 миллиона рублей в 2015 году до 1,15 миллиарда рублей в 2019 году. Чистая прибыль в 2019 году составила 6,9 миллиона рублей, число посетителей сайта превышает восемь млн человек в месяц.

В разговоре с «Ведомостями» управляющий директор инвестиционной компании A Partners Алексей Соловьёв напомнил, что на базе «Сравни.ру» Тиньков собирался «выстраивать холдинг активов, связанных с цифровыми технологиями» — сервис должен был стать частью Tinkoff Digital, который не оправдал надежд. Собеседники газеты также сошлись во мнении, что продажа «Сравни.ру» никак не связана с переговорами между TCS и «Яндексом».

#новости #тиньков

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4 комментария
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Смелый меч

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Первый раз слышу о "Сравни.ру". Все понятно, вот кто больше денег предложил.

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Антон Лисин

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Потихоньку всё распродает.

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Semen Semenov

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А банки.ру тоже Тинькофф владеет?

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Лысина Арика

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Продаваться Яндексу зашквар, но вот сравни.ру скинуть это тема/

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