Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» Материал редакции
Инвестиции от Tinkoff Digital сервис привлёк в 2014 году, тогда его оценивали в пять миллионов долларов.
Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» фондам Baring Vostok и Goldman Sachs. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на представителей «Сравни.ру».
«Ведомости» уточнили, что Tinkoff Digital вышла из числа акционеров кипрской компании «Сравни холдинг лимитед», которой принадлежит маркетплейс. Сумма сделки и доли акционеров не раскрываются.
«Сравни.ру» в 2009 году запустил создатель «Одноклассников» Альбер Попков. Финансовый маркетплейс помогает сравнивать предложения банков и страховых компаний по различным продуктам. Инвестиции от Tinkoff Digital сервис привлёк в 2014 году, тогда источники РБК оценивали «Сравни.ру» в пять миллионов долларов. Источники журналистов также считали, что проект нужен был Тинькову для продвижения своего страхового бизнеса. Выручка компании за годы его участия в проекте выросла — с 75,9 миллиона рублей в 2015 году до 1,15 миллиарда рублей в 2019 году. Чистая прибыль в 2019 году составила 6,9 миллиона рублей, число посетителей сайта превышает восемь млн человек в месяц.
В разговоре с «Ведомостями» управляющий директор инвестиционной компании A Partners Алексей Соловьёв напомнил, что на базе «Сравни.ру» Тиньков собирался «выстраивать холдинг активов, связанных с цифровыми технологиями» — сервис должен был стать частью Tinkoff Digital, который не оправдал надежд. Собеседники газеты также сошлись во мнении, что продажа «Сравни.ру» никак не связана с переговорами между TCS и «Яндексом».