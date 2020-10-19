Мэрия Москвы допустила введение входа по QR-коду в ресторанах и салонах красоты. Это назвали альтернативой закрытию Материал редакции
Систему расширят, если она окажется успешной для входа в клубы и бары.
Мэрия Москвы допустила введение входа по QR-коду на салоны красоты, рестораны и непродовольственные магазины. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Немерюк уточнил, что систему могут расширить, если она окажется успешной для входа в ночные заведения. Он рассказал, что мэрия уже начала обсуждать с бизнесом введение QR-кодов, которые являются «некой альтернативой полному закрытию».
15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября попасть в клубы, бары и другие заведения в ночное время можно будет только после регистрации номера телефона.
Это все ради того, что бы можно было такие заголовки про Москву писать?
А потом все превратится в QR-коды, и даже небо, и даже Аллах...
Смелый меч
И даже на подошве от ботинок будет отпечатан QR-код. Чтоб весь твой путь был под "слежкой".
Нет никакого секса, это выдумка.
А вы точно из мэрии? А скажите ещё что нибудь на мэрском?
Смелый меч
Фотку перед выходом в магазин/на работу в масочке не забудьте скинуть на сайте https://skin-fotky-syka или через приложение которое можно скачать через Google Play "Скинь фотку".
Перед тем, как его сканировать, надо послать запрос в мэрию, получить заключение о соответствии помещения для занятия сексом, после секса нужно опять сканировать код и приложить фото и замеры температуры частей тела принимающих участие в ПА.
Ну так ёпть
Вы же не сопротивляетесь
Потому что многие даже здесь считают, что это всё ради их безопасности. Как масочки и перчаточки.
Какое сопротивление, если единого мнения нет. Главный минус демократии
Вопрос - а как это поможет? В чем смысл этих мер? Люди как скапливались, так и скапливаются. Отслеживать возможные Контакты в этом заведении? Так пока ты в него доедешь, ты в метро пять раз заразишься и заразишь других, в заведениях хотя бы пытаются столы дистанцироваться. Тем более как понять стыковку по времени, если короновирусный был в 12 утра, а ты в 21 вечера - вы не пересекались, у вас не было контактов - будет время писаться? И выхода тоже? Ну короче понятно, будут всех тупо гнать в больничку на тест, без разбора
Ко всему к этому сразу возникают вопросы к реализации. Приходит где-нибудь 2 миллиона москвичей вечером в бары и прочие заведения, начинают там все сканировать, и вся эта система ложится от такого ддоса.
А что делать если у меня интернета нету? Закончился пакет или мне вообще он не нужен? Или у меня вообще телефона нет, ну вот технический пацифист я? С каких пор телефон стал удостоверением личности. Откуда гарантии что просканировал я со своего профиля? Где это закреплено законодательно?