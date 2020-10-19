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Артём Мазанов
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Мэрия Москвы допустила введение входа по QR-коду в ресторанах и салонах красоты. Это назвали альтернативой закрытию Материал редакции

Систему расширят, если она окажется успешной для входа в клубы и бары.

25 комментариев
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Мэрия Москвы допустила введение входа по QR-коду на салоны красоты, рестораны и непродовольственные магазины. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Немерюк уточнил, что систему могут расширить, если она окажется успешной для входа в ночные заведения. Он рассказал, что мэрия уже начала обсуждать с бизнесом введение QR-кодов, которые являются «некой альтернативой полному закрытию».

Если система [регистрации по QR-кодам] заработает, вполне возможно и другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы.

Алексей Немерюк
руководитель департамента торговли и услуг Москвы

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября попасть в клубы, бары и другие заведения в ночное время можно будет только после регистрации номера телефона.

#новости #карантинвроссии #москва

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25 комментариев
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плюшевый батон

8

Это все ради того, что бы можно было такие заголовки про Москву писать?

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Ze Katze

плюшевый
2

Мужчина, посетивший 5 точек перекладок плитки, сэкономил полугодовой бюджет Москвы 

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Жаркий жар

плюшевый
0

Хороший панч

Ответить

Смелый меч

4

Вышел из подъезда по QR-коду, сел в маршрутку по QR-коду, зашёл на работу по QR-коду, вышел с работы по QR-коду, зашёл в магаз после работы по QR-коду, вышел по QR-коду, поехал домой на маршрутке по QR-коду, зашёл домой по QR-коду.
Киберпанк который мы заслужили.

Ответить

Александр Ярви

Смелый
2

А потом все превратится в QR-коды, и даже небо, и даже Аллах...

Ответить

Смелый меч

Александр
3

И даже на подошве от ботинок будет отпечатан QR-код. Чтоб весь твой путь был под "слежкой".

Ответить

Shenmue

Смелый
0

Секс по QR-коду забыли упоминуть!

Ответить

Смелый меч

Shenmue
3

Нет никакого секса, это выдумка.

Ответить

Shenmue

Смелый
7

Есть, просто Вам QR-код на секс не достался!

Ответить

Смелый меч

Shenmue
1

Как всегда((

Ответить

Аяз Умбатов

Смелый
0

А вы точно из мэрии? А скажите ещё что нибудь на мэрском?

Ответить

Смелый меч

Аяз
0

Фотку перед выходом в магазин/на работу в масочке не забудьте скинуть на сайте https://skin-fotky-syka или через приложение которое можно скачать через Google Play "Скинь фотку".

Ответить

Аяз Умбатов

Shenmue
0

Перед тем, как его сканировать, надо послать запрос в мэрию, получить заключение о соответствии помещения для занятия сексом, после секса нужно опять сканировать код и приложить фото и замеры температуры частей тела принимающих участие в ПА.

Ответить

Смелый меч

3

Добавьте уже QR-коды в общественные туалеты, чтоб знать кто и где посрал.

Ответить

Ze Katze

Смелый
1

И так на стенках пишут, кто срал, кто был и кого тут ебали

Ответить

Смелый меч

Ze
0

и что продают

Ответить

Ze Katze

Смелый
0

И работу предлагают 

Ответить

Обосранный унитаз

Смелый
0

Я тебе и так могу рассказать

Ответить

Дитковский

2

Welcome. Welcome to City 17.

Ответить

Сергей Ахрем

1

Ну так ёпть
Вы же не сопротивляетесь

Ответить

Andrey Kharitonov

Сергей
2

Потому что многие даже здесь считают, что это всё ради их безопасности. Как масочки и перчаточки. 

Какое сопротивление, если единого мнения нет. Главный минус демократии

Ответить

Постоянный хот-дог

1

Это назвали альтернативой закрытию

Выбирая межу недопущением скопления людей в заведениях и возможностью через QR-коды собирать трекинг и персональную информацию - наше государство всегда знает, что важнее.

Ответить

Леонид Федотов

0

Вопрос - а как это поможет? В чем смысл этих мер? Люди как скапливались, так и скапливаются. Отслеживать возможные Контакты в этом заведении? Так пока ты в него доедешь, ты в метро пять раз заразишься и заразишь других, в заведениях хотя бы пытаются столы дистанцироваться. Тем более как понять стыковку по времени, если короновирусный был в 12 утра, а ты в 21 вечера - вы не пересекались, у вас не было контактов - будет время писаться? И выхода тоже? Ну короче понятно, будут всех тупо гнать в больничку на тест, без разбора
Ко всему к этому сразу возникают вопросы к реализации. Приходит где-нибудь 2 миллиона москвичей вечером в бары и прочие заведения, начинают там все сканировать, и вся эта система ложится от такого ддоса.
А что делать если у меня интернета нету? Закончился пакет или мне вообще он не нужен? Или у меня вообще телефона нет, ну вот технический пацифист я? С каких пор телефон стал удостоверением личности. Откуда гарантии что просканировал я со своего профиля? Где это закреплено законодательно?

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Darya Timofeeva

0

А что изменится от этих QR-кодов?

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Обосранный унитаз

0
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