СК получены сведения о том, что в феврале 2019 года педагогическими работниками школы, в которой обучался Данила Монахов, было выявлено негативное содержание его страницы в одной из социальных сетей, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям.

Также установлено, что он наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.

