Суд арестовал врача, выдавшего справку для разрешения на оружие 18-летнему стрелку из Нижегородской области Материал редакции
Врача подозревают в халатности.
Суд арестовал врача, выдавшего справку для разрешения на оружие 18-летнему стрелку из Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов общей юрисдикции региона.
Врача арестовали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК — халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы. СК возбудил дело «в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому».
12 октября у автобусной остановки в Нижегородской области 18-летний подросток расстрелял шестерых людей, включая его бабушку. Источник ТАСС заявлял, что причиной стрельбы стал конфликт между Данилом Монаховым и бабушкой. На следующий день стрелка нашли мёртвым в лесу неподалёку от автобусной остановки.
Возможно. Но если проверять соц.сети у всех, то кругом одни террористы и предатели Родины получатся.
Также установлено, что он наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.
До этого момента вы не дочитали?
Также установлено, что он наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.
Общий ихтиандр
Резонно, только вот теперь не пойму это я как-то не прочитал или потом уже дописали)
Я думал дело закрыли - во всем виноват компуктер
Смелый меч
дока 2
У чувака на аве в ВК был Альтаир из Assassin's creed вроде. Очевидно же, что он хотел вступить в тайное братство ассасинов. А поступок этот был направлен на привлечение внимания этого братства.
Так его туда приняли?
Нет, он тестовое задание провалил.
Вроде тестовое прошел судя по новостям.
Там одно условие есть, с дыркой в башке и без признаков жизни в братсто не принимают.
Прикинь - задача врача и заключается в том, чтобы заметить и проверить, не состоит ли он на учёте.
теж врачи
- Но у меня ноги нет!!!
- Сынок, у вас в части генерал уже 25 лет без головы служит и ничего! https://t.co/bZdL55Q6pk
Смелый меч
Вопросов больше нет. Предложение про депрессию даже не увидел. Ну тогда тут врач виноват, что не увидел справку/запись в медицинской карте.
Каждый раз, когда я продлеваю разрешение, то в ПНД лишь один вопрос - почему в армии не служили. ШМЯК - печать "здоров". Я как бы не против, ведь если заставить пндшную машину работать и проверять, то мы получим ситуацию еще более худшую. Предусмотреть, что ребенок 18 лет начнет стрелять по автобусу просто невозможно, на то они и 18 лет
Да нихуя никто никуда депрессию не записывает. Вообще. Говорю, как лежавший в дурке.
Смелый меч
Если он наблюдался, то записи об этом где-то должны быть? Или нет?
В зажопинском психдиспансере может быть где-то на пыльной полке лежит карточка, если их тупо не выкидывают вообще. И это, если лежал. Если просто "наблюдался", то хуй там, не будет никаких записей.
А ещё можно посещать частные клиники, и тогда ещё +100%, что никаких записей о тебе нигде не будет.
А в СК тогда об этом как узнали?
Я типа должен сейчас установить астральную связь со следственным коммитетом? Ну, выбирай варианты: мамка рассказала, доктор сказал когда прессовали, друзья слили, выдумали и нарисовали справку постфактум, ещё 100500 вариантов.
Ну с зажопинским психдиспансером вы астральную связь установили же, почему бы и с СК такую же не установить?
Депрессивное состояние.
Учёт.
Ты ебанутый или да?
О, комбо: эксперт и по депрессивному состоянию, и по ебанутости в одном ебле.
Ты своё ебло то видел, лол? Я понимаю, когда мне красавчики или няшки-тян тут предъявляют за ебло. Но, блядь, ты же сам страшный, как смертный грех. Доебался бы уж до чего-нибудь другого.
Вторая порванка за утро! Да вы меня балуете, сударь!
Оксимирон, что с тобой стало?
@NightmareZ прекрати баловать Яшина в попу
Ну да, когда слепому на оба глаза врач выдаёт разрешение на вождение автомобиля - тоже врач не виноват?
Ебать. Кажись врач сам был слепой. Статейку можно? Интересно почитать кто, где и когда.
Статейку сейчас не найду, но я тоже помню случай когда слепой на оба глаза ебенат переехал на БМВ Х5 кого-то
Нашли суки крайнего
Лол, такой учишься дохуя лет в вузе, потом горбатишься за копеечную зарплату, а потом хуяк и тебе срок прилетает.
В диплом последствия врачебной работы можно прописывать мелким шрифтом.
В свидетельство рождения на территории РФ.
Последствия проживания на территории РФ может всключать асфиксию, анальные боли, преждевременную смерть.
Лол, конечно проще всего написать в причине смерти что ружьё виновато, само выстрелило, а пацан просто целился, а врач у ж тем более не виноват, он же не знал что из ружья стрелять можно.
Суд арестовал врача
Арестуйте Путина, в стране которого родился этот пацан. И дайте семь лет за халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц.
18 лет ждал, когда можно будет получить ствол, и как только получил ствол сразу применил! Что там у парня в голове было? Так то в этом возрасте девушки, тачки, игровые компы/консоли на уме!
Будто без этой всей хуйни в рашке нельзя приобрести ствол, если так уж хочется устроить генацвале.
Один секс на уме