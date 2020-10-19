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Артём Мазанов
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Суд арестовал врача, выдавшего справку для разрешения на оружие 18-летнему стрелку из Нижегородской области Материал редакции

Врача подозревают в халатности.

57 комментариев
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Суд арестовал врача, выдавшего справку для разрешения на оружие 18-летнему стрелку из Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Врача арестовали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК — халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы. СК возбудил дело «в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому».

СК получены сведения о том, что в феврале 2019 года педагогическими работниками школы, в которой обучался Данила Монахов, было выявлено негативное содержание его страницы в одной из социальных сетей, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям.

Также установлено, что он наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.

СК

12 октября у автобусной остановки в Нижегородской области 18-летний подросток расстрелял шестерых людей, включая его бабушку. Источник ТАСС заявлял, что причиной стрельбы стал конфликт между Данилом Монаховым и бабушкой. На следующий день стрелка нашли мёртвым в лесу неподалёку от автобусной остановки.

#новости #расстрелвнижнем

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И это не новость ИА «Панорама»
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57 комментариев
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Общий ихтиандр

15

 педагогическими работниками школы ... было выявлено негативное содержание его страницы в одной из социальных сетей

Врачу конечно же следовало тоже все социальные сети проверить

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Смелый меч

Общий
7

Возможно. Но если проверять соц.сети у всех, то кругом одни террористы и предатели Родины получатся.

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Общий ихтиандр

Смелый
4

У меня там нотка иронии была

Ответить

Смелый меч

Общий
–3

Ну, соц.сети тоже можно проверить. А то вот раньше была куча АУЕ'шников.

Ответить

Смелый меч

Смелый
0

Кажись меня АУЕ'шники минусят. Справедливо.

Ответить

Elijah Garrison

Общий
1

Также установлено, что он наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.

До этого момента вы не дочитали?

Ответить

Dmitry Yashin

Общий
0

Также установлено, что он наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.

Ответить

Общий ихтиандр

Dmitry
0

Резонно, только вот теперь не пойму это я как-то не прочитал или потом уже дописали)

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Андрей Когут

8

Я думал дело закрыли  - во всем виноват компуктер

Ответить

Смелый меч

Андрей
6

дока 2

Ответить

Андрей Когут

Смелый
3

У чувака на аве в ВК был Альтаир из Assassin's creed вроде. Очевидно же, что он хотел вступить в тайное братство ассасинов. А поступок этот был направлен на привлечение внимания этого братства.

Ответить

Evgenij Koval

Андрей
1

Так его туда приняли?

Ответить

Elijah Garrison

Evgenij
0

Нет, он тестовое задание провалил. 

Ответить

Антон Лисин

Elijah
0

Вроде тестовое прошел судя по новостям.

Ответить

Elijah Garrison

Антон
2

Там одно условие есть, с дыркой в башке и без признаков жизни в братсто не принимают. 

Ответить

Лысина Арика

Антон
0

Провалил, нужно было по стелсу/

Ответить

Смелый меч

3

А вот и нашли виноватого...

UPD процентов 80% виноват врач. Так как не заметил, что парень наблюдался по "депрессивному состоянию".

Ответить

Dmitry Yashin

Смелый
5

Прикинь - задача врача и заключается в том, чтобы заметить и проверить, не состоит ли он на учёте.

Ответить

FOX

Dmitry
5

теж врачи

Усы Пескова @Sandy_mustache
- Годен!
- Но у меня ноги нет!!!
- Сынок, у вас в части генерал уже 25 лет без головы служит и ничего! https://t.co/bZdL55Q6pk
Ответить

Смелый меч

Dmitry
0

Вопросов больше нет. Предложение про депрессию даже не увидел. Ну тогда тут врач виноват, что не увидел справку/запись в медицинской карте.

Ответить

Алексей Иванов

Смелый
4

Каждый раз, когда я продлеваю разрешение, то в ПНД лишь один вопрос - почему в армии не служили. ШМЯК - печать "здоров". Я как бы не против, ведь если заставить пндшную машину работать и проверять, то мы получим ситуацию еще более худшую. Предусмотреть, что ребенок 18 лет начнет стрелять по автобусу просто невозможно, на то они и 18 лет

Ответить

NightmareZ

Смелый
0

Да нихуя никто никуда депрессию не записывает. Вообще. Говорю, как лежавший в дурке.

Ответить

Смелый меч

NightmareZ
0

Если он наблюдался, то записи об этом где-то должны быть? Или нет?

Ответить

NightmareZ

Смелый
1

В зажопинском психдиспансере может быть где-то на пыльной полке лежит карточка, если их тупо не выкидывают вообще. И это, если лежал. Если просто "наблюдался", то хуй там, не будет никаких записей.

А ещё можно посещать частные клиники, и тогда ещё +100%, что никаких записей о тебе нигде не будет.

Ответить

Смелый меч

Nightma…
1

Ок, спасибо за инфу. Если, что пойду в частную клинику...

Ответить

Elijah Garrison

Nightma…
0

А в СК тогда об этом как узнали?

Ответить

NightmareZ

Elijah
–1

Я типа должен сейчас установить астральную связь со следственным коммитетом? Ну, выбирай варианты: мамка рассказала, доктор сказал когда прессовали, друзья слили, выдумали и нарисовали справку постфактум, ещё 100500 вариантов.

Ответить

Elijah Garrison

Nightma…
0

Ну с зажопинским психдиспансером вы астральную связь установили же, почему бы и с СК такую же не установить?

Ответить

Stanley H

Смелый
0

Ты же понимаешь что циркулирование таких записей по различным местам - это дискриминация как она есть?

Ответить

NightmareZ

Dmitry
1

Депрессивное состояние.
Учёт.

Ты ебанутый или да?

Ответить

Dmitry Yashin

NightmareZ
0

О, комбо: эксперт и по депрессивному состоянию, и по ебанутости в одном ебле.

Ответить

NightmareZ

Dmitry
2

Ты своё ебло то видел, лол? Я понимаю, когда мне красавчики или няшки-тян тут предъявляют за ебло. Но, блядь, ты же сам страшный, как смертный грех. Доебался бы уж до чего-нибудь другого.

Ответить

Dmitry Yashin

Nightma…
1

Вторая порванка за утро! Да вы меня балуете, сударь!

Ответить

NightmareZ

Dmitry
0
Ответить

alexferman

Nightma…
0

Оксимирон, что с тобой стало?

Ответить

NightmareZ

alexfer…
0

Говна поел.

Ответить

alexferman

Dmitry
0

@NightmareZ прекрати баловать Яшина в попу

Ответить

NightmareZ

alexfer…
0

Кто, если не я?

Ответить

Тепловой холод

Смелый
2

Ну да, когда слепому на оба глаза врач выдаёт разрешение на вождение автомобиля - тоже врач не виноват?

Ответить

Смелый меч

Тепловой
0

Ебать. Кажись врач сам был слепой. Статейку можно? Интересно почитать кто, где и когда.

Ответить

Тепловой холод

Смелый
0

https://rg.ru/2020/09/14/reg-pfo/v-orenburzhe-vydali-voditelskie-prava-slepomu.html

Слепому жителю Оренбуржья выдали водительские…
В Оренбургской области прокуратура выясняет, каким образом полностью слепой человек получил…
rg.ru
Ответить

Смелый меч

Тепловой
1

Спасибо.

Ответить

Elijah Garrison

Смелый
0

Статейку сейчас не найду, но я тоже помню случай когда слепой на оба глаза ебенат переехал на БМВ Х5 кого-то 

Ответить

Денис Копылов

2

Нашли суки крайнего

Ответить

NightmareZ

Денис
–1

Лол, такой учишься дохуя лет в вузе, потом горбатишься за копеечную зарплату, а потом хуяк и тебе срок прилетает.

Ответить

Антон Лисин

NightmareZ
0

В диплом последствия врачебной работы можно прописывать мелким шрифтом.

Ответить

NightmareZ

Антон
1

В свидетельство рождения на территории РФ.
Последствия проживания на территории РФ может всключать асфиксию, анальные боли, преждевременную смерть.

Ответить

Elijah Garrison

NightmareZ
0

Лол, конечно проще всего написать в причине смерти что ружьё виновато, само выстрелило, а пацан просто целился, а врач у ж тем более не виноват, он же не знал что из ружья стрелять можно. 

Ответить

NightmareZ

2

 Суд арестовал врача

Арестуйте Путина, в стране которого родился этот пацан. И дайте семь лет за халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ответить

Антон Лисин

NightmareZ
0

Впишем в конституцию.

Ответить

Allekprost

0

киньте линк на страницу для изучения

Ответить

Shenmue

0

Водочку можно с 21, а ствол с 18, ну что удивляться!

Ответить

Shenmue

0

18 лет ждал, когда можно будет получить ствол, и как только получил ствол сразу применил! Что там у парня в голове было? Так то в этом возрасте девушки, тачки, игровые компы/консоли на уме!

Ответить

NightmareZ

Shenmue
–1

Будто без этой всей хуйни в рашке нельзя приобрести ствол, если так уж хочется устроить генацвале.

Ответить

Shenmue

NightmareZ
0

Нет, будто нельзя!

Ответить

Антон Лисин

Shenmue
–1

Один секс на уме 

Ответить

Shenmue

Антон
0

Вам тоже QR-код не достался? Поверьте, это не моя вина!

Ответить
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