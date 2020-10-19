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Артём Мазанов
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Экс-мэра Норильска приговорили к шести месяцам исправительных работ по делу о разливе топлива на ТЭЦ «Норникеля» Материал редакции

Следователи выявили халатность в действиях Рината Ахметчина благодаря анализу содержимого его мессенджера.

4 комментария
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Последствия разлива топлива на ТЭЦ в Норильске  Фото РИА «Новости»

Краевой суд Красноярского края приговорил бывшего мэра Норильска Рината Ахметчин к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты по делу о разливе топлива на ТЭЦ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ахметчина признали виновным в халатности. Следователи заявляли, что в течение двух дней после разгерметизации резервуара мэр не вводил в городе режим ЧС, его бездействие также привело к увеличению ущерба, нанесённого экологии. На совещании с Владимиром Путиным губернатор Красноярского края Александр Усс сообщал, что узнал об аварии из соцсетей и только через два дня после разлива. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» рассказал, что халатность бывшего чиновника удалость выявить благодаря анализу содержимого его мессенджера.

29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 миллиардов рублей «Норникель» не согласился с этой суммой.

По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дел, задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» (входит в группу «Норникель») Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова. СК также возбудил уголовное дело против мэра Норильска Рината Ахметчина, ему предъявили обвинение в халатности. 20 июля Ахметчин ушёл в отставку после заявлений о занижении краевыми властями статистики заболевания Covid-19.

#новости #чпвнорильске

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4 комментария
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Смелый меч

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Это шутка такая? Исправительные работы? Он сам что ли будет это нефть собирать?

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alexferman

Смелый
0

А что тебе надо, расстрел?

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Смелый меч

alexferman
1

Если он виноват, то можно штраф влипить и на деньги полученные со штрафа купить оборудование для очистки/оплатить работу специалистам по очистке(есть же такие?).

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alexferman

Смелый
0

Там ущерба на 148 млрд рублей)

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